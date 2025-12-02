Chủ đề nóng

Cơ sở chế biến chân gà, vịt bốc mùi ở Bắc Ninh
Vụ cháy thảm khốc chung cư ở Hồng Kông
Thủ tướng đối thoại với nông dân năm 2025
Xét xử hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh vlogs...
SEA Games 33
"Giải mã" cơ chế đột phá thu hút nhân tài theo Kết luận 205
Dân Việt đồng hành cùng bà con vùng lũ
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
95 năm Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Gala ảnh Dân Việt với Thu vàng
Thế giới
Thứ ba, ngày 02/12/2025 11:10 GMT+7

Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ diễu binh, kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Lào

+ aA -
Báo Tin Tức Thứ ba, ngày 02/12/2025 11:10 GMT+7
Theo đặc phái viên TTXVN, sáng 2/12, Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (2/12/1975 - 2/12/2025) đã diễn ra trọng thể tại quảng trường ThatLuang ở thủ đô Viêng Chăn (Lào).
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0
Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân dự Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Lào và 105 năm Ngày sinh Chủ tịch Kaysone Phomvihane. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tham dự buổi lễ có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào; đại diện các bộ, ban, ngành và các địa phương; các đồng chí lão thành cách mạng; đại biểu các tầng lớp nhân dân thủ đô Viêng Chăn; các đoàn đại biểu quốc tế; đại diện các đoàn ngoại giao, các tổ chức quốc tế tại Lào và đại diện các cộng đồng người Lào ở nước ngoài. Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân, cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã sang tham dự và chia vui với đất nước Lào anh em.

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước Lào, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đã đọc bài diễn văn quan trọng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith nêu rõ cách đây 50 năm, chính tại địa điểm này là nơi tập hợp đông đảo lực lượng là nhà cách mạng và nhân dân Lào yêu nước để giành chính quyền tại thủ đô Viêng Chăn, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc tuyên bố xóa bỏ hoàn toàn chế độ thực dân và phong kiến, thành lập nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào vào ngày 2/12/1975. Từ sự kiện lịch sử vĩ đại này “đã làm cho vận mệnh của đất nước và xã hội của chúng ta thay đổi sâu sắc và mở ra kỷ nguyên mới, xây dựng đất nước vô cùng yêu dấu của chúng ta, tiến bước nhanh chóng và vững mạnh theo con đường độc lập, tự chủ, thống nhất và thịnh vượng, bảo đảm người dân các dân tộc Lào có đời sống ấm no, tự do và hạnh phúc”.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng các đại biểu dự Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Lào và 105 năm Ngày sinh Chủ tịch Kaysone Phomvihane. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith nhấn mạnh nhìn lại chiến thắng vĩ đại, xây dựng chế độ mới vang dội trên khắp mọi miền tổ quốc và trên toàn thế giới, chúng ta bồi hồi tưởng nhớ và biết ơn sâu sắc những chiến công hiển hách, tưởng nhớ tới công lao và sự hy sinh to lớn của Chủ tịch Kaysone Phomvihane, Chủ tịch Souphanouvong và các lãnh đạo, chiến sĩ, anh hùng, đảng viên, cán bộ, nhân dân các dân tộc Lào đã hy sinh anh dũng cho sự nghiệp đấu tranh cứu nước, không hề run sợ trước bất kỳ khó khăn gian khổ nào, cho đến khi giành độc lập và hoàn toàn giải phóng đất nước.

