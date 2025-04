Ông Năm Thanh (Đoàn Văn Thanh, nguyên Phó chủ tịch UBND huyện Cần Giờ) kể, ngày 30/4/1975, việc tiếp quản xã đảo Thạnh An từ tay chính quyền cũ để thiết lập chính quyền cách mạng diễn ra “khá êm đẹp”.

Giải phóng êm đẹp xã đảo Thạnh An

Trong kháng chiến chống Mỹ, Cần Giờ là vùng đất có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng với Chiến khu Rừng Sác, nơi nuôi giấu quân giải phóng và là cứ địa trọng yếu của cách mạng lúc bấy giờ.

Du khách đổ xô đi du lịch ở xã đảo Thạnh An. Ảnh: T.Đ

Trong đó, xã đảo Thạnh An, với vị trí địa lý đặc biệt từng được xem là cửa ngõ trọng yếu của Sài Gòn – Gia Định.

Ngày 30/4/1975, đánh dấu mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc Việt Nam với chiến thắng vĩ đại của Chiến dịch Hồ Chí Minh, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Xã đảo Thạnh An góp một phần trong chiến thắng lịch sử này.

Ông Năm Thanh cho biết, trước 30/4/1975, trên địa bàn xã đảo Thạnh An có hệ thống hành chánh của chính quyền chế độ cũ quản lý.

Theo đó, 8h sáng ngày 30/4/1975, lính chế độ cũ hoảng sợ vứt bỏ vũ khí, quân trang, quân dụng, tan rã tại chỗ, bộ máy chính quyền tê liệt. Ông Trần Hùng Phi và 17 chiến sĩ Đoàn 10 được nhân dân Thạnh An do ông Tám Thường tổ chức dùng ghe máy rước về tiếp quản xã đảo Thạnh An.

Ông Năm Đổi (Nguyễn Văn Đổi, ấp Thiềng Liềng, xã đảo Thạnh An) cho biết, trước 1975, trên ấp đảo Thiềng Liềng bây giờ có một đồn lính chế độ cũ (nằm ngay cầu tàu của ấp đảo bây giờ).

“Ngày 30/4/1975, nghe tin Sài Gòn thất thủ, lính ở đồn này đã bỏ súng tháo chạy, quân giải phóng vô tiếp quản đồn”, ông Đổi cho biết.

Xã đảo Thạnh An, cùng với các xã An Thới Đông, Lý Nhơn, Bình Khánh của huyện Cần Giờ đã có một đêm 30/4/1975 với không khí vui mừng chiến thắng ngất ngây trào dân trong lòng người dân Duyên Hải trung kiên, bất khuất.

Theo ông Năm Thanh, hơn 20 năm kháng chiến chống Mỹ, hàng trăm chiến sĩ, cán bộ và nhân dân xã đảo Thạnh An hy sinh vì đất nước, vì quê hương; hàng chục gia đình liệt sĩ…

Giữ nguyên vẹn xã đảo Thạnh An

Theo phương án sắp xếp đã được Thành ủy TP.HCM và HĐND TP.HCM thông qua, toàn TP.HCM sẽ tiến hành điều chỉnh 272 trên tổng số 273 đơn vị hành chính cấp xã hiện có, chỉ giữ lại nguyên vẹn một đơn vị là xã Thạnh An. Sau đợt sắp xếp vừa qua, TP.HCM sẽ còn lại 102 đơn vị hành chánh cấp xã, gồm 78 phường và 24 xã.

Nông dân xã đảo Thạnh An làm muối. Ảnh: T.Đ

Xã Thạnh An là một xã đảo thuộc huyện Cần Giờ, nằm cách trung tâm TP.HCM khoảng 70km và hoàn toàn tách biệt với đất liền. Đây cũng là địa bàn duy nhất của thành phố có vị trí địa lý biệt lập và được xếp vào nhóm khu vực đặc biệt khó khăn.

Xã đảo Thạnh An được Thủ tướng phê duyệt công nhận là xã đảo từ ngày 1/7/2021. Hiện, xã đảo Thạnh An có diện tích khoảng 131km², dân số hơn 4.200 người.

Lãnh đạo UBND huyện Cần Giờ cho biết, việc giữ nguyên đơn vị hành chính đối với xã đảo Thạnh An sẽ giúp địa phương tiếp tục được hưởng các cơ chế, chính sách hỗ trợ riêng biệt.

Đây là điều kiện quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện đời sống người dân trong bối cảnh địa bàn còn nhiều khó khăn về hạ tầng, giao thông.