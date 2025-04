Trước khi sáp nhập An Giang - Kiên Giang, hai tỉnh có 31 xã, phường bị trùng tên

Theo Nghị quyết số 60-NQ/TW, ngày 12/4/2025 tại Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, hai tỉnh An Giang và tỉnh Kiên Giang sẽ được hợp nhất, lấy tên gọi là tỉnh An Giang, trung tâm chính trị - hành chính đặt tại TP.Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.



Tỉnh mới An Giang sau sáp nhập có diện tích tự nhiên trên 9.888km2, quy mô dân số 4.952.238 người.

Tại thời điểm tháng 4/2025, hai tỉnh An Giang và Kiên Giang hiện có 298 đơn vị hành chính cấp xã; trong đó, tỉnh An Giang có 155 xã, phường, thị trấn và tỉnh Kiên Giang có 143 xã, phường, thị trấn.

Trong số 298 đơn vị hành chính cấp xã của hai tỉnh An Giang và Kiên Giang, có đến 31 đơn vị hành chính cấp xã đặt tên trùng nhau, trong đó có một trường hợp 3 đơn vị hành chính cấp xã cùng tên, cùng tên Vĩnh Phú là xã Vĩnh Phú, huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang và xã Vĩnh Phú, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang, cùng xã Vĩnh Phú, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang.

Một góc xã Bình An, Kiên Giang. Ảnh: Văn Phụng/Báo Kiên Giang.

Cùng tên Vĩnh Thuận là xã Vĩnh Thuận và thị trấn Vĩnh Thuận thuộc huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang.

Bình An được đặt tên cho 2 xã thuộc 2 huyện Kiên Lương và huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang.

Thạnh Lộc cũng là tên 2 xã thuộc huyện Châu Thành và huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang.

Ngoài ra, còn có những cặp tên xã, phường của hai tỉnh bị trùng nhau như: xã Hòa An (huyện Giồng Riềng, Kiên Giang) và xã Hòa An (huyện Chợ Mới, An Giang); phường An Hòa (TP. Rạch Giá, Kiên Giang) và xã An Hòa (huyện Châu Thành, An Giang); phường Mỹ Đức (TP. Hà Tiên, Kiên Giang) và xã Mỹ Đức (huyện Châu Phú, An Giang); xã Tân Hòa (huyện Tân Hiệp, Kiên Giang) và xã Tân Hòa (huyện Phú Tân, An Giang); phường Vĩnh Lợi (TP. Rạch Giá, Kiên Giang) và xã Vĩnh Lợi (huyện Châu Thành, An Giang); xã Long Thạnh (huyện Giồng Riềng, Kiên Giang) và phường Long Thạnh (thị xã Tân Châu, An Giang);

Xã Vĩnh Hòa (huyện U Minh Thượng, Kiên Giang) và xã Vĩnh Hòa (thị xã Tân Châu, An Giang); xã Tân An (huyện Tân Hiệp, Kiên Giang) và xã Tân An (thị xã Tân Châu, An Giang); xã Tân Thạnh (huyện An Minh, Kiên Giang) và xã Tân Thạnh (thị xã Tân Châu, An Giang); xã Mỹ Phước (huyện Hòn Đất, Kiên Giang) và xã Mỹ Phước (TP. Long Xuyên, An Giang);

Theo UBND tỉnh Kiên Giang, Đề án sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp cơ sở của tỉnh chủ trương sắp xếp còn 48 đơn vị hành chính cấp cơ sở, trong đó có 3 đặc khu, 4 phường, 41 xã; giảm 66,43% (so với 143 đơn vị hành chính cấp xã hiện nay).

Cụ thể, tỉnh Kiên Giang thực hiện sắp xếp đối với 138 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 111 xã, 17 phường và 10 thị trấn). Số lượng đơn vị hành chính cấp xã không thực hiện sắp xếp có 5 đơn vị hành chính. Trong đó có 2 đơn vị hành chính cấp xã đủ tiêu chuẩn không phải thực hiện sắp xếp.

Đại biểu HĐND huyện Vĩnh Thuận (Kiên Giang) biểu quyết thông qua đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn. Ảnh: Báo Kiên Giang.

Có 3 đơn vị hành chính cấp xã không thực hiện sắp xếp do có vị trí biệt lập gồm xã Tiên Hải thuộc thành phố Hà Tiên; xã Hòn Nghệ, xã Sơn Hải thuộc huyện Kiên Lương.

Định hướng sắp xếp, tổ chức lại 3 đặc khu gồm đặc khu Thổ Châu, đặc khu Phú Quốc, đặc khu Kiên Hải.



Dự kiến, tên các xã, phường, đặc khu sau sắp xếp của tỉnh Kiên Giang như sau: 3 đặc khu gồm: Đặc khu Thổ Châu, đặc khu Phú Quốc, đặc khu Kiên Hải. Bốn phường gồm: phường Vĩnh Thông, phường Rạch Giá, phường Hà Tiên, phường Tô Châu.

Sau sắp xếp, Kiên Giang còn 41 xã, gồm những cái tên sau: Xã Tiên Hải, Giang Thành, Vĩnh Điều, Hòa Điền, Kiên Lương, Hòn Nghệ, Sơn Hải, Bình Giang, Bình Sơn, Hòn Đất, Sơn Kiên, Mỹ Thuận, Thạnh Lộc, Châu Thành, Bình An, Tân Hội, Tân Hiệp, Thạnh Đông, Giồng Riềng, Thạnh Hưng, Long Thạnh, Hòa Hưng, Ngọc Chúc, Hòa Thuận, Định Hòa, Gò Quao, Vĩnh Hòa Hưng, Vĩnh Tuy, Tây Yên, Đông Thái, An Biên, Đông Hòa, Tân Thạnh, Đông Hưng, An Minh, Vân Khánh, Vĩnh Hòa, U Minh Thượng, Vĩnh Bình, Vĩnh Thuận, Vĩnh Phong.

