Căn cứ Kế hoạch số 191 -KH/HNDTW ngày 03/4/2025 của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về việc tổ chức Giải báo chí toàn quốc về “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam” lần thứ III- năm 2025 và Thi viết tìm hiểu về truyền thống Hội Nông dân Việt Nam 95 năm xây dựng và trưởng thành (14/10/1930 – 14/10/2025), Ban Tổ chức Giải báo chí toàn quốc về “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam” lần thứ III- năm 2025 ban hành Thể lệ Giải báo chí toàn quốc về “nông nghiệp, nông dân, nông thôn” Việt Nam lần thứ III- năm 2025 như sau:

I. TÊN GỌI CỦA GIẢI

1. Tên gọi chính thức của Giải: Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn lần thứ III- năm 2025 và Thi viết tìm hiểu về truyền thống Hội Nông dân Việt Nam 95 năm xây dựng và trưởng thành (14/10/1930 – 14/10/2025).

Chủ đề của giải: Đột phá khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong nông nghiệp, nông thôn theo Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị.

2. Cơ quan chỉ đạo: Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Hội Nhà báo Việt Nam chỉ đạo.

3. Cơ quan tổ chức thực hiện: Báo Nông thôn Ngày nay/điện tử Dân Việt và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam- Agribank

II. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA

- Góp phần tổng kết những kết quả đạt được sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam (nhiệm kỳ 2021-2026) về “nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh”; Nghị quyết 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 20- NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong tình hình mới.

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 46-NQ/TW về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 69/NQ-CP của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW; Quyết định 182/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Đề án Hội Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp đến năm 2030; Quyết định số 517/QĐ-TTg ngày 05/3/2025 về phê duyệt Đề án bồi dưỡng cán bộ Hội Nông dân các cấp, nông dân giỏi, nông dân xuất sắc. Đóng góp các nội dung, ý kiến, hiến kế của các chuyên gia, nhà khoa học và người nông dân nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 57- NQ/TW về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

- Thông tin, tuyên truyền về lịch sử hình thành và phát triển của Hội Nông dân Việt Nam, truyền thống cách mạng vẻ vang và những đóng góp to lớn của giai cấp nông dân Việt Nam và tổ chức Hội đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng trong 95 năm qua (14/10/1930 – 14/10/2025).

- Tạo không khí thi đua, phấn đấu của cán bộ, hội viên nông dân cả nước nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội VIII Hội Nông dân Việt Nam.

- Tạo diễn đàn, sân chơi để các cây viết chuyên và không chuyên, gồm các nhà báo, chuyên gia, bạn đọc thể hiện, phản ánh toàn diện về các vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam hiện nay.

- Kịp thời phát hiện, cổ vũ, động viên khuyến khích các gương nông dân, doanh nghiệp điển hình trong phát triển kinh tế nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới; phong trào đoàn kết thi đua làm giàu, xóa đói, giảm nghèo; các mô hình nông nghiệp tiêu biểu trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ, xây dựng thương hiệu nông sản, thực phẩm.

III. NỘI DUNG

Các tác phẩm tham dự Giải cần bám sát Kế hoạch tổ chức Căn cứ Kế hoạch số 191 -KH/HNDTW ngày 03/4/2025 của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về việc tổ chức Giải báo chí toàn quốc về “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam” lần thứ III- năm 2025 và Thi viết tìm hiểu về truyền thống Hội Nông dân Việt Nam 95 năm xây dựng và trưởng thành (14/10/1930 – 14/10/2025) và tập trung phản ánh các nội dung chủ yếu sau đây:

- Các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và việc tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách nhằm nâng cao vai trò, vị thế, năng lực làm chủ, cải thiện toàn diện đời sống vật chất, tinh thần của nông dân và cư dân nông thôn; Phát triển nền nông nghiệp hiệu quả, bền vững theo hướng sinh thái, ứng dụng khoa học- công nghệ tiên tiến, nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng; Phát triển mạnh công nghiệp, dịch vụ, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo việc làm tại chỗ cho lao động nông thôn; Xây dựng nông thôn theo hướng hiện đại gắn với đô thị hoá.

- Các vấn đề liên quan đến phát triển nông nghiệp hiệu quả, bền vững, tích hợp đa giá trị, nâng cao năng lực cạnh tranh, tham gia chuỗi sản xuất, chuỗi giá trị, nông nghiệp xanh, hữu cơ, tuần hoàn, bảo vệ môi trường sinh thái, ứng dụng khoa học- công nghệ, chuyển đổi số, hội nhập quốc tế… gắn với chương trình, đề án phát triển nông nghiệp, kinh tế- xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương.

