Chủ đề nóng

Nepal rúng động vì biểu tình
10 tác phẩm nghệ thuật về hình tượng Đất nước đi cùng năm tháng
Bác sĩ nội trú Đại học Y Hà Nội chọn ngành
Việt Nam trong tôi
Phim Mưa đỏ lập kỷ lục phòng vé
Nhà khoa học của nhà nông 2025
Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
Đại hội Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Khởi tố Quảng Linh Vlog, Hằng Du mục
Kinh tế
Thứ hai, ngày 15/09/2025 09:30 GMT+7

TPBank ghi dấu cùng “Em Xinh Say Hi”: Sáng tạo không biên giới, kết nối cảm xúc Gen Z

+ aA -
PVKT Thứ hai, ngày 15/09/2025 09:30 GMT+7
Hòa mình vào nhịp điệu rạng rỡ của Concert “Em Xinh Say Hi”, TPBank một lần nữa khắc họa những giai điệu đẹp về sự sáng tạo không biên giới. Không chỉ tiên phong trong vai trò ngân hàng số, TPBank còn tự hào là người bạn đồng hành của thế hệ trẻ – chắp cánh cho ước mơ tỏa sáng và góp phần viết tiếp hành trình vươn tầm thế giới của những tài năng Việt.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Em Xinh “Say Hi” với format tươi mới, sân khấu hoành tráng cùng dàn nghệ sĩ trẻ hot hit, chương trình không chỉ “càn quét” các bảng xếp hạng mà còn liên tục tạo trend trên mạng xã hội. Cộng đồng Xinhiu – fandom của show – mỗi ngày lại góp thêm “bão tim”, biến Em Xinh “Say Hi” thành tâm điểm, trong từng khoảnh khắc của showbiz và giới trẻ trong nhiều tháng qua..

Sắc tím thương hiệu TPBank bao trùm tại Concert Em Xinh “Say Hi”tối 13/9, tại TP.HCM. (Ảnh: Vieon)

Trong không khí bùng nổ đó, TPBank xuất hiện như một “người bạn đồng hành” đích thực của giới trẻ: trẻ trung, sáng tạo và luôn biết cách bắt nhịp trend. Sự kết hợp giữa một show âm nhạc đang làm mưa làm gió và một ngân hàng số cá tính đã tạo nên một màn “collab” gây sốt, khiến Gen Z không chỉ say nhạc mà còn “say” luôn cả những tiện ích xinh – đỉnh từ App TPBank.Em Xinh ‘Say Hi’ đồng điệu tự nhiên với TPBank – ngân hàng tiên phong cho giới trẻ. App TPBank không chỉ tiện ích, hợp gu Gen Z mà còn đồng hành cùng khách hàng của mình trên hành trình tỏa sáng, lan tỏa giá trị sáng tạo Việt.

TPBank bứt phá với kỷ lục tải App, khẳng định vị thế dẫn dắt cảm xúc tích cực giới trẻ

Sự “hợp gu” này đã giúp TPBank tạo ra hiệu ứng cộng hưởng mạnh mẽ cùng Em Xinh “Say Hi”. Trong thời gian show lên sóng, lượng tải App TPBank tăng trưởng vượt trội 200%, có ngày vượt mốc 120.000 lượt tải. Theo các báo cáo Social Listening, trong hai tháng liên tiếp (tháng 7 và 8), TPBank dẫn đầu toàn ngành về chỉ số cảm xúc tích cực trên mạng xã hội, với lượng thảo luận bùng nổ và nhận về “cơn mưa” lời khen từ người hâm mộ chương trình.

Những con số biết nói này không chỉ phản ánh sức hút của một thương hiệu trẻ trung, mà còn khẳng định vai trò của TPBank như người bạn đồng hành, truyền cảm hứng và chắp cánh cho những ước mơ của thế hệ tài năng Việt.

