Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước

Tổ đội đánh bắt xa bờ "Tiến Lên" ở Đà Nẵng: Tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo, giúp ngư dân nâng cao thu nhập

Lam Hàn - Đình Thiên Thứ sáu, ngày 12/09/2025 07:41 GMT+7
Trong bối cảnh ngư dân Việt Nam ngày càng đối mặt với nhiều thách thức trên biển Đông, từ thiên tai đến sự quấy nhiễu của tàu nước ngoài, mô hình tổ đội đánh bắt xa bờ “Tiến Lên” ở phường Sơn Trà (Đà Nẵng) trở thành một điểm sáng, một điển hình cần nhân rộng. Tổ đội đánh bắt xa bờ "Tiến Lên" tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, giúp ngư dân nâng cao thu nhập nhờ hiệu quả đánh bắt...
Trong bối cảnh ngư dân Việt Nam ngày càng đối mặt với nhiều thách thức trên biển, từ thiên tai đến sự quấy nhiễu của tàu nước ngoài, mô hình tổ đội đánh bắt xa bờ “Tiến Lên” do ngư dân Lê Văn Bảy thuyền trưởng tàu ĐNa 90619 (phường Sơn Trà, Đà Nẵng) phụ trách trở thành một điểm sáng, một điển hình cần nhân rộng.

Không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế cao, tổ đội "Tiến lên" còn là lực lượng thường xuyên góp phần tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo, hỗ trợ nhau vượt qua khó khăn và khẳng định vị thế của ngư dân Việt Nam trên ngư trường truyền thống Hoàng Sa, Trường Sa...

Tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo

Trong giới ngư dân ở quận Sơn Trà nay là phường Sơn Trà (Đà Nẵng) những năm gần đây không ai là không biết đến Tổ đội “Tiến Lên”. Thành lập từ năm 2017, từ 3,4 tàu thuyền tham gia ban đầu nay tổ đội "Tiến Lên" hiện có 18 chiếc tàu, mỗi chiếc đều có công suất từ 700 CV trở lên, đủ khả năng vươn khơi xa và hoạt động dài ngày trên biển.

Với tổng số hơn 150 lao động thường xuyên, tổ đội "Tiến lên" không chỉ tạo công ăn việc làm ổn định cho hàng trăm hộ dân ven biển mà còn góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển.

Theo nhận xét của chỉ huy Đồn Biên phòng Sơn Trà (Đà Nẵng), điểm đặc biệt của mô hình này là sự liên kết chặt chẽ giữa các tàu trong tổ đội. Trong suốt quá trình đánh bắt, các tàu luôn duy trì liên lạc thông qua hệ thống Icom tầm xa hoặc mạng vệ tinh. Việc thông báo vị trí, chia sẻ thông tin ngư trường, hỗ trợ lai dắt, sửa chữa máy móc, cấp cứu thuyền viên bị bệnh hay gặp nạn… được thực hiện một cách nhịp nhàng, hiệu quả.

Mô hình tổ đội đánh tổ đội đánh bắt xa bờ giúp ngư dân Đà Nẵng nâng cao thu nhập, góp phần bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển. Ảnh: Đình Thiên

Ngư dân Võ Văn Bình ( phường Sơn Trà ), một ngư dân lão luyện đã tỏ ra rất tâm đắc khi được tham gia đội "Tiến Lên". Bởi theo ngư dân Bình, tàu của ông nhiều lần gặp sự cố trên biển nhưng đều trở về bờ an toàn là nhờ tàu thuyền của anh em trong tổ đội giúp đỡ kịp thời.

"Giữa muôn trùng sóng gió, họ vẫn vững vàng tiến lên, như chính tên gọi của mình – một lời khẳng định mạnh mẽ rằng: Biển đảo là máu thịt, là nơi ngư dân Việt Nam sẽ không bao giờ rời bỏ", ông Nguyễn Văn Ngọc Chủ tịch Hội Nông dân phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng.

"Mới đây trong khi di chuyển để tránh cơn bão số 4 vào tháng 9/2024, tàu của tôi bị chết máy. Các thuyền viên tìm đủ cách nhưng không sửa được, buộc phải thả trôi tàu trong mưa gió và phát tín hiệu cứu trợ đến các cơ quan chức năng. Rất may, có 2 tàu trong tổ đội ở gần khu vực đã nhanh chóng tới ứng cứu nên chúng tôi đã khắc phục được sự cố và cùng nhau trú bão an toàn", ngư dân Bình nói.

Không chỉ là một tổ đội sản xuất, “Tiến Lên” còn là "Lá chắn thép" tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo. Trong những chuyến đi biển, khi phát hiện tàu lạ nước ngoài có dấu hiệu xâm phạm vùng biển Việt Nam, các tàu trong tổ đội lập tức ghi hình, quay phim, đồng thời thông báo cho lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP)và các tàu bạn để cùng nhau cảnh giác, hỗ trợ.

Thuyền trưởng Lê Văn Bảy chia sẻ: “Khi gặp tàu lạ, chúng tôi không hoảng sợ mà lập tức điều khiển tàu về gần nhau để tạo thế liên kết, sẵn sàng hỗ trợ nếu bị tông va hay xua đuổi. Trước hết là bảo vệ tính mạng và tài sản, nhưng chúng tôi vẫn kiên quyết bám ngư trường để khẳng định chủ quyền vùng biển của mình.”

