Lời tòa soạn: Trong phiên thảo luận tổ sáng 9/11/2024 về dự thảo Luật Nhà giáo, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nói: “Nhà nước có chính sách rất quan trọng là phổ cập giáo dục, tiến dần từ tiểu học đến trung học, các cháu đến tuổi là được đến trường. Tiến tới, Nhà nước bỏ học phí, nuôi các cháu trong độ tuổi đi học”.



Mới đây, thông tin học phí bậc mầm non, phổ thông chính thức được miễn từ năm học 2025-2026 đã khiến hàng chục triệu phụ huynh trên cả nước phấn khởi. Phụ huynh Hà Nội lại càng vui hơn khi Hà Nội quyết chi hơn 3.000 tỷ đồng hỗ trợ cho học sinh tiểu học (20.000 đồng/bữa). Đó cũng là quyết sách nhân văn, hướng tới tinh thần chung từ gợi ý của Tổng Bí thư - giáo dục tiến bộ không chỉ dừng lại ở miễn học phí.



Việc hỗ trợ tiền ăn, tiến tới bữa ăn học đường miễn phí là giải pháp giảm gánh nặng của rất nhiều gia đình, giúp các gia đình giảm áp lực đầu năm học, nhất là với những hộ có thu nhập thấp, lao động không ổn định hoặc có nhiều con trong độ tuổi đi học, đồng thời sẽ nâng cao thể chất cho học sinh, sự bình đẳng cơ hội học tập.



Trước thềm năm học mới 2025-2026, Báo điện tử Dân Việt thực hiện loạt bài “Tiến tới bữa ăn miễn phí cho học sinh từ gợi ý của Tổng Bí thư”, với góc nhìn đa chiều, có tiếng nói từ nhiều phía như phụ huynh, nhà trường, chuyên gia, cơ quan quản lý.



Báo điện tử Dân Việt kính mời bạn đọc theo dõi, chia sẻ ý kiến về chủ đề này, để lại bình luận ngay dưới mỗi bài viết.

MỜI BẠN ĐỌC THEO DÕI LOẠT BÀI: Tiến tới bữa ăn miễn phí cho học sinh từ gợi ý của Tổng Bí thư Tô Lâm: "Rất nhân văn, thiết thực" (Bài 1)

Tiến tới bữa ăn miễn phí cho học sinh từ gợi ý của Tổng Bí thư: Hà Nội "rót" 3.000 tỷ chăm lo cho 76 vạn học sinh (Bài 2)

Tiến tới bữa ăn miễn phí cho học sinh từ gợi ý của Tổng Bí thư: Làm sao hiện thực hóa? (Bài 3)

Tiến tới bữa ăn miễn phí cho học sinh từ gợi ý của Tổng Bí thư: Gắn với chuẩn quốc gia về dinh dưỡng học đường (Bài 4)

Hà Nội chi 3.000 tỷ đồng hỗ trợ tiền ăn cho học sinh, phụ huynh phấn khởi khi… ký đơn

Từ gợi ý của Tổng Bí thư Tô Lâm về miễn phí bữa ăn cho học sinh, Hà Nội quyết định chi hơn 3.000 tỷ đồng hỗ trợ bán trú cho học sinh tiểu học.

Theo tính toán của Sở GDĐT Hà Nội, khoảng 768.000 học sinh (công lập và tư thục) được hỗ trợ tiền ăn trong năm học 2025-2026, thành phố hiện nay có 778 trường tiểu học, trong đó 703 trường tổ chức bán trú, chiếm 90,4%. Mức hỗ trợ cho học sinh tiểu học đang học tại cơ sở giáo dục ở xã miền núi và xã thuộc bãi giữa sông Hồng là 30.000 đồng/em/ngày. Học sinh tiểu học đang theo học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn còn lại được hỗ trợ là 20.000 đồng/em/ngày.



Ngày 17/4/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 1 TP.Hà Nội (Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng) tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khoá XV. Tại đây, Tổng Bí thư gợi ý Hà Nội cần có chính sách hỗ trợ bữa ăn trưa miễn phí tại trường cho học sinh. Ảnh: T.A

Những ngày qua, nhiều phụ huynh tại nội thành Hà Nội rất phấn khởi khi ký đơn đăng ký hỗ trợ tiền ăn bán trú cho con. Không ít phụ huynh chia sẻ, khoản hỗ trợ 20.000 đồng/bữa ăn của con giúp giảm đáng kể chi phí mỗi tháng, nhất là với những gia đình có 2, 3 con cùng đi học, đồng thời thể hiện sự quan tâm thiết thực của thành phố đối với đời sống học đường.

