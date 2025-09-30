Chủ đề nóng

Thứ ba, ngày 30/09/2025 06:26 GMT+7

Tỉnh Hưng Yên sau sáp nhập thành công tỉnh Thái Bình có một khu kinh tế tỷ đô

+ aA -
Khắc Duẩn Thứ ba, ngày 30/09/2025 06:26 GMT+7
Khu kinh tế Thái Bình được quy hoạch trở thành khu vực kinh tế đa ngành hướng ra biển với hệ sinh thái công nghiệp, đô thị, dịch vụ, năng lượng, bến cảng, logistics của tỉnh Hưng Yên (sau sáp nhập tỉnh Thái Bình).
Với sự đầu tư hạ tầng đồng bộ và nhiều dự án chiến lược, Khu kinh tế Thái Bình đang là động lực cho phát triển kinh tế của tỉnh.Các dự án nhà máy nhiệt điện tại Trung tâm điện lực.

Một trong những dấu mốc quan trọng thể hiện sự phát triển lớn mạnh của Khu kinh tế Thái Bình là sự hình thành và phát triển của các khu công nghiệp (KCN) với hạ tầng hiện đại.

Đến nay, trên địa bàn Khu kinh tế có 5 KCN đang được triển khai đầu tư gồm Liên Hà Thái, Hải Long, Hưng Phú, Tiền Hải, VSIP Thái Bình.

Thực hiện đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng các KCN này đều là những nhà đầu tư lớn, có uy tín trong quản lý, đầu tư và thu hút dự án thứ cấp vào đầu tư.

Nổi bật là KCN Liên Hà Thái, điển hình cả nước về đầu tư phát triển nhanh, đồng bộ, hiện đại.

Ông Nguyễn Trần Phong, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Green i-Park cho biết: Chỉ sau gần 4 năm, chúng tôi đã cơ bản hoàn thiện toàn bộ hạ tầng KCN và thu hút được 30 dự án thứ cấp với tổng vốn đầu tư hơn 1,6 tỷ USD vào hoạt động.

Các dự án không chỉ có tỉ suất đầu tư cao mà còn sử dụng công nghệ sản xuất tiên tiến, thân thiện với môi trường và tạo ra giá trị gia tăng cao, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế địa phương.

Theo lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, đến nay các KCN trong Khu kinh tế Thái Bình đã thu hút 129 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 66.704 tỷ đồng, vốn đầu tư đã thực hiện khoảng 35.384 tỷ đồng, chiếm 53% vốn đầu tư đăng ký.

Đáng chú ý, có 66 dự án đầu tư nước ngoài vào các KCN với tổng số vốn khoảng 2,3 tỷ USD.

Khu kinh tế Thái Bình có tiềm năng và được quy hoạch trung tâm điện lực. Trung tâm đang có 2 nhà máy nhiệt điện đốt than với tổng công suất 1.800MW đã đi vào hoạt động. Dự án Nhà máy điện khí LNG Thái Bình có công suất 1.500MW, tổng vốn đầu tư hơn 47.000 tỷ đồng, liên danh nhà đầu tư gồm Công ty TNHH Tokyo Gas, Tập đoàn quốc tế Kyuden, Công ty Cổ phần Công nghiệp Trường Thành Việt Nam đang chuẩn bị khởi công trong năm 2025.

Các dự án nhà máy nhiệt điện tại Trung tâm điện lực, Khu Kinh tế Thái Bình, tỉnh Hưng Yên.

Ngoài ra, Khu kinh tế Thái Bình có lợi thế về tiềm năng gió và diện tích vùng biển ngoài khơi rộng lớn với khoảng 3.160km2, cho phép phát triển dự án điện gió với công suất lên đến 10.000MW; hiện đang có nhiều nhà đầu tư lớn ở trong và ngoài nước nghiên cứu, đề xuất dự án đầu tư.

Ông Trần Ngọc Giang, Trưởng phòng Quản lý Điện năng, Sở Công Thương cho rằng: Trung tâm điện lực tại Khu kinh tế với những dự án năng lượng lớn sẽ đáp ứng tốt nhu cầu năng lượng ngày càng tăng khi Hưng Yên đẩy nhanh phát triển công nghiệp và nhất là tạo ra sự hấp dẫn cho các nhà đầu tư lớn trên thế giới đầu tư vào Khu kinh tế Thái Bình.

