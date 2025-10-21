Tin tối (21/10): Đoàn Văn Hậu báo tin vui cho CLB CAHN và ĐT Việt Nam

Đoàn Văn Hậu báo tin vui cho CLB CAHN và ĐT Việt Nam

Hậu vệ Đoàn Văn Hậu cho biết, anh đã hoàn toàn bình phục chấn thương và sẵn sàng trở lại thi đấu sau gần 800 ngày phải điều trị chấn thương. Cách đây ít ngày, cầu thủ 26 tuổi đã ra sân ít phút trong 1 trận đấu tập của CLB CAHN.



Đoàn Văn Hậu (số 5) sẵn sàng trở lại thi đấu. Ảnh: FBNV.

Đoàn Văn Hậu khẳng định rằng, nếu được HLV Alexandre Polking tung vào sân, anh sẵn sàng trở lại thi đấu. Điều đó có nghĩa, nếu nhanh chóng tìm lại phong độ đỉnh cao, hậu vệ quê Thái Bình Hoàn toàn có thể góp mặt ở ĐT Việt Nam trong dịp FIFA Days tháng 11/2025.

HLV Mai Đức Chung tuyên bố không ngán Philippines, Myanmar

HLV Mai Đức Chung vừa lên tiếng khẳng định rằng, ĐT nữ Việt Nam không ngán ngại khi đối đầu với ĐT nữ Philippines, ĐT nữ Myanmar ở bảng B môn bóng đá nữ SEA Games 33. Ngoài 3 cái tên này, bảng B còn có sự góp mặt của ĐT nữ Malaysia. Chiều 21/10, ĐT nữ Việt Nam có buổi tập đầu tiên tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VFF nhằm chuẩn bị cho đại hội thể thao lớn nhất khu vực lần thứ 33.

HLV Ishii chia tay ĐT Thái Lan

HLV Ishii chia tay ĐT Thái Lan sau gần 2 năm gắn bó. Ảnh: VFF.

LĐBĐ Thái Lan (FAT) vừa chính thức ra thông báo về việc chia tay HLV Masatada Ishii sau gần 2 năm gắn bó. Nguyên nhân do đôi bên có bất đồng về định hướng và triết lý huấn luyện trong thời gian gần đây. Trải qua 30 trận, chiến lược gia người Nhật Bản giúp “Voi chiến” giành 16 trận thắng, hoà 6 và thua 8 trận.

Biệt thự của Messi có nguy cơ bị phá dỡ

Do vi phạm pháp lý liên quan đến đất nông nghiệp và giấy phép xây dựng nên căn biệt thự trị giá 10 triệu bảng của siêu sao Lionel Messi tại Cala Tarida - một trong những khu nghỉ dưỡng sang trọng bậc nhất đảo Ibiza (Tây Ban Nha) đang đứng trước nguy cơ bị phá dỡ một phần. Được biết, dinh thự này có diện tích gần 600m2, có cả tầng hầm, hồ bơi, spa, phòng chiếu phim riêng...

Chloe Kelly “hút mắt” với váy hồng gợi cảm



Ảnh: Instagram nhân vật.

Cuối tuần qua, tiền đạo ĐT nữ Anh - Chloe Kelly đã thu hút sự chú ý khi diện váy hồng khoét sâu, tham dự buổi dạ hội xa hoa do Bảo tàng Anh tổ chức. Tại đây, tiền đạo thuộc biên chế Arsenal chụp ảnh lưu niệm cùng người đồng đội Leah Williamson và Ngoại trưởng Anh - Lisa Nandy.