Nhân dịp có ý nghĩa quan trọng này, thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân các dân tộc Lào, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith nhiệt liệt hoan nghênh, chân thành cảm ơn và vô cùng biết ơn các nước bạn bè gần xa, đối tác phát triển, tổ chức quốc tế cũng như các tổ chức xã hội đã tích cực ủng hộ, hỗ trợ Lào trong suốt nửa thập kỷ qua trong sự nghiệp bảo vệ và phát triển của nhân dân Lào.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith khẳng định 50 năm qua là quá trình thành lập, không ngừng hoàn thiện và phát triển nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, là thành quả đỉnh cao của phong trào đấu tranh quyết liệt, cam go, gian khổ, lâu dài với tinh thần yêu nước cao cả, không chịu khuất phục thông qua các phong trào cách mạng sôi nổi và sự hy sinh của thế hệ cha ông, của nhân dân Lào anh hùng cũng như sự hỗ trợ quý báu của các nước bạn bè, đặc biệt là sự đoàn kết và liên minh chiến đấu của 3 nước Đông Dương Lào - Việt Nam - Campuchia anh em, để có thể giành được thắng lợi to lớn và quang vinh do Chủ tịch Kaysone Phomvihane - lãnh tụ kính yêu, người con yêu quý của nhân dân các dân tộc Lào đã đúc kết: “Đấu tranh lâu dài, thắng lợi to lớn”.

Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành chào mừng 50 năm Quốc khánh nước CHDCND Lào. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Trong suốt 50 năm bảo vệ và phát triển, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã khẳng định vững chắc bản chất, truyền thống cách mạng là bài học trong việc tiếp tục lãnh đạo đất nước tiến lên, đó là: “Kiên định lý tưởng chủ nghĩa xã hội, phát huy đoàn kết toàn dân để hoàn thiện chế độ dân chủ nhân dân vững mạnh, xây dựng chủ nghĩa xã hội phải xuất phát từ người dân, do dân và vì dân, tất cả quyền lực Nhà nước thực sự là của dân và nguyện làm hết sức mình vì hạnh phúc của dân”. Đây là lý tưởng kiên định, trước sau như một của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và là khát vọng của nhân dân Lào. Thế hệ trẻ kế cận cần tiếp tục kiên định để lãnh đạo sự nghiệp cách mạng, lãnh đạo đất nước vững chắc tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Trước tình hình khu vực và thế giới đang và sẽ tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp, sâu sắc, toàn diện với nhiều thách thức, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith cho biết đất nước Lào sẽ tiếp tục kiên định đường lối đối ngoại hòa bình, độc lập, hữu nghị và hợp tác vì sự phát triển, phát huy mối quan hệ và hợp tác với các nước bạn bè, đối tác phát triển, trong đó tiếp tục tăng cường đoàn kết, mối quan hệ gắn bó với các nước bạn bè chiến lược; xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, kiên định con đường phát triển cân đối, hài hòa giữa kinh tế với văn hóa - xã hội và môi trường theo hướng xanh và bền vững; tiếp tục khai thác và phát huy thế mạnh, tiềm năng, kết hợp sức mạnh quốc gia với sức mạnh của thời đại trong bảo vệ và phát triển đất nước trên cơ sở đề cao ý thức dân tộc, độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường, vững bước tiến vào thế giới; phát huy quyền làm chủ của dân, nhân dân thụ hưởng thành quả phát triển một cách công bằng và rộng khắp, không ngừng xây dựng cuộc sống ấm no, giàu có.

Đất nước Lào phấn đấu đạt mục tiêu lớn trong việc tiếp tục hoàn thiện chế độ dân chủ nhân dân được nêu tại Cương lĩnh chính trị của Đảng “Đến năm 2055, kỷ niệm 100 năm Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, đất nước Lào phát triển có thu nhập trung bình cao, có hệ thống chính trị vững mạnh, có nền tảng kinh tế hiện đại, lực lượng sản xuất được phát triển toàn diện, có mối quan hệ sản xuất phù hợp và tiến bộ, đời sống của người dân các dân tộc Lào cơ bản được bảo đảm, tiến tới đời sống ấm no”.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith khẳng định sẽ tiếp tục bảo vệ thành quả cách mạng, kết quả và chiến thắng trong suốt 50 năm bằng cả tính mạng và lý tưởng kiên trung, nhất quán của các thế hệ kế tục đến muôn đời sau.