Booth trải nghiệm của TPBank - một trong những hoạt động bên lề tại Concert Em Xinh ‘Say Hi’ tại tối 13/9 tại TP.HCM. (Ảnh: TPBank)

Không chỉ bùng nổ trên App, TPBank còn mang đến những loạt hoạt động bên lề đặc biệt tại Concert Em Xinh ‘Say Hi’ đầu tiên tại tối 13/9 tại TP.HCM. Từ livestream trước giờ diễn, đến 15 phút thả quà fanchant ầm ầm làm khán đài dậy sóng, rồi booth trải nghiệm gửi lời nhắn tới các Em Xinh – tất cả tạo nên không gian fanmeeting đúng chuẩn showbiz.

Đặc biệt, biển tím lịm phủ kín khán đài đã biến đêm diễn thành khoảnh khắc khó quên cho cộng đồng Xinhiu.Sân khấu đêm Concert trở nên thăng hoa, vỡ oà trong tiếng reo hò cuồng nhiệt khi Vie Channel (Đất Việt VAC) chính thức công bố TPBank tiếp tục giữ vai trò Nhà tài trợ Kim Cương cho concert thứ hai tại Hà Nội.

Với màn ‘bắt trend’ đầy ấn tượng cùng loạt dấu ấn đã tạo nên, TPBank được cộng đồng Xinhiu và giới trẻ ưu ái với lời khen “bank nhà người ta, đỉnh của chóp’.”

TPBank chính thức ‘giữ slot’ Nhà tài trợ Kim Cương cho đêm Concert Em Xinh Say Hi tại thủ đô Hà Nội. (Ảnh: Vieon)

Bắt nhịp sức nóng từ chương trình và loạt concert cháy vé, TPBank tiếp tục ‘chiều lòng’ Gen Z với loạt tiện ích vừa xinh, vừa đỉnh, biến App TPBank thành một phần văn hóa fandom chính hiệu. Từ sân khấu rực rỡ của Em Xinh đến từng tính năng cá nhân hóa trên ứng dụng, TPBank không chỉ lan tỏa tinh thần sáng tạo không biên giới mà còn góp phần viết tiếp hành trình ‘vươn tầm’ cùng thế hệ trẻ Việt.

Giao diện Em Xinh trên App TPBank – chuẩn chất Xinhiu, chuẩn gu Gen Z

TPBank “gây bão” thảo luận và bão tim trong cộng đồng fan Em Xinh “Say Hi” khi ra mắt bộ sưu tập giao diện Em Xinh trên App TPBank với hình ảnh của show và giao diện riêng của 4 Em Xinh: Phương Ly, Orange, 52Hz, Lyhan.

Chỉ trong vài phút, lượt thảo luận liên quan đến App TPBank tăng vọt trên các nền tảng Threads, Facebook, Instagram,... và ngay lập tức tạo nên: “Trend” thay giao diện App TPBank. Chỉ vài thao tác, App TPBank sẽ “biến hình” theo phong cách Em Xinh bạn yêu thích. Buổi sáng có thể chọn sự năng động của Phương Ly, tối lại “đổi gió” sang Orange cá tính.

Nếu “iu hết” cả bốn, bạn cứ thoải mái thay đổi mỗi ngày một giao diện. App TPBank đã vượt xa khái niệm App ngân hàng thông thường khi biến sự khô khan của một ứng dụng tài chính thành nơi fan thể hiện cá tính và tình yêu idol.

Trên mạng xã hội, hàng loạt Xinhiu đã hào hứng khoe ảnh chụp màn hình giao diện idol. TPBank còn tung mini game “Thay giao diện – Nhận quà xinh” với phần thưởng khăn bandana in logo Em Xinh limited, khiến “cuộc đua” thay giao diện App TPBank thêm sôi động.

Xinhiu rần rần với trend ‘đổi áo App TPBank’, minigame bandana limited khiến cộng đồng fan đua nhau tham gia. (Ảnh: TPBank)

Chuyển tiền cũng phải “xinh” với thiệp ChatPay idol

Nếu giao diện idol đã đủ gây sốt, thì thiệp ChatPay phiên bản Em Xinh lại khiến cộng đồng tiếp tục “xỉu up xỉu down”. ChatPay vốn là tính năng chuyển tiền kiểu trò chuyện đặc trưng của TPBank, nay được bổ sung bộ thiệp in hình Phương Ly, Orange, 52Hz.

