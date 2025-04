Dịp lễ 30/4 năm nay đánh dấu cột mốc quan trọng - 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, một sự kiện trọng đại của dân tộc. Đây là dịp để người dân cả nước cùng nhau ôn lại những ký ức lịch sử, tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh cho nền độc lập tự do của Tổ quốc.

Du khách đến tham quan địa đạo Củ Chi trong những ngày tháng 4 này. (Ảnh: H.Trà)

Nhiều du khách trong và ngoài nước đã chọn TP.HCM là điểm đến để tham gia các lễ hội, diễu binh - diễu hành, cũng như thăm những di tích lịch sử văn hoá, tôn vinh giá trị của hòa bình, thống nhất.

Ngoài những điểm đến nổi tiếng trong thành phố, còn có một điểm đến được rất nhiều người biết đến, thậm chí đã trở thành bối cảnh của rất nhiều bộ phim, trong đó bộ phim mới “Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối” vừa được quay tại đây, đó chính là địa đạo Củ Chi.

Vùng đất Củ Chi (TP.HCM) nổi tiếng với địa đạo Củ Chi huyền thoại nhưng cũng rất nổi tiếng bởi những món ăn được chế biến từ các nguyên liệu dân dã có sẵn trong vùng. Những loại ẩm thực này luôn thu hút các du khách trong và ngoài nước khi tới du lịch Củ Chi hiện nay.

Dưới đây là những món ăn đặc sản ở Củ Chi được nhiều du khách ưa thích khi đến tham quan, du lịch tại vùng đất Củ Chi.



Món ăn đặc sản ở Củ Chi: Củ mì nước cốt dừa

Củ mì nước cốt dừa, một trong những món ăn rất sáng tạo của người dân Củ Chi, được du khách ăn và khen ngon. (Ảnh: Traveloka)

Nghe thì không có gì đặc biệt, nhưng món củ mì nước cốt dừa lại là một nét văn hóa ẩm thực tồn tại từ thời kháng chiến chống quân xâm lược tại Củ Chi cho đến nay. Khi du khách ghé thăm khu vực địa đạo Củ Chi, món ăn này du khách sẽ gặp ở nhiều nơi.

Từ thời chiến tranh khi lương thực còn thiếu thốn, người dân Củ Chi đã phải luộc củ mì để ăn qua ngày, đến nay món ăn này đã trở thành đặc sản Củ Chi nổi tiếng. Củ mì sau khi hấp sẽ được trộn với nước cốt dừa thơm béo, ăn vào thì cực ngon, độ dẻo từ củ mì kết hợp thêm vị béo của nước cốt dừa nữa sẽ làm du khách ấn tượng.

Địa chỉ tham khảo: Nước mía Vườn Cau - Số 259A QL22, Tân Thông Hội, Củ Chi, TP.HCM.

Món ăn đặc sản ở Củ Chi: Bò tơ

Bò tơ Củ Chi là một trong những món ăn đặc sản được giới thiệu với du khách khi đến tham quan nơi đây. (Ảnh: Traveloka)

Đặc sản Củ Chi nổi tiếng nhất chắc chắn chính là món bò tơ. Thịt bò tơ Củ Chi từ lâu đã hấp dẫn bởi đặc điểm mềm, ngon và mang hương vị ngọt tự nhiên hơn so với thịt bò thông thường. Đặc biệt, bò tơ nơi đây được chế biến thành rất đa dạng các món ăn như: Bò tơ cuốn bánh tráng, lẩu bò tơ rau rừng, bò tơ nhúng dấm,...

Bò tơ là thuật ngữ để chỉ những con bò còn non, chưa đạt độ trưởng thành hoặc chưa sinh sản. Bò tơ không phải là bê như nhiều người nhầm tưởng, mà là những con bò đã phát triển từ khoảng 5-6 tháng, có trọng lượng trung bình từ 50-60kg/con.

Để phân biệt thịt bò tơ ngon, có thể nhận biết, thịt bò tơ có màu trắng gần giống thịt lợn, không phải màu hồng hay đỏ như thịt bò trưởng thành. Da của thịt bò tơ cũng mỏng hơn, khoảng 0,2 – 0,5cm, trong khi thịt bò già có da dày hơn nhiều. Ngoài ra, lông chân của bò tơ thường nhỏ và có màu trắng, trong khi bò già có lông chân to và màu đen hơn.

Địa chỉ tham khảo bò tơ ngon tại Củ Chi:

Bò tơ Xuân Đào - Số 8 Nguyễn Giao, khu phố 2, Củ Chi, TP.HCM.