- Gương nông dân, nhà khoa học đi đầu trong nghiên cứu khoa học công nghệ, sáng chế, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong nông nghiệp, nông thôn, nhất là các công nghệ về giống cây trồng, vật nuôi, công nghệ chế biến, bảo quản nông sản, thực phẩm.

- Các mô hình hay, điển hình tiên tiến trong nông nghiệp, nông dân, nông thôn; các hoạt động kết nối giữa Hội với hội viên, với nông dân thông qua internet, mạng xã hội.

- Việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số- miền núi.

- Phản ánh thông tin các địa phương có những hướng đi mới trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp; các hợp tác xã, các doanh nghiệp có cách làm hay, sáng tạo để đổi mới phương thức hoạt động sản xuất, kinh doanh trong nông nghiệp.

- Gương những nông dân điển hình, nông dân Việt Nam xuất sắc, nông dân giỏi năng động, sáng tạo trong cơ chế thị trường; dám nghĩ, dám làm, khai thác, sử dụng hiệu quả các nguồn lực vốn, lao động, đất đai... Những nông dân chủ động, đi đầu trong ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ mới, công nghệ 4.0, gắn với chuyển đổi số; áp dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh đạt năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế cao. Những nông dân có những sáng chế, cải tiến về máy móc thiết bị, quy trình canh tác nhằm làm giảm chi phí sản xuất, giảm công lao động, qua đó nâng cao năng suất, tăng thu nhập, ưu tiên các sáng chế có tính ứng dụng cao, có thể áp dụng rộng rãi vào sản xuất nông nghiệp…

- Những mô hình liên kết làm ăn giữa nông dân với nông dân, giữa nông dân với doanh nghiệp và các đối tác khác đạt hiểu quả cao, thu nhập lớn; trong đó nhấn mạnh đến yếu tố cá nhân của một con người cụ thể trong mối liên kết đó.

- Các vấn đề liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn theo hướng kịp thời phát hiện những hiện tượng tiêu cực lãng phí, đấu tranh phòng chống các mặt trái của xã hội trên cơ sở chống để xây.

IV. ĐIỀU KIỆN TÁC PHẨM DỰ THI

1. Điều kiện chung:

1.1. Nội dung: Tác phẩm/sản phẩm dự thi phải về “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam”, ưu tiên chủ đề về “Đột phá khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong nông nghiệp, nông thôn theo Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị”, là những tác phẩm/sản phẩm phản ánh đúng sự thực khách quan.

Các tác phẩm dự Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam lần thứ III - năm 2025 được viết bằng tiếng Việt đã đăng tải, phát sóng trong thời gian từ ngày Ban Tổ chức có lời phát động- ngày 10/12/2024 đến hết ngày 15/11/2025 trên các báo, đài, tạp chí được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động báo chí. Các tác phẩm dự thi là những tác phẩm được xuất bản, đăng tải, phát sóng lần đầu tiên, nguyên gốc, không chỉnh sửa, biên tập và phát lại.

Những tác phẩm đã được nhận Giải thưởng của Giải báo chí quốc gia hay các cuộc thi của địa phương, ngành hoặc liên ngành Trung ương tiếp tục được quyền dự Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam lần thứ III - năm 2025 (có ghi chú mức giải và đơn vị đã tổ chức cuộc thi).

Tác phẩm dự giải bảo đảm đúng chủ đề, nội dung, sự nghiêm túc, chính xác, trung thực (đúng địa chỉ, sự việc, số liệu, thời gian), có tính thuyết phục cao về nội dung, hình thức thể hiện và có giá trị tuyên truyền cao.

Tác phẩm dự giải bảo đảm không có tranh chấp về bản quyền; tác giả gửi tác phẩm dự giải tự chịu trách nhiệm về các vấn đề pháp lý liên quan đến tác phẩm. Nghiêm cấm các trường hợp sao chép, nếu tác phẩm có sao chép hoặc lợi dụng tác phẩm dự giải để vu khống, bịa đặt, xuyên tạc thì tác giả phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Ban Tổ chức không nhận các tác phẩm mang tính hư cấu (thơ, tranh vẽ, tiểu phẩm, truyện ngắn, câu chuyện văn nghệ, kịch truyền thanh); tác phẩm đang chờ ý kiến thẩm định của cơ quan chức năng. Không nhận các tác phẩm sử dụng công nghệ AI để sản xuất các loại hình tác phẩm báo chí.

