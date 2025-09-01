“Chặng Tourmalet” tháng 9 của Thép xanh Nam Định khó khăn cỡ nào?

Phu nhân Ngô Phương Ly và Phu nhân Lis Cuesta Peraza tham quan đền Ngọc Sơn
Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly, Bí thư thứ Nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez và Phu nhân Lis Cuesta Peraza đã đến Hà Nội, thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ ngày 31/8 đến 2/9/2025.