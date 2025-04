Tỉnh giàu nhất Việt Nam sáp nhập với TP.Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu thành đô thị lớn nhất vùng, tên xã, phường gọi như thế nào?

Sáp nhập với TP.Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu đặt tên xã, phường mới như thế nào?

Theo Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Bình Dương, từ 91 xã, phường sau sáp nhập sẽ có 36 đơn vị hành chính.

Cụ thể, phường Dĩ An trở thành phường có quy mô dân số đông nhất, với 227.817 người/diện tích tự nhiên là 21,375 km2; xếp thứ hai về quy mô dân số là phường An Phú với 162.930 người/diện tích tự nhiên là 16,851 km2.

Trong khi đó, xã Phú Giáo là đơn vị có diện tích tự nhiên rộng nhất; xếp thứ hai là xã Dầu Tiếng. Phường Thới Hòa là phường duy nhất đủ tiêu chuẩn về quy mô diện tích, dân số nên giữ nguyên hiện trạng.

Bình Dương là tỉnh có thu nhập bình quân đầu người cao nhất Việt Nam. Ảnh: Báo Bình Dương.

Tên gọi dự kiến của các phường sau sắp xếp trên địa bàn tỉnh Bình Dương như sau: Phường Đông Hòa, Dĩ An, Tân Đông Hiệp, Thuận An, Thuận Giao, Bình Hòa, Lái Thiêu, An Phú, Bình Dương, Chánh Hiệp, Thủ Dầu Một, Phú Lợi, Vĩnh Tân, Bình Cơ, Tân Uyên, Tân Hiệp, Tân Khánh, Phú An, Tây Nam, Long Nguyên, Bến Cát, Chánh Phú Hòa, Thới Hòa, Hòa Lợi.

Các xã sau sắp xếp của tỉnh Bình Dương gồm: Bắc Tân Uyên, Thường Tân, An Long, Phước Thành, Phước Hòa, Phú Giáo, Trừ Văn Thố, Bàu Bàng, Minh Thạnh, Long Hòa, Dầu Tiếng, Thanh An.

Hiện, Bình Dương được cho là tỉnh "giàu nhất Việt Nam" khi có thu nhập bình quân đầu người cao nhất Việt Nam với 8,29 triệu đồng/người/tháng, gấp 1,7 lần so với GDP cả nước (4,96 triệu đồng/tháng).

Đối với tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, sau sắp xếp, từ 77 đơn vị hành chính tỉnh sẽ còn 29 đơn vị hành chính cấp xã, phường và 1 đặc khu (đặc khu Côn Đảo).

Bản đồ 30 đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu sau sắp xếp. Nguồn: báo Bà Rịa - Vũng Tàu.

Cụ thể, TP. Bà Rịa sẽ còn 3 phường: Bà Rịa, Long Hương, Tam Long.

Huyện Long Đất còn 4 đơn vị hành chính cấp xã, gồm: xã Đất Đỏ, Long Điền, Phước Hải, Long Hải.

TP Phú Mỹ sẽ thành lập 4 phường và 1 xã, gồm: Phường Phú Mỹ, Tân Thành, Tân Phước, Tân Hải và xã Châu Pha.

Sau sắp xếp, TP Vũng Tàu còn lại 4 phường và 1 xã, gồm: Phường Vũng Tàu, Tam Thắng, Rạch Dừa, Phước Thắng và xã Long Sơn.

Theo chủ trương, sau khi thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, huyện Châu Đức có 6 đơn vị hành chính cấp xã, gồm: xã Châu Đức, Ngãi Giao, Kim Long, Bình Giã, Nghĩa Thành, Xuân Sơn.

Tại huyện Xuyên Mộc, sau sắp xếp huyện này còn 6 xã, gồm: xã Hồ Tràm, Xuyên Mộc, Hòa Hội, Bàu Lâm, Hòa Hiệp, Bình Châu.

TP.Hồ Chí Minh, những cái tên xã, phường gợi nhớ một thời lịch sử

Theo Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của TP.Hồ Chí Minh, 273 đơn vị hành chính cấp xã của thành phố sẽ được sắp xếp thành 102 đơn vị mới.

Cụ thể, TP.Thủ Đức sẽ được sắp xếp thành các phường: Hiệp Bình, Tam Bình, Thủ Đức, Linh Xuân, Long Bình, Tăng Nhơn Phú, Phước Long, Long Phước, Long Trường, An Khánh, Cát Lái.

Quận 3 dự kiến sắp xếp thành các phường: Bàn Cờ, Xuân Hòa, Nhiêu Lộc. Quận 4 dự kiến có các phường Vĩnh Hội, Khánh Hội. Quận 5 dự kiến có các phường: Xóm Chiếu, Chợ Quán, An Đông, Chợ Lớn. Quận 6 dự kiến có các phường: Bình Tiên, Bình Tây, Bình Phú, Phú Lâm.

TP.Hồ Chí Minh nhìn từ trên cao. Ảnh: Báo Ảnh Việt Nam/TTXVN.

Quận 7 dự kiến sắp xếp thành các phường: Tân Mỹ, Tân Hưng, Tân Thuận, Phú Thuận. Quận 8 sắp xếp thành các phường: Chánh Hưng, Bình Đông, Phú Định. Quận 10 thành các phường: Vườn Lài, Diên Hồng, Hòa Hưng.

Quận 11 dự kiến sắp xếp thành phường Hòa Bình, Phú Thọ, Bình Thới, Minh Phụng.

Quận 12 dự kiến sẽ sắp xếp thành: Phường Đông Hưng Thuận, Trung Mỹ Tân, Tân Thới Hiệp, An Phú Đông.

Quận Bình Thạnh sẽ có phường Gia Định, Bình Thạnh, Bình Lợi Trung, Bình Quới. Quận Bình Tân gồm các phường: Bình Tân, Bình Hưng Hòa, Bình Trị Đông, An Lạc, Tân Tạo.

Quận Gò Vấp gồm các phường: Hạnh Thông, Gò Vấp, An Hội Tây, An Hội Đông. Quận Phú Nhuận gồm các phường: Đức Nhuận, Cầu Kiệu, Phú Nhuận.

Quận Tân Bình dự kiến sắp xếp thành phường Tân Sơn Hòa, Tân Sơn Nhất, Tân Hòa, Bảy Hiền, Tân Bình, Tân Sơn.

Quận Tân Phú dự kiến sẽ sắp xếp thành phường Tây Thạnh, Tân Sơn Nhì, Phú Thọ Hòa, Phú Thạnh, Tân Phú.

Huyện Bình Chánh sẽ sắp xếp thành các xã: Vĩnh Lộc, Tân Vĩnh Lộc, Tân Nhựt, Bình Chánh, Hưng Long, Bình Hưng.

Huyện Củ Chi dự kiến sắp xếp thành các xã: An Nhơn Tây, Thái Mỹ, Nhuận Đức, Tân An Hội, Củ Chi, Phú Hòa Đông, Bình Mỹ.

Huyện Cần Giờ dự kiến sắp xếp thành các xã: Bình Khánh, Cần Giờ, An Thới Đông, Thạnh An. Huyện Nhà Bè sẽ sắp xếp chỉ còn 2 xã: Nhà Bè và Hiệp Phước.