1.2. Thể loại: Các phẩm dự thi được thể hiện dưới dạng là ký sự, phóng sự, phóng sự truyền hình, phim tài liệu ngắn, bút ký, bài phản ánh, bài phản biện, câu chuyện phát thanh.

1.3. Hồ sơ tác phẩm:

Tất cả các tác phẩm tham dự Giải phải ghi rõ: Họ và tên tác giả (tên khai sinh và bút danh nếu có); Tên tác phẩm, thể loại báo chí, đơn vị, địa chỉ, điện thoại của tác giả; ngày, tháng, năm đăng báo, tạp chí hoặc phát sóng của tác phẩm. Các tác phẩm được mô tả và tóm tắt từ 1-2 trang A4.

Nếu là tập thể tác giả, phải ghi tên từng tác giả, nếu bút danh phải ghi tên thật (trong hồ sơ). Các tác phẩm dự thi sai quy định sẽ bị loại và Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm giải quyết các khiếu nại có liên quan. Chi tiết quy định như sau:

- Đối với tác phẩm báo in: Là bản in chính hoặc sao chụp từ báo in nhưng phải rõ ràng. Nếu tác phẩm có sự tiếp nối nhỏ, lẻ, phải cắt dán phần tiếp nối trên giấy trắng khổ A4 hoặc A3 và đánh số trang phần tiếp nối.

- Đối với tác phẩm báo điện tử: Phải gửi đường link tác phẩm và bản in chụp từ giao diện điện tử (không nhận tác phẩm đánh máy lại). Hội đồng giám khảo chấm theo đường link tác phẩm.

- Đối với tác phẩm phát thanh: Phải ghi dữ liệu vào USB, mỗi USB chỉ ghi 01 tác phẩm và trên nhãn đĩa ghi rõ tên đơn vị, tên tác phẩm, tác giả, thể loại, thời lượng và thời gian phát sóng, kèm theo văn bản phần lời của tác phẩm (nếu là tiếng dân tộc phải có bản dịch ra tiếng Việt), kèm theo xác nhận của đơn vị phát hành.

Các tác phẩm phát thanh phải gửi kèm đường link tác phẩm trên trang điện tử của đơn vị (nếu có).

- Đối với tác phẩm truyền hình: Phải ghi dữ liệu lên USB, mỗi USB chỉ ghi 01 tác phẩm và trên nhãn đĩa ghi rõ tên đơn vị, tác giả, tác phẩm, thể loại, thời lượng, thời gian phát sóng, có kịch bản, lời bình chi tiết, kèm theo xác nhận của đơn vị phát hành.

Các tác phẩm truyền hình phải gửi kèm đường link tác phẩm trên trang điện tử của đơn vị (nếu có).

Đối với các tác phẩm là phóng sự truyền hình, phim tài liệu ngắn, file audio, phải có đường link, bản ghi trên USB gửi kèm, có xác nhận của cơ quan.

Ngoài ra, để thuận lợi cho công tác tổng hợp tác phẩm, Ban Tổ chức khuyến khích các tác giả, cơ quan báo chí gửi trực tiếp đường link vào e-mail chính thức của Ban Tổ chức theo địa chỉ: nguyentoloan@gmail.com

2. Đối với các tác phẩm gửi về dự thi trên Báo Nông thôn Ngày nay/Báo Điện tử Dân Việt

a. Bài gửi dự thi trên báo in (đăng trên Báo Nông thôn Ngày nay): Bài viết có dung lượng 1.000-1.500 chữ + 2-3 ảnh, không vi phạm bản quyền hình ảnh. Tác phẩm có thể là một bài viết đơn lẻ hoặc một chùm bài viết (không quá 05 kỳ).

b. Bài dự thi trên báo điện tử (đăng trên Báo điện tử Dân Việt): Bài viết có dung lượng 1.000-2.500 chữ + 2-5 ảnh, không vi phạm bản quyền hình ảnh. Tác phẩm có thể là một bài viết đơn lẻ hoặc một chùm bài viết (không quá 05 kỳ).

c. Tác phẩm dự thi trên truyền hình: Là phóng sự truyền hình, phim tài liệu ngắn (đăng, phát trên Báo điện tử Dân Việt tại địa chỉ: danviet.vn, chuyên trang truyền hình Dân Việt tại địa chỉ tv.danviet.vn), là một tác phẩm hoặc chùm tác phẩm truyền hình có thời lượng 3-5 phút và không quá 5 phút cho mỗi kỳ đăng, phát. Sản phẩm truyền hình yêu cầu phải có âm thanh đi kèm, phụ đề minh họa bằng tiếng Việt, không vi phạm bản quyền.

d. Tác phẩm dự thi trên podcast Dân Việt: Là các phóng sự phát thanh, câu chuyện phát thanh thể hiện bằng âm thanh dưới hình thức podcast, là một tác phẩm hoặc chùm tác phẩm, có thời lượng 3-5 phút và không quá 5 phút cho mỗi một kỳ đăng, phát bằng tiếng Việt, không vi phạm bản quyền.

