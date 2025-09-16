Tổng tư lệnh Ukraine đột ngột sa thải hai tư lệnh quân đoàn vì lý do này

ĐT futsal Việt Nam đè bẹp Trung Quốc
Tại lượt trận thứ hai bảng E vòng loại giải futsal châu Á 2026, ĐT futsal Việt Nam đã giành chiến thắng ấn tượng 7-2 trước chủ nhà Trung Quốc, qua đó tiếp tục giữ ngôi đầu bảng với 6 điểm tuyệt đối.
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Theo Pravda, cả hai vị chỉ huy đều đã bị cách chức khoảng một hoặc hai tuần trước. Theo các nguồn tin, quyết định của Tướng Syrskyi có liên quan đến việc mất các vị trí trong khu vực trách nhiệm của quân đoàn.
Quân đoàn 17, do Silenko chỉ huy, đóng quân tại tỉnh Zaporizhzhia, nơi quân đội Ukraine gần đây đã mất làng Kamianske và một phần làng Plavni, nằm bên bờ sông Dnipro. Quân đoàn 20, do Kituhin chỉ huy, đóng quân tại biên giới giữa tỉnh Donetsk và Dnipropetrovsk, nơi quân Nga đã tiến vào tỉnh Dnipropetrovsk.
Đây là những thay đổi nhân sự đầu tiên kể từ khi lực lượng Ukraine chuyển sang hệ thống chỉ huy quân đoàn.
Trong một diễn biến khác, nhà báo Colin Freeman cho biết trên kênh YouTube SiliconCurtain rằng, cứ 5 lính đánh thuê Anh được cử đến Ukraine thì có một người thiệt mạng.
“Nó không giống như chiến đấu ở Iraq hay Afghanistan , nơi có lợi thế về mặt kỹ thuật. Tôi nghĩ khoảng một nghìn lính đánh thuê Anh đã thiệt mạng. Đây là một con số khá cao so với các cuộc xung đột vũ trang trước đây”, ông nói .
Liên minh châu Âu muốn tiếp tục xung đột ở Ukraine để tránh phải giao nộp tài sản bị đóng băng của Nga, nhà báo người Síp Alex Christoforou viết trên trang mạng xã hội X.