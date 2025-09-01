Chủ đề nóng

Thể thao
Thứ hai, ngày 01/09/2025 16:10 GMT+7

“Chặng Tourmalet” tháng 9 của Thép xanh Nam Định khó khăn cỡ nào?

Long Nguyên Thứ hai, ngày 01/09/2025 16:10 GMT+7
Thép xanh Nam Định trong tháng 9 này sẽ đối diện với lịch thi đấu rất nặng ở 3 mặt trận khác nhau, trong đó họ sẽ gặp 3 đối thủ cực khó chơi tại V.League 2025/2026.
Thép xanh Nam Định gặp áp lực lớn

Thép xanh Nam Định tại mùa giải 2025/2026 phải căng sức thi đấu tại 4 mặt trận khác nhau gồm V.League, Cúp quốc gia, AFC Champions League Two và ASEAN Club Championship. Thép xanh Nam Định đã có sự bổ sung lực lượng mạnh mẽ, đặc biệt khi họ có hơn 10 cầu thủ ngoại trong đội hình với những cái tên rất chất lượng như Mitchell Dijks, Kyle Hudlin, Brenner…

Mặc dù vậy, lịch thi đấu khó khăn sẽ là thử thách không nhỏ với Thép xanh Nam Định. Đặc biệt, trong tháng 9 này, Thép xanh Nam Định sẽ phải gặp 3 đối thủ mạnh tại V.League, đồng thời phải thi đấu thêm 2 trận tại 2 giải đấu quốc tế là AFC Champions League Two và ASEAN Club Championship.

Thép xanh Nam Định đối diện với lịch thi đấu rất nặng trong tháng 9. Ảnh: Thép Xanh Nam Định FC

Vào ngày 13/9, Thép xanh Nam Định sẽ gặp CLB Công an TP.HCM. Ở mùa này, CLB Công an TP.HCM sau khi đổi tên từ CLB TP.HCM đã có sự tăng cường nhân sự rất đáng kể và được dẫn dắt bởi HLV Lê Huỳnh Đức. Phong độ của CLB Công an TP.HCM đang khá tốt khi họ có 6 điểm sau 3 lượt trận tại V.League, đứng thứ 7 trên bảng xếp hạng, bằng điểm Thép xanh Nam Định (đứng thứ 5) và chỉ kém về chỉ số phụ.

Đến ngày 22/9, Thép xanh Nam Định sẽ đối diện với thử thách rất lớn khi phải làm khách trước CLB Ninh Bình. Dù CLB Ninh Bình mới lên hạng, nhưng họ có rất nhiều ngôi sao trong đội hình và đang có trạng thái cực kỳ hưng phấn. Bằng chứng điển hình chính là việc CLB Ninh Bình đã toàn thắng 3 vòng đầu của V.League 2025/2026 là đội duy nhất làm được điều đó và đang dẫn đầu bảng đầy ấn tượng.

Đến ngày 28/9, Thép xanh Nam Định sẽ có thêm một trận đấu mang tính thử thách cao khi đụng độ CLB CAHN. Đội bóng của HLV Mano Polking có rất nhiều cầu thủ xuất sắc, biết cách tạo đột biến và Thép xanh Nam Định sẽ không dễ giành 3 điểm.

HLV Vũ Hồng Việt cần có tính toán để đạt được hiệu quả cao nhất. Ảnh: Thép Xanh Nam Định FC

Bên cạnh đó, vào ngày 17/9, Thép xanh Nam Định sẽ gặp Ratchaburi trong khuôn khổ AFC Champions League trên sân nhà Thiên Trường Two. Ngày 25/9, Thép xanh Nam Định gặp Svay Rieng trên sân khách tại ASEAN Club Championship.

Tính một cách cụ thể, chỉ trong 15 ngày, Thép xanh Nam Định sẽ phải đá 5 trận và gặp toàn đội khó chơi. Đây là “chặng Tourmalet” (thuật ngữ ví von lấy từ chặng đua khó khăn nhất của cuộc đua xe đạp Tour de France). Chính vì vậy, HLV Vũ Hồng Việt sẽ phải có những tính toán hợp lý nhất để đạt được hiệu quả cao, đặc biệt tại đấu trường V.League.

Từ khóa:
