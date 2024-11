Top 5 ứng viên sáng giá nhất chung kết Mr World 2024

Chung kết Mr World 2024 diễn ra tại TP. Phan Thiết (Bình Thuận) vào tối 23/11. Trước đêm thi quan trọng này, BTC Mr World công bố Top 5 Dự án nhân ái (Beauty With A Purpose) được đánh giá cao nhất tại cuộc thi năm nay gồm Phạm Tuấn Ngọc - đại diện Việt Nam và các đại diện Tây Ban Nha, Myanmar, Nam Phi, Cộng hòa Dominica.

Trước thềm chung kết Mr World 2024, cộng đồng yêu nhan sắc liên tiếp đưa ra dự đoán về những ứng viên sáng giá cho ngôi vị cao nhất tại cuộc thi này.

Dàn ứng viên sáng giá tại chung kết Mr World 2024: Phạm Tuấn Ngọc - đại diện Việt Nam sở hữu thành tích đáng nể

Phạm Tuấn Ngọc sinh năm 1999, quê Hải Phòng. Anh đã tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ Anh, khoa Ngoại ngữ kinh tế, Đại học Kinh tế Quốc dân. Trước khi đăng quang Mr World Vietnam 2024, Phạm Tuấn Ngọc từng giành danh hiệu Nam vương Đại học Kinh tế Quốc dân 2019 và Quán quân Gương mặt sinh viên Việt Nam 2019.

Trước chung kết Mr World 2024, Phạm Tuấn Ngọc - đại diện Việt Nam được các đại diện Trung Quốc, Italy, Nicaragua... dự đoán giành thứ hạng cao tại cuộc thi năm nay. (Ảnh: FBNV)

Chàng trai gốc Hải Phòng sở hữu chiều cao 1,84m cùng vẻ ngoài điển trai, lịch lãm. Không chỉ sở hữu ngoại hình nổi bật, đại diện Việt Nam tại Mr World 2024 còn được cộng đồng yêu nhan sắc khen ngợi anh là một trong những thí sinh đa tài khi vừa giỏi võ, múa đao, kiếm, côn… và có thể chơi nhiều loại nhạc cụ như: đàn tranh, guitar, sáo và trống.

Trước chung kết Mr World 2024, Phạm Tuấn Ngọc đã sở hữu thành tích đáng nể khi so tài với hơn 60 thí sinh đến từ khắp nơi trên thế giới ở các vòng thi phụ thuộc khuôn khổ Mr World. Cụ thể, chàng trai sinh năm 1999 góp mặt trong Top 5 Mr Talent, Top 12 Top Model, Top 20 Head To Head Challenge, Top 20 National Costume (Trang phục dân tộc), Top 17 Multimedia Challenge và Top 5 Beauty With A Purpose.

Không chỉ sở hữu ngoại hình nổi bật, Phạm Tuấn Ngọc được cộng đồng yêu nhan sắc khen ngợi anh là một trong những thí sinh đa tài tại cuộc thi Mr World 2024. (Ảnh: FBNV)

Chia sẻ với PV Dân Việt khi lọt Top 5 Dự án nhân ái (Beauty With A Purpose) với dự án mang tên "Gõ cửa - sửa nhà", Phạm Tuấn Ngọc cho hay: "Tôi bất ngờ và xúc động khi biết dự án nhân ái của mình lọt Top 5 Dự án nhân ái tại Mr World 2024. Nhớ lại những ngày đầu bắt tay thực hiện dự án này, tôi đã gặp không ít khó khăn. Khi nhìn lại hành trình thực hiện "Gõ cửa - sửa nhà", tôi cảm thấy tự hào vì dự án đã mang lại những giá trị thiết thực cho cộng đồng. Đây không chỉ là thành tích cá nhân mà còn là sự ghi nhận cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của tôi và ê-kíp thực hiện dự án thiết thực này".

Với thành tích nổi bật, giữ vững phong độ ổn định trong suốt hành trình tham gia "đường đua" Mr World 2024, Phạm Tuấn Ngọc được cộng đồng yêu nhan sắc kỳ vọng anh trở thành người Việt đầu tiên đăng quang Nam vương Thế giới.

Chàng trai gốc Hải Phòng góp mặt trong Top 5 Mr Talent, Top 12 Top Model, Top 20 Head To Head Challenge, Top 20 National Costume (Trang phục dân tộc), Top 17 Multimedia Challenge và Top 5 Beauty With A Purpose. (Ảnh: FBNV)

Clip: Phạm Tuấn Ngọc trình diễn trang phục mang tên "Thạch Long Họa Khắc" tại phần thi National Costume (Trang phục dân tộc) Mr World 2024. (Nguồn: Mr World Vietnam)

Chung kết Mr World 2024: Kirk Bondad - đại diện Philippines là đối thủ "đáng gờm" của Phạm Tuấn Ngọc

Ngay từ những ngày đầu tham gia cuộc thi Mr World 2024 tại Việt Nam, Kirk Bondad (27 tuổi) đã được đánh giá cao nhờ sở hữu chiều cao 1,9m cùng khả năng trình diễn chuyên nghiệp khi anh là người mẫu kiêm huấn luyện viên thể hình tại Philippines.