Ngay sau diễn văn của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith, lễ diễu binh, diễu hành của các lực lượng vũ trang; các bộ, ban, ngành; các tổ chức, đoàn thể chính trị - xã hội diễn ra hoành tráng, trang nghiêm, thể hiện sinh động những thành tựu trên mọi lĩnh vực đời sống, xã hội, kinh tế và quốc phòng mà Đảng và nhân dân Lào đã giành được trong suốt 50 năm qua.

Buổi lễ thu hút đông đảo người dân Lào tới xem; bày tỏ niềm tin mãnh liệt, sự tin tưởng của người dân về tương lai tươi sáng của đất nước, được thế hệ cha ông đặt nền móng và xây đắp, đang được thế hệ ngày nay phát triển và thế hệ kế tục không ngừng nâng cao, xây dựng đất nước Lào hòa bình, độc lập, dân chủ, thống nhất và thịnh vượng.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Bỉ bất ngờ công bố 3 điều kiện để chuyển giao tài sản của Nga cho Ukraine

Bỉ đang xem xét khả năng sử dụng tài sản của Nga để cho Ukraine vay, với ba điều kiện, theo tờ báo Đức Suddeutsche Zeitung, trích dẫn một lá thư từ Thủ tướng Bỉ Bart de Wever.

Cựu Cố vấn của Tổng thống Trump đến Moscow không tin nổi thứ tận mắt nhìn thấy

Thế giới
Cựu Cố vấn của Tổng thống Trump đến Moscow không tin nổi thứ tận mắt nhìn thấy

Ukraine “đứng ngồi không yên” vì một quyết định của Nga liên quan đến 16 chiếc Tu-22M

Thế giới
Ukraine “đứng ngồi không yên” vì một quyết định của Nga liên quan đến 16 chiếc Tu-22M

Pháp bất ngờ ra tối hậu thư sắc lạnh cho Nga về Ukraine

Thế giới
Pháp bất ngờ ra tối hậu thư sắc lạnh cho Nga về Ukraine

Để cứu EU và NATO, Nga phải để Ukraine chiến thắng

Thế giới
Để cứu EU và NATO, Nga phải để Ukraine chiến thắng

Đọc thêm

Bi hài SEA Games 33: Bị nợ lương, VĐV Thái Lan vừa tập vừa khóc
Thể thao

Bi hài SEA Games 33: Bị nợ lương, VĐV Thái Lan vừa tập vừa khóc

Thể thao

Thể thao Thái Lan vừa vướng vào sự cố nợ lương vận động viên nhiều tháng liên tục trước khi SEA Games 33 diễn ra.

Chợ phiên San Thàng Lai Châu - Điểm đến trải nghiệm văn hoá dân tộc đặc sắc
Lai Châu Ngày Mới

Chợ phiên San Thàng Lai Châu - Điểm đến trải nghiệm văn hoá dân tộc đặc sắc

Lai Châu Ngày Mới

Chợ phiên San Thàng, phường Tân Phong, tỉnh Lai Châu là chợ truyền thống đặc sắc, lưu giữ được những nét văn hoá của các dân tộc vùng cao Tây Bắc đã trở thành điểm hẹn của người dân địa phương và đông đảo du khách gần xa.

Cựu Đội trưởng cảnh sát ở Hà Nội cùng cấp dưới bị cáo buộc nhận hối lộ, làm sai lệch hồ sơ vụ ma túy
Pháp luật

Cựu Đội trưởng cảnh sát ở Hà Nội cùng cấp dưới bị cáo buộc nhận hối lộ, làm sai lệch hồ sơ vụ ma túy

Pháp luật

Theo viện kiểm sát, nhóm cựu công an ở Hà Nội phát hiện việc tổ chức sử dụng trái phép ma túy nhưng lại liên hệ với người nhà của các đối tượng rồi nhận tiền, không xử lý và khi bị cấp trên yêu cầu báo cáo, họ còn lập hồ sơ khống, làm sai lệch vụ án.