Tỉnh An Giang bỏ cách đặt tên xã theo hướng Đông, Tây, Nam Bắc

Theo Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, tỉnh An Giang sự kiến sắp xếp 155 xã phường, thị trấn xuống còn 54 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 44 xã trong đó có 1 xã giữ nguyên do yếu tố đặc thù, 10 phường.

Ban đầu, một số địa phương của An Giang dự kiến đặt tên xã, phường mới theo mô típ tên huyện, thị xã, thành phố cũ và hướng Đông, Tây, Nam, Bắc, ví dụ, Thoại Sơn Trung, Thoại Sơn Đông; Phú Tân Đông, Phú Tân Nam, Phú Tân Trung, Phú Tân Tây và Phú Tân Bắc…

Tỉnh An Giang tổ chức lấy ý kiến cử tri về tên gọi các xã, phường mới sau sắp xếp. Ảnh: Báo An Giang.

Trước nhiều ý kiến của bà con về những cái tên này, ngày 24/4, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang đã thảo luận và thống nhất chủ trương điều chỉnh tên gọi sau sắp xếp một số xã, phường trong Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh An Giang gắn với truyền thống lịch sử của địa phương và không lấy phương vị (Đông, Tây, Nam, Bắc) để đặt tên; tên gọi cụ thể do các huyện, thị xã, thành phố đề xuất đảm bảo không trùng tên gọi xã, phường sau sắp xếp của tỉnh An Giang và tỉnh Kiên Giang.

Cụ thể, huyện An Phú quyết định điều chỉnh tên gọi xã An Phú Nam thành xã Vĩnh Hậu; điều chỉnh tên gọi xã An Phú Tây thành xã Nhơn Hội; xã An Phú Đông thành xã Phú Hữu.

TP.Long Xuyên cũng bỏ tên phường Long Xuyên Tây lấy tên mới là phường Bình Đức; tên gọi phường Mỹ Thới thay cho tên gọi phường Long Xuyên Đông ban đầu; tên phường Long Xuyên, xã Mỹ Hòa Hưng giữ nguyên.

Theo phương án mới, các đơn vị hành chính sau sáp nhập của huyện Phú Tân dự kiến gồm: Xã Phú An; xã Chợ Vàm; xã Bình Thạnh Đông, xã Hòa Lạc, xã Phú Lâm, xã Phú Tân.

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Chợ Mới cũng thống nhất phương án giữ nguyên tên gọi xã Chợ Mới, xã Cù Lao Giêng; đổi tên lại 4 xã theo dự kiến trước đây, gồm: Xã Chợ Mới Nam đổi thành xã Hội An, xã Chợ Mới Tây đổi thành xã Nhơn Mỹ, xã Chợ Mới Trung đổi thành xã Long Kiến, xã Chợ Mới Bắc đổi thành xã Long Điền.

Huyện Thoại Sơn có các xã mới sau sáp nhập sau: xã Thoại Sơn, xã Óc Eo, xã Định Mỹ, xã Phú Hòa, xã Vĩnh Trạch, xã Tây Phú.

Huyện Tri Tôn sáp nhập còn các xã: Ba Chúc, Tri Tôn, Ô Lâm, Cô Tô, Vĩnh Gia.\

Tại kỳ họp, các đại biểu đã thông qua nghị quyết tán thành chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện Phú Tân. Cụ thể, điều chỉnh tên gọi các xã gồm: Xã Phú Tân (gồm thị trấn Phú Mỹ, xã Phú Hưng, Tân Hòa, Tân Trung); xã Phú An (gồm xã Phú An, Phú Thọ, Phú Xuân); xã Chợ Vàm (gồm thị trấn Chợ Vàm, xã Phú Thành, Phú Thạnh); xã Bình Thạnh Đông (gồm xã Bình Thạnh Đông, Phú Bình, Hiệp Xương), xã Hòa Lạc (gồm xã Hòa Lạc, Phú Hiệp), xã Phú Lâm (gồm xã Long Hòa, Phú Lâm, Phú Long).

Huyện An Phú điều chỉnh tên gọi xã An Phú Nam thành xã Vĩnh Hậu, xã An Phú Tây thành xã Nhơn Hội, xã An Phú Đông thành xã Phú Hữu.

Thị xã Tịnh Biên có các phường, xã mới như sau: Phường Tịnh Biên, phường Chi Lăng, phường Thới Sơn và xã Núi Cấm; điều chỉnh tên gọi xã Tịnh Biên Trung thành xã An Cư.

Huyện Thoại Sơn sẽ có xã mới Định Mỹ, Phú Hòa, Vĩnh Trạch, Tây Phú.

Huyện Tri Tôn quyết định điều chỉnh tên gọi xã Tri Tôn Tây thành xã Ô Lâm.

Theo phương án mới, tên các đơn vị hành chính cấp xã của huyện Châu Phú sau sáp nhập, gồm: Xã Mỹ Đức, xã Vĩnh Thạnh Trung, xã Bình Mỹ, xã Thạnh Mỹ Tây, xã Châu Phú.

Huyện Châu Thành sau sáp nhập có xã An Châu, Bình Hòa, Cần Đăng, Vĩnh Hanh, Vĩnh An.