Từ nay, bạn có thể gửi kèm một thiệp dễ thương cùng lời nhắn ngọt ngào như: “Có cô nàng Orange gửi bạn ly trà sữa đây!”. Người nhận khi cũng dùng ChatPay sẽ thấy ngay tấm thiệp hiện lên, biến chuyển khoản thành hành động mang cảm xúc và gắn kết.

Đại diện TPBank chia sẻ: “Chúng tôi muốn biến những giao dịch vốn khô khan thành một hành động giàu cảm xúc”. ChatPay vốn nổi tiếng nhờ tính năng “Paste to Pay” – chỉ cần dán nội dung tin nhắn, hệ thống AI tự động điền đủ thông tin. Nay với thiệp idol, ChatPay càng chứng minh vị thế “chuẩn chất Xinhiu”: vừa tiện ích, vừa cảm xúc, đúng tinh thần “Tiện ích đỉnh, Sống đỉnh”.

Combo Thẻ đa năng Flash 2in1 cùng quà tặng độc bản dành riêng cho Xinhiu

Chiếc thẻ đa năng TPBank Visa Flash 2in1 cùng quà tặng sticker, khăn bandana đặc biệt phiên bản Em Xinh “Say Hi” đã chính thức “lên kệ” trên App TPBank. Chỉ mất 1 phút đăng ký tại Shop thẻ Flash 2in1, fan đã có ngay “siêu thẻ” tích hợp cả tín dụng và ghi nợ trong một chip.

Đặc biệt, từ nay đến 15/09/2025, TPBank tung deal xinh chỉ 1 đồng kèm freeship – khiến cộng đồng Xinhiu săn lùng. Với fan, đây không chỉ là công cụ tài chính, mà còn như “thẻ thành viên fanclub số hóa” – vừa để chi tiêu, vừa để khẳng định tình yêu idol và cá tính riêng.

Ngân hàng số cá tính “sống đỉnh” cùng Gen Z

Từ trend “đổi áo app” bằng giao diện idol, gửi thiệp ChatPay ngập tràn cảm xúc đến thẻ Flash 2in1 phiên bản limited, TPBank đã chứng minh: ngân hàng hoàn toàn có thể vừa bắt trend, vừa cá tính và cực gần gũi với giới trẻ.

Với slogan “App TPBank – Tiện ích đỉnh, Sống đỉnh”, thương hiệu không chỉ mang đến sự tiện lợi và an toàn trong giao dịch, mà còn thật sự “chạm gu” Gen Z, hòa mình vào nhịp sống, văn hóa và sở thích của họ.

Sự trẻ trung, sáng tạo này đã được ghi nhận bằng loạt giải thưởng danh giá: WeChoice Awards 2024 gọi tên TPBank với giải Z First-Rate: Ứng dụng tài chính – tiêu dùng được giới trẻ yêu thích nhất; tính năng ChatPay tiếp tục gây bão quốc tế khi được The Asian Banker trao giải Best Social Banking Initiative in Asia Pacific 2025.

Những thành tích đó không chỉ là “cúp vàng” trên bảng xếp hạng ngành ngân hàng, mà còn là lời khẳng định TPBank đang thực sự trendsetter trong thế giới tài chính số – một ngân hàng cá tính, trẻ trung, “chuẩn gu” Gen Z và sẵn sàng bùng nổ trên bản đồ ngân hàng số khu vực.

Tham khảo thêm

TPBank – Từ lựa chọn số hóa trong khó khăn đến khát vọng E-Vietnam

TPBank – Từ lựa chọn số hóa trong khó khăn đến khát vọng E-Vietnam

Sống đỉnh từng khoảnh khắc với ưu đãi tuyển chọn từ TPBank JCB Cashback

Sống đỉnh từng khoảnh khắc với ưu đãi tuyển chọn từ TPBank JCB Cashback

CEO TPBank tiết lộ lý do khiến gian lận qua tài khoản cá nhân “không còn đất sống'

CEO TPBank tiết lộ lý do khiến gian lận qua tài khoản cá nhân “không còn đất sống"

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Tài nguyên đang bị ‘treo’ vì thủ tục: Nguy cơ vỡ kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công

Thiếu hụt nghiêm trọng nguồn cung đất đắp, cát san lấp cùng giá vật liệu leo thang đang khiến nhiều công trình trọng điểm tại Đà Nẵng đình trệ, đe dọa kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2025.

