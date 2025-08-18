Chủ đề nóng

Ukraine tung tên lửa mới 'mạnh nhất thế giới' hủy diệt mục tiêu trọng yếu của Nga

Phương Đăng (theo Euromaidanpress) Thứ hai, ngày 18/08/2025 17:18 GMT+7
Ukraine vừa chính thức công bố Flamingo - loại tên lửa hành trình mới - được mô tả là một trong những vũ khí tấn công mạnh mẽ nhất thế giới hiện nay có thể khiến Nga phải dè chừng, theo Euromaidanpress.
Tên lửa mới của Ukraine mang tên Flamingo được mô tả là một trong những vũ khí tấn công mạnh mẽ nhất thế giới hiện nay. Ảnh Defence.

Flamingo là sản phẩm của hãng Fire Point (trụ sở tại Kiev), nặng tới 6.000 kg – gấp 4 lần so với tên lửa hành trình Tomahawk của Mỹ. Với động cơ rocket, Flamingo có thể mang theo đầu đạn nặng 1.000 kg, bay xa tới 3.000 km nhờ dẫn đường kết hợp vệ tinh và quán tính.

Dù tốc độ chỉ khoảng 560 km/giờ, nhưng nhờ phóng từ bệ dốc và tầm bay cực xa, Flamingo có khả năng vượt qua hầu hết hệ thống phòng không của Nga, trừ những loại tiên tiến nhất. So với các vũ khí tấn công tầm xa hiện có của Ukraine, Flamingo vượt trội cả về tầm bắn lẫn sức công phá, mở ra khả năng tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, nhắm tới các mục tiêu chiến lược như nhà máy, căn cứ không quân, nhà máy lọc dầu.

Sự tồn tại của Flamingo đã được đồn đoán từ lâu, nhưng chỉ đến cuối tuần qua, phóng viên Efrem Lukatsky của Associated Press mới công bố bức ảnh chụp hai quả tên lửa khổng lồ này trên xe kéo tại một xưởng ở Ukraine.

Gốc gác từ Tu-141 và FP-5

Nhiều chuyên gia nhận định Flamingo phát triển từ mẫu FP-5 của hãng Milanion (UAE), vốn dựa trên nền tảng trinh sát cơ không người lái Tupolev Tu-141 do Liên Xô sản xuất và để lại ở Ukraine sau năm 1991.

Tu-141 nặng 5.400 kg, tầm bay 1.000 km, tốc độ tối đa 1.000 km/giờ, ban đầu chỉ dùng cho trinh sát. Khi Nga mở rộng chiến tranh vào tháng 2/2022, các kỹ sư Ukraine đã cải tiến Tu-141, thay camera bằng đầu đạn, thậm chí bổ sung hệ thống dẫn đường vệ tinh. Một số chiếc đã được sử dụng trong các đợt tấn công sâu vào căn cứ không quân Nga cuối năm 2022, trước khi toàn bộ số còn lại bị rơi hoặc bắn hạ.

Vượt trội so với các loại UAV hiện có

Các UAV hiện đại của Ukraine như An-196 chỉ mang đầu đạn 50 kg, tầm bắn 800 km, tốc độ 320 km/giờ. Chúng chỉ có thể gây thiệt hại hạn chế, chủ yếu nhắm vào mục tiêu gần biên giới như tháp chưng cất dầu. Các chuyên gia quân sự nhận định, với Flamingo, Ukraine có thể lần đầu tiên vươn tới những mục tiêu “cứng” và xa xôi hơn nhiều, ví dụ nhà máy sản xuất UAV Shahed ở Yelabuga (cách 1.500 km).

Bài toán tiền bạc

Điểm yếu lớn nhất của Flamingo là chi phí. Giá một quả tên lửa như Tomahawk của Mỹ hay Kalibr của Nga đều trên 1 triệu USD. Trong khi đó, An-196 có giá khoảng 200.000 USD/chiếc, nhờ có vốn tài trợ từ Đức. Nếu không có sự hỗ trợ tài chính lớn từ các đồng minh, Kiev khó có thể sản xuất số lượng Flamingo đủ để thay đổi cục diện – vì để phá hủy các nhà máy Nga quy mô lớn, có thể cần tới hàng trăm quả tên lửa.