3. Đối với các tác phẩm từ các cơ quan báo chí toàn quốc

a. Báo in: Tác phẩm (bài lẻ hoặc loạt bài) được đăng tải trên tất cả các ấn phẩm bản in của các cơ quan báo, tạp chí.

- Mỗi tác phẩm là một bài hoặc một loạt bài (không quá 05 kỳ) của cùng tác giả hoặc nhóm tác giả cùng đứng tên, về cùng một sự kiện, cùng một đề tài và có thể thực hiện đan xen bằng nhiều thể loại báo chí.

b. Báo điện tử: Tác phẩm (bài lẻ hoặc loạt bài) được đăng tải trên tất cả các ấn phẩm điện tử của các cơ quan báo, tạp chí.

- Tác phẩm tham dự Giải phải là tác phẩm thực hiện riêng cho báo điện tử; không xét những tác phẩm lấy từ báo in; thể hiện được đặc trưng của báo điện tử (ngắn, gọn, có tính liên kết, tính đa phương tiện), bao gồm cả các sản phẩm đa phương tiện. Mỗi tác phẩm là một bài hoặc một loạt bài (không quá 05 kỳ) dưới hình thức thông tin văn bản, âm thanh, hình ảnh hoặc đa phương tiện của cùng tác giả hoặc nhóm tác giả cùng đứng tên, về cùng một sự kiện, cùng một đề tài và có thể thực hiện đan xen bằng nhiều thể loại báo chí.

- Ưu tiên các tác phẩm dự giải có hình thức trình bày đẹp, hiện đại, ứng dụng công nghệ chuyển đổi số.

c. Truyền hình: Tác phẩm là phóng sự truyền hình được phát sóng chính thức trên các kênh truyền hình của các đài truyền hình trong nước hoặc đăng tải trên nền tảng internet trên các báo, tạp chí điện tử.

- Mỗi tác phẩm phải là một hoặc một loạt phóng sự (không quá 05 phóng sự, kỳ), một hoặc một loạt chương trình truyền hình (không quá 05 chương trình) về một chủ đề, sự kiện.

- Tác phẩm phải thể hiện được đặc trưng của báo hình là hình ảnh động. Kỹ thuật hình ảnh, âm thanh phải đạt yêu cầu chất lượng, hấp dẫn. Thời lượng: Thời lượng tác phẩm truyền hình tối đa 30 phút/tác phẩm (trường hợp đặc biệt vượt quá thời lượng, Ban Tổ chức Giải sẽ xem xét cụ thể).

d. Phát thanh: Tác phẩm là một hoặc một loạt bài, một chương trình phát thanh chuyên đề được phát sóng chính thức trên các kênh phát thanh của các đài phát thanh, đài phát thanh- truyền hình cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Bài phóng sự riêng lẻ không quá 10 phút/ Loạt bài phóng sự không quá 5 kỳ, mỗi kỳ không quá 7 phút/ Chương trình chuyên đề không quá 30 phút. - Tác phẩm phải thể hiện được đặc trưng của báo phát thanh là âm thanh rõ ràng, tiếng nói nhân vật, tiếng động, âm nhạc bảo đảm chất lượng, hấp dẫn.

Đối với các cơ quan báo, đài địa phương, tác phẩm đã đăng tải trước thời điểm sáp nhập vẫn hợp lệ và tại thời điểm chấm chung khảo bài dự thi, Ban Tổ chức sẽ lấy theo tên cơ quan báo chí mới.

V. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

- Là công dân Việt Nam, bao gồm những nhà báo chuyên nghiệp và không chuyên, có tác phẩm báo chí xuất sắc được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng do Bộ Thông tin và Truyền thông (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cấp phép, phù hợp với tiêu chí của Giải.

- Tác giả dự Giải không vi phạm các Quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam, không vi phạm Luật Báo chí, Luật Sở hữu trí tuệ và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

- Mỗi tác giả, nhóm tác giả gửi không giới hạn số lượng tác phẩm tham dự.