Giá USD hôm nay 14/9: Thị trường tự do "bốc hơi" mạnh

Đầu tư - Tài chính
Giá USD hôm nay 14/9: Thị trường tự do 'bốc hơi' mạnh

Tài nguyên đang bị ‘treo’ vì thủ tục: Đà Nẵng đề nghị sửa luật khoáng sản

Kinh tế
Tài nguyên đang bị ‘treo’ vì thủ tục: Đà Nẵng đề nghị sửa luật khoáng sản

Tài nguyên đang bị ‘treo’ vì thủ tục: Thị trường "nóng", thủ tục vẫn “lạnh”

Kinh tế
Tài nguyên đang bị ‘treo’ vì thủ tục: Thị trường 'nóng', thủ tục vẫn “lạnh”

Giá USD hôm nay 13/9: Thị trường tự do giữ giá

Đầu tư - Tài chính
Giá USD hôm nay 13/9: Thị trường tự do giữ giá

Đọc thêm

Vụ người đàn ông lớn tuổi bị đánh liên tiếp ở ngã tư: Công an mời tài xế ô tô lên làm việc
Chuyển động Sài Gòn

Vụ người đàn ông lớn tuổi bị đánh liên tiếp ở ngã tư: Công an mời tài xế ô tô lên làm việc

Chuyển động Sài Gòn

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM đã phối hợp với Công an phường Sài Gòn mời tài xế ô tô đánh liên tiếp vào người đàn ông lớn tuổi lên làm việc.

'Thất bại của NATO', những diễn biến đặc biệt trên chiến trường Ukraine khiến phương Tây lo ngại
Điểm nóng

"Thất bại của NATO", những diễn biến đặc biệt trên chiến trường Ukraine khiến phương Tây lo ngại

Điểm nóng

Thất bại của Ukraine tại khu vực chiến dịch đặc biệt sẽ là cú sốc lớn đối với NATO và dẫn đến leo thang xung đột, GS John Mearsheimer tại Đại học Chicago tuyên bố với Trung tá Lục quân Mỹỳ đã nghỉ hưu Daniel Davis trong cuộc phỏng vấn.

Tin sáng (156/9): Hà Nội FC “rơi tự do”, HLV Makoto Teguramori mất ghế?
Thể thao

Tin sáng (156/9): Hà Nội FC “rơi tự do”, HLV Makoto Teguramori mất ghế?

Thể thao

Hà Nội FC “rơi tự do”, HLV Makoto Teguramori mất ghế?; M.U gặp khó về thương vụ Elliot Anderson; Adam Wharton có thể tới Liverpool; Real Madrid chú ý tới Jeremy Monga; Larissa Riquelme làm bình luận viên ở World Cup 2026.

Bà Văn Thị Bạch Tuyết làm Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM
Chuyển động Sài Gòn

Bà Văn Thị Bạch Tuyết làm Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM

Chuyển động Sài Gòn

Bà Văn Thị Bạch Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM được chỉ định giữ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM.

Đại học Bách khoa công bố lịch thi đánh giá tư duy 2026: Có gì mới?
Xã hội

Đại học Bách khoa công bố lịch thi đánh giá tư duy 2026: Có gì mới?

Xã hội

Ngày 15/9, Đại học Bách khoa Hà Nội thông báo lịch thi đánh giá tư duy (TSA) năm 2026 với 3 đợt thi.

Thị trường tài sản số hôm nay 15/9: Đồng USDT biến động mạnh ở Việt Nam, dự báo Bitcoin sẽ thay thế vàng
Thị trường

Thị trường tài sản số hôm nay 15/9: Đồng USDT biến động mạnh ở Việt Nam, dự báo Bitcoin sẽ thay thế vàng

Thị trường

Thị trường tài sản số hôm nay 15/9: Theo dữ liệu cập nhật từ Binance, USDT trên thị trường P2P Việt Nam đã bất ngờ giảm mạnh trong một tuần trở lại đây.