Công nhân Công ty TNHH Greenworks Việt Nam tại KCN Liên Hà Thái (Khu Kinh tế Thái Bình, tỉnh Hưng Yên) lắp ráp máy làm vườn xuất khẩu.

Là khu kinh tế đa ngành, hướng biển, Khu kinh tế Thái Bình còn có các khu chức năng khác như cụm công nghiệp, cảng và dịch vụ cảng, khu du lịch - nghỉ dưỡng, vùng nuôi trồng thủy sản ven biển và rừng phòng hộ; khu dân cư, đô thị, dịch vụ, hành chính.

Một số dự án lớn được đầu tư xây dựng như dự án sân golf Cồn Vành với quy mô gần 110ha, gồm các hạng mục chính: sân golf 27 hố tiêu chuẩn quốc tế, hai sân tập golf, khu khách sạn nghỉ dưỡng 4 sao và 150 căn nhà nghỉ dưỡng thấp tầng, tổng vốn đầu tư khoảng 2.150 tỷ đồng; dự án cảng hàng lỏng Ba Lạt với quy mô diện tích hơn 68.500m2, có khả năng tiếp nhận tàu đến 3.000 tấn, công suất thông quan khoảng 150.000 tấn hàng hóa/năm.

Công nhân Công ty TNHH Keystone Electrical Việt Nam tại KCN Liên Hà Thái (Khu Kinh tế Thái Bình, tỉnh Hưng Yên) lắp ráp thiết bị điện cầm tay xuất khẩu.

Đây được coi là 2 dự án có tính chất khai mở phát triển ngành du lịch, dịch vụ chất lượng cao và cảng biển, dịch vụ logistics, đồng thời tăng thêm sức hút đầu tư vào Khu kinh tế, thực hiện đúng chiến lược phát triển kinh tế biển của tỉnh Hưng Yên.

Công nhân Công ty TNHH Greenworks Việt Nam tại KCN Liên Hà Thái lắp ráp máy làm vườn xuất khẩu.

Với hệ sinh thái công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, đô thị, dịch vụ cao cấp, Khu kinh tế Thái Bình thực sự là điểm đến đầu tư hấp dẫn đối với các nhà đầu tư lớn trong và ngoài nước.

Nhà đầu tư hạ tầng - Công ty Cổ phần Green i-Park thu hút hơn 1,6 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài vào KCN Liên Hà Thái, Khu kinh tế Thái Bình, tỉnh Hưng Yên.

Đồng chí Vũ Kim Cứ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hưng Yên cho biết: Đến nay, trên địa bàn Khu kinh tế có gần 250 dự án, với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 200.000 tỷ đồng, tạo việc làm cho gần 31.000 lao động, trong đó có 69 dự án FDI với tổng vốn đầu tư khoảng 4,5 tỷ USD.

Những cái tên như Green i-Park, Geleximco, Bảo Minh, VSIP, Compal, Greenworks, Kyuden, Hitejinro… đều là những tập đoàn kinh tế hàng đầu trong nước và quốc tế đã hội tụ tại Khu kinh tế Thái Bình.

Đó chính là minh chứng cho sức hút đầu tư của Khu kinh tế biển và truyền cảm hứng cho các nhà đầu tư lớn khắp nơi trên thế giới tìm về hợp tác phát triển trong thời gian tới.

Công nhân Công ty TNHH Keystone Electrical Việt Nam tại KCN Liên Hà Thái lắp ráp thiết bị điện cầm tay xuất khẩu.

Hiện nay, tỉnh đang tập trung nghiên cứu, điều chỉnh quy hoạch, xây dựng những cơ chế, chính sách thông thoáng, hấp dẫn hơn nữa để xây dựng Khu kinh tế Thái Bình trở thành khu kinh tế tự do hàng đầu Đông Nam Á.

Với hướng phát triển theo mô hình tích hợp đa ngành, lĩnh vực, tập trung vào các ngành công nghiệp, công nghệ cao, dịch vụ số và chất lượng cao, hình thành một hệ sinh thái sống năng động, chúng ta hoàn toàn có thể đặt niềm tin địa bàn chiến lược này sẽ trở thành vùng động lực phát triển kinh tế - xã hội không chỉ của tỉnh mà còn cả vùng đồng bằng sông Hồng.

Nhà đầu tư hạ tầng - Công ty Cổ phần Green i-Park thu hút hơn 1,6 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài vào KCN Liên Hà Thái.

Theo: Báo Hưng Yên

