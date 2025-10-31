Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội NDVN và Bộ trưởng Bộ NNMT lắng nghe nông dân nói
Lũ lụt, sạt lở ở miền Trung
Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV
Giá vàng biến động mạnh
Tự hào nông dân Việt Nam 2025
95 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025)
Những cánh rừng bị bức tử ở Lạng Sơn
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Thứ sáu, ngày 31/10/2025 20:10 GMT+7

Tin tối (31/10): Malaysia "tố" FIFA làm giả... bằng chứng

Minh Hoàng Thứ sáu, ngày 31/10/2025 20:10 GMT+7
Malaysia "tố" FIFA làm giả... bằng chứng; Mẹ Ronaldo dự khán trận đấu của cháu nội; Vinicius không bị HLV Alonso phạt; Cựu sao Chelsea điều hành CLB padel; Barcelona nhắm mua sao trẻ AC Milan.
Malaysia "tố" FIFA làm giả... bằng chứng

Rạng sáng 31/10 (giờ Việt Nam), LĐBĐ thế giới (FIFA) khẳng định gia đình trung vệ Facundo Garces hoàn toàn không có bất kỳ mối liên hệ nào với Malaysia như LĐBĐ Malaysia (FAM) đã trình bày trong quá trình nhập tịch. Cụ thể, tài liệu được FIFA công bố cho thấy Carlos Rogelio Fernandez - ông nội của Facundo Garces sinh ra tại Argentina chứ không phải Malaysia.

Ảnh: FAM.

Bên cạnh đó, một số tờ báo Argentina cũng đưa ra bằng chứng cho thấy, Garces không có gốc gác Malaysia. Thế nhưng, trang Makan Bola của Malaysia vẫn nghi ngờ về bằng chứng của LĐBĐ thế giới đưa ra không đúng sự thật, đồng thời cho rằng FIFA đã tạo bằng chứng giả để đẩy FAM vào thế không thể kháng cáo.

Dự kiến, vào tối nay (31/10, giờ Việt Nam), Uỷ ban giải quyết khiếu nại của FIFA sẽ chính thức đưa ra án phạt cuối cùng dành cho FAM về việc nhập tịch trái phép cho 7 cầu thủ.

Mẹ Ronaldo dự khán trận đấu của cháu nội

Tối qua (30/10, giờ Việt Nam), tiền đạo Cristiano Ronaldo Jr - con trai siêu sao Cristiano Ronaldo đã có màn ra mắt U16 Bồ Đào Nha trong cuộc đọ sức với U16 Thổ Nhĩ Kỳ. Trận này, bà Maria Dolores dos Santos Aveiro - mẹ CR7 cũng có mặt trên khán đài để cổ vũ cho cháu nội thi đấu.

Vinicius không bị HLV Alonso phạt

Ảnh: ChatGPT.

Ở trận Siêu kinh điển với Barcelona tại vòng 10 La Liga diễn ra cuối tuần qua, cầu thủ chạy cánh Vinicius Junior phải rời sân ở phút 72 để nhường chỗ cho Rodrygo. Sau khi rời sân, tuyển thủ Brazil tỏ ra bức xúc với quyết định của HLV Xabi Alonso. Đây không phải là lần đầu tiên, Vinicius tỏ thái độ “bất tuân thượng lệnh”. Mặc dù vậy, HLV Alonso khẳng định rằng, ngôi sao 25 tuổi sẽ không phải nhận án phạt nội bộ.

Cựu sao Chelsea điều hành CLB padel

Sau khi chia tay Sampdoria hồi mùa Hè vừa qua, tiền đạo Fabio Borini đã trở lại Vương quốc Anh để khoác áo CLB Salford City. Hiện tại, chân sút 34 tuổi đang làm chủ 1 CLB padel tại thành phố Manchester. Trước đây, chân sút người Italia từng gắn bó với Chelsea, Swansea, Liverpool, Sunderland.

Barcelona nhắm mua sao trẻ AC Milan

Ảnh: ChatGPT.

