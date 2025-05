Tham gia buổi làm việc có ông Lê Minh Hưng - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; ông Phan Đình Trạc - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương; ông Nguyễn Duy Ngọc - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; ông Đỗ Văn Chiến - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Đại tướng Phan Văn Giang - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang - Bộ trưởng Bộ Công an.

Sáng 15/5, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn công tác Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2025. Ảnh: Th.C

Báo cáo với Tổng Bí thư và đoàn công tác Trung ương, ông Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nêu rõ, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy Nghệ An đã lãnh đạo hệ thống chính trị cùng với nhân dân đoàn kết, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo được tập trung đổi mới theo hướng trọng tâm, trọng điểm, chỉ đạo, điều hành quyết liệt, thực chất, đề cao hiệu quả. Dự kiến có 19/21 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, 2 chỉ tiêu cần phải tiếp tục nỗ lực thực hiện.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu mở đầu buổi làm việc. Ảnh: Th.C

Trong 4 năm 2021 đến 2024, tốc độ tăng trưởng bình quân của tỉnh Nghệ An đạt 7,89%. Quy mô GRDP năm 2024 đạt 216,9 nghìn tỷ đồng, cao gấp 1,5 lần năm 2020, xếp thứ 10/63 tỉnh, thành.

GRDP bình quân đầu người đạt 62,5 triệu đồng, tăng 1,45 lần so với năm 2020. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 89.427 tỷ đồng, tăng bình quân 9,4%/năm, dự kiến năm 2025 đạt khoảng 26.000 tỷ đồng, đạt mục tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra.

Thu hút đầu tư tăng mạnh về quy mô, số lượng và chất lượng dự án. Trong 3 năm gần đây, Nghệ An liên tục đứng trong nhóm 10 địa phương thu hút đầu tư FDI lớn nhất cả nước, tổng vốn đăng ký đạt trên 4,81 tỷ USD, gấp 4,5 lần số vốn lũy kế từ năm 2020 trở về trước.

Ông Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX và một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2025. Ảnh: Th.C

Chất lượng giáo dục toàn diện có nhiều tiến bộ vượt bậc, tỷ lệ học sinh giỏi quốc gia, quốc tế luôn ở nhóm dẫn đầu của cả nước. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân có nhiều tiến bộ; đời sống văn hóa tinh thần phong phú, bản sắc xứ Nghệ được gìn giữ và phát huy mạnh mẽ.

Từ đầu năm 2023 đến ngày 10/5/2025, toàn tỉnh Nghệ An đã hoàn thành hỗ trợ xây mới và sửa chữa 16.202 căn nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở, đạt tỷ lệ 76,5% mục tiêu giai đoạn 2023 - 2025. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, quốc phòng, an ninh được đảm bảo. Công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế được triển khai chủ động, thực chất, hiệu quả.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Th.C

Bên cạnh đó, Nghệ An đã thực hiện nghiêm túc chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính cấp xã theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Tỉnh Nghệ An có 412 đơn vị hành chính cấp xã, sau sắp xếp còn 130 đơn vị, tỷ lệ giảm 68,45%. Quy trình thực hiện bài bản, linh hoạt, tạo được sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên, nhân dân.

Tỉnh ủy Nghệ An đang tập trung chỉ đạo xây dựng phương án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí nhân sự gắn với chuẩn bị đại hội Đảng các cấp, bảo đảm đúng tiến độ chỉ đạo của Trung ương; rà soát triển khai việc chuyển tiếp, chuyển giao, phân công, phân cấp nhiệm vụ giữa các cấp; xử lý hợp lý, sử dụng hiệu quả tài sản công.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đã kịp thời ban hành văn bản chỉ đạo, quán triệt, triển khai trong các cấp, ngành toàn tỉnh. UBND xây dựng kế hoạch, bổ sung kịch bản tăng trưởng theo mục tiêu phấn đấu năm 2025 GRDP của tỉnh đạt 10,5%. Quý I/2025, tăng trưởng GRDP ước đạt 8,0%, mức tăng trưởng cao nhất của quý I trong 5 năm gần đây.