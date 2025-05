Tổng Bí thư Tô Lâm: Nghệ An cần thoát quán tính phát triển cũ, cất cánh bằng kinh tế xanh - số - biển - tri thức

Ngày 15/5, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn công tác Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2025.

Hành động quyết liệt và khát vọng đủ lớn mới biến tiềm lực thành hiện thực

Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ và xúc động cùng đoàn công tác của Trung ương trở lại Nghệ An - vùng đất "địa linh, nhân kiệt", nơi hun đúc khí chất của những con người kiên trung, tài hoa và khí phách. Đây không chỉ là mảnh đất lịch sử, mà còn là vùng đất tiêu biểu của khát vọng vươn lên, vượt khó, chinh phục mọi đỉnh cao.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An. Tổng Bí thư nêu rõ những tiềm năng chiến lược của tỉnh Nghệ An về nguồn lực con người, tài nguyên thiên nhiên, vị trí chiến lược và khả năng kết nối của tỉnh Nghệ An. Ảnh: Th.C

Tổng Bí thư nhấn mạnh: "Chính truyền thống “sâu rễ, bền gốc” ấy là điểm tựa tinh thần vững chắc, là nguồn lực nội sinh quý báu nuôi dưỡng bản lĩnh, khí chất và khát vọng đi lên của đất và người xứ Nghệ. Hôm nay, làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi rất phấn khởi nhận thấy Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Nghệ An đang tiếp nối xứng đáng mạch nguồn lịch sử ấy bằng những bước phát triển toàn diện, vững chắc trên tất cả các lĩnh vực".



Thay mặt Bộ Chính trị và đoàn công tác Trung ương, Tổng Bí thư Tô Lâm chúc mừng và biểu dương những thành tựu quan trọng, toàn diện mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Nghệ An đã đạt được trong thời gian qua.

Đồng thời, Tổng Bí thư cũng nêu rõ những tiềm năng chiến lược của tỉnh Nghệ An về nguồn lực con người, tài nguyên thiên nhiên, vị trí chiến lược và khả năng kết nối của tỉnh Nghệ An.

Nhưng, những tiềm năng chiến lược đó không tự nó trở thành sức mạnh. Chỉ có tư duy đột phá, hành động quyết liệt và khát vọng đủ lớn mới biến tiềm lực thành hiện thực, đưa Nghệ An thành cực tăng trưởng tầm quốc gia.

Tổng Bí thư đề nghị tỉnh cần mạnh dạn bước ra khỏi quán tính phát triển cũ, hướng tới một mô hình tăng trưởng hiện đại hơn, lấy công nghệ và tri thức làm động lực, lấy đổi mới thể chế và quản trị làm đòn bẩy, lấy con người và văn hóa xứ Nghệ làm nền tảng.

Tỉnh Nghệ An cần tận dụng thời cơ lịch sử khi được Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 39-NQ/TW, được trao cơ chế đặc thù để không chỉ “phấn đấu trở thành tỉnh khá” như Bác Hồ từng căn dặn, mà xa hơn, phải trở thành mô hình phát triển hiện đại của miền Trung trong kỷ nguyên mới. Đây là lúc không thể chờ đợi mà phải tiên phong.

Để đạt được những mục tiêu đề ra, Tổng Bí thư đề nghị tỉnh Nghệ An tập trung vào những định hướng lớn gồm: Đầu tiên là đảm bảo môi trường an ninh, an toàn, thuận lợi để phát triển, để nâng cao đời sống nhân dân. Giữ vững quốc phòng, an ninh bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ.

Tiếp tục sắp xếp, tinh gọn bộ máy theo tinh thần Nghị quyết 18-NQ/TW, bảo đảm “tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả”. Nghệ An cần triển khai mô hình chính quyền 2 cấp (tỉnh và cơ sở) đảm bảo hiệu quả, thông suốt để phát huy tốt nguyên tắc “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”.