Giá USD hôm nay 15/9: 'Nín thở' chờ đợi tín hiệu từ Fed
Đầu tư - Tài chính

Giá USD hôm nay 15/9: "Nín thở" chờ đợi tín hiệu từ Fed

Đầu tư - Tài chính

Giá USD hôm nay 15/9 trong nước ghi nhận không biến động so với sáng qua. Trong khi đó, chỉ số DXY chứng kiến nhịp chỉnh ngay từ lúc mở cửa.

Hơn 5.000 cây cảnh dáng thế độc, lạ hội tụ ở Gia Lai: Điều gì khiến giới yêu cảnh không thể bỏ lỡ?
Nhà nông

Hơn 5.000 cây cảnh dáng thế độc, lạ hội tụ ở Gia Lai: Điều gì khiến giới yêu cảnh không thể bỏ lỡ?

Nhà nông

Lần đầu tiên tổ chức sau khi tỉnh Gia Lai hợp nhất, Liên hoan Triển lãm Sinh vật cảnh mở rộng 2025 đã gây choáng ngợp với hơn 5.000 tác phẩm sinh vật cảnh và hàng chục ngàn tác phẩm cây cảnh thương mại.

Phương Tây tiết lộ ai đang lôi kéo NATO vào cuộc xung đột với Nga
Điểm nóng

Phương Tây tiết lộ ai đang lôi kéo NATO vào cuộc xung đột với Nga

Điểm nóng

Tổng thống Ukraine Zelensky đang lợi dụng sự cố máy bay không người lái ở Ba Lan để lôi kéo NATO vào cuộc xung đột với Nga, giáo sư Tuomas Malinen của Đại học Helsinki cho biết trên mạng xã hội X.

Chính sách thanh toán giỏ hàng đẹp nhất The Gió Riverside
Doanh nghiệp

Chính sách thanh toán giỏ hàng đẹp nhất The Gió Riverside

Doanh nghiệp

Khách hàng mua căn hộ tháp Gió Đông được hỗ trợ 100% lãi suất trong 36 tháng, ân hạn nợ gốc 5 năm cùng ưu đãi chiết khấu đến 18,5%. Đây là giỏ hàng đẹp nhất dự án The Gió Riverside với lợi thế vượt trội về vị trí, tầm nhìn hướng sông trải rộng 270 độ cùng chuỗi tiện ích cao cấp.

Bộ Công an triệt phá đường dây chế tạo, buôn bán hơn 3.500 vũ khí quân dụng trên toàn quốc
Pháp luật

Bộ Công an triệt phá đường dây chế tạo, buôn bán hơn 3.500 vũ khí quân dụng trên toàn quốc

Pháp luật

Ngô Quang Vỹ, 35 tuổi, ở Bắc Ninh, cùng đồng phạm chế tạo, mua bán hàng nghìn khẩu súng qua mạng xã hội, thu lời hàng tỷ đồng trước khi bị Bộ Công an triệt phá.

Ngựa bạch 'ăn sâm' ở Lai Châu: Hướng đi độc đáo giúp bà con vùng cao thoát nghèo
Giảm nghèo bốn phương

Ngựa bạch "ăn sâm" ở Lai Châu: Hướng đi độc đáo giúp bà con vùng cao thoát nghèo

Giảm nghèo bốn phương

Tận dụng lợi thế của "thủ phủ dược liệu" Sìn Hồ, HTX Mý Dao đã tiên phong phát triển mô hình nuôi ngựa bạch bằng chính những cây thuốc quý. Cách làm sáng tạo này không chỉ cho ra đời các sản phẩm nông nghiệp an toàn sinh học với giá trị kinh tế cao mà còn mở ra một hướng thoát nghèo bền vững, mang lại giá trị kép về kinh tế và bảo tồn cho người dân vùng cao.