Báo chí Tây Ban Nha cho hay, Barcelona đang dõi theo từng bước đi của hậu vệ cánh trái Davide Bartesaghi trong màu áo AC Milan. Tuy mới 19 tuổi nhưng Bartesaghi đã khoác áo đội một Milan từ năm 2023. Mùa giải này, cầu thủ cao 1m93 có 6 lần ra sân trên mọi đấu trường, đóng góp 1 pha kiến tạo thành bàn.

Tin tối 30/10: AFC thẳng tay loại ĐT Malaysia khỏi vòng loại Asian Cup 2027?

AFC thẳng tay loại ĐT Malaysia khỏi vòng loại Asian Cup 2027? HLV Ishii có bến đỗ mới; Phát biểu của Messi khiến Ronaldo bị chế nhạo; Scholes hé lộ lý do chia tay TNT Sports; Roy Keane rạng rỡ trong ngày cưới của con trai.

Sau CLB Quảng Nam giải thể, các cầu thủ đi về đâu?

Thể thao
Sau CLB Quảng Nam giải thể, các cầu thủ đi về đâu?

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chia tay ngoại binh Ukraine có giá 800.000 euro?

Thể thao
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chia tay ngoại binh Ukraine có giá 800.000 euro?

Tin tối (29/10): CĐV Việt Nam yêu cầu bỏ giải tại Thái Lan vì vụ nhầm quốc kỳ
6

Thể thao
Tin tối (29/10): CĐV Việt Nam yêu cầu bỏ giải tại Thái Lan vì vụ nhầm quốc kỳ

Tin nóng 30/10: Chốt giờ FIFA phán quyết bóng đá Malaysia

Thể thao
Tin nóng 30/10: Chốt giờ FIFA phán quyết bóng đá Malaysia

Đọc thêm

Phi công nổi tiếng Ukraine tuyên bố sẵn sàng bán linh hồn để đổi lấy vũ khí này
Thế giới

Phi công nổi tiếng Ukraine tuyên bố sẵn sàng bán linh hồn để đổi lấy vũ khí này

Thế giới

Một phi công kỳ cựu của Ukraine cho biết anh chỉ sẵn sàng “bán linh hồn” của mình để sở hữu một loại máy bay duy nhất: chiếc Gripen do Thụy Điển sản xuất.

Kho phế liệu rộng 100m2 cháy dữ dội trong khu dân cư TP.HCM, nhiều tiếng nổ lớn
Chuyển động Sài Gòn

Kho phế liệu rộng 100m2 cháy dữ dội trong khu dân cư TP.HCM, nhiều tiếng nổ lớn

Chuyển động Sài Gòn

Khói lửa kèm theo nhiều tiếng nổ lớn phát ra từ kho phế liệu rộng khoảng 100m2 nằm trong khu dân cư đông đúc ở phường Bình Hưng Hòa tối 31/10, khiến nhiều người dân hoảng loạn tháo chạy.

Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội xử phạt cả ca sĩ Jack lẫn đơn vị tổ chức biểu diễn
Văn hóa - Giải trí

Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội xử phạt cả ca sĩ Jack lẫn đơn vị tổ chức biểu diễn

Văn hóa - Giải trí

Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đang xem xét để đưa ra mức xử phạt đối với ca sĩ Jack về việc biểu diễn bài hát có ca từ phản cảm.

2 người bị điện giật khi lội nước lũ ở Huế, 1 người tử vong
Tin tức

2 người bị điện giật khi lội nước lũ ở Huế, 1 người tử vong
9

Tin tức

Trong lúc lội nước lũ đến chợ kiểm tra hàng hóa, 2 người dân ở TP. Huế bị điện giật. Hậu quả, 1 người tử vong và 1 người bị thương.

Tử vi ngày mai: 3 con giáp được Thần Tài ban phước, mang đến sự giàu có dồi dào, tạm biệt nỗi lo về tiền bạc
Gia đình

Tử vi ngày mai: 3 con giáp được Thần Tài ban phước, mang đến sự giàu có dồi dào, tạm biệt nỗi lo về tiền bạc

Gia đình

Theo tử vi ngày mai, 3 con giáp sẽ xua tan hoàn toàn vận rủi, tạm biệt nỗi lo thiếu tiền, hướng đến cuộc sống ngày càng thịnh vượng và ổn định.

