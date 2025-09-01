Chủ đề nóng

Cấm hàng loạt tuyến đường trung tâm TP.HCM dịp lễ 2/9 để bắn pháo hoa

Chinh Hoàng Thứ hai, ngày 01/09/2025 06:38 GMT+7
Để đảm bảo an toàn giao thông và phục vụ chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Công an TP.HCM sẽ cấm nhiều tuyến đường và điều chỉnh phân luồng tại các khu vực trung tâm.
TP.HCM cấm hàng loạt tuyến đường trung tâm dịp lễ 2/9 để bắn pháo hoa. Ảnh: CH

Theo thông báo từ Phòng Cảnh sát giao thông (PC08) Công an TP.HCM, chương trình bắn pháo hoa sẽ diễn ra tại 3 điểm: Đầu đường hầm sông Sài Gòn (phường An Khánh), khu trung tâm Thành phố mới (phường Bình Dương) và quảng trường Trung tâm Bãi Sau (phường Vũng Tàu). Thời gian bắn từ 21h00 đến 21h15 ngày 2/9.

Tại khu vực trung tâm TP.HCM, nơi có điểm bắn pháo hoa tại đầu hầm sông Sài Gòn, nhiều tuyến đường sẽ bị cấm lưu thông từ 19h30 ngày 2/9 đến 0h30 ngày 3/9.

Các tuyến đường cấm hoàn toàn:

Đường Lê Lợi (đoạn từ Pasteur đến Đồng Khởi).

Đường Nguyễn Huệ (đoạn từ Lê Thánh Tôn đến Tôn Đức Thắng).

Đường Đồng Khởi (đoạn từ Mạc Thị Bưởi đến Tôn Đức Thắng).

Đường Tôn Đức Thắng (đoạn từ Lê Duẩn đến cầu Khánh Hội).

Đường Võ Văn Kiệt (đoạn từ Pasteur đến hầm chui cầu Khánh Hội).

Đường Nguyễn Tất Thành (đoạn từ Hoàng Diệu đến cầu Khánh Hội).

Các lối lên, xuống cầu Ba Son và cầu Khánh Hội.

Các tuyến đường xung quanh Công trường Mê Linh và nhiều tuyến đường nhánh khác như Ngô Văn Năm, Nguyễn Siêu, Hàm Nghi, Hải Triều, Nguyễn Thiệp, Huỳnh Thúc Kháng, Nguyễn Công Trứ, Tôn Thất Thiệp, Mạc Thị Bưởi, Hai Bà Trưng, Hồ Tùng Mậu, Tôn Thất Đạm.

Lộ trình thay thế: Hướng từ phường Thạnh Tây đi phường Xóm Chiếu: Nguyễn Hữu Cảnh – Nguyễn Bỉnh Khiêm – Lê Duẩn – Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Nguyễn Du – Cách Mạng Tháng Tám – Nguyễn Thị Nghĩa – Nguyễn Thái Học – cầu Ông Lãnh – Hoàng Diệu – Nguyễn Tất Thành.

Hướng từ phường Xóm Chiếu đi phường Thạnh Mỹ Tây: Nguyễn Tất Thành – Hoàng Diệu – cầu Ông Lãnh – Nguyễn Thái Học – Nguyễn Thị Nghĩa – Cách Mạng Tháng Tám – Nguyễn Thị Minh Khai – Xô Viết Nghệ Tĩnh.

Hướng từ phường An Khánh đi phường Hòa Hưng: Võ Nguyên Giáp – Điện Biên Phủ – Đinh Tiên Hoàng – Võ Thị Sáu – Ba Tháng Hai – Lê Hồng Phong.

Hướng từ phường Hòa Hưng đi phường An Khánh: Lê Hồng Phong – Điện Biên Phủ – Võ Nguyên Giáp.

PC08 cũng lưu ý cấm các loại phương tiện dừng, đỗ và tụ tập xem pháo hoa trên nhiều cây cầu như Thủ