Tinh thần kiên cường ấy đã giúp tổ đội phát hiện và báo cáo kịp thời 7 vụ tàu nước ngoài xâm phạm chủ quyền vùng biển Việt Nam. Những thông tin này được lực lượng BĐBP TP Đà Nẵng tiếp nhận, xử lý và đưa vào hệ thống giám sát, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý vùng biển.

Cờ Tổ quốc trên tàu đánh bắt của các Tổ đội đánh bắt xa bờ Đà Nẵng sẽ luôn tung bay giữa biển trời quê hương. (Ảnh: Đình Thiên).

Đại úy Phan Hoàng Hiệp - Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Sơn Trà (Đà Nẵng) cho biết, mô hình tổ đội “Tiến Lên” luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ từ lực lượng BĐBP. Các cán bộ biên phòng thường xuyên theo dõi, củng cố nhân sự, hướng dẫn hoạt động và dự báo tình hình trên biển. Nhờ đó, tổ đội luôn chủ động trước các tình huống phức tạp, không bị động khi gặp sự cố hay đối mặt với các thủ đoạn tinh vi từ tàu nước ngoài.

"BĐBP cũng đã xây dựng nhiều phương án xử lý tình huống, từ việc sơ cứu thuyền viên bị nạn, hỗ trợ đưa người vào bờ, đến việc phối hợp với các lực lượng chức năng để bảo vệ ngư dân và tài sản. Trong thời gian qua, tổ đội đã tương trợ nhau trong 15 vụ tai nạn trên biển, hỗ trợ ứng cứu 5 thuyền viên bị bệnh, bị nạn vào bờ an toàn", đại úy Hiệp thông tin.

Tổ đội “Tiến Lên” Đà Nẵng: Lá chắn thép giữa trùng khơi, giúp ngư dân nâng cao thu nhập. Clip: Đình Thiên

Giúp ngư dân nâng cao thu nhập, giảm rủi ro-Hội Nông dân đồng hành

Điều làm nên sức mạnh của tổ đội “Tiến Lên” không chỉ là số lượng tàu hay công suất máy móc, mà chính là tinh thần đoàn kết, tương trợ lẫn nhau giữa các ngư dân. Trên biển, mỗi chiếc tàu không đơn độc mà là một mắt xích trong chuỗi liên kết chặt chẽ. Khi một tàu gặp sự cố, các tàu khác lập tức tiếp cận, hỗ trợ mà không cần đắn đo.

Ngư dân Võ Văn Bình, một thành viên trong tổ đội, chia sẻ: “Chúng tôi coi nhau như anh em. Biển cả mênh mông, nếu không có nhau thì khó mà tồn tại. Mỗi lần ra khơi là một lần thử thách, nhưng nhờ có tổ đội mà chúng tôi vững tâm hơn.”

Ông Nguyễn Văn Ngọc - Chủ tịch Hội Nông dân phường Sơn Trà (Đà Nẵng) nhận định, tổ đội “Tiến Lên” là minh chứng rõ ràng cho hiệu quả của mô hình liên kết đánh bắt xa bờ. Không chỉ giúp ngư dân nâng cao thu nhập, giảm rủi ro, mà còn góp phần bảo vệ chủ quyền quốc gia.

Ngư dân trong Tổ đội Tiến Lên được lực lượng BĐBP Sơn Trà (Đà Nẵng) phổ biến phương án xử lý tình huống, từ việc sơ cứu thuyền viên bị nạn, hỗ trợ đưa người vào bờ, đến việc phối hợp với các lực lượng chức năng để bảo vệ ngư dân và tài sản khi đánh bắt trên biển. Ảnh: Đình Thiên

"Mô hình này được lực lượng BĐBP, Chi cục Thủy sản và chính quyền địa phương khuyến khích nhân rộng, hướng tới xây dựng các tổ đội đánh bắt chuyên nghiệp, có tổ chức và có khả năng tự bảo vệ. Trong bối cảnh tình hình biển Đông còn nhiều diễn biến phức tạp, việc xây dựng các tổ đội liên kết như “Tiến Lên” là một mô hình đúng đắn, vừa đảm bảo sinh kế cho ngư dân, vừa khẳng định chủ quyền quốc gia một cách thiết thực", ông Ngọc chia sẻ.

Chủ tịch Hội Nông dân phường Sơn Trà, tổ đội “Tiến Lên” không chỉ là biểu tượng của sự kiên cường giữa biển khơi, mà còn là minh chứng sống động cho tinh thần yêu nước, đoàn kết và sáng tạo của ngư dân Việt Nam.

"Giữa muôn trùng sóng gió, họ vẫn vững vàng tiến lên, như chính tên gọi của mình – một lời khẳng định mạnh mẽ rằng: Biển đảo là máu thịt, là nơi ngư dân Việt Nam sẽ không bao giờ rời bỏ", ông Ngọc tâm đắc.

“Nghề biển sóng gió, hồn treo cột buồm nhưng đã ra biển về bờ mang theo tôm cá thì bị "mê mẩn", lần sau lại muốn đi tiếp. Nhiều chuyến biển xuyên Tết, giây phút giao giữa mênh mông sóng nước biển đảo quê hương, tất cả các tàu thuyền của Tổ đội chạy lại gần nhau tụ về một chỗ cùng hú còi vang cả góc trời chào năm mới. Rồi anh em quây quần chúc nhau ly rượu, dùng bộ đàm gọi về nhà chúc Tết vợ con. Ai có mặt ở thời điểm ấy sẽ cảm nhận được sự thiêng liêng, sẽ nhớ hình ảnh đấy suốt đời”, ngư dân Bảy hứng khởi nói.