Bị Tào Tháo nhìn thấu dã tâm, Tư Mã Ý có hành động gì để cứu mạng?
Đông Tây - Kim Cổ

Bị Tào Tháo nhìn thấu dã tâm, Tư Mã Ý có hành động gì để cứu mạng?

Đông Tây - Kim Cổ

Trong thời kỳ Tam Quốc, Tư Mã Ý là một mưu sĩ dù phục vụ dưới trướng của Tào Tháo nhưng ông lại mang trong mình tham vọng to lớn.

Bộ Chính trị yêu cầu triển khai chủ trương bố trí 100% chủ tịch UBND tỉnh và 2 chức danh không là người địa phương
Tin tức

Bộ Chính trị yêu cầu triển khai chủ trương bố trí 100% chủ tịch UBND tỉnh và 2 chức danh không là người địa phương

Tin tức

Bộ Chính trị yêu cầu tiếp tục triển khai chủ trương bố trí 100% các chức danh chủ tịch uỷ ban nhân dân, chủ nhiệm uỷ ban kiểm tra, chánh thanh tra tỉnh không phải là người địa phương, hoàn thành trước ngày 15/12/2025.

Dấu ấn giảm nghèo đa chiều từ “đánh thức” nội lực nông thôn ở Thành Công, Thái Nguyên
Media

Dấu ấn giảm nghèo đa chiều từ “đánh thức” nội lực nông thôn ở Thành Công, Thái Nguyên

Media

Nhờ thực hiện hiệu quả Chương trình Mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo bền vững, xã Thành Công, tỉnh Thái Nguyên đã tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế – xã hội. Tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, nhiều mô hình sản xuất hiệu quả ra đời, khẳng định hướng đi đúng đắn trong hành trình giảm nghèo đa chiều.

FLC thay đổi địa điểm họp ĐHĐCĐ, trở lại tòa tháp gắn liền tên tuổi ông Trịnh Văn Quyết
Nhà đất

FLC thay đổi địa điểm họp ĐHĐCĐ, trở lại tòa tháp gắn liền tên tuổi ông Trịnh Văn Quyết

Nhà đất

FLC bất ngờ đổi địa điểm họp cổ đông bất thường lần 2 năm 2025, chuyển từ FLC Landmark Tower (Nam Từ Liêm) sang tòa The West - công trình từng mang tên Bamboo Airways Tower, biểu tượng một thời của tập đoàn này.

Miễn nhiệm một Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án tỉnh Đắk Lắk
Tin tức

Miễn nhiệm một Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án tỉnh Đắk Lắk

Tin tức

UBND tỉnh Đắk Lắk vừa ra quyết định miễn nhiệm một Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh.

Châu Âu dậy sóng vì Ukraine, Brussels nổi giận tuyên chiến với các thành viên 'cứng đầu'
Thế giới

Châu Âu dậy sóng vì Ukraine, Brussels nổi giận tuyên chiến với các thành viên "cứng đầu"

Thế giới

Ủy ban châu Âu (EC ngày 30/10 tuyên bố không loại trừ khả năng khởi kiện Ba Lan, Hungary và Slovakia – ba quốc gia vẫn giữ nguyên lệnh cấm đơn phương đối với hàng nhập khẩu từ Ukraine, bất chấp hiệp định thương mại mới giữa EU và Kiev vừa chính thức có hiệu lực.

Kết luận mới nhất của Bộ Chính trị về kết quả hoạt động của bộ máy hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp
Tin tức

Kết luận mới nhất của Bộ Chính trị về kết quả hoạt động của bộ máy hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp

Tin tức

Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ký ban hành Kết luận số 202-KL/TW, ngày 31/10/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tình hình, kết quả hoạt động của bộ máy hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp.

Việt Nam mua 1,1 triệu tấn lúa, 95% lượng hạt điều của Campuchia, bán sang Campuchia những gì?
Nhà nông

Việt Nam mua 1,1 triệu tấn lúa, 95% lượng hạt điều của Campuchia, bán sang Campuchia những gì?