Video: Thủ đoạn 'phù phép' rau trôi nổi vào bữa ăn học đường, siêu thị (Bài 1)
Bạn đọc

Video: Thủ đoạn "phù phép" rau trôi nổi vào bữa ăn học đường, siêu thị (Bài 1)

Bạn đọc

Những hình ảnh nhóm PV Dân Việt ghi nhận từ chợ đầu mối đến sân Công ty sơ chế cho thấy, rau củ đưa vào bữa ăn học đường, siêu thị không đẹp đẽ như hồ sơ doanh nghiệp quảng bá.

Cảnh báo khả năng xảy ra một cuộc chiến tranh lớn ở châu Âu
Điểm nóng

Cảnh báo khả năng xảy ra một cuộc chiến tranh lớn ở châu Âu

Điểm nóng

Nếu NATO bắt đầu bắn hạ máy bay không người lái trên không phận Ukraine, điều đó sẽ dẫn đến leo thang toàn diện và khơi mào một cuộc chiến tranh lớn ở châu Âu, Sahra Wagenknecht, lãnh đạo đảng "Liên minh Sahra Wanenknecht - Vì Lý trí và Công lý" (SWU) của Đức, cho biết.

Nhạc sĩ Trần Tiến: 108 ca khúc để đời và 70 ca khúc “không muốn mang đi hát với giun dế”
Dân Việt trò chuyện

Nhạc sĩ Trần Tiến: 108 ca khúc để đời và 70 ca khúc “không muốn mang đi hát với giun dế”

Dân Việt trò chuyện

Nếu nhiều nhạc sĩ dùng âm nhạc để vẽ giấc mơ, thì Trần Tiến dùng nó để chép lại đời thực. Một đời thực có bụi, có máu, có nụ cười và nước mắt. Có quê nghèo, có phố thị, có đồng bằng, cao nguyên và cả những khúc quanh tâm hồn không thể đặt tên.

Không phải chuối, cây cảnh như quạt gió khổng lồ, mang thiên đường nhiệt đới đến nhà, thu hút may mắn, tài lộc
Gia đình

Không phải chuối, cây cảnh như quạt gió khổng lồ, mang thiên đường nhiệt đới đến nhà, thu hút may mắn, tài lộc

Gia đình

Cây cảnh này là hiện thân của vẻ đẹp nhiệt đới tươi tốt, khổng lồ, ấn tượng, mang đến vẻ đẹp vô tận, biến đổi bất kỳ cảnh quan nào.

Gia đình đối tượng gây thảm án ở Đắk Lắk: Chúng tôi sẽ không để cháu bé bơ vơ
Tin tức

Gia đình đối tượng gây thảm án ở Đắk Lắk: Chúng tôi sẽ không để cháu bé bơ vơ

Tin tức

Hai ngày sau thảm án ở Đắk Lắk, gia đình của nghi phạm Nguyễn Nam Đại Thuận nén nỗi đau, chăm sóc cháu gái và gửi lời xin lỗi đến gia đình nạn nhân.

'Kinh tế xanh lam' ở tỉnh Lâm Đồng thực ra là kinh tế dựa vào rừng núi, hay biển cả?
Nhà nông

"Kinh tế xanh lam" ở tỉnh Lâm Đồng thực ra là kinh tế dựa vào rừng núi, hay biển cả?

Nhà nông

Lâm Đồng biển xanh (biển tỉnh Bình Thuận trước sáp nhập) thuộc top đầu Việt Nam về bờ biển dài, vựa cá lớn, năng lượng gió, du lịch biển, đảo và du lịch trên cát. Cùng với hệ thống cảng biển loại II, các cụm, khu công nghiệp… được định hướng sẽ trở thành một khu vực năng động, mạnh giàu từ biển mà hạt nhân là “phát triển trung tâm kinh tế biển” cho toàn vùng với các ngành kinh tế biển đa dạng.

Ảnh mặt mộc của Miss Grand Vietnam 2025 Nguyễn Thị Yến Nhi
Văn hóa - Giải trí

Ảnh mặt mộc của Miss Grand Vietnam 2025 Nguyễn Thị Yến Nhi

Văn hóa - Giải trí

Miss Grand Vietnam 2025 Nguyễn Thị Yến Nhi sở hữu gương mặt cá tính, số đo ba vòng 81-64-92 cm.