Bò tơ Vĩnh Xuân – địa chỉ số 262 QL22, Tân Thông Hội, Củ Chi

Bò tơ Hồng Đào, địa chỉ: 171 QL22, Tân Thông Hội, Củ Chi, TP.HCM

Bò tơ Trường Lạc, địa chỉ: Tổ 1 Trung Lập, Ấp Phú Hòa, Củ Chi, TP.HCM.

Món ăn đặc sản ở Củ Chi: Măng tươi trộn tôm thịt

Măng tươi trộn tôm thịt, món ăn đặc sản ở Củ Chi. (Ảnh: Traveloka)

Đặc sản Củ Chi tiếp theo mà du khách nên thử chính là măng tươi trộn tôm thịt.

Để chế biến món này, người ta sẽ dùng các loại măng tươi, đem đi luộc bằng công thức đặc biệt để đảm bảo không bị đắng hay đổi màu.

Măng được tiếp tục mang đi trộn với thịt heo ba chỉ cắt miếng và tôm đã luộc chín bỏ vỏ. Thêm vào nhiều loại gia vị khác như: tỏi, ớt,... và chắc chắn không thể thiếu các loại nước mắm chua ngọt khi ăn cùng.

Địa chỉ tham khảo: Nông Trang Xanh - Số 816/18 Nguyễn Thị Rành, xã An Nhơn Tây, Củ Chi, TP.HCM.



Món ăn đặc sản ở Củ Chi: Mít non trộn thịt

Mít non trộn thịt. (Ảnh: Traveloka)

Lại thêm một món đặc sản Củ Chi tưởng đơn giản nhưng lại ngon cực cho du khách trải nghiệm. Mít non trộn thịt mang đến hương vị thơm ngon, đậm mùi dân dã, do mít tại Củ Chi rất nhiều nên người dân nơi đây đã tận dụng để cho ra các món ăn hấp dẫn.

Để có món ăn ngon, đầu bếp phải chọn nguyên liệu là những trái bắt đầu căng múi, gai của vỏ mít giãn ra vừa phải, mít đã có múi nhưng hạt chưa được thành hình. Mít hái xuống cây để cho thật ráo mủ, gọt bỏ vỏ, cắt bỏ phần cùi mít, chỉ lấy phần múi mít và cả phần xơ.

Mít non được mang đi luộc cả miếng to, khi luộc được dằn tí muối, luộc đi luộc lại nhiều lần cho ra hết vị chát và mít không bị đen. Sau khi luộc xong thì xé hoặc cắt miếng vừa ăn. Mít non sau khi xé thường được trộn với thịt heo luộc, tôm, hoặc thịt gà.

Muốn có đĩa mít luộc ngon, không thể thiếu nước mắm chua ngọt, rau thơm, ngò rí, mè rang. Món ăn có thể ăn kèm với cơm hoặc dùng làm mồi nhậu. Mít luộc có vị ngọt, bùi và có mùi đặc trưng.

Địa chỉ tham khảo: Gia Chánh Quán - Số 1 Trần Văn Chẩm,Tân Thông Hội, Củ Chi, TP.HCM



Món ăn đặc sản ở Củ Chi: Ếch đồng để da xào lá lốt

Ếch đồng để da xào lá lốt. (Ảnh: Traveloka)

Món ăn quen thuộc của người miền Nam được xem là thế mạnh của nhiều quán ăn, khu du lịch ở Củ Chi bởi chất lượng của ếch lẫn mùi thơm của lá lốt được trồng ở vùng đất này.

Lá lốt được trồng trong các khu vườn tự nhiên, không dùng phân bón cũng nhưng các chất tăng trưởng. Loại rau sạch có mùi thơm được chọn những lá non, rửa sạch rồi cắt làm đôi.

Ếch đồng hoặc ếch nuôi thả vườn được làm thật sạch, để nguyên da, chặt làm 4. Ếch được cho vào chảo xào với một số gia vị, khi da ếch giòn, thịt ếch chín đều, đầu bếp cho lá lốt vào trộn đều rồi tắt lửa. Ếch xào lá lốt hấp dẫn bởi độ giòn của da ếch và phần lá lốt vừa ngọt vừa bùi lại vừa thơm.

Địa chỉ tham khảo: Quán nướng 79 - 27 Nhữ Tiến Hiến, Tân Thông Hội, Củ Chi, TP.HCM.

