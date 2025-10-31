Chủ đề nóng

Văn hóa - Giải trí
Thứ sáu, ngày 31/10/2025 21:23 GMT+7

Toàn cảnh những lùm xùm tiền bạc của Trương Ngọc Ánh trước khi bị bắt

Thứ sáu, ngày 31/10/2025 21:23 GMT+7
Từ mỹ nhân hàng đầu showbiz Việt với khối tài sản lớn, Trương Ngọc Ánh liên tiếp bị kiện tụng trong những năm gần đây.
Trương Ngọc Ánh bị bắt: Những lùm xùm thời gian qua

Ngày 31/10, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM đã bắt giam diễn viên Trương Ngọc Ánh do có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Trước đó, Công ty cổ phần Bất động sản Đất Rồng (số 25 Đào Duy Anh, phường Đức Nhuận) có đơn tố cáo Trương Ngọc Ánh có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản của doanh nghiệp.

Những năm gần đây, cái tên Trương Ngọc Ánh liên tục dính tới những lùm xùm tài chính.

Diễn viên, đạo diễn Trương Ngọc Ánh. (Ảnh: FBNV)

Tháng 3/2024

Trương Ngọc Ánh trở thành tâm điểm chú ý của công chúng khi liên tục bị gọi tên trong vụ nợ lên đến 6,6 tỷ đồng. Cụ thể, Công ty Universe Media Vietnam cho biết vào năm 2020, do tin tưởng vào uy tín của Trương Ngọc Ánh - lúc bấy giờ đang giữ vị trí giám đốc đại diện và cũng là thành viên góp vốn chiếm 60% vốn điều lệ của Công ty TNHH Giải trí nghệ thuật Liên quốc gia nên ký hợp đồng trị giá 22 tỷ đồng.

Phía Công ty Universe Media Vietnam đã tạm ứng cho Công ty TNHH Giải trí nghệ thuật Liên quốc gia 6,6 tỷ đồng nhưng sau đó dự án này bị huỷ. Sau hơn 3 năm phía Universe Media Vietnam vẫn chưa được hoàn trả lại số tiền trên cho nên đã khởi kiện.

Ngày 14/3, luật sư Nguyễn Đăng Tư - đại diện cho Công ty Universe Media Vietnam đã có bài đăng dài cập nhật diễn biến vụ việc. Luật sư Đăng Tư thông tin: "Sau khi khởi kiện, Công ty TNHH Giải trí nghệ thuật Liên quốc gia cũng không phối hợp làm việc tại tòa án, trụ sở công ty thì không còn hoạt động, người đại diện theo pháp luật thay cho bà Ánh thì không rõ địa chỉ ở đâu.

Khi vụ việc tranh chấp được truyền thông đăng tải thì bà Ánh lại trả lời báo chí là “không còn trách nhiệm với Công ty TNHH Giải trí nghệ thuật Liên quốc gia và đã hoàn tất bàn giao toàn bộ cổ phần còn lại cho bà Ngô Hoàng Anh Thơ”. Tuy nhiên theo thông tin tôi được trích xuất từ giấy phép của Công ty TNHH Giải trí nghệ thuật Liên quốc gia trên cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia thì bà Ánh vẫn giữ 30% vốn góp nhưng không hiểu sao bà Ánh là nói như vậy".

Tháng 5/2024

Trưa 3/5, Trương Ngọc Ánh gây xôn xao khi công khai đòi khoản nợ lên đến 24 tỷ đồng của một đối tác. Theo cô, dù công ty tạo điều kiện chia nhỏ khoản tiền thành 50 lần nhưng phía đối tác đến nay vẫn chưa thanh toán đồng nào.

Cô viết: "Đề nghị anh thanh toán 24 tỷ cho bên em. Mang tiếng hợp tác đồng hành nhà tài trợ kim cương mà anh thiếu uy tín. Anh hứa 30/4 là lần cuối sau 100 lần hứa nhưng vẫn không thanh toán 1 đồng, không có chút thiện chí nào. Các giấy xác nhận công nợ và lịch thanh toán cũng đã ký nhiều lần. Bên em cho anh thanh toán làm 50 lần cũng được để chia sẻ khó khăn nhưng anh cũng không làm được.

Việc anh làm như vậy ảnh hưởng đến bên em và các nhà cung cấp rất nhiều. 9 tháng nay bên em chịu đựng nhiều sự hiểu lầm và thị phi nhưng em vẫn im lặng, nhẹ nhàng lịch sự để giữ mặt mũi cho anh nhưng ai thông cảm cho bên em”.

