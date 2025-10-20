Chủ đề nóng

Tin về một xã biên giới Đà Nẵng (địa phận tỉnh Quảng Nam trước sáp nhập) bị cô lập nếu tuyến đường độc đạo sạt lở

Diệu Bình Thứ hai, ngày 20/10/2025 18:29 GMT+7
Tin về một xã biên giới Đà Nẵng (địa phận tỉnh Quảng Nam trước sáp nhập) bị cô lập nếu tuyến đường độc đạo sạt lở. Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, tuyến đường độc đạo ĐT606 nối xã Tây Giang với xã biên giới Hùng Sơn, TP Đà Nẵng (địa phận tỉnh Quảng Nam trước sáp nhập) xuất hiện nhiều điểm sụt lún, nứt gãy nghiêm trọng, nguy cơ cao xảy ra sạt lở khiến khu vực biên giới có thể bị cô lập hoàn toàn.
Ngày 20/10, ông Arất Blúi – Chủ tịch UBND xã Tây Giang cho biết, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, tuyến đường ĐT606 – tuyến giao thông độc đạo nối xã Tây Giang với xã biên giới Hùng Sơn (TP Đà Nẵng) đang đứng trước nguy cơ bị sạt lở nghiêm trọng, có thể gây chia cắt hoàn toàn khu vực biên giới của thành phố.

Tại điểm sụt lún mặt đường ĐT606  Km23+480 (đoạn qua thôn Nal, xã Tây Giang), mặt đường bị sụt lún kéo dài hàng chục mét, xuất hiện nhiều vết nứt dọc theo mương thoát nước phía taluy dương, nguy cơ cao xảy ra sạt trượt cả taluy dương lẫn taluy âm.

“Nếu trong những ngày tới tiếp tục có mưa lớn, khả năng sụt lún cả dãy, cắt đứt tuyến đường là rất cao, gây cô lập hoàn toàn xã biên giới Hùng Sơn”, Chủ tịch UBND xã Tây Giang cảnh báo.


Tuyến đường ĐT606 – tuyến giao thông độc đạo nối xã Tây Giang với xã biên giới Hùng Sơn, TP Đà Nẵng (địa phận tỉnh Quảng Nam trước sáp nhập) bị sụt lún nghiêm trọng.

Ông Nguyễn An – Bí thư Đảng ủy xã Hùng Sơn cho biết, tuyến ĐT606 là tuyến độc đạo kết nối xã biên giới với bên ngoài, nếu tuyến đường bị đứt, xã Hùng Sơn sẽ hoàn toàn bị cô lập. Hiện đơn vị bảo trì đã giăng dây, đặt biển cảnh báo, khuyến cáo người dân hạn chế di chuyển qua khu vực sạt lở trong thời gian mưa lớn.

Theo Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông (Sở Xây dựng Đà Nẵng), khu vực sạt lở nằm ở đoạn nền đường hình chữ L, phía taluy âm là vực sâu, phía taluy dương cao khoảng 50m và có dấu hiệu cung trượt cắt ngang toàn bộ nền đường. Đoạn mặt đường bị sụt sâu từ 18–30cm, kéo dài khoảng 43m, có dấu hiệu đất đá mới trượt xuống từ đỉnh taluy dương khoảng 30m.


Taluy âm trên tuyến đường độc đạo nối xã Tây Giang với xã biên giới Hùng Sơn (TP Đà Nẵng) bị sạt lở nghiêm trọng.

Do địa hình phức tạp, khu vực sạt trượt không có đường tránh, nên nếu tiếp tục sụt lún, phương án tạm thời là đào lấn vào taluy dương để thông tuyến. Tuy nhiên, việc khắc phục dự kiến mất nhiều thời gian do điều kiện địa hình hiểm trở.

Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đã lắp biển cảnh báo sạt trượt ở hai đầu tuyến, bố trí lực lượng túc trực cảnh báo và điều tiết giao thông. Đồng thời, đề nghị UBND các xã Tây Giang và Hùng Sơn phối hợp thông tin, hướng dẫn người dân lưu thông an toàn qua khu vực.

Những ngày qua Đà Nẵng có mưa lớn, kéo dài. Theo Đài Khí tượng Thuỷ Văn Trung bộ, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão và không khí lạnh kết hợp nhiễu động gió Đông và hiệu ứng địa hình nên khoảng từ chiều tối và đêm ngày 22-27/10, tại TP Đà Nẵng khả năng cao xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng, kéo dài nhiều ngày, cục bộ có điểm mưa rất lớn; nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi.

Các địa phương được khuyến cáo cần sẵn sàng phương án ứng phó với kịch bản lũ trên các sông thuộc TP Đà Nẵng có khả năng lên mức báo động 2 đến báo động 3, có sông trên báo động 3. Dự báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, ngập lụt cấp 2-3.