TP.HCM siết quản lý, sử dụng nhà chung cư, đề xuất hàng loạt giải pháp mạnh để giảm khiếu kiện
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM siết quản lý, sử dụng nhà chung cư, đề xuất hàng loạt giải pháp mạnh để giảm khiếu kiện

Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM rà soát toàn diện công tác quản lý, sử dụng nhà chung cư, nhận diện nhiều bất cập và đưa ra loạt giải pháp mạnh nhằm nâng cao an toàn, minh bạch và hiệu quả vận hành cho hàng triệu cư dân.

Châu Âu có nguy cơ bị bỏ lại phía sau vì cú bắt tay của Nga và Trung Quốc
Thế giới

Châu Âu có nguy cơ bị bỏ lại phía sau vì cú bắt tay của Nga và Trung Quốc

Thế giới

Tuyến đường biển phía Bắc đang trở thành một yếu tố quan trọng trong những thay đổi về logistics toàn cầu. Nga đóng vai trò trung tâm trong sự phát triển của tuyến đường này, cùng với Trung Quốc, trong khi châu Âu vẫn ở vị trí ngoại vi, theo tờ Berliner Zeitung.

Xác minh vụ 'tố' nữ sinh lớp 7 bị nhóm bạn đánh ngay tại trường học ở Gia Lai
Pháp luật

Xác minh vụ "tố" nữ sinh lớp 7 bị nhóm bạn đánh ngay tại trường học ở Gia Lai

Pháp luật

Ngày 2/12, Công an phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai đã vào cuộc xác minh, làm rõ thông tin vụ việc một nữ sinh lớp 7 Trường THCS Tôn Đức Thắng bị nhóm bạn đánh hội đồng, ngay trong trường lan truyền trên mạng xã hội.

Không thể đội lốt tự do ngôn luận để chống phá đất nước
Tin tức

Không thể đội lốt tự do ngôn luận để chống phá đất nước

Tin tức

Sau khi cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các đối tượng Lê Trung Khoa, Nguyễn Văn Đài về hành vi làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, các thế lực thù địch, đối tượng chống đối đã lập tức lan truyền các luận điệu xuyên tạc, cho rằng đây là hành động “hạn chế tự do ngôn luận”, “cản trở những người phản biện xã hội”...

Bộ KH&CN thông tin về tiến độ cấp phép Internet vệ tinh Starlink và Amazon tại Việt Nam
Kinh tế

Bộ KH&CN thông tin về tiến độ cấp phép Internet vệ tinh Starlink và Amazon tại Việt Nam

Kinh tế

Theo lãnh đạo Cục Viễn thông (Bộ KH&CN), hiện Starlink đang ở gần bước cuối cùng của việc được cấp phép cung cấp dịch vụ tại Việt Nam.

Nhiễm trùng đường tiết niệu tái phát: 5 dấu hiệu cảnh báo bệnh thận nguy hiểm
Xã hội

Nhiễm trùng đường tiết niệu tái phát: 5 dấu hiệu cảnh báo bệnh thận nguy hiểm

Xã hội

Nhiễm trùng đường tiết niệu (UTI) xảy ra nhiều lần có thể là tín hiệu sớm liên quan đến các vấn đề nghiêm trọng ở thận. Chuyên gia khuyến cáo người bệnh cần theo dõi sát các dấu hiệu bất thường để bảo vệ sức khỏe thận lâu dài.

Từ ngày 19/12, sân bay Vinh hoạt động trở lại
Kinh tế

Từ ngày 19/12, sân bay Vinh hoạt động trở lại

Kinh tế

Cục Hàng không Việt Nam cho biết, sân bay Vinh sẽ hoạt động trở lại vào ngày 19/12, sau gần nửa năm đóng cửa để thực hiện dự án nâng cấp đường băng, nhà ga, sân đỗ.

