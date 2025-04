Quý I/2025, hoạt động của ngành cảng biển và logistics quốc tế tại Bà Rịa - Vũng Tàu ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ với khối lượng hàng hóa thông qua các cảng ước đạt 22,3 triệu tấn, tăng 6,29% so với cùng kỳ năm trước, theo báo cáo của Chi cục Thống kê tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Riêng tháng 3 năm nay, khối lượng hàng hoá thông qua cảng bằng tàu biển ước đạt 7,8 triệu tấn, tăng 13,5% so với tháng trước và tăng 0,54% so với tháng 3 năm ngoái.

Cảng biển và logistics quốc tế tiếp tục khẳng định vị thế của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Ảnh minh họa

Với kết quả này, Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp tục giữ vững vị trí quan trọng trong ngành logistics. Báo cáo thống kê của tỉnh nhận định: Sản lượng hàng hóa thông qua cảng biển Bà Rịa - Vũng Tàu trong cả năm 2025 được kỳ vọng sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ, đóng góp tích cực vào sự phát triển của ngành hàng hải và kinh tế quốc gia.

Cụm cảng Cái Mép - Thị Vải thúc đẩy thương mại quốc tế

Là một trong những hệ thống cảng biển quan trọng của cả Việt Nam, cụm Cái Mép - Thị Vải có thể đón siêu tàu container đến 24.000 TEU (1 TEU tương đương 1 container loại 20 feet), và là nơi duy nhất có tuyến tàu mẹ đi thẳng tới châu Âu và châu Mỹ. Nhờ lợi thế nằm gần các tuyến vận tải quốc tế, Cái Mép - Thị Vải giúp hàng hóa xuất nhập khẩu kết nối nhanh chóng với các thị trường lớn.

Cụm này gồm các cảng quốc tế như Gemalink, cảng CMIT, TCIT, TCCT, cảng SP-PSA, cảng SITV và cảng container Cái Mép. Hạ tầng hiện đại và khả năng giải phóng tàu nhanh, Cái Mép - Thị Vải góp phần tối ưu chi phí vận hành, mang lại lợi ích cho doanh nghiệp. Yếu tố này đã góp phần vào tăng trưởng ngành vận tải và logistics của Bà Rịa - Vũng Tàu: doanh thu lĩnh vực vận tải và kho bãi tháng 3 năm 2025 đạt 1.825 tỷ đồng, tăng 0,96% so với tháng trước và tăng 8,29% so với cùng kỳ; quý I năm nay đạt 5.400 tỷ đồng, tăng 10,05% so với quý I năm ngoái.

Cảng Gemalink trong cụm cảng Cái Mép - Thị Vải ở Bà Rịa - Vũng Tàu. Ảnh: Gemadept

Cũng theo báo cáo thống kê của tỉnh, doanh thu dịch vụ hỗ trợ vận tải trong quý I/2025 đạt 3.700 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước, với sự đóng góp lớn từ các đơn vị như cảng TCIT (tăng 30,54%), cảng CMIT (tăng 24,31%) và cảng Gemalink (tăng 12,48%).

Đông Nam Bộ gồm 6 tỉnh, thành: TP.HCM, Bình Phước, Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu với tổng diện tích hơn 23.500 km2. Bà Rịa - Vũng Tàu là tỉnh nhỏ nhất với diện tích hơn 1.980 km2. Cụm Cái Mép - Thị Vải nằm gần cửa sông Thị Vải, con sông nước mặn do thông với Biển Đông tại Vịnh Gành Rái (Vũng Tàu). Đây là một nhánh quan trọng của hệ thống sông Đồng Nai, tạo điều kiện thuận lợi để kết nối với các tuyến đường biển quốc tế.

Liên minh tàu biển toàn cầu chuộng các cảng tại Cái Mép - Thị Vải

Suốt quý I/2025, kể cả thời gian Tết Nguyên đán, không khí làm việc tại cụm cảng Cái Mép - Thị Vải sôi động hơn cả trước kia do số lượng tàu container ra vào càng tấp nập hơn trước. Các liên minh hãng tàu quốc tế đã mở thêm 8 tuyến cụm cảng Cái Mép - Thị Vải trong thời gian đó.

Đáng chú ý, liên minh Gemini giữa 2 “đại gia” logistics và vận tải biển hàng đầu thế giới là Maersk (Đan Mạch) và Hapag-Lloyd (Đức) bắt đầu đưa tàu container của liên minh đến Cái Mép - Thị Vải từ tháng 2/2025. Gemini bao gồm hơn 340 tàu container có tổng sức tải 3,7 triệu TEU.