Chị Nguyễn Thị Hoài Anh, phụ huynh có con học lớp 3 và lớp 5 tại phường Thanh Xuân Trung, Hà Nội, cho biết: “Khi nhà trường thông báo phụ huynh làm đơn để nhận hỗ trợ tiền ăn bán trú cho con, tôi ký ngay. Nghĩ đến việc 2 con có bữa trưa đủ chất ở trường, gia đình tiết kiệm được hơn 1 triệu tháng/tiền ăn của con, lại đỡ lo khoản đưa đón con nửa buổi, tôi rất vui. Chúng tôi thật sự cảm ơn sự quan tâm của Tổng Bí thư Tô Lâm và chính quyền Thành phố”.

Tại Trường Tiểu học Thủ Lệ, phường Giảng Võ, Hà Nội, 100% cha mẹ học sinh nhất trí với chủ trương hỗ trợ tiền ăn bán trú của UBND TP.Hà Nội. Qua đợt khảo sát, trường có hơn 500 học sinh đăng ký tham gia bữa ăn bán trú tại trường.

Bữa ăn bán trú của học sinh Trường THCS Yên Nghĩa, Hà Nội. Ảnh minh họa: Tào Nga



Chia sẻ với Dân Việt, cô Trịnh Phương Linh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thủ Lệ cho hay, Trường Tiểu học Thủ Lệ là trường công lập, nhiều học sinh còn có hoàn cảnh khó khăn. Việc UBND TP.Hà Nội hỗ trợ tiền ăn bán trú cho học sinh sẽ giúp cho các gia đình giảm được chi phí và yên tâm gửi con học, ăn bán trú tại trường, các học sinh cũng đảm bảo việc sinh hoạt, học tập tại trường.

Cách trung tâm Hà Nội 60km, Minh Châu là xã đảo duy nhất của Thủ đô có địa hình cách biệt và nhiều đặc thù. Ông Đinh Tuấn Anh, Phó Chủ tịch UBND xã Minh Châu trao đổi với PV Dân Việt, việc HĐND TP.Hà Nội thông qua nghị quyết quy định cơ chế hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học tại thủ đô, bắt đầu từ năm học 2025-2026 là một chủ trương rất thiết thực và có ý nghĩa đối với học sinh tiểu học trên địa bàn xã.

Xã Minh Châu được mệnh danh là "ốc đảo" độc đáo nhất Thủ đô. Ảnh: Lê Hiếu

“Là xã có vị trí địa lý đặc thù, điều kiện kinh tế của nhiều gia đình còn gặp khó khăn, mức hỗ trợ 30.000 đồng/học sinh/ngày sẽ giảm đáng kể gánh nặng chi phí, giúp các em được chăm sóc tốt hơn. Chúng tôi nhận được sự đồng thuận cao từ nhà trường, người dân. Mọi người đều rất phấn khởi vì chủ trương này giải quyết được một nhu cầu cấp thiết”, ông Tuấn Anh cho hay.

Theo ông Tuấn Anh, trước đây, Trường Tiểu học Minh Châu từng tổ chức bán trú nhưng quy mô hạn chế, chủ yếu phục vụ một phần nhỏ học sinh do kinh phí và cơ sở vật chất còn thiếu. Nhiều phụ huynh mong muốn con được ăn tại trường nhưng phải cân nhắc khả năng tài chính của gia đình. Nay, khi thành phố có chính sách hỗ trợ, phụ huynh đều đăng ký cho con tham gia.

“Chúng tôi kỳ vọng tỷ lệ học sinh ăn bán trú sẽ tăng cao, giúp việc học tập và sinh hoạt của các em ổn định hơn, đồng thời giảm đáng kể gánh nặng đưa đón buổi trưa cho cha mẹ”, ông Tuấn Anh chia sẻ.

Trường TH&THCS Hợp Nhất, xã Ba Vì là một trong 5 trường có học sinh ăn bán trú. Ảnh: Gia Khiêm

Tại xã Ba Vì, hiện nay trên địa bàn có 5 trường tiểu học gồm: Khánh Thượng, Minh Quang A, Minh Quang B, Trường TH&THCS Hợp Nhất, Trường TH&THCS Yên Sơn. Theo ông Nguyễn Văn Hưng, Trưởng phòng văn hoá xã Ba Vì, tổng cộng có 1.747 học sinh đăng ký ăn bán trú và được hỗ trợ 30.000 đồng/học sinh/ngày.

