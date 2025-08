Sáng 4/8, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm đã gặp mặt các điển hình tiên tiến toàn lực lượng Công an nhân dân (CAND), nhân dịp Đại hội Thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" lần thứ 9.

Tổng Bí thư gặp mặt điển hình tiên tiến dự Đại hội thi đua "Vì An ninh Tổ quốc” lần thứ 9. Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự ổn định và phát triển của đất nước.

Tổng Bí thư hoan nghênh và chúc mừng những kết quả, thành tựu mà phong trào đã đạt được, góp phần quan trọng vào việc duy trì hòa bình, ổn định, phục vụ cho cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân.



Tổng Bí thư đánh giá cao các chiến sĩ công an đã phát huy truyền thống anh hùng, đạt được nhiều kết quả và thành tựu thiết thực trong các phong trào thi đua yêu nước, góp phần duy trì hòa bình, ổn định cho đất nước, phục vụ cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu. Ảnh: TTXVN

Ông bày tỏ ấn tượng với nhiều chiến công, thành tích tiêu biểu trong mọi lĩnh vực và đặc biệt đánh giá cao 5 báo cáo điển hình vừa được trình bày. Đây không chỉ là dịp để tôn vinh mà còn là cơ hội đánh giá lại phong trào, chia sẻ kinh nghiệm và nhân rộng những tấm gương tiêu biểu. Theo Tổng Bí thư, tinh thần thi đua không chỉ là khẩu hiệu mà bắt nguồn từ từng con người, từng tấm lòng. Mỗi điển hình, mỗi hình ảnh đẹp đều để lại nhiều suy ngẫm.

Ông ghi nhận đóng góp của tất cả các chiến sĩ từ kỹ thuật, an ninh, tình báo đến hậu cần, lái xe… đều có vai trò quan trọng.

"Làm một việc để cảnh tỉnh cả một lĩnh vực"

Chia sẻ về cuộc đấu tranh với tội phạm kinh tế, Tổng Bí thư Tô Lâm đã kể lại câu chuyện về việc xử lý các hành vi thao túng thị trường chứng khoán.

Ông nhớ lại thời điểm còn là Bộ trưởng Bộ Công an, khi các chỉ số kinh tế đều giảm sút do dịch bệnh nhưng thị trường chứng khoán lại tăng vọt một cách bất thường.

"Chúng tôi đặt câu hỏi tại sao lại như vậy. Không phải cái gì tăng cũng là tốt. Khi các đồng chí báo cáo có dấu hiệu của thao túng thị trường, tôi đã yêu cầu phải làm rõ, phải điều tra. Không chỉ dừng lại ở việc phát hiện thao túng mà phải tìm ra ai thao túng, ở đâu, như thế nào?", Tổng Bí thư kể lại.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu. Ảnh: TTXVN

Khi được đơn vị nghiệp vụ báo cáo rằng có dấu hiệu thao túng thị trường, điển hình là vụ FLC. Tổng Bí thư đặt câu hỏi: “Trong khi nền kinh tế chưa phát triển, vậy lấy gì trả lãi chứng khoán cao như vậy? Có phải đang dồn hết tiền của xã hội và người dân vào chứng khoán không?”. Ông khẳng định phải ngăn chặn tình trạng này để thị trường vận hành đúng bản chất thực tế.



Theo Tổng Bí thư, việc xử lý kịp thời những vụ án đã rút ra những bài học lớn trong quản lý kinh tế vĩ mô, tài chính, tiền tệ và thị trường chứng khoán

"Đây là những bài học, làm một việc để cảnh tỉnh cả một vùng, cả một lĩnh vực. Đó chính là sự tận tụy và trách nhiệm của chúng ta. Rất đáng biểu dương những việc đó", ông nhấn mạnh.



Các đại biểu điển hình tiên tiến tại Đại hội thi đua ”Vì An ninh Tổ quốc” lần thứ IX. Ảnh: TTXVN

Sức mạnh từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Tổng Bí thư Tô Lâm cũng đặc biệt biểu dương nỗ lực của các chiến sĩ công an trong việc thực hiện Đề án 06, xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Ông xúc động kể lại hình ảnh những người dân mặc bộ đồ đẹp nhất của dân tộc mình để đi làm căn cước công dân, hay những cán bộ, chiến sĩ đã đi bộ hàng ngày trời để đến các bản làng xa xôi, đảm bảo "không ai bị bỏ lại phía sau".

Nhờ hệ thống này, lần đầu tiên chúng ta có con số chính xác về dân số là trên 105 triệu người, thay vì hơn 100 triệu như thống kê trước đây, tức là đã "bỏ quên" gần 5 triệu người.

“Khi tôi hỏi Bộ Nội vụ có bao nhiêu xã biên giới, họ chưa thống kê được. Nhưng Trung tâm dữ liệu quốc gia dân cư chỉ mất 5 giây để trả lời là 248 xã biên giới. Tương tự, khi hỏi Bộ Giáo dục có bao nhiêu học sinh ở các xã biên giới, họ cũng chưa có số liệu. Trong khi đó, dữ liệu dân cư cho biết ngay số trẻ từ 6 đến 15 tuổi, phân loại nam, nữ; dân tộc… đầy đủ hơn cả báo cáo của Bộ", Tổng Bí thư dẫn chứng.



Người đứng đầu Đảng ta nhấn mạnh, chính từ những con số này mới có thể xây dựng được các chính sách đúng, ví dụ như quyết định xây dựng trường bán trú, nội trú cho học sinh vùng biên giới.

Tổng Bí thư Tô Lâm với các điển hình tiên tiến trong Công an nhân dân và lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Ảnh: TTXVN

Không chỉ học sinh khó khăn, mà giáo viên, công an xã, bộ đội biên phòng… cũng gặp nhiều thiếu thốn, thậm chí không có nhà công vụ. Bởi vậy, theo Tổng Bí thư, cần đồng thời xây dựng nhà công vụ để họ có điều kiện an cư, gắn bó với địa bàn.

“Các cô giáo cắm bản đã dành cả thanh xuân ở đó rồi. Chính những câu chuyện như vậy mới giúp lãnh đạo có chỉ đạo sát sao, đúng đắn hơn”, Tổng Bí thư nêu rõ.



Cuối cùng, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị các cấp ủy, lãnh đạo cần có những chủ trương, chính sách sát với thực tế hơn nữa để chia sẻ với khó khăn của cán bộ, chiến sĩ. Ông chỉ rõ, từ lính cứu hỏa, cảnh sát phòng chống ma túy đến quản giáo, công an xã... đều công tác trong môi trường khó khăn, vất vả. Do đó, việc quan tâm, trang bị các điều kiện làm việc tốt hơn, như cấp ô tô cho công an là yêu cầu cấp thiết, không phải "để cho oai" mà là để phục vụ nhân dân hiệu quả hơn.