Nữ PGS.TS đưa ý tưởng từ phòng thí nghiệm ra chuồng trại, ruộng đồng, nông dân chăn nuôi giảm chi phí, tăng lợi nhuận
Nhà nông

Nữ PGS.TS đưa ý tưởng từ phòng thí nghiệm ra chuồng trại, ruộng đồng, nông dân chăn nuôi giảm chi phí, tăng lợi nhuận

Nhà nông

JAMITECH-VNUA là một trong những công ty áp dung mô hình Spin-off do PGS.TS. Nguyễn Thị Minh sáng lập, với mục đích đưa sản phẩm từ phòng thí nghiệm ra thị trường, phục vụ nhu cầu phát triển nông nghiệp xanh, nông nghiệp hữu cơ/tuần hoàn, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Vụ xây nhầm gần 50 căn nhà trên đất người khác ở phường Tân Khánh: Công an TP.HCM khởi tố vụ án
Chuyển động Sài Gòn

Vụ xây nhầm gần 50 căn nhà trên đất người khác ở phường Tân Khánh: Công an TP.HCM khởi tố vụ án

Chuyển động Sài Gòn

Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án liên quan đến vụ xây nhầm gần 50 căn nhà trên đất người khác ở phường Tân Khánh.

Thương hiệu quần áo bị kêu gọi 'tẩy chay' vì nhãn mác 'xúc phạm' phụ nữ
Xã hội

Thương hiệu quần áo bị kêu gọi "tẩy chay" vì nhãn mác "xúc phạm" phụ nữ

Xã hội

Một thương hiệu thời trang nam ở Trung Quốc gặp rắc rối sau khi bị tố phân biệt đối xử với phụ nữ qua một nhãn hướng dẫn giặt trên sản phẩm.

TP.HCM thành lập Hội đồng thẩm định Bảng giá đất mới
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM thành lập Hội đồng thẩm định Bảng giá đất mới

Chuyển động Sài Gòn

UBND TP.HCM quyết định thành lập Hội đồng thẩm định Bảng giá đất với thành phần hơn 180 thành viên, nhằm bảo đảm quy trình xây dựng bảng giá đất mới đúng luật, khách quan và sát thực tiễn.

Bắt người đàn ông vờ mua 2 dây lắc vàng 18K ở tiệm vàng Kim Yến rồi giật, tháo chạy
Chuyển động Sài Gòn

Bắt người đàn ông vờ mua 2 dây lắc vàng 18K ở tiệm vàng Kim Yến rồi giật, tháo chạy

Chuyển động Sài Gòn

Vào tiệm vàng Kim Yến, phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM, Huy vờ mua 2 dây lắc vàng 18K, trọng lượng khoảng 1,5 lượng rồi giật, tháo chạy.

Khánh Hòa: Phấn đấu đến cuối tháng 12/2025 giải ngân 100% kế hoạch vốn
Nhà nông

Khánh Hòa: Phấn đấu đến cuối tháng 12/2025 giải ngân 100% kế hoạch vốn

Nhà nông

Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Khánh Hòa cho biết, tính đến 30/9/2025 tổng nguồn vốn giải ngân là 175.066/555.629 triệu đồng. Trong đó, vốn đầu tư 152.938 triệu đồng và vốn sự nghiệp 22.128 triệu đồng và phấn đấu cuối năm nay giải ngân 100% kế hoạch vốn.

Một quốc gia thành viên 'bóc phốt' châu Âu đang chuẩn bị cho chiến tranh với Nga
Thế giới

Một quốc gia thành viên 'bóc phốt' châu Âu đang chuẩn bị cho chiến tranh với Nga

Thế giới

Châu Âu hiện đang chuẩn bị cho một cuộc chiến với Nga và vấn đề trong giai đoạn tiếp theo sẽ là liệu có thể bảo vệ châu lục khỏi bị hủy diệt hay không - Bộ trưởng Ngoại giao và Quan hệ Kinh tế Đối ngoại Hungary Péter Szijjártó tuyên bố.