Ông Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An báo cáo kết quả tình hình kinh tế, xã hội với Tổng Bí thư và đoàn công tác. Ảnh: Th.C

Công tác nhân sự phải là quá trình lựa chọn công tâm khách quan, kỹ lưỡng, đảm bảo xây dựng được đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, bản lĩnh chính trị và tư duy đổi mới, không những “đủ đức, đủ tài” mà còn phải “đủ tâm, đủ tầm, đủ sức, đủ nhiệt huyết cách mạng” vì sự phát triển đi lên của tỉnh.

Chuyển đổi tư duy từ “quản lý” sang “kiến tạo - phục vụ

Thứ hai, là đột phá về tư duy và thể chế phát triển: Tỉnh Nghệ An cần mạnh dạn chuyển từ “phát triển theo chiều rộng” sang “tăng trưởng dựa vào đổi mới sáng tạo, hiệu quả và giá trị gia tăng cao” dựa trên khoa học, công nghệ và con người, bảo đảm hài hòa, bền vững giữa kinh tế, văn hóa - xã hội và môi trường. Chuyển đổi tư duy từ “quản lý” sang “kiến tạo - phục vụ”.

Thứ ba, phát triển nền kinh tế trên 4 trụ cột chiến lược: Nghệ An cần xây dựng một mô hình tăng trưởng hiện đại, có chiều sâu và năng lực thích ứng cao, dựa trên 4 trụ cột kinh tế chiến lược bao gồm kinh tế xanh - kinh tế số - kinh tế biển – kinh tế tri thức. Phát triển nông nghiệp hữu cơ, công nghiệp sạch, đô thị sinh thái và kinh tế tuần hoàn, các ngành dịch vụ chất lượng cao. Tỉnh Nghệ An cần có cơ chế khuyến khích mạnh doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ 4.0 (như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, công nghệ số,...) để nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh.

Thứ tư, phát triển kinh tế tư nhân trở thành “một động lực quan trọng nhất” của nền kinh tế; Nghệ An cần tập trung hoàn thiện thể chế, chính sách và môi trường phát triển cho khu vực tư nhân theo hướng đồng bộ, ổn định, minh bạch và cạnh tranh lành mạnh.

Tổng Bí thư yêu cầu tỉnh Nghệ An phải tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phấn đấu thuộc nhóm 10 tỉnh dẫn đầu cả nước về Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính (SIPAS); thuộc nhóm 15 tỉnh dẫn đầu Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI); riêng đối với chỉ số chuyển đổi số (DTI) cần phải nỗ lực vươn lên mạnh mẽ, phấn đấu thuộc nhóm khá của cả nước trong thời gian sớm nhất.

Thay mặt Đoàn công tác của Trung ương, Tổng Bí thư Tô Lâm chúc tỉnh Nghệ An không ngừng vươn lên, phát triển thịnh vượng. Ảnh: Th.C

Chủ động xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo cho doanh nghiệp tư nhân, không chỉ gồm vốn và hạ tầng, mà còn gồm chính sách ưu đãi thông minh, môi trường cạnh tranh công bằng và hệ thống tư vấn, đào tạo, kết nối hiệu quả.

Nghệ An cần nuôi dưỡng một thế hệ doanh nhân xứ Nghệ mới, giàu khát vọng, bản lĩnh, trí tuệ, có tâm và có tầm, những người không chỉ làm giàu chính đáng, mà còn tiên phong cống hiến vì sự phát triển phồn vinh, bao trùm và nhân văn của quê hương.

Thứ năm, lấy con người xứ Nghệ làm trung tâm và động lực phát triển. Nghệ An là vùng đất “địa linh nhân kiệt”, nơi kết tinh truyền thống hiếu học, yêu nước, cách mạng và nhân văn sâu sắc, cần xác lập trụ cột phát triển văn hóa - con người như một “hệ sinh thái mềm” nền tảng, tạo nên bản sắc riêng và sức sống nội sinh cho toàn bộ tiến trình phát triển.