Nhà nông

Trong cuốn Cẩm nang giới thiệu thị trường Campuchia, Thương vụ Việt Nam tại Campuchia cho biết, Việt Nam vẫn thị trường xuất khẩu lớn hai của Campuchia tính từ đầu năm 2025, với lượng hàng hóa trị giá gần 3 tỷ USD. Ở chiều ngược lại, Việt Nam mua tới 1,1 triệu tấn lúa, 95% lượng hạt điều của Campuchia.

Nóng: Bộ Xây dựng đề xuất quy định mới, cản trở người thi hành công vụ trong lĩnh vực xây dựng sẽ bị phạt thế nào?
Kinh tế

Nóng: Bộ Xây dựng đề xuất quy định mới, cản trở người thi hành công vụ trong lĩnh vực xây dựng sẽ bị phạt thế nào?

Kinh tế

Bộ Xây dựng đề xuất quy định thống nhất về thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng là 2 năm.

Brenner lập cú đúp, Thép xanh Nam Định vẫn bị HAGL cầm hoà
Thể thao

Brenner lập cú đúp, Thép xanh Nam Định vẫn bị HAGL cầm hoà

Thể thao

Trong chuyến hành quân tới sân Pleiku tại vòng 9 V.League 2025/2026, tiền đạo Brenner toả sáng với cú đúp nhưng Thép xanh Nam Định vẫn bị HAGL cầm hoà 2-2.

Phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình mới, sau sáp nhập, nơi vừa diễn ra một công việc quan trọng do Sở Y tế tiến hành
Nhà nông

Phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình mới, sau sáp nhập, nơi vừa diễn ra một công việc quan trọng do Sở Y tế tiến hành

Nhà nông

Tại phường Nam Định, ngày 31/10, Sở Y tế tỉnh Ninh Bình (sau sáp nhập tỉnh Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình trước đây) tổ chức Hội nghị bàn giao các Trạm Y tế thuộc 9 Trung tâm Y tế khu vực (trên địa bàn tỉnh Nam Định trước sáp nhập) về UBND cấp xã quản lý, theo Kế hoạch số 110/KH-UBND ngày 21/10/2025 và Quyết định số 1178/QĐ-UBND ngày 27/10/2025 của UBND tỉnh Ninh Bình.

Con vật bé như nắm tay xuất xứ từ Thái Lan, nuôi thành công ở Nghệ An, đến tuổi đẻ là cản chả kịp, thu tiền cục
Nhà nông

Con vật bé như nắm tay xuất xứ từ Thái Lan, nuôi thành công ở Nghệ An, đến tuổi đẻ là cản chả kịp, thu tiền cục

Nhà nông

Anh Bùi Văn Dương, thôn 10, xã Quỳnh Trang, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An (thời điểm trước sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, bỏ cấp huyện) nuôi chim bồ câu Titan xuất xứ từ Thái Lan. Anh kiên trì theo đuổi và nuôi chim bồ câu thành công, mang lại hiệu quả với thu nhập hơn 10 triệu đồng/tháng.

School Tour 2025 - Mầm xanh đến trường lan tỏa thông điệp sống xanh tới hơn 5.500 học sinh trên địa bàn TP. Hà Nội
Xã hội

School Tour 2025 - Mầm xanh đến trường lan tỏa thông điệp sống xanh tới hơn 5.500 học sinh trên địa bàn TP. Hà Nội

Xã hội

Quỹ Vì Tầm Vóc Việt (VSF) triển khai chương trình School Tour 2025 - Mầm xanh đến trường tại bốn điểm trường trên địa bàn TP. Hà Nội, mang thông điệp giảm thiểu rác thải nhựa và lối sống xanh tới hơn 5.500 học sinh tiểu học và trung học cơ sở, hướng tới hình thành thế hệ công dân trẻ có ý thức và trách nhiệm với tương lai bền vững.