Giá xăng dầu hôm nay 15/9: Đồng loạt tăng giá
Thị trường

Giá xăng dầu hôm nay 15/9: Đồng loạt tăng giá

Thị trường

Giá xăng dầu hôm nay 15/9, trên thị trường dầu thô thế giới giá dầu thô có nhiều biến động, giá dầu thô tiếp tục phục hồi, chuẩn bị cho tuần tới tăng nhanh.

M.U thua đậm Man City, HLV Ruben Amorim vẫn nói điều khó tin
Thể thao

M.U thua đậm Man City, HLV Ruben Amorim vẫn nói điều khó tin

Thể thao

M.U vừa trải qua thất bại 0-3 trước Man City tại vòng 4 Premier League, nhưng HLV Ruben Amorim khẳng định ông sẽ không thay đổi triết lý bóng đá của mình.

NATO thất vọng tột cùng trước phản ứng bất ngờ của Mỹ đối với Nga
Điểm nóng

NATO thất vọng tột cùng trước phản ứng bất ngờ của Mỹ đối với Nga

Điểm nóng

Theo Reuters, các quốc gia NATO châu Âu được cho là 'thất vọng và bối rối' trước phản ứng của Washington đối với vụ máy bay không người lái của Nga xâm nhập không phận Ba Lan.

Cận cảnh toà nhà 17 tầng dùng để nuôi 12.000 con lợn ở Quảng Châu, Trung Quốc: Vận hành bằng công nghệ thông minh, AI
Nhà nông

Cận cảnh toà nhà 17 tầng dùng để nuôi 12.000 con lợn ở Quảng Châu, Trung Quốc: Vận hành bằng công nghệ thông minh, AI

Nhà nông

Trang trại 17 tầng của Công ty Công nghệ Yingzi Quảng Châu (Công ty Yingzi) tại Quảng Châu (Trung Quốc) đang nuôi khoảng 12.000 lợn nái được vận hành bởi các công nghệ thông minh, trí tuệ nhân tạo (AI) hàng đầu thế giới giống như một "pháo đài" an toàn sinh học bảo vệ đàn vật nuôi trước mọi dịch bệnh.

Mô hình nhỏ – hiệu quả lớn: Giảm nghèo từ nuôi cá lóc, ong mật ở xã Vĩnh Hoàng, tỉnh Quảng Trị
Video

Mô hình nhỏ – hiệu quả lớn: Giảm nghèo từ nuôi cá lóc, ong mật ở xã Vĩnh Hoàng, tỉnh Quảng Trị

Video

Những ao cá lóc phủ bạt xi măng, những đàn ong cần mẫn lấy mật từ rừng rú quê nhà, những mô hình tưởng nhỏ bé, giản dị, nhưng lại mở ra cơ hội lớn cho bà con xã Vĩnh Hoàng, tỉnh Quảng Trị thoát nghèo, vươn lên làm giàu.

HLV Hansi Flick hé lộ lý do cất Raphinha trên ghế dự bị khi Barcelona thắng Valencia 6-0
Thể thao

HLV Hansi Flick hé lộ lý do cất Raphinha trên ghế dự bị khi Barcelona thắng Valencia 6-0

Thể thao

Sau chiến thắng 6-0 của Barcelona trước Valencia, HLV Hansi Flick đã tiết lộ lý do ông cất cầu thủ chạy cánh Raphinha trên ghế dự bị.

Vĩnh Long dự chi ngân sách gần 100 tỷ đồng hỗ trợ đầu tư nhà ở xã hội
Nhà đất

Vĩnh Long dự chi ngân sách gần 100 tỷ đồng hỗ trợ đầu tư nhà ở xã hội

Nhà đất

Vĩnh Long dự kiến chi gần 100 tỷ đồng hỗ trợ hạ tầng kỹ thuật cho các dự án nhà ở xã hội, nhằm tháo gỡ khó khăn thu hút đầu tư và đáp ứng nhu cầu chỗ ở ngày càng lớn.

