Con trai bầu Đoan đưa ra cam kết với Đông Á Thanh Hóa

Phát biểu trong buổi gặp gỡ Hội cổ động viên Bóng đá Thanh Hóa mới đây, Giám đốc điều hành Cao Hoàng Đức cho biết, dù gia đình đang đối diện với những khó khăn, song ông cam kết giữ vững hoạt động tập luyện, thi đấu và vận hành các tuyến trẻ lẫn CLB Đông Á Thanh Hóa theo đúng quy chế bóng đá chuyên nghiệp.

Thông điệp này được đánh giá là hành động trấn an kịp thời, thể hiện trách nhiệm và nỗ lực của ban lãnh đạo Đông Á Thanh Hóa trong bối cảnh tương lai đội bóng bị đặt nhiều dấu hỏi sau sự việc liên quan đến bầu Đoan.

Giám đốc điều hành CLB Đông Á Thanh Hóa Cao Hoàng Đức trấn an cổ động viên xứ Thanh.

Trước đó, ngày 29/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt khẩn cấp ông Cao Tiến Đoan, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Bất động sản Đông Á (đơn vị chủ quản của CLB Đông Á Thanh Hóa) để điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" theo Điều 221 Bộ luật Hình sự.

Ngay sau vụ việc, UBND tỉnh Thanh Hóa đã có chỉ đạo yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh phối hợp với Liên đoàn Bóng đá Thanh Hóa và ban lãnh đạo Công ty Đông Á để đảm bảo hoạt động bình thường của đội bóng chuyên nghiệp, bao gồm cả hệ thống đào tạo trẻ.

Mục tiêu được nhấn mạnh là giúp các tuyến trẻ đến đội chuyên nghiệp tiếp tục thi đấu hiệu quả và tuân thủ đúng quy định của Ban tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia mùa 2025/2026.

Đội chuyên nghiệp Thanh Hóa được chuyển giao cho Công ty TNHH MTV Bóng đá Đông Á Thanh Hóa vào năm 2020, dưới sự dẫn dắt của bầu Đoan. Trong gần 5 năm gắn bó, đội bóng xứ Thanh đã bước vào giai đoạn thành công nhất trong lịch sử, với 2 chức vô địch Cúp Quốc gia liên tiếp (2023, 2023/24) và 1 Siêu Cúp quốc gia năm 2023.

Tuy nhiên, bước vào mùa giải 2025/26, đội bóng đang khởi đầu không thuận lợi. Bên cạnh sự cố của bầu Đoan, Đông Á Thanh Hóa sau 3 vòng đấu đầu tiên chỉ giành được 1 điểm và tạm đứng cuối bảng V.League. Giải đấu hiện đang tạm nghỉ nhường chỗ cho các đội tuyển quốc gia tập trung trong dịp FIFA Days tháng 9.

Khoảng thời gian này được kỳ vọng sẽ giúp HLV Choi Won-kwon và các học trò có cơ hội điều chỉnh chiến thuật, cải thiện phong độ để sớm vượt qua khó khăn khi V.League trở lại.