Những con đường mở ra từ lòng dân: Minh chứng của tinh thần 'dân tin - Đảng mạnh' (Bài cuối)
Nhà nông

Những con đường mở ra từ lòng dân: Minh chứng của tinh thần "dân tin - Đảng mạnh" (Bài cuối)

Nhà nông

Từ “tấc đất tấc vàng”, người dân Hưng Yên đã viết nên câu chuyện “tấc đất nghĩa tình”. Hàng vạn hộ dân tự nguyện hiến hàng trăm héc ta đất để mở rộng đường làng, ngõ xóm, góp sức xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. Không chỉ là hành động đẹp, phong trào ấy còn thể hiện niềm tin, tinh thần đoàn kết và trách nhiệm công dân trong thời kỳ đổi mới.

Xã miền núi Đà Nẵng bị cô lập, trụ sở UBND nứt gãy, có thể sập bất cứ lúc nào
Tin tức

Xã miền núi Đà Nẵng bị cô lập, trụ sở UBND nứt gãy, có thể sập bất cứ lúc nào

Tin tức

Mưa lớn kéo dài khiến xã Hùng Sơn bị cô lập hoàn toàn, trụ sở UBND xã xuất hiện nhiều vết nứt gãy, kết cấu công trình xô lệch, tiềm ẩn nguy cơ sập đổ bất cứ lúc nào.

Ngỡ ngàng cảnh đẹp mùa thu trên dòng sông Ngô Đồng
Xã hội

Ngỡ ngàng cảnh đẹp mùa thu trên dòng sông Ngô Đồng

Xã hội

Dòng sông Ngô Đồng (Ninh Bình) vào mùa thu mang một vẻ đẹp yên bình và thơ mộng đến lạ thường. Con sông uốn lượn mềm mại qua những dãy núi đá vôi sừng sững của vùng Tam Cốc – Bích Động, như một dải lụa xanh thẳm ôm trọn cánh đồng lúa. Tiết trời thu mát mẻ, bầu không khí trong lành và phảng phất hương thơm dịu nhẹ của hoa súng đang nở rộ khắp mặt sông.

Nghệ sĩ Nhân dân tài hoa, đa đoan, vội vĩnh biệt trần thế ở tuổi 50
Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Nhân dân tài hoa, đa đoan, vội vĩnh biệt trần thế ở tuổi 50

Văn hóa - Giải trí

Cố Nghệ sĩ Nhân dân Lê Dung có sự nghiệp vàng son, nhưng đời sống riêng gặp không ít thăng trầm, trắc trở.

Nếu được tăng lương sớm hơn trong năm 2026, chuyên gia và người lao động ý kiến gì?
Xã hội

Nếu được tăng lương sớm hơn trong năm 2026, chuyên gia và người lao động ý kiến gì?

Xã hội

Tăng lương là việc cần làm ngay nhằm đảm bảo đời sống cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Nếu được tăng lương sớm hơn trong năm 2026, cán bộ, công chức và các chuyên gia đều vui mừng ủng hộ.

Giáo viên ở Đắk Lắk bị phạt vì đăng thông tin sai sự thật về hiệu trưởng
Pháp luật

Giáo viên ở Đắk Lắk bị phạt vì đăng thông tin sai sự thật về hiệu trưởng

Pháp luật

Công an xã Ea Kar (Đắk Lắk) vừa xử phạt 7,5 triệu đồng một giáo viên vì đăng thông tin sai sự thật về hiệu trưởng lên mạng xã hội.

Vì sao tuyến đường tàu qua núi đẹp như phim này ở Quảng Trị, hễ thấy đá rơi, công nhân, cán bộ phải chạy thật nhanh?
Nhà nông

Vì sao tuyến đường tàu qua núi đẹp như phim này ở Quảng Trị, hễ thấy đá rơi, công nhân, cán bộ phải chạy thật nhanh?

