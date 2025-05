Trao đổi với Dân Việt trưa 2/5, một thành viên thuộc đơn vị trình diễn drone cho biết chỉ mới nhận lại được khoảng 50 chiếc drone từ người dân sau sự cố nhiễu sóng khiến drone bị rơi hàng loạt tối 30/4.

“Thực ra còn thiếu rất nhiều, chưa đủ số lượng bị thất lạc. Chúng tôi vẫn đang trong quá trình kiểm đếm lại, xác nhận vị trí mất”, đại diện đơn vị cho biết thêm.

Sau một ngày thông báo “xin lại”, người dân cũng đã liên hệ để gửi lại hoặc trực tiếp đến các điểm tiếp nhận để gửi drone. Tuy nhiên, đại diện đơn vị trình diễn drone đánh giá số lượng drone nhận lại được hiện vẫn khá ít so với số lượng bị mất.

Cập nhật tình hình trả lại drone bị rơi tính đến trưa 2/5, đơn vị trình diễn chỉ mới nhận lại được khoảng 50 chiếc drone. Ảnh: Dân Việt

Đơn vị trình diễn drone đang tiếp tục kiểm đếm để biết chính xác số lượng drone mất cũng như ở các vị trí để chủ động tìm lại.

Phía đơn vị mong người dân nhặt được drone tối 30/4 có thể gửi trả lại drone cho ban tổ chức, vì đây là sự cố ngoài ý muốn.

Cách trả lại drone cho ban tổ chức:

Từ Hầm Thủ Thiêm, quẹo phải vào đường Tố Hữu. Đi theo đường màu tím tới N17 - Empire City. Từ cổng Empire City đi thẳng và đi qua đoạn dốc cầu sẽ thấy khu vực dựng lô cốt. Ở cổng sẽ có các anh cơ động trực.

Hoặc có thể tìm theo địa chỉ cafe B’Blank Cafe Bistro tại Empire City. Tới Cafe sẽ thấy bãi tập kết drone nằm bên trái. Số điện thoại liên hệ: 0962257947 (Thái).

Quán cà phê B’Blank Cafe Bistro tại Empire City cũng sẽ nơi nhận drone. Phía quán cho biết sẽ tặng 1 phần nước cho những ai mang gửi lại drone ở điểm tập kết hoặc quán cà phê.

Ngoài ra, người đã nhặt được drone có thể ship drone về cho ban tổ chức tại địa chỉ trên thông qua ứng dụng Be, Be sẽ giảm 50.000 đồng hỗ trợ ship khi gửi drone.

Màn trình diễn drone tối 30/4 tại TP.HCM gặp sự cố. Ảnh: Lê Giang

Trên mạng xã hội, hàng loạt tài khoản chia sẻ thông tin về việc hỗ trợ trả lại drone bị rơi cho ban tổ chức. Các bài đăng này thu hút sự chú ý và được lan tỏa rộng rãi, được hưởng ứng nhiệt tình.

Trước đó, màn trình diễn 10.500 drone dự kiến lập kỷ lục dịp 30/4 tại TP.HCM gặp sự cố.

Trong buổi trình diễn tối 30/4, tạo hình của drone về hình ảnh biểu tượng dịp 50 năm thống nhất đất nước vẫn được nhìn thấy, tuy nhiên mất nhiều chi tiết. Nhiều drone rơi xuống đất. Trên mạng xã hội cho thấy nhiều người đã nhặt được drone rơi.

Ban tổ chức cho biết, do gặp nhiễu sóng diện rộng, có khả năng mất an toàn khi bay, để bảo đảm an toàn bay, đơn vị tổ chức quyết định dừng bay và thu hồi drone.