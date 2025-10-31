Tin tối (31/10): Malaysia "tố" FIFA làm giả... bằng chứng

Malaysia "tố" FIFA làm giả... bằng chứng

Rạng sáng 31/10 (giờ Việt Nam), LĐBĐ thế giới (FIFA) khẳng định gia đình trung vệ Facundo Garces hoàn toàn không có bất kỳ mối liên hệ nào với Malaysia như LĐBĐ Malaysia (FAM) đã trình bày trong quá trình nhập tịch. Cụ thể, tài liệu được FIFA công bố cho thấy Carlos Rogelio Fernandez - ông nội của Facundo Garces sinh ra tại Argentina chứ không phải Malaysia.



Ảnh: FAM.

Bên cạnh đó, một số tờ báo Argentina cũng đưa ra bằng chứng cho thấy, Garces không có gốc gác Malaysia. Thế nhưng, trang Makan Bola của Malaysia vẫn nghi ngờ về bằng chứng của LĐBĐ thế giới đưa ra không đúng sự thật, đồng thời cho rằng FIFA đã tạo bằng chứng giả để đẩy FAM vào thế không thể kháng cáo.

Dự kiến, vào tối nay (31/10, giờ Việt Nam), Uỷ ban giải quyết khiếu nại của FIFA sẽ chính thức đưa ra án phạt cuối cùng dành cho FAM về việc nhập tịch trái phép cho 7 cầu thủ.

Mẹ Ronaldo dự khán trận đấu của cháu nội

Tối qua (30/10, giờ Việt Nam), tiền đạo Cristiano Ronaldo Jr - con trai siêu sao Cristiano Ronaldo đã có màn ra mắt U16 Bồ Đào Nha trong cuộc đọ sức với U16 Thổ Nhĩ Kỳ. Trận này, bà Maria Dolores dos Santos Aveiro - mẹ CR7 cũng có mặt trên khán đài để cổ vũ cho cháu nội thi đấu.

Vinicius không bị HLV Alonso phạt

Ảnh: ChatGPT.

Ở trận Siêu kinh điển với Barcelona tại vòng 10 La Liga diễn ra cuối tuần qua, cầu thủ chạy cánh Vinicius Junior phải rời sân ở phút 72 để nhường chỗ cho Rodrygo. Sau khi rời sân, tuyển thủ Brazil tỏ ra bức xúc với quyết định của HLV Xabi Alonso. Đây không phải là lần đầu tiên, Vinicius tỏ thái độ “bất tuân thượng lệnh”. Mặc dù vậy, HLV Alonso khẳng định rằng, ngôi sao 25 tuổi sẽ không phải nhận án phạt nội bộ.

Cựu sao Chelsea điều hành CLB padel

Sau khi chia tay Sampdoria hồi mùa Hè vừa qua, tiền đạo Fabio Borini đã trở lại Vương quốc Anh để khoác áo CLB Salford City. Hiện tại, chân sút 34 tuổi đang làm chủ 1 CLB padel tại thành phố Manchester. Trước đây, chân sút người Italia từng gắn bó với Chelsea, Swansea, Liverpool, Sunderland.

Barcelona nhắm mua sao trẻ AC Milan



Ảnh: ChatGPT.

Báo chí Tây Ban Nha cho hay, Barcelona đang dõi theo từng bước đi của hậu vệ cánh trái Davide Bartesaghi trong màu áo AC Milan. Tuy mới 19 tuổi nhưng Bartesaghi đã khoác áo đội một Milan từ năm 2023. Mùa giải này, cầu thủ cao 1m93 có 6 lần ra sân trên mọi đấu trường, đóng góp 1 pha kiến tạo thành bàn.