Nguyễn Văn Dương U17 Việt Nam tái hiện “skill” thiên tài của Ronaldinho
Thể thao

Nguyễn Văn Dương U17 Việt Nam tái hiện “skill” thiên tài của Ronaldinho

Thể thao

Nguyễn Văn Dương tỏa sáng với 1 bàn và 1 kiến tạo, giúp U17 Việt Nam đại thắng Malaysia 4-0 để giành vé dự VCK U17 châu Á 2026. Ở pha kiến tạo, tài năng trẻ này đã tái hiện “skill” thiên tài của huyền thoại Ronaldinho...

Hàng chục người tháo chạy khỏi quán cà phê bốc cháy dữ dội ở phường Bình Tân
Chuyển động Sài Gòn

Hàng chục người tháo chạy khỏi quán cà phê bốc cháy dữ dội ở phường Bình Tân

Chuyển động Sài Gòn

Ngọn lửa bất ngờ bùng lên dữ dội từ quầy pha chế, khiến hàng chục khách và nhân viên trong quán cà phê tại phường Bình Tân, TP.HCM phải bỏ chạy tán loạn ra ngoài, may mắn không có thương vong về người.

Nam sinh ở An Giang bị nhóm học sinh đánh, nhét băng vệ sinh vào miệng
Xã hội

Nam sinh ở An Giang bị nhóm học sinh đánh, nhét băng vệ sinh vào miệng

Xã hội

Sáng 2/12, một lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang cho biết, Công an xã Hòn Đất đang điều tra vụ việc một học sinh nam bị nhóm bạn đánh, nhét băng vệ sinh vào miệng, xảy ra tại Trường THPT Hòn Đất.

Ngôi nhà 3 tầng với chi phí xây dựng 13 tỷ đồng cho không gian sống hiện đại và kết nối
Nhà đất

Ngôi nhà 3 tầng với chi phí xây dựng 13 tỷ đồng cho không gian sống hiện đại và kết nối

Nhà đất

Trên khu đất 400 m2, ngôi nhà 3 tầng dành cho hai thế hệ được hoàn thiện với ngân sách khoảng 13 tỷ đồng, mang phong cách tối giản - sáng thoáng, tối ưu diện tích và tạo không gian sống gắn kết trong khối kiến trúc hiện đại.

Đại biểu Quốc hội đề nghị sớm miễn viện phí cho bệnh nhân ung thư, bệnh khó chữa, mạn tính
Tin tức

Đại biểu Quốc hội đề nghị sớm miễn viện phí cho bệnh nhân ung thư, bệnh khó chữa, mạn tính

Tin tức

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí đề nghị cần thực hiện miễn viện phí sớm, đặc biệt cho những người đang điều trị các bệnh ung thư, bệnh khó chữa, mạn tính.

Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam phối hợp duy nhất với một rapper Việt ra mắt MV, đó là ai?
Văn hóa - Giải trí

Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam phối hợp duy nhất với một rapper Việt ra mắt MV, đó là ai?

Văn hóa - Giải trí

Nhân kỷ niệm 30 năm quan hệ Hoa Kỳ - Việt Nam, phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam phối hợp với rapper Suboi ra mắt video âm nhạc (MV) “Never Before” .

7 ngày đầu tháng 12, 3 con giáp nhạy cảm, khôn ngoan, kiếm tiền thuận lợi, thịnh vượng bước sang năm mới
Gia đình

7 ngày đầu tháng 12, 3 con giáp nhạy cảm, khôn ngoan, kiếm tiền thuận lợi, thịnh vượng bước sang năm mới

Gia đình

Trong 7 ngày đầu tháng 12, 3 con giáp nhạy cảm nhưng khôn ngoan sẽ biết tận dụng khả năng quan sát và thấu hiểu để kiếm tiền theo nhiều cách khác nhau.

Hành khách qua sân bay tăng cao, Cục Hàng không dự báo 'nóng'
Kinh tế

Hành khách qua sân bay tăng cao, Cục Hàng không dự báo "nóng"

Kinh tế

Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Uông Việt Dũng cho biết, trong giai đoạn 11 tháng năm 2025, hành khách qua các sân bay tăng trưởng mạnh mẽ, không để xảy ra tai nạn hàng không, công tác giám sát an toàn được duy trì liên tục.