Trong bảng xếp hạng dự đoán mới nhất của chuyên trang Crown Talk, Kirk Bondad - đại diện Philippines là ứng viên sáng giá cho ngôi vị cao nhất tại Mr World 2024. (Ảnh: Mr World Vietnam)

Trên trang cá nhân, Kirk Bondad chia sẻ nhiều hình ảnh đời thường anh khoe cơ bắp cùng phong cách thời trang lịch lãm. Chia sẻ về bí quyết giữ được vóc dáng săn chắc, đại diện Philippines cho hay: "Tôi thường tập luyện nhiều môn thể thao như: chạy bộ, bơi, boxing, cử tạ..."

Thành tích của đại diện Philippines trước chung kết Mr World 2024 gồm: Top 5 Mr Sport, Top 12 Trình diễn thời trang đẹp nhất... (Ảnh: Mr World)



Danny Mejía Romero - đại diện Puerto Rico



Trước chung kết Mr World 2024, Danny Mejía Romero gây chú ý khi giành chiến thắng tại phần thi phụ Mr Sport và được xướng tên vào thẳng Top 20 chung cuộc.

Ngoài thành tích này, đại diện Puerto Rico lọt Top 5 Mr Talent, Top 3 Head to Head Challenge trong khuôn khổ cuộc thi Mr World 2024.

Theo bảng xếp hạng dự đoán của chuyên trang Crown Talk, Danny Mejía Romero dừng chân ở vị trí thứ 9 tại chung kết Mr World 2024. (Ảnh: Mr World)

Được biết, Danny Mejía Romero thử sức với vai trò ca sĩ và vũ công từ năm 13 tuổi. Anh từng biểu diễn tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới Puerto Rico. "Âm nhạc là cách tôi thể hiện bản thân và kết nối với mọi người. Tôi thích thử mỗi thứ một chút, nhưng thể loại tôi hát nhiều nhất là R&B, nhạc pop và nhạc ballad bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau như: Tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Pháp. Tôi thông thạo những ngôn ngữ này", Danny Mejía Romero từng chia sẻ.



Sau gần một tháng tham gia các hoạt động cùng nhiều phần thi trong khuôn khổ Mr World 2024 ở Việt Nam, đại diện Ecuador đã dự đoán các thí sinh "nặng ký" tại cuộc thi năm nay gồm: Đại diện Việt Nam, Puerto Rico, Colombia, Mexico...

Daryn Alexander Friedman - đại diện Mỹ

Daryn Alexander Friedman được BTC Mr World công bố vào thẳng Top 20 chung cuộc nhờ thắng phần thi Head to Head Challenge. Ngoài ra, đại diện Mỹ lọt Top 5 Mr Talent thuộc khuôn khổ cuộc thi Mr World 2024. Đáng chú ý trong phần thi Mr Talent, đại diện Mỹ đã thuyết trình câu chuyện xúc động về bản thân mình.

“Suốt thời thơ ấu tôi bị bắt nạt, chịu đựng nhiều nỗi đau. Tôi đã học được rằng, chỉ có nụ cười mới có thể lan truyền tình thương đến khắp thế giới. Bởi vì khi tôi nhìn vào xã hội ngày nay với những chuyển biến tôi nhận ra rằng, nụ cười luôn đem mọi người lại với nhau”, Daryn Alexander Friedman chia sẻ.

Daryn Alexander Friedman - đại diện Mỹ được vào thẳng Top 20 trước chung kết Mr World 2024. (Ảnh: Mr World Vietnam)

Daryn Alexander Friedman sở hữu chiều cao 1,83m cùng vẻ ngoài cơ bắp, gương mặt điển trai. (Ảnh: Mr World)

Được biết, Daryn Alexander hiện là bình luận viên thể thao của một trường đại học. Trước đó, anh từng là huấn luyện viên đội bóng chuyền trường THPT Flanagan trong 3 năm, nơi anh giành giải Huấn luyện viên của năm vào năm 2022.



Đại diện Mỹ lọt Top 5 Mr Talent thuộc khuôn khổ cuộc thi Mr World 2024. (Ảnh: Mr World)

Alan Salazar - đại diện Mexico

Alan Salazar (24 tuổi) là kỹ sư môi trường, có khả năng nói thành thạo tiếng Tây Ban Nha và tiếng Anh. Anh chàng có chứng chỉ huấn luyện viên/chuyên gia về thể dục đường phố và thể dục dụng cụ. Đại diện Mexico còn là người mẫu, anh yêu thích nhiều môn thể thao như: chạy bộ, taekwondo, bơi lội, điền kinh, bóng chuyền, bóng đá, bóng bầu dục, đạp xe…

Tại cuộc thi Mr World 2024, đại diện Mexico luôn thân thiện, cởi mở với mọi người. Ngay khi vừa đặt chân đến TP.HCM, Alan Salazar thưởng thức món phở và hào hứng chia sẻ về việc anh đã ăn hết tô phở cỡ lớn.

BTC Mr World công bố, màn trình diễn của Alan Salazar - đại diện Mexico lọt Top 20 National Costume. (Ảnh: Mr World Vietnam)



Trước chung kết Mr World 2024, đại diện Mexico được cộng đồng yêu nhan sắc kỳ vọng anh giành thứ hạng cao tại cuộc thi năm nay. (Ảnh: Instagram alansalazarc_)