Trương Ngọc Ánh tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công An TPHCM)

Tháng 9/2024

Công chúng tiếp tục xôn xao trước thông tin bạn trai Trương Ngọc Ánh - Anh Dũng nghi nợ nần. Anh chàng lộ hai bức ảnh chụp với giấy vay tiền trong ảnh có đầy đủ họ tên và chữ ký của nam diễn viên. Sau khi liên hệ, diễn viên Anh Dũng cho biết, anh chưa tiếp nhận thông tin.

Về phần Trương Ngọc Ánh, cô cũng liên tục bị réo tên trong ồn ào tiền bạc. Các đối tác liên quan đến cuộc thi Miss Earth 2023 từng gây hoang mang khi thông báo công ty do Trương Ngọc Ánh làm Tổng giám đốc chưa thanh toán đủ khoản tiền theo thỏa thuận, trong đó có Trung tâm Tổ chức biểu diễn và Điện ảnh TP.HCM.

Tháng 10/2024

Ngày 28/10, đại diện Trung tâm Tổ chức Biểu diễn và Điện ảnh TP.HCM cho biết TNA Entertainment - công ty của diễn viên Trương Ngọc Ánh - thanh toán đầy đủ công nợ cho trung tâm ngày 21/10 sau nhiều lần gửi công văn cam kết trả nợ đúng hạn.

Trung tâm Tổ chức Biểu diễn và Điện ảnh TP.HCM tiến hành thủ tục rút đơn kiện công ty của Trương Ngọc Ánh sau khi nhận đủ số tiền 324,3 triệu đồng (không bao gồm khoản tiền phạt).

Tháng 4/2025

Ngày 17/4/2025, Trương Ngọc Ánh công bố dự án phim Chiếc kén. Cô trở lại làm phim sau thời gian đầu tư vào mảng sắc đẹp nhưng thua lỗ, nợ nần. Trương Ngọc Ánh nói thêm mọi chuyện xảy ra bất ngờ khiến cô không kịp trở tay. Cô stress, suy sụp tinh thần vì kiện tụng, mất chữ tín sau hơn 20 năm xây dựng hình ảnh.

"Tôi chọn im lặng sau bài đăng đòi nợ, tiếp tục cố gắng bằng dự án sau. Tất nhiên, mọi thứ phải công bằng. Cả team cố gắng làm dự án, tôi phải bán tài sản để trả nợ cho mọi người", cô nói.

Trương Ngọc Ánh cũng cho biết cô học vượt qua khủng hoảng bằng cách tập thiền, tập trung vào công việc.

>> Khối tài sản đồ sộ của Trương Ngọc Ánh trước khi bị bắt

Khối tài sản đồ sộ của Trương Ngọc Ánh trước khi bị bắt
Văn hóa - Giải trí

Khối tài sản đồ sộ của Trương Ngọc Ánh trước khi bị bắt

Văn hóa - Giải trí

Thông tin Trương Ngọc Ánh bị bắt gây xôn xao dư luận. Trước đó, cô từng được biết tới là mỹ nhân giàu có của showbiz Việt.

Phú Thọ tăng tốc số hóa, tạo “cú hích” từ Nghị quyết 57
Kinh tế

Phú Thọ tăng tốc số hóa, tạo “cú hích” từ Nghị quyết 57

Kinh tế

Thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, tỉnh Phú Thọ đặt mục tiêu xây dựng chính quyền và nền kinh tế số toàn diện. Đến nay, Phú Thọ bước đầu tạo chuyển biến rõ nét, vươn lên nhóm dẫn đầu cả nước về đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển khoa học, công nghệ.

VAR mang tin buồn và tin vui, CLB CAHN hạ PVF-CAND
Thể thao

VAR mang tin buồn và tin vui, CLB CAHN hạ PVF-CAND

Thể thao

CLB CAHN dù gặp rất nhiều khó khăn nhưng cuối cùng đã giành chiến thắng 2-0 trước PVF-CAND tại vòng 9 V.League 2025/2026 để tạo ra sức ép đáng kể với đội đầu bảng là CLB Ninh Bình.

Lộ kế hoạch tuyệt mật của các đồng minh thân thiết Châu Âu về Ukraine
Thế giới

Lộ kế hoạch tuyệt mật của các đồng minh thân thiết Châu Âu về Ukraine

Thế giới

Theo tờ El Mondo của Tây Ban Nha, Bộ Ngoại giao nước này sẽ tổ chức vào thứ Ba tới 4/11 một cuộc họp bí mật và kín của “Liên minh tự nguyện” nhằm thảo luận cách tiếp tục hỗ trợ Ukraine. Cuộc họp sẽ diễn ra hoàn toàn bảo mật, thậm chí người tham dự không được sử dụng điện thoại di động.