Món ăn đặc sản ở Củ Chi: Cá hải tượng nướng muối ớt

Cá hải tượng nướng muối ớt. (Ảnh: Traveloka)

Món ăn chỉ mới xuất hiện ở Củ Chi nhưng đã tạo nên sự chú ý đối với các thực khách sành ăn bởi vị ngon ngọt trong loài cá vốn ít ai dám làm thịt chế biến thức ăn.

Tại Việt Nam, hải tượng vốn là loại cá kiểng có thân hình to lớn, nhiều con sống lâu năm có thể dài hơn 3m. Thịt cá hải tượng thơm ngon và ngọt, da cá hải tượng giòn giòn dẻo dẻo, phù hợp cho các món lẩu và nướng.

Tại Củ Chi, món cá hải tượng nổi tiếng tại Vườn du lịch sinh thái Suối Cá Koi Hải Thanh. Cá ở đây được nuôi trong các hồ chuyên biệt, khi khách có yêu cầu, cá được xẻ thịt và chế biến gần bàn ăn của khách.

Để cá tươi ngon nguyên vị, đầu bếp thường chỉ ướp với ít muối và sa tế. Sau khi nướng trên lửa than, khách chấm cá với muối ớt xanh và dùng kèm rau thơm. Đây được xem là món nhậu "bén".

Địa chỉ tham khảo: Dương Sơn Quán - Tỉnh lộ 8, thị trấn Củ Chi, Củ Chi, TP.HCM



Món ăn đặc sản ở Củ Chi: Cháo lươn môn

Cháo lươn môn. (Ảnh: Traveloka)

Gần đây, ẩm thực Củ Chi đang nổi lên với món ăn truyền thống là cháo lươn môn. Đây là món ăn ngon và rất lạ miệng, bởi vị của cháo lươn môn khác hẳn cháo lươn của Nghệ An và các tỉnh miền Bắc. Vị của cháo lươn môn Củ Chi khá cay và mang mùi vị đặc trưng của sả, mắm ruốc.

Cháo lươn môn Củ Chi mang đến vị ngon hấp dẫn, hương vị lạ miệng do khá cay, hương thơm đậm mùi từ sả lẫn mắm ruốc. Cháo sử dụng thịt lươn vừa ngọt, vừa chắc kết hợp hoàn hảo cùng khoai môn được nấu chín nhừ rất hấp dẫn.

Địa chỉ tham khảo: Quán ăn Hai He - Số 1 Bến Than, xã Phú Hòa, Củ Chi, TP.HCM.



Món ăn đặc sản ở Củ Chi: Nước mía sầu riêng

Nước mía sầu giêng. (Ảnh: CDLQG)

Nước mía rất quen thuộc với mọi người, nhưng "độc và lạ" khi kết hợp với sầu riêng, đậu xanh thì chỉ có tại Củ Chi mới ngon và hấp dẫn. Vì vậy, khi đi du lịch ẩm thực tại Củ Chi, du khách nên ghé qua các quán nước mía sầu riêng, đậu xanh nổi tiếng của vùng này để thưởng thức vị thanh mát của nước mía cộng với vị thơm nồng của sầu riêng hoặc đậu xanh.

Địa chỉ tham khảo: Quán nước mía Vườn Cau trên QL 22, xã Tân Thông Hội, Củ Chi, TP.HCM.

Món ăn đặc sản ở Củ Chi: Bún bò

Bún bò Củ Chi. (Ảnh: Traveloka)

Đến Củ Chi, có nhiều món ăn đặc sản bình dân nhưng cũng có những món ăn được du nhập từ các tỉnh được mang đến vùng đất này. Mặc dù mỗi vùng đều có những nét riêng, ẩm thực đặc trưng, tuy nhiên có những món ăn khi được mang đến vùng đất mới lại mang một hương vị mới, màu sắc mới mà khi thưởng thức du khách sẽ thấy thích thú và ấn tượng. Trong số những món ăn đó, du khách không nên bỏ lỡ bún bò.

Bún bò Củ Chi đặc biệt ngon bởi phần thịt bò cực mềm, ngọt. Thịt bò kết hợp với nước lèo đậm vị, ăn cùng những sợi bún mềm mại sẽ là trải nghiệm ẩm thức khó có thể quên cho du khách.



Địa chỉ tham khảo: Địa chỉ gợi ý: Bún bò Mỹ Ngọc - Tỉnh lộ 15, xã Phú Hòa Đông, Củ Chi, TP.HCM.