Trước thềm lên sàn HoSE, Nông nghiệp Hòa Phát có gì?
Kinh tế

Trước thềm lên sàn HoSE, Nông nghiệp Hòa Phát có gì?

Kinh tế

Từ một 'mảng màu' mới trong hệ sinh thái của Tập đoàn Hòa Phát, sau 10 năm, nông nghiệp là ngành nghề có đóng góp doanh thu và lợi nhuận lớn thứ hai cho tập đoàn, chỉ sau lĩnh vực thép.

Đại biểu Quốc hội lo ngại thiếu hụt nam giới độ tuổi 'trung thọ', phụ nữ cô đơn ở tuổi xế chiều
Tin tức

Đại biểu Quốc hội lo ngại thiếu hụt nam giới độ tuổi "trung thọ", phụ nữ cô đơn ở tuổi xế chiều

Tin tức

Phân tích thực trạng nam giới thường lơ là chăm sóc bản thân và kìm nén cảm xúc dẫn đến tuổi thọ trung bình thấp hơn nữ giới khoảng 5 năm, đại biểu Tô Ái Vang cảnh báo nếu không có chiến lược can thiệp y tế chuyên biệt, xã hội sẽ thiếu hụt trụ cột ở độ tuổi "trung thọ", dẫn tới sự mất cân bằng giới và cảnh cô đơn của phụ nữ tuổi xế chiều.

Đạo diễn “Đi giữa trời rực rỡ” hé lộ phim mới lấy cảm hứng từ những “khúc cua” bẻ lái cuộc đời
Văn hóa - Giải trí

Đạo diễn “Đi giữa trời rực rỡ” hé lộ phim mới lấy cảm hứng từ những “khúc cua” bẻ lái cuộc đời

Văn hóa - Giải trí

Đạo diễn Đỗ Thanh Sơn đã chia sẻ về áp lực vượt qua thành công cũ và lý do chọn định dạng web series ngắn 5 phút với bộ phim mới.

Nga không còn lựa chọn nào khác
Thế giới

Nga không còn lựa chọn nào khác

Thế giới

Châu Âu đã thừa nhận họ không có tiền cho Ukraine và sẽ không bao giờ có, tạp chí Poitico của châu Âu đã công khai khuyên Kiev nên nhượng bộ: "Đây (kế hoạch hoà bình của Mỹ) là điều tốt nhất mà Ukraine có thể hy vọng".

Tin đọc nhiều

1

BTV Thời sự là "mỹ nhân đời đầu VTV", từng là giảng viên Đại học Bách khoa Hà Nội, tốt nghiệp thạc sĩ ở Mỹ

BTV Thời sự là 'mỹ nhân đời đầu VTV', từng là giảng viên Đại học Bách khoa Hà Nội, tốt nghiệp thạc sĩ ở Mỹ

2

Phạm Tuyên, Trần Tiến, Chu Lai, Trần Đăng Khoa, Lưu Quang Vũ được tôn vinh

Phạm Tuyên, Trần Tiến, Chu Lai, Trần Đăng Khoa, Lưu Quang Vũ được tôn vinh

3

Bị loại khỏi U22 Việt Nam, Bùi Vĩ Hào phản ứng ra sao?

Bị loại khỏi U22 Việt Nam, Bùi Vĩ Hào phản ứng ra sao?

4

Bỉ bất ngờ công bố 3 điều kiện để chuyển giao tài sản của Nga cho Ukraine

Bỉ bất ngờ công bố 3 điều kiện để chuyển giao tài sản của Nga cho Ukraine

5

Giá vàng hôm nay mới nhất (1/12) tiếp tục phá đỉnh: Người Hà Nội xếp hàng từ sáng, cơn sốt trú ẩn quay trở lại

Giá vàng hôm nay mới nhất (1/12) tiếp tục phá đỉnh: Người Hà Nội xếp hàng từ sáng, cơn sốt trú ẩn quay trở lại