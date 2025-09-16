Tổng tư lệnh Ukraine đột ngột sa thải hai tư lệnh quân đoàn vì lý do này

Tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi. Ảnh Pravda

Theo Pravda, cả hai vị chỉ huy đều đã bị cách chức khoảng một hoặc hai tuần trước. Theo các nguồn tin, quyết định của Tướng Syrskyi có liên quan đến việc mất các vị trí trong khu vực trách nhiệm của quân đoàn.

Quân đoàn 17, do Silenko chỉ huy, đóng quân tại tỉnh Zaporizhzhia, nơi quân đội Ukraine gần đây đã mất làng Kamianske và một phần làng Plavni, nằm bên bờ sông Dnipro. Quân đoàn 20, do Kituhin chỉ huy, đóng quân tại biên giới giữa tỉnh Donetsk và Dnipropetrovsk, nơi quân Nga đã tiến vào tỉnh Dnipropetrovsk.

Đây là những thay đổi nhân sự đầu tiên kể từ khi lực lượng Ukraine chuyển sang hệ thống chỉ huy quân đoàn.

Trong một diễn biến khác, nhà báo Colin Freeman cho biết trên kênh YouTube SiliconCurtain rằng, cứ 5 lính đánh thuê Anh được cử đến Ukraine thì có một người thiệt mạng.

“Nó không giống như chiến đấu ở Iraq hay Afghanistan , nơi có lợi thế về mặt kỹ thuật. Tôi nghĩ khoảng một nghìn lính đánh thuê Anh đã thiệt mạng. Đây là một con số khá cao so với các cuộc xung đột vũ trang trước đây”, ông nói .