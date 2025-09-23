Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp xúc cử tri Hà Nội trước kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV





Chiều 23/9, Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 1 tiếp xúc cử tri 11 phường thuộc TP Hà Nội (Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Láng, Ô Chợ Dừa, Ba Đình, Ngọc Hà, Giảng Võ, Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Vĩnh Tuy), trước Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XV.

Buổi tiếp xúc cử tri của Tổng Bí thư Tô Lâm và các Đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 1 thành phố Hà Nội trước Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XV với 11 phường được tổ chức tại điểm cầu chính Trụ sở HĐND-UBND phường Ngọc Hà.

Cùng tham dự có bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội; ông Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội; ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội và lãnh đạo TP, các sở, ban, ngành của thành phố Hà Nội và đại biểu cử tri của 11 phường.

Đại biểu Quốc hội, Trung tướng Nguyễn Quốc Duyệt, Chánh Thanh tra Bộ Quốc phòng, trình bày nội dung dự kiến Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XV.

Ông Nguyễn Phi Thường, Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội, trình bày báo cáo kết quả giải quyết, trả lời của các cơ quan với những kiến nghị của cử tri tại các hội nghị tiếp xúc trước.

Các cử tri tham dự buổi tiếp xúc cử tri của Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 1 tiếp xúc cử tri thuộc địa bàn các phường: Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Láng, Ô Chợ Dừa, Ba Đình, Ngọc Hà, Giảng Võ, Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Vĩnh Tuy (TP Hà Nội), trước Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XV.

Các cử tri trao đổi, nêu ý kiến, kiến nghị tại hội nghị.

Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XV sẽ khai mạc ngày 20/10 và dự kiến bế mạc ngày 12/12, họp tập trung liên tục 1 đợt thay vì 2 đợt như các kỳ trước. Đây là kỳ họp cuối cùng của Quốc hội Khóa XV, khối lượng công việc rất lớn và nhiều nhiệm vụ hệ trọng.



Dự kiến, tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định 45 dự án luật, nghị quyết thuộc công tác lập pháp; 13 nhóm nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng khác của đất nước; có 13 nhóm nội dung các cơ quan gửi báo cáo để đại biểu Quốc hội nghiên cứu.