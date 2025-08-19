Tổng thống Pháp Macron bất ngờ gửi cảnh báo sắc lạnh tới Nga

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh Kyivpost

Theo đó, phát biểu với các phóng viên tại Washington, ông Macron nhấn mạnh: "Nếu tiến trình hòa bình đổ vỡ, tất cả chúng ta đều đồng ý rằng các lệnh trừng phạt sẽ phải được tăng cường và trong mọi trường hợp, chúng ta sẽ phải có lập trường gia tăng thêm áp lực lên phía Nga".

Trước đó, các đồng minh châu Âu của Ukraine được cho là có thể dần nới lỏng lệnh trừng phạt đối với Nga nếu Moscow đồng ý ngừng bắn hoàn toàn, Sky News trích dẫn nguồn tin ngoại giao Đan Mạch cho biết. Đan Mạch hiện đang giữ chức chủ tịch luân phiên của Hội đồng Liên minh Châu Âu.

Ngược lại, EU sẽ áp đặt lại các hạn chế nếu Nga vi phạm thỏa thuận.

Sky News cho biết, các đồng minh châu Âu hy vọng sẽ đạt được một thỏa thuận ngừng bắn ban đầu kéo dài 15 ngày trước khi đạt được một lệnh ngừng bắn toàn diện hơn để chấm dứt cuộc chiến tranh Nga-Ukraine. Các lệnh trừng phạt của EU sẽ vẫn có hiệu lực trong thời gian đó.

Phát biểu sau khi cùng các lãnh đạo châu Âu tham dự cuộc gặp quan trọng giữa Tổng thống Zelensky và Tổng thống Trump tại Nhà Trắng, ông Macron khẳng định cuộc họp thượng đỉnh dự kiến giữa Nga và Ukraine sẽ được tổ chức ở châu Âu.

“Đó sẽ là một quốc gia trung lập, có thể là Thụy Sĩ – tôi đang thúc đẩy Geneva – hoặc một nước khác”, ông Macron nói trong cuộc phỏng vấn phát sóng trên kênh tin tức LCI của Pháp hôm thứ Ba.

Ông nhắc lại rằng lần gần nhất hai bên có đối thoại song phương là tại Istanbul, nơi đã diễn ra ba vòng đàm phán cấp thấp hơn giữa Nga và Ukraine từ tháng 5 đến tháng 7.

Ông Macron cũng cho biết Pháp và Anh sẽ có cuộc họp với các đồng minh của Ukraine vào thứ Ba nhằm “cập nhật về những gì đã được quyết định” tại Washington, đặc biệt là vấn đề đảm bảo an ninh cho Ukraine – một chủ đề trọng tâm trong các cuộc trao đổi với Tổng thống Trump.

“Ngay sau đó, chúng tôi sẽ bắt đầu công việc cụ thể với người Mỹ. Bắt đầu từ ngày mai, các cố vấn ngoại giao, bộ trưởng, tham mưu trưởng của chúng tôi sẽ làm việc để xác định ai sẵn sàng làm gì”, ông Macron nhấn mạnh.

Khi được hỏi về khả năng Ukraine phải nhượng bộ lãnh thổ cho Nga, Tổng thống Pháp khẳng định quyết định thuộc về Kiev.

“Ukraine sẽ đưa ra những nhượng bộ mà họ cho là công bằng và đúng đắn”, ông nói.

Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo về rủi ro nếu cộng đồng quốc tế công nhận việc thay đổi biên giới bằng vũ lực: “Chúng ta phải hết sức thận trọng khi nói về sự công nhận hợp pháp. Nếu các quốc gia có thể nói ‘chúng tôi có thể chiếm lãnh thổ bằng vũ lực’, điều đó sẽ mở ra một chiếc hộp Pandora".