Theo ông Hưng, đầu tháng 8/2025, đơn vị đã gửi văn bản đến Sở Tài chính Hà Nội đề nghị cấp bổ sung dự toán kinh phí hỗ trợ ăn bán trú cho học sinh tiểu học đợt 1 năm học 2025-2026.

Căn cứ nhu cầu thực tế và đề xuất của các trường tiểu học trên địa bàn xã Ba Vì, UBND xã đề nghị Sở Tài chính tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền bổ sung dự toán kinh phí ngân sách hỗ trợ bữa ăn bán trú đối với học sinh tiểu học đợt 1 năm học 2025-2026 cho UBND xã Ba Vì, với tổng kinh phí hơn 4,6 tỷ đồng.

Hà Nội hỗ trợ bữa ăn cho học sinh: Đầu tư giáo dục là đầu tư cho phát triển bền vững

PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hoá, Giáo dục của Quốc hội nhận định, chính sách hỗ trợ bữa ăn của Hà Nội là minh chứng đáng trân trọng. Việc thành phố chi tới hơn 3.000 tỷ đồng hỗ trợ tiền ăn trưa cho học sinh khẳng định quan điểm “đầu tư giáo dục là đầu tư cho phát triển bền vững”.

Học sinh và phụ huynh Hà Nội trong ngày khai giảng. Ảnh minh họa: Tào Nga

TS Nguyễn Tùng Lâm, Chủ tịch Hội đồng giáo dục Trường Trung học phổ thông Đinh Tiên Hoàng (Hà Nội) đánh giá cao chính sách hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học do TP.Hà Nội triển khai từ năm học 2025–2026. Theo ông, đây là một chủ trương rất ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Nhà nước và thành phố đối với thế hệ tương lai.

"Đây là chính sách thiết thực, mang lại nhiều lợi ích cho các gia đình, đặc biệt là những phụ huynh còn trẻ, thu nhập chưa cao, đang phải lo toan nhiều chi phí trong cuộc sống. Khi con em được hỗ trợ bữa ăn kịp thời, đầy đủ tại trường, phụ huynh có thể giảm bớt gánh nặng chi tiêu hằng ngày, yên tâm làm việc, ổn định cuộc sống, đồng thời vẫn đảm bảo con em được chăm sóc chu đáo, đầy đủ dinh dưỡng", ông nói.

Trao đổi với PV Dân Việt, PGS.TS Bùi Thị An, Đại biểu Quốc hội khóa XIII khẳng định, quyết định này thể hiện rõ giáo dục là quốc sách hàng đầu.

PGS Bùi Thị An, Đại biểu Quốc hội khoá XIII. Ảnh: Ngọc Hải

Với quan điểm bảo đảm cơ hội tiếp cận giáo dục bình đẳng, không để ai bị bỏ lại phía sau, việc hỗ trợ bữa ăn trưa cho học sinh thể hiện sự thể hiện trách nhiệm, quyết tâm của Nhà nước và chính quyền trong việc chăm lo cho thế hệ trẻ - tương lai của đất nước, đồng thời giúp tạo ra môi trường giáo dục công bằng hơn, khi học sinh ở bất kể hoàn cảnh nào đều có cơ hội tiếp cận bữa ăn đầy đủ, chất lượng như nhau.

Hơn 20 năm hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, chuyên gia giáo dục Nguyễn Thị Thu Huyền cho hay: “Việc hỗ trợ bữa ăn/miễn phí bữa ăn là chính sách rất nhân văn, tôi hoàn toàn ủng hộ. Miễn phí bữa ăn bán trú mang lại nhiều lợi ích cho trẻ các gia đình thu nhập thấp ở khu vực miền núi, nông thôn. Tuy nhiên, chúng ta phải cân nhắc về mức phí dành cho bữa ăn này ở các khu vực khác nhau.

Ví dụ, ở thành phố lớn có chi phí đắt đỏ hoặc một số vùng sâu, vùng xa, việc vận chuyển thực phẩm khó khăn hơn thì có thể dẫn tới giá cả thực phẩm cao hơn.

Nếu hỗ trợ bữa ăn cho tất cả trẻ mầm non, tiểu học và trung học thì phải chú ý đến nhu cầu dinh dưỡng của trẻ ở các độ tuổi khác nhau để có mức hỗ trợ tương ứng”.

BÀI TIẾP: Tiến tới bữa ăn miễn phí cho học sinh từ gợi ý của Tổng Bí thư: Làm sao hiện thực hóa? (Bài 3)