Sở VH-TT TP.HCM vừa cho biết, TP.HCM sẽ không trình diễn 10.500 drone (thiết bị bay không người lái) như dự kiến vào tối nay 1/5.

Theo đó, kế hoạch ban đầu là việc trình diễn drone sẽ diễn ra lúc 20h30 tối 1/5 nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025). Đây sẽ lần trình diễn có quy mô lớn nhất từ trước đến nay về số lượng drone trong cùng sự kiện. Ban tổ chức còn có kế hoạch xác lập kỷ lục cho sự kiện.

Tuy nhiên, tối qua 30/4, kế hoạch có thay đổi, màn trình diễn được thực hiện trong đêm tổ chức bắn pháo hoa quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại TP.HCM.

Vì sao không trình diễn drone tối nay 1/5 tại TP.HCM? Đêm 30/4, trình diễn drone gặp sự cố nhiễu sóng. Ảnh: Lê Giang

Trong buổi trình diễn tối 30/4, tạo hình của drone về hình ảnh biểu tượng dịp 50 năm thống nhất đất nước vẫn được nhìn thấy, tuy nhiên mất nhiều chi tiết.

Ban tổ chức cho biết, do gặp nhiễu sóng diện rộng, có khả năng mất an toàn khi bay, để bảo đảm an toàn bay, đơn vị tổ chức quyết định dừng bay và thu hồi drone.

Ban tổ chức quyết định sẽ không trình diễn 10.500 drone (thiết bị bay không người lái) vào tối nay 1/5.

Trước đó, đêm 28/4, TP.HCM tổ chức tổng duyệt màn trình diễn drone này ngay khu vực bến Bạch Đằng. Dù là tổng duyệt nhưng chương trình thu hút rất đông người dân và du khách đến thưởng thức. Các khu vực xung quanh bến Bạch Đằng gần như không còn chỗ ngồi. Nhiều khách từ Bình Dương, Đồng Nai lái xe máy, ô tô đến TP.HCM để được chiêm ngưỡng.

Tại buổi tổng duyệt, hầu hết khách thích thú với các tạo ấn tượng như xe tăng húc cổng Dinh Độc Lập trưa 30/4/1975, Bác Hồ, trống đồng và chim lạc, biểu tượng 50 năm thống nhất...

Hình ảnh drone ấn tượng hôm tổng duyệt 28/4, tuy nhiên điểm trừ là nhà tài trợ xuất hiện quá nhiều. Ảnh: Lê Giang

Tuy nhiên, điểm trừ duy nhất được nhiều người chỉ ra là nhà tài trợ VNPay xuất hiện quá nhiều. Gần như toàn bộ một nửa thời gian trước khi kết thúc đều là hình ảnh VNPay và hình ảnh nhà tài trợ được lồng vào các thông điệp.

Trên mạng xã hội, nhiều người cho rằng nhà tài trợ cần thiết cho các chương trình, nhưng cần tiết chế để người xem cảm thấy thoải khi thưởng thức chương trình, đặc biệt là chương trình nghệ thuật, chương trình mang tầm vóc lớn.

Sau chương trình, nhà tài trợ thừa nhận sự xuất hiện nhiều và vị trí tên thương hiệu trong buổi tổng duyệt đã phần nào ảnh hưởng đến cảm xúc trang trọng của khán giả.

Phía VNPay cho biết, do quá trình thiết kế bối cảnh và họa tiết cho màn trình diễn drone không có điều kiện thử nghiệm thực tế, một số nội dung trong buổi tổng duyệt, bao gồm việc lồng ghép hình ảnh thương hiệu và thời lượng trình chiếu, chưa được điều chỉnh phù hợp, dẫn đến những cảnh thể hiện chưa đúng mong muốn, đặc biệt khi nhìn từ các góc quan sát khác nhau.