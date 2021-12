Những ngành nào sẽ thưởng Tết 2022 cao nhất?

Thưởng Tết năm 2022 ngành ngân hàng "soán ngôi", cao trên 100 triệu đồng?

Theo dự báo thưởng Tết năm 2022 của ngành ngân hàng sẽ khá nhất trong tất cả các ngành kinh tế. Lý do là bởi năm nay dù kinh tế khó khăn, nhiều ngành kinh tế bị tác động tiêu cực của dịch Covid-19 đến mức phải đóng cửa nhưng khối các ngân hàng vẫn 'làm nên ăn ra', tăng trưởng dự báo khoảng 5 - 10%.

Đây chính là căn cứ cho việc chuyên gia đưa ra dự báo thưởng Tết Nguyên đán năm 2022 của ngành này vẫn ở vào mức từ 2-6 tháng lương. Thưởng Tết Dương lịch dự kiến như mọi năm vào khoảng từ 1-3 tháng lương.

Thưởng Tết của khối ngành ngân hàng luôn ở top trên trong nhiều năm gần đây. Ảnh: CN

Mới đây một ngân hàng ở Thành phố Hồ Chí Minh đã công bố mức thưởng Tết dương lịch năm 2022 là 30 triệu đồng. Tuy nhiên đây là mức thưởng được đánh giá là "bình thường" bởi vì tùy vị trí công tác, với vị trí lãnh đạo hoặc cấp trung thì mức thưởng này có thể tăng gấp đôi hoặc gấp 3.

Riêng thưởng Tết Nguyên đán năm 2022, theo dự báo mức thưởng có thể lên tới cả trăm triệu đồng. Với mức chi thưởng Tết như vậy, rõ ràng khó có ngành kinh tế nào có thể soán ngôi thay ngành ngân hàng.

Dự báo năm 2022 mức thưởng Tết sẽ không có đột biến và thấp hơn thưởng Tết 2021. Thưởng Tết Nguyên đán năm 2021 cao nhất đạt hơn 1 tỷ đồng (doanh nghiệp sản xuất điện lạnh ở TP. Hồ Chí Minh) thấp nhất 50 nghìn đồng thuộc doanh nghiệp tư nhân.

Thường các doanh nghiệp trong ngành tài chính - ngân hàng - bảo hiểm; quản lý, tư vấn, đầu tư bất động sản; điện tử, công nghệ thông tin; dược phẩm; lương thực; thực phẩm là những ngành có mức thưởng thường ở tốp trên.

Tiếp đến là thưởng Tết ngành bất động sản?

Những năm trước ngành bất động sản luôn là một trong những ngành dẫn đầu trong thứ hạng thưởng Tết. Tuy nhiên, do năm nay vào đầu năm thị trường bất động sản có phần trầm lắng nên dự báo mức thưởng Tết cũng vì vậy mà thấp hơn các năm trước.

Dù vậy, mức thưởng Tết của ngành này vẫn cao ngấp nghé, cạnh tranh thứ bậc với mức thưởng Tết của ngành ngân hàng.

Ghi nhận qua các năm thấy, mức thưởng tết cho nhân viên tư vấn bất động sản thường ở mức 1-2 tháng lương cơ bản (7-15 triệu đồng) cộng thưởng doanh số. Những nhân viên xuất sắc có mức thưởng lên tới hàng trăm triệu đồng. Nhiều tập đoàn lớn còn mạnh tay chi thưởng cho nhân viên xuất sắc là những căn hộ cao cấp trị giá tiền tỷ.

Tuy vậy, năm nay nhiều khả năng mức thưởng Tết của ngành bất động sản cũng chỉ đủ dùng.

Khối ngành dệt may, da giày thưởng Tết năm 2022 là 1 tháng lương?

Mặc dù năm 2022 kinh tế khá ảm đạm, nhiều hoạt động sản xuất bị ngưng trệ nhưng sự phát triển và phục hồi của các doanh nghiệp dệt may, da giày cũng có sự khác biệt.

Hầu hết công ty ở phía Bắc đều vẫn duy trì hoạt động do tình hình dịch bệnh được kiểm soát. Ở phía Nam do dịch bệnh bùng phát mạnh vào quý III/2021 nên nhiều doanh nghiệp phải đóng cửa. Vì vậy, theo ông Mai Xuân Dương - Phó chủ tịch Hiệp Hội dệt may Việt Nam, nhiều khả năng các doanh nghiệp phía Nam sẽ "vắng" thưởng Tết năm 2022, hoặc nếu có cũng thưởng cho có. Mức thưởng Tết phổ biến của các doanh nghiệp dệt may, da giày vào khoảng 1 tháng lương, thường là tháng lương thứ 13 (khoảng 4-6 triệu đồng/1 người).

"Trong khi các doanh nghiệp phía Bắc cho biết mức thưởng Tết năm 2022 vẫn được duy trì như các năm, khoảng 1 tháng lương thì năm nay các doanh nghiệp phía Nam cho biết rất ít khả năng giữ được mức thưởng Tết như các năm trước", ông Dương nói.

Khối ngành sản xuất, tiêu dùng thưởng Tết năm 2022 khoảng 2 tháng lương?

Không trầm lắng như khối ngành dệt may, da giày, không cao vút như khối ngành ngân hàng hay bất động sản, khối doanh nghiệp sản xuất tiêu dùng dự báo thưởng Tết Nguyên đán năm 2022 vào khoảng 2 tháng lương.

Thưởng Tết của ngành chế biến thủy hải sản được cho là có mặt bằng cao nhất trong khối ngành sản xuất hàng tiêu dùng. Ảnh: L.N

Mặc dù nhiều ngành kinh tế chịu tác động xấu bởi dịch bệnh, nhưng số lớn doanh nghiệp sản xuất đồ tiêu dùng thiết yếu như: Nông sản; hải sản; thực phẩm; đồ tiêu dùng ... vẫn có doanh số tăng trưởng khá.

Ví dụ như Công ty Sài Gòn Food. Đơn vị này cho biết dù kinh tế chưa thật khởi sắc nhưng công ty vẫn đặt mục tiêu doanh số đạt 3.000 tỷ đồng, tăng 20% so với năm 2021.

Bà Nguyễn Thị Thu Trinh – Phó Tổng giám đốc Sài Gòn Food cho biết: "Mặc dù năm nay gặp nhiều khó khăn, nhưng ban lãnh đạo công ty vẫn cố gắng duy trì mức thưởng Tết năm 2022 như mọi năm, tương đương với 2 tháng lương (khoảng hơn 10 triệu đồng) cùng nhiều phần quà khác, để giúp người lao động yên tâm làm việc và đón một cái Tết ấm áp sau một năm chịu nhiều áp lực vì dịch bệnh".

Do đặc thù khối ngành sản xuất đặc thù, nhiều công ty chế biến thủy hải sản rất khó tuyển lao động. Vì thế để giữ chân người lao động, các công ty luôn luôn nỗ lực duy trì mức lương thưởng khá cao so với mặt bằng chung.

Có thể thấy, thời điểm cuối năm cả nước bước vào trạng thái "bình thường mới" nên nhiều doanh nghiệp sản xuất, tiêu dùng đang tận dụng cơ hội, bứt phá, tăng tốc sản xuất cung ứng hàng phục vụ Tết. Vì vậy, nhiều khả năng lao động làm trong khối ngành này vẫn sẽ có một cái Tết ấm nhờ mức thưởng Tết được dự báo khoảng 2 tháng lương khoảng từ 8-10 triệu đồng/người.