Tranh cãi quanh bộ phim “Mưa đỏ”: Có nên 'ôm trọn' các chi tiết lịch sử lên phim?
Văn hóa - Giải trí

Tranh cãi quanh bộ phim “Mưa đỏ”: Có nên "ôm trọn" các chi tiết lịch sử lên phim?

Văn hóa - Giải trí

“Mưa đỏ” đã chứng minh rằng phim lịch sử – chiến tranh cách mạng hoàn toàn có thể chinh phục khán giả và đạt được thành công thương mại. Nhà sử học Dương Trung Quốc khẳng định, điện ảnh không thể can thiệp vào quá khứ nhưng hoàn toàn có thể tạo dựng những điều tốt đẹp hơn cho hiện tại và tương lai.

Đức kêu gọi định đoạt tài sản của Nga theo cách này
Điểm nóng

Đức kêu gọi định đoạt tài sản của Nga theo cách này

Điểm nóng

Đảng Xanh Đức đang yêu cầu người đứng đầu hai ủy ban của Bundestag tổ chức các phiên điều trần chuyên môn về chủ đề "sử dụng tài sản nhà nước Nga" trong một trong những tuần họp sắp tới, tờ Spiegel đưa tin, trích dẫn hai lá thư mà đảng này có được.

Nữ ca sĩ xăm hình Nghệ sĩ Ưu tú Hoài Linh để ghi nhớ tình yêu là ai?
Văn hóa - Giải trí

Nữ ca sĩ xăm hình Nghệ sĩ Ưu tú Hoài Linh để ghi nhớ tình yêu là ai?

Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Ưu tú Hoài Linh là người sống khá kín tiếng về chuyện đời tư. Ít ai biết, anh từng có một mối tình kéo dài nhiều năm với ca sĩ Hà My – giọng ca một thời được yêu mến ở miền Nam.

Trồng 'cây tiền tỷ' ra quả to đẹp, đều tăm tắp, một người Quảng Ngãi lãi ròng 2 tỷ/năm, là Nông dân Việt Nam xuất sắc
Nhà nông

Trồng "cây tiền tỷ" ra quả to đẹp, đều tăm tắp, một người Quảng Ngãi lãi ròng 2 tỷ/năm, là Nông dân Việt Nam xuất sắc

Nhà nông

Sau hơn 7 năm đầu tư trồng sầu riêng-được ví như trồng "cây tiền tỷ" và dày công chăm sóc, đến nay ông Bùi Đức Quỳnh, thôn Đăk Tang, xã Rờ Kơi, tỉnh Quảng Ngãi (trước sáp nhập thuộc tỉnh Kon Tum) đã trở thành ông chủ của vườn sầu riêng 10 ha, thu về lợi nhuận hơn 2 tỷ đồng/năm. Ông Bùi Đức Quỳnh là 1 trong 63 gương mặt nông dân tiêu biểu được Hội đồng chung khảo Trung ương bình chọn nhận danh hiệu "Nông dân Việt Nam xuất sắc 2025".

Tin đọc nhiều

1

Nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Cao Đức Phát: Đất nước không thể vươn mình nếu nông thôn không vươn mình

Nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Cao Đức Phát: Đất nước không thể vươn mình nếu nông thôn không vươn mình

2

Tiếp tục tinh gọn bộ máy, không lập phòng trong vụ trực thuộc bộ, ngành; sắp xếp trường học, cơ sở giáo dục, y tế

Tiếp tục tinh gọn bộ máy, không lập phòng trong vụ trực thuộc bộ, ngành; sắp xếp trường học, cơ sở giáo dục, y tế

3

Ông Nguyễn Xuân Cường, nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT hiến kế thực hiện hai chương trình quan trọng

Ông Nguyễn Xuân Cường, nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT hiến kế thực hiện hai chương trình quan trọng

4

Tiếp tục thực hiện giới thiệu nhân sự Đoàn đại biểu Đảng bộ Quốc hội dự Đại hội XIV

Tiếp tục thực hiện giới thiệu nhân sự Đoàn đại biểu Đảng bộ Quốc hội dự Đại hội XIV

5

Châu Âu đã tìm ra cách lấy tài sản bị đóng băng của Nga

Châu Âu đã tìm ra cách lấy tài sản bị đóng băng của Nga