Thứ sáu, xây dựng Đảng vững mạnh, chính quyền liêm chính, hiệu lực, hiệu quả. Trước hết, Nghệ An cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng theo hướng khoa học, thực chất, gần dân, gắn lý luận với thực tiễn, gắn vai trò Đảng với năng lực kiến tạo chính sách và kiểm soát quyền lực. Công tác lãnh đạo phải lấy hiệu quả phát triển và sự hài lòng của nhân dân làm thước đo trung tâm, tránh hình thức, hành chính hóa hay xa rời thực tiễn.

Tỉnh cần kiên quyết sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, đồng bộ và chuyên nghiệp, trên tinh thần “một việc - một đầu mối - một người chịu trách nhiệm”. Mỗi cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu, phải thực sự gương mẫu, có năng lực đổi mới, hành động quyết liệt, dám chịu trách nhiệm, hết lòng vì việc chung.

Xây dựng Đảng bộ vững mạnh và chính quyền liêm chính chính là điều kiện tiên quyết để tỉnh Nghệ An thực hiện thành công mọi mục tiêu kinh tế - xã hội, phát triển bao trùm và bền vững, xứng đáng với vai trò là cực tăng trưởng mới, là tiêu biểu về “chính trị - đạo đức - trí tuệ” trong lòng nhân dân cả nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh: Trong bối cảnh đất nước đang bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên của khát vọng hùng cường, hội nhập toàn diện và đổi mới sâu rộng, tinh thần ấy càng phải được thắp sáng bằng hành động cụ thể của đảng bộ, chính quyền và cả hệ thống chính trị của Nghệ An. Với vị thế là tỉnh có diện tích lớn, dân số đông, truyền thống cách mạng sâu sắc, sức mạnh vốn con người và đã được Trung ương trao cơ chế đặc thù, Nghệ An có thể và cần đi trước một bước trong tư duy chiến lược, mô hình phát triển và phương thức hành động.

Tỉnh phải trở thành điển hình phát triển địa phương hiện đại trong kỷ nguyên mới, nơi hội tụ của quản trị tiến bộ, sáng tạo xã hội, năng lực công nghệ và khát vọng con người. Nghệ An không chỉ đang đứng trước một cơ hội phát triển mới, mà còn đứng trước một thử thách của bản lĩnh, của tầm nhìn và của sự lựa chọn. Đây là lúc Nghệ An phải hành động bằng tinh thần của người tiên phong.

Thay mặt Đoàn công tác của Trung ương, Tổng Bí thư Tô Lâm chúc tỉnh Nghệ An không ngừng vươn lên, phát triển thịnh vượng, xứng đáng là trung tâm của vùng và là niềm tự hào của cả nước.

Trong chương trình thăm và làm việc tại Nghệ An, Tổng Bí thư Tô Lâm đã đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Sáu (102 tuổi, ở thành phố Vinh).

Mẹ Sáu có 3 người con trai, trong đó có 2 người con: Lê Huy Minh, Lê Huy Trường là liệt sĩ, hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ, chưa lấy vợ. Người con út là Lê Huy Thắng đã từ trần vào tháng 10/2024.

Hiện Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Sáu đang sống với người con dâu là bà Nguyễn Thị Huệ. Cháu nội đích tôn của mẹ là anh Lê Huy Nghĩa đang giữ chức vụ Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế.

Tổng Bí thư Tô Lâm ân cần thăm hỏi, bày tỏ tình cảm, vui mừng khi Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Sáu vẫn đang mạnh khoẻ, minh mẫn; đồng thời bày tỏ tri ân sâu sắc trước sự hy sinh, đóng góp to lớn của mẹ và gia đình trong các cuộc kháng chiến của đất nước và cả trong thời bình.

Tặng quà đến mẹ Lê Thị Sáu, Tổng Bí thư Tô Lâm mong mẹ tiếp tục mạnh khoẻ, sống lâu, sum vầy cùng con cháu để chứng kiến được sự phát triển của đất nước, gia đình; đồng thời mong muốn mẹ động viên con, cháu trong gia đình kế tục, phát huy truyền thống của gia đình, xứng danh truyền thống Bộ đội Cụ Hồ.