Trương Ngọc Ánh bị bắt: Từ ngôi sao màn bạc đến “bà trùm” quyền lực của showbiz Việt
Văn hóa - Giải trí

Trương Ngọc Ánh bị bắt: Từ ngôi sao màn bạc đến “bà trùm” quyền lực của showbiz Việt

Văn hóa - Giải trí

Trương Ngọc Ánh là diễn viên nổi tiếng, nhà sản xuất phim, từng khẳng vị thế "bà trùm" quyền lực trong làng giải trí Việt.

Chính trị gia Ukraine lo ngại sau quyết định của ông Trump và ông Tập Cận Bình về Tổng thống Zelensky
Thế giới

Chính trị gia Ukraine lo ngại sau quyết định của ông Trump và ông Tập Cận Bình về Tổng thống Zelensky

Thế giới

Theo Oleg Soskin, cựu cố vấn của cựu Tổng thống Leonid Kuchma, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ không tính đến lập trường của ông Zelensky về vấn đề Ukraine.

Lộ diện nhân vật nộp đơn tố cáo LĐBĐ Malaysia nhập tịch lậu cầu thủ
Thể thao

Lộ diện nhân vật nộp đơn tố cáo LĐBĐ Malaysia nhập tịch lậu cầu thủ

Thể thao

Thư ký của Đảng Liên hiệp vì quyền của người Malaysia (URIMAI) Satees Muniandy (người Malaysia) xác nhận, đã nộp đơn lên Bộ Tư pháp và An ninh công cộng Brazil, tố cáo bóng đá Malaysia đã làm giả tài liệu nhằm nhập tịch cầu thủ.

Diễn viên Trương Ngọc Ánh bị khởi tố, bắt tạm giam
Pháp luật

Diễn viên Trương Ngọc Ánh bị khởi tố, bắt tạm giam

Pháp luật

Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt giam diễn viên Trương Ngọc Ánh để điều tra về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt hàng ngàn lượng vàng.

Nguyễn Cao Kỳ Duyên lên tiếng về lùm xùm quanh việc Hương Giang thi Miss Universe 2025
Văn hóa - Giải trí

Nguyễn Cao Kỳ Duyên lên tiếng về lùm xùm quanh việc Hương Giang thi Miss Universe 2025

Văn hóa - Giải trí

Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên nói lý do cô từ chối trả lời câu hỏi về việc chia sẻ kinh nghiệm cho Hương Giang trước khi tham gia đấu trường Miss Universe 2025.

CĐV 'đội mưa' cháy hết mình với đội bóng quê hương Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Thể thao

CĐV "đội mưa" cháy hết mình với đội bóng quê hương Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Thể thao

Chiều 31/10, ở Hà Tĩnh thời tiết mưa rét, tuy nhiên người hâm mộ đội bóng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vẫn mang theo cờ, kèn, băng rôn... sẵn sàng "tiếp lửa" cho đội nhà.

Chủ tịch nước Lương Cường gặp lãnh đạo một số thành viên APEC
Thế giới

Chủ tịch nước Lương Cường gặp lãnh đạo một số thành viên APEC

Thế giới

Các nhà lãnh đạo đánh giá cao vai trò và vị thế ngày càng tăng của Việt Nam trên trường quốc tế; bày tỏ ấn tượng trước sự phát triển mạnh mẽ của Việt Nam trên các mặt.

Bộ trưởng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao phụ trách dự án trụ sở hơn 4.000 tỷ đồng chậm tiến độ: Có phải chịu trách nhiệm?
Bạn đọc

Bộ trưởng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao phụ trách dự án trụ sở hơn 4.000 tỷ đồng chậm tiến độ: Có phải chịu trách nhiệm?

Bạn đọc

Liên quan đến dự án xây dựng trụ sở Bộ Ngoại giao, Thanh tra Chính phủ cho biết, trách nhiệm để xảy ra tình trạng dự án chậm tiến độ, hiện nay chưa hoàn thành có nguy cơ gây lãng phí ngân sách Nhà nước ở một số nội dung thuộc về Bộ trưởng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao phụ trách dự án.

