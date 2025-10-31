Trương Ngọc Ánh bị bắt: Những lùm xùm thời gian qua

Ngày 31/10, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM đã bắt giam diễn viên Trương Ngọc Ánh do có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Trước đó, Công ty cổ phần Bất động sản Đất Rồng (số 25 Đào Duy Anh, phường Đức Nhuận) có đơn tố cáo Trương Ngọc Ánh có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản của doanh nghiệp.

Những năm gần đây, cái tên Trương Ngọc Ánh liên tục dính tới những lùm xùm tài chính.

Diễn viên, đạo diễn Trương Ngọc Ánh. (Ảnh: FBNV)

Tháng 3/2024

Trương Ngọc Ánh trở thành tâm điểm chú ý của công chúng khi liên tục bị gọi tên trong vụ nợ lên đến 6,6 tỷ đồng. Cụ thể, Công ty Universe Media Vietnam cho biết vào năm 2020, do tin tưởng vào uy tín của Trương Ngọc Ánh - lúc bấy giờ đang giữ vị trí giám đốc đại diện và cũng là thành viên góp vốn chiếm 60% vốn điều lệ của Công ty TNHH Giải trí nghệ thuật Liên quốc gia nên ký hợp đồng trị giá 22 tỷ đồng.

Phía Công ty Universe Media Vietnam đã tạm ứng cho Công ty TNHH Giải trí nghệ thuật Liên quốc gia 6,6 tỷ đồng nhưng sau đó dự án này bị huỷ. Sau hơn 3 năm phía Universe Media Vietnam vẫn chưa được hoàn trả lại số tiền trên cho nên đã khởi kiện.

Ngày 14/3, luật sư Nguyễn Đăng Tư - đại diện cho Công ty Universe Media Vietnam đã có bài đăng dài cập nhật diễn biến vụ việc. Luật sư Đăng Tư thông tin: "Sau khi khởi kiện, Công ty TNHH Giải trí nghệ thuật Liên quốc gia cũng không phối hợp làm việc tại tòa án, trụ sở công ty thì không còn hoạt động, người đại diện theo pháp luật thay cho bà Ánh thì không rõ địa chỉ ở đâu.

Khi vụ việc tranh chấp được truyền thông đăng tải thì bà Ánh lại trả lời báo chí là “không còn trách nhiệm với Công ty TNHH Giải trí nghệ thuật Liên quốc gia và đã hoàn tất bàn giao toàn bộ cổ phần còn lại cho bà Ngô Hoàng Anh Thơ”. Tuy nhiên theo thông tin tôi được trích xuất từ giấy phép của Công ty TNHH Giải trí nghệ thuật Liên quốc gia trên cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia thì bà Ánh vẫn giữ 30% vốn góp nhưng không hiểu sao bà Ánh là nói như vậy".

Tháng 5/2024

Trưa 3/5, Trương Ngọc Ánh gây xôn xao khi công khai đòi khoản nợ lên đến 24 tỷ đồng của một đối tác. Theo cô, dù công ty tạo điều kiện chia nhỏ khoản tiền thành 50 lần nhưng phía đối tác đến nay vẫn chưa thanh toán đồng nào.

Cô viết: "Đề nghị anh thanh toán 24 tỷ cho bên em. Mang tiếng hợp tác đồng hành nhà tài trợ kim cương mà anh thiếu uy tín. Anh hứa 30/4 là lần cuối sau 100 lần hứa nhưng vẫn không thanh toán 1 đồng, không có chút thiện chí nào. Các giấy xác nhận công nợ và lịch thanh toán cũng đã ký nhiều lần. Bên em cho anh thanh toán làm 50 lần cũng được để chia sẻ khó khăn nhưng anh cũng không làm được.

Việc anh làm như vậy ảnh hưởng đến bên em và các nhà cung cấp rất nhiều. 9 tháng nay bên em chịu đựng nhiều sự hiểu lầm và thị phi nhưng em vẫn im lặng, nhẹ nhàng lịch sự để giữ mặt mũi cho anh nhưng ai thông cảm cho bên em”.

Trương Ngọc Ánh tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công An TPHCM)

Tháng 9/2024

Công chúng tiếp tục xôn xao trước thông tin bạn trai Trương Ngọc Ánh - Anh Dũng nghi nợ nần. Anh chàng lộ hai bức ảnh chụp với giấy vay tiền trong ảnh có đầy đủ họ tên và chữ ký của nam diễn viên. Sau khi liên hệ, diễn viên Anh Dũng cho biết, anh chưa tiếp nhận thông tin.

Về phần Trương Ngọc Ánh, cô cũng liên tục bị réo tên trong ồn ào tiền bạc. Các đối tác liên quan đến cuộc thi Miss Earth 2023 từng gây hoang mang khi thông báo công ty do Trương Ngọc Ánh làm Tổng giám đốc chưa thanh toán đủ khoản tiền theo thỏa thuận, trong đó có Trung tâm Tổ chức biểu diễn và Điện ảnh TP.HCM.

Tháng 10/2024

Ngày 28/10, đại diện Trung tâm Tổ chức Biểu diễn và Điện ảnh TP.HCM cho biết TNA Entertainment - công ty của diễn viên Trương Ngọc Ánh - thanh toán đầy đủ công nợ cho trung tâm ngày 21/10 sau nhiều lần gửi công văn cam kết trả nợ đúng hạn.

Trung tâm Tổ chức Biểu diễn và Điện ảnh TP.HCM tiến hành thủ tục rút đơn kiện công ty của Trương Ngọc Ánh sau khi nhận đủ số tiền 324,3 triệu đồng (không bao gồm khoản tiền phạt).

Tháng 4/2025

Ngày 17/4/2025, Trương Ngọc Ánh công bố dự án phim Chiếc kén. Cô trở lại làm phim sau thời gian đầu tư vào mảng sắc đẹp nhưng thua lỗ, nợ nần. Trương Ngọc Ánh nói thêm mọi chuyện xảy ra bất ngờ khiến cô không kịp trở tay. Cô stress, suy sụp tinh thần vì kiện tụng, mất chữ tín sau hơn 20 năm xây dựng hình ảnh.

"Tôi chọn im lặng sau bài đăng đòi nợ, tiếp tục cố gắng bằng dự án sau. Tất nhiên, mọi thứ phải công bằng. Cả team cố gắng làm dự án, tôi phải bán tài sản để trả nợ cho mọi người", cô nói.

Trương Ngọc Ánh cũng cho biết cô học vượt qua khủng hoảng bằng cách tập thiền, tập trung vào công việc.