- Thành viên Hội đồng Chung khải, Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức không gửi tác phẩm tham dự Giải.



V. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

Cơ cấu giải thưởng của mỗi loại hình, gồm: Giải A, giải B, giải C, giải chuyên đề cụ thể như sau:

1. Giải dành cho báo in và báo điện tử:

+01 Giải A trị giá: 50,000,000 đồng

+02 Giải B trị giá: 25,000,000 đồng/giải

+03 Giải C trị giá: 15,000,000 đồng/giải

+05 Giải Khuyến khích trị giá: 7,000,000 đồng/giải.

2. Giải dành cho truyền hình và phát thanh:

+01 Giải A trị giá: 50,000,000 đồng

+02 Giải B trị giá: 25,000,000 đồng/giải

+03 Giải C trị giá: 15,000,000 đồng/giải

+05 Giải Khuyến khích trị giá: 7,000,000 đồng/giải.

3. Giải chuyên đề

+ 10 Giải chuyên đề cho các loại hình, mỗi giải trị giá: 5,000,000 đồng/giải. Tên cụ thể của từng Giải sẽ được Ban Tổ chức công bố sau chấm chung khảo.

VI. THỜI GIAN VÀ ĐỊA CHỈ NHẬN TÁC PHẨM

1. Thời gian tác phẩm dự thi hợp lệ: Các tác phẩm/sản phẩm dự thi được đăng, phát trên các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương kể từ thời điểm Ban Tổ chức phát động Giải (tính từ tháng 06/2024 đến trước thời điểm Ban Tổ chức kết thúc nhận bài dự thi, dự kiến 15/11/2025).

2. Thời điểm nhận bài: Từ thời điểm phát động (tháng 5/2025) đến 15/11/2025.

3. Địa chỉ nhận tác phẩm:

3.1. Bài dự thi để đăng tải trên Báo Nông thôn Ngày nay/điện tử Dân Việt:

+ Bài/tác phẩm dự thi để đăng trên Báo Nông thôn Ngày nay, báo điện tử Dân Việt xin gửi về hòm thư điện tử nhận bài dự thi: buihongliendv@gmail.com. Điện thoại: 0902026692 (Nhà báo Bùi Hồng Liên- Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt, thư ký Giải).

+ Sản phẩm dự thi là phóng sự truyền hình, phim tài liệu ngắn, audio, podcast, xin gửi về: Ban Tòa soạn hội tụ và nền tảng số Báo Nông thôn Ngày nay, toà nhà Báo Nông thôn Ngày nay. Địa chỉ: Lô E2 khu đô thị mới Cầu Giấy, đường Dương Đình Nghệ, Hà Nội.

Thông tin liên hệ: Nhà báo Trần Thu Trang- ĐT: 0986663466 Email: trangtran.danviet@gmail.com

Tất cả các tác phẩm dự thi ghi rõ: Bài, phóng sự dự thi Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam.

3.2. Bài tham dự giải được đăng, phát trên các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương, xin gửi về một trong hai địa chỉ:

+ Ban Thư ký Giải báo chí toàn quốc về “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn” Việt Nam 2024. Địa chỉ: Toà nhà Báo Nông thôn Ngày nay. Địa chỉ: Lô E2 khu đô thị mới Cầu Giấy, đường Dương Đình Nghệ, Hà Nội.

Thông tin liên hệ: Bà Bùi Diệp Hà- thư ký Giải. ĐT: 0983245696

+ Ban Nghiệp vụ - Hội Nhà báo Việt Nam, 59 Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Các sản phẩm dự thi, ngoài bì thư ghi rõ: Tên đơn vị gửi sản phẩm. Tiêu đề ghi rõ: Tác phẩm, file dự thi Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam lần thứ III- năm 2025.

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Hội Nhà báo Việt Nam đề nghị Ban Tuyên giáo và Dân vận các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hội Nông dân các cấp, Hội Nhà báo các cấp, các tổ chức thành viên, các cơ quan thông tấn, báo chí phổ biến sâu rộng tới các nhà báo hội viên, các tầng lớp nhân dân nắm được Thể lệ này và tích cực tham dự cuộc thi, bảo đảm sự thành công của Giải.

Thể lệ này được thông báo rộng rãi trên các phương tiên thông tin đại chúng; trên các báo, tạp chí và trang thông tin điện tử của Hội Nhà báo Việt Nam: http://www.vja.org.vn; Trên Báo Điện tử Dân Việt: https://danviet.vn.