Nhà nông

Để tàu qua lại những vách núi, hang đá vôi an toàn, cán bộ, công nhân Cung cầu đường Lạc Sơn, xã Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị (trước sáp nhập là địa phận huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình) đã không quản ngại khó khăn, gian khổ để kiểm tra từng đoạn đường, ngọn núi. Khi có đá rơi, họ phải tìm cách phát đi thông báo, hoặc chạy thật nhanh để báo cho tàu dừng khẩn cấp trước khi xử lý sự cố. Công việc của họ có tên gọi giản dị: Canh đá cho những đoàn tàu…

Tìm được thi thể người đàn ông ở Tây Ninh sau vụ va chạm trên sông
Tin tức

Tìm được thi thể người đàn ông ở Tây Ninh sau vụ va chạm trên sông

Tin tức

 Gia đình cùng công an tìm kiếm được thi thể ông Lê Văn H. (68 tuổi, ngụ xã Hòa Khánh, Tây Ninh) - nạn nhân vụ va chạm trên sông Vàm Cỏ Đông.

Nghịch lý khách hàng Trung Quốc muốn mua hạt tiêu, nhưng đại lý 'ngại' bán, nhiều nhà đầu cơ rút khỏi thị trường
Nhà nông

Nghịch lý khách hàng Trung Quốc muốn mua hạt tiêu, nhưng đại lý "ngại" bán, nhiều nhà đầu cơ rút khỏi thị trường

Nhà nông

Mỗi năm, Trung Quốc mua 50.000 - 60.000 tấn hồ tiêu của Việt Nam qua đường biên mậu và đường biển. Hầu hết khách Trung Quốc mua tiêu qua đại lý vừa và nhỏ tại vùng nguyên liệu. Tài chính của đại lý không lớn, lợi nhuận thấp nhưng dòng tiền bán cho khách hàng Trung Quốc rất nhanh.

Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân TP.HCM 2025
Chuyển động Sài Gòn

Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân TP.HCM 2025

Chuyển động Sài Gòn

Phó Chủ tịch Hội Nông dân TP.HCM Trần Văn Mảng vừa ký ban hành Công văn khẩn số 348-CV/HNDT đề nghị các cơ sở Hội trên địa bàn khẩn trương hoàn thành việc giải ngân nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân năm 2025, nhằm đảm bảo tiến độ công tác và kịp thời hỗ trợ hội viên nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh.

Hà Nội không đồng ý tổ chức bắn pháo hoa trong Liveconcert 'Đan Trường 30 năm - Dấu ấn thanh xuân”
Tin tức

Hà Nội không đồng ý tổ chức bắn pháo hoa trong Liveconcert "Đan Trường 30 năm - Dấu ấn thanh xuân”

Tin tức

Ngày 31/10, UBND TP Hà Nội vừa có văn bản về việc không tổ chức bắn pháo hoa sau khi kết thúc Chương trình biểu diễn Liveconcert "Đan Trường-30 năm - Dấu ấn thanh xuân".

1

Chuyên gia Việt Nam giúp Cuba nuôi thành công loài cá sống khỏe, cứ mỗi kilogam cá giúp Cuba tiết kiệm 2 USD nhập khẩu

Chuyên gia Việt Nam giúp Cuba nuôi thành công loài cá sống khỏe, cứ mỗi kilogam cá giúp Cuba tiết kiệm 2 USD nhập khẩu

2

Một quốc gia phải nhập khẩu 90% lương thực vừa ký bản ghi nhớ hợp tác thương mại gạo với Việt Nam

Một quốc gia phải nhập khẩu 90% lương thực vừa ký bản ghi nhớ hợp tác thương mại gạo với Việt Nam

3

Giá vàng hôm nay (31/10): Vàng SJC và nhẫn giảm đi ngược xu hướng thế giới

Giá vàng hôm nay (31/10): Vàng SJC và nhẫn giảm đi ngược xu hướng thế giới

4

Việt Nam hy vọng tinh thần bài học bình thường hóa quan hệ Việt - Mỹ sẽ định hình quan hệ Mỹ - Cuba

Việt Nam hy vọng tinh thần bài học bình thường hóa quan hệ Việt - Mỹ sẽ định hình quan hệ Mỹ - Cuba

5

Vì sao quốc gia châu Phi này mua gạo Việt Nam số lượng lớn dù gieo cấy nhiều giống lúa ngắn ngày, có giống lúa lài thơm?

Vì sao quốc gia châu Phi này mua gạo Việt Nam số lượng lớn dù gieo cấy nhiều giống lúa ngắn ngày, có giống lúa lài thơm?