Theo lịch trình từ Gemini, hàng tuần, cảng CMIT sẽ tiếp nhận hai tàu mẹ và một tàu gom hàng từ liên minh này. Tàu mẹ mang tên Rome Express của Gemini cập vào CMIT ngày 16/2, đánh dấu khởi đầu của liên minh với cụm Cái Mép - Thị Vải. Việc liên minh tàu vận tải biển hàng đầu thế giới gửi 3 tàu đến Bà Rịa - Vũng Tàu mỗi tuần cho thấy vai trò thiết yếu của cụm Cái Mép - Thị Vải trong việc kết nối thị trường toàn cầu, đặc biệt là giữa Việt Nam với khu vực Bắc Mỹ, châu Âu và châu Á.

Không kém cạnh, liên minh Premier (giữa 3 hãng tàu One, Yang Ming, HMM) cũng đã bắt đầu vận hành với đội tàu hơn 300 chiếc và 24 tuyến dịch vụ hướng đến các thị trường Á - Âu, Mỹ và Địa Trung Hải, cũng kết nối với cụm Cái Mép - Thị Vải. One Eagle với sức chở 14.000 TEU, chuyến tàu đầu tiên của Premier, đã cập vào TCIT (Cảng Quốc tế Tân Cảng - Cái Mép) ngày 17/2 để làm hàng, chỉ sau liên minh Gemini đúng một ngày.

Tàu One Eagle thuộc tuyến dịch vụ mới do liên minh Premier khai thác tại cảng Quốc tế Tân Cảng - Cái Mép thuộc cụm Cái Mép - Thị Vải. Nguồn: TTXVN

Ông Trương Tấn Lộc, Chủ tịch Hội đồng thành viên của TCIT, cho biết việc liên minh Premier tiếp tục chọn TCIT làm điểm đến tin cậy trong cụm Cái Mép - Thị Vải sau quá trình tái cấu trúc là quyết định mang tính chiến lược để cảng của ông góp phần hiện thực hóa những mục tiêu của liên minh trong giai đoạn sau tái cấu trúc.

Chỉ riêng ngày 17/2, Cái Mép - Thị Vải đón tổng cộng 10 tàu container quốc tế, trong đó gồm One Eagle của Premier tại TCIT, 4 tàu tại cảng Gemalink và 4 tại CMIT.

Trước đó 9 ngày, cảng TCIT đón chuyến tàu đầu tiên của tuyến ZSL/Pelican do 2 hãng quốc tế ZIM và MSC cùng khai thác để tăng cường khả năng kết nối giao thương từ Việt Nam.

Tuyến ZSL/Pelican với hải trình gồm các cảng như TCIT (Vũng Tàu, Việt Nam); Xiamen, Yantian (Trung Quốc); Pusan (Hàn Quốc); Lazaro Cardenas (Mexico); Houston, Mobile, Tampa, Miami (Mỹ) và kênh đào Suez (thuộc lãnh thổ Ai Cập, một trong những tuyến vận tải biển bận rộn nhất thế giới). Đội tàu mẹ cùng khai thác bởi MSC và ZIM gồm 12 tàu, sức chở mỗi tàu mẹ từ 8.000 đến 12.000 TEU.

Kể từ tháng 2/2025, MSC – hãng tàu lớn nhất thế giới – sẽ độc lập cạnh tranh với các liên minh tàu biển như Gemini, Premier và Ocean như đã tuyên bố chấm dứt việc hợp tác với nhau do các khác biệt về chiến lược.

Đối với liên minh Ocean, cảng “nhà” tại phía nam nước ta chính là Gemalink bởi vì Gemalink là dự án liên doanh giữa Tập đoànGemadept của Việt Nam và công ty khai thác cảng CMA Terminals thuộc hãng tàu CMA-CGM của Pháp, và hãng tàu này thuộc liên minh Ocean.

Hiện nay, CMA-CGM đang là đơn vị cung cấp sản lượng chính cho cảng Gemalink và đã cam kết ưu tiên tăng số chuyến ghé Gemalink trong thời gian tới, qua đó tiếp tục tăng cường sự hiện diện của cụm Cái Mép - Thị Vải trên bản đồ vận tải toàn cầu.