Tin tối (31/10): Malaysia 'tố' FIFA làm giả... bằng chứng
Thể thao

Tin tối (31/10): Malaysia "tố" FIFA làm giả... bằng chứng

Thể thao

Malaysia "tố" FIFA làm giả... bằng chứng; Mẹ Ronaldo dự khán trận đấu của cháu nội; Vinicius không bị HLV Alonso phạt; Cựu sao Chelsea điều hành CLB padel; Barcelona nhắm mua sao trẻ AC Milan.

Phi công nổi tiếng Ukraine tuyên bố sẵn sàng bán linh hồn để đổi lấy vũ khí này
Thế giới

Phi công nổi tiếng Ukraine tuyên bố sẵn sàng bán linh hồn để đổi lấy vũ khí này

Thế giới

Một phi công kỳ cựu của Ukraine cho biết anh chỉ sẵn sàng “bán linh hồn” của mình để sở hữu một loại máy bay duy nhất: chiếc Gripen do Thụy Điển sản xuất.

Kho phế liệu rộng 100m2 cháy dữ dội trong khu dân cư TP.HCM, nhiều tiếng nổ lớn
Chuyển động Sài Gòn

Kho phế liệu rộng 100m2 cháy dữ dội trong khu dân cư TP.HCM, nhiều tiếng nổ lớn

Chuyển động Sài Gòn

Khói lửa kèm theo nhiều tiếng nổ lớn phát ra từ kho phế liệu rộng khoảng 100m2 nằm trong khu dân cư đông đúc ở phường Bình Hưng Hòa tối 31/10, khiến nhiều người dân hoảng loạn tháo chạy.

Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội xử phạt cả ca sĩ Jack lẫn đơn vị tổ chức biểu diễn
Văn hóa - Giải trí

Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội xử phạt cả ca sĩ Jack lẫn đơn vị tổ chức biểu diễn

Văn hóa - Giải trí

Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đang xem xét để đưa ra mức xử phạt đối với ca sĩ Jack về việc biểu diễn bài hát có ca từ phản cảm.

2 người bị điện giật khi lội nước lũ ở Huế, 1 người tử vong
Tin tức

2 người bị điện giật khi lội nước lũ ở Huế, 1 người tử vong
9

Tin tức

Trong lúc lội nước lũ đến chợ kiểm tra hàng hóa, 2 người dân ở TP. Huế bị điện giật. Hậu quả, 1 người tử vong và 1 người bị thương.

Tử vi ngày mai: 3 con giáp được Thần Tài ban phước, mang đến sự giàu có dồi dào, tạm biệt nỗi lo về tiền bạc
Gia đình

Tử vi ngày mai: 3 con giáp được Thần Tài ban phước, mang đến sự giàu có dồi dào, tạm biệt nỗi lo về tiền bạc

Gia đình

Theo tử vi ngày mai, 3 con giáp sẽ xua tan hoàn toàn vận rủi, tạm biệt nỗi lo thiếu tiền, hướng đến cuộc sống ngày càng thịnh vượng và ổn định.

Bị Tào Tháo nhìn thấu dã tâm, Tư Mã Ý có hành động gì để cứu mạng?
Đông Tây - Kim Cổ

Bị Tào Tháo nhìn thấu dã tâm, Tư Mã Ý có hành động gì để cứu mạng?

Đông Tây - Kim Cổ

Trong thời kỳ Tam Quốc, Tư Mã Ý là một mưu sĩ dù phục vụ dưới trướng của Tào Tháo nhưng ông lại mang trong mình tham vọng to lớn.

Bộ Chính trị yêu cầu triển khai chủ trương bố trí 100% chủ tịch UBND tỉnh và 2 chức danh không là người địa phương
Tin tức

Bộ Chính trị yêu cầu triển khai chủ trương bố trí 100% chủ tịch UBND tỉnh và 2 chức danh không là người địa phương

Tin tức

Bộ Chính trị yêu cầu tiếp tục triển khai chủ trương bố trí 100% các chức danh chủ tịch uỷ ban nhân dân, chủ nhiệm uỷ ban kiểm tra, chánh thanh tra tỉnh không phải là người địa phương, hoàn thành trước ngày 15/12/2025.

Dấu ấn giảm nghèo đa chiều từ “đánh thức” nội lực nông thôn ở Thành Công, Thái Nguyên
Media

Dấu ấn giảm nghèo đa chiều từ “đánh thức” nội lực nông thôn ở Thành Công, Thái Nguyên

Media

Nhờ thực hiện hiệu quả Chương trình Mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo bền vững, xã Thành Công, tỉnh Thái Nguyên đã tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế – xã hội. Tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, nhiều mô hình sản xuất hiệu quả ra đời, khẳng định hướng đi đúng đắn trong hành trình giảm nghèo đa chiều.

FLC thay đổi địa điểm họp ĐHĐCĐ, trở lại tòa tháp gắn liền tên tuổi ông Trịnh Văn Quyết
Nhà đất

FLC thay đổi địa điểm họp ĐHĐCĐ, trở lại tòa tháp gắn liền tên tuổi ông Trịnh Văn Quyết

Nhà đất

FLC bất ngờ đổi địa điểm họp cổ đông bất thường lần 2 năm 2025, chuyển từ FLC Landmark Tower (Nam Từ Liêm) sang tòa The West - công trình từng mang tên Bamboo Airways Tower, biểu tượng một thời của tập đoàn này.

Miễn nhiệm một Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án tỉnh Đắk Lắk
Tin tức

Miễn nhiệm một Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án tỉnh Đắk Lắk

Tin tức

UBND tỉnh Đắk Lắk vừa ra quyết định miễn nhiệm một Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh.

Châu Âu dậy sóng vì Ukraine, Brussels nổi giận tuyên chiến với các thành viên 'cứng đầu'
Thế giới

Châu Âu dậy sóng vì Ukraine, Brussels nổi giận tuyên chiến với các thành viên "cứng đầu"

Thế giới

Ủy ban châu Âu (EC ngày 30/10 tuyên bố không loại trừ khả năng khởi kiện Ba Lan, Hungary và Slovakia – ba quốc gia vẫn giữ nguyên lệnh cấm đơn phương đối với hàng nhập khẩu từ Ukraine, bất chấp hiệp định thương mại mới giữa EU và Kiev vừa chính thức có hiệu lực.

Kết luận mới nhất của Bộ Chính trị về kết quả hoạt động của bộ máy hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp
Tin tức

Kết luận mới nhất của Bộ Chính trị về kết quả hoạt động của bộ máy hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp

Tin tức

Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ký ban hành Kết luận số 202-KL/TW, ngày 31/10/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tình hình, kết quả hoạt động của bộ máy hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp.

Việt Nam mua 1,1 triệu tấn lúa, 95% lượng hạt điều của Campuchia, bán sang Campuchia những gì?
Nhà nông

Việt Nam mua 1,1 triệu tấn lúa, 95% lượng hạt điều của Campuchia, bán sang Campuchia những gì?

Nhà nông

Trong cuốn Cẩm nang giới thiệu thị trường Campuchia, Thương vụ Việt Nam tại Campuchia cho biết, Việt Nam vẫn thị trường xuất khẩu lớn hai của Campuchia tính từ đầu năm 2025, với lượng hàng hóa trị giá gần 3 tỷ USD. Ở chiều ngược lại, Việt Nam mua tới 1,1 triệu tấn lúa, 95% lượng hạt điều của Campuchia.

Nóng: Bộ Xây dựng đề xuất quy định mới, cản trở người thi hành công vụ trong lĩnh vực xây dựng sẽ bị phạt thế nào?
Kinh tế

Nóng: Bộ Xây dựng đề xuất quy định mới, cản trở người thi hành công vụ trong lĩnh vực xây dựng sẽ bị phạt thế nào?

Kinh tế

Bộ Xây dựng đề xuất quy định thống nhất về thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng là 2 năm.

Brenner lập cú đúp, Thép xanh Nam Định vẫn bị HAGL cầm hoà
Thể thao

Brenner lập cú đúp, Thép xanh Nam Định vẫn bị HAGL cầm hoà

Thể thao

Trong chuyến hành quân tới sân Pleiku tại vòng 9 V.League 2025/2026, tiền đạo Brenner toả sáng với cú đúp nhưng Thép xanh Nam Định vẫn bị HAGL cầm hoà 2-2.

Phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình mới, sau sáp nhập, nơi vừa diễn ra một công việc quan trọng do Sở Y tế tiến hành
Nhà nông

Phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình mới, sau sáp nhập, nơi vừa diễn ra một công việc quan trọng do Sở Y tế tiến hành

Nhà nông

Tại phường Nam Định, ngày 31/10, Sở Y tế tỉnh Ninh Bình (sau sáp nhập tỉnh Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình trước đây) tổ chức Hội nghị bàn giao các Trạm Y tế thuộc 9 Trung tâm Y tế khu vực (trên địa bàn tỉnh Nam Định trước sáp nhập) về UBND cấp xã quản lý, theo Kế hoạch số 110/KH-UBND ngày 21/10/2025 và Quyết định số 1178/QĐ-UBND ngày 27/10/2025 của UBND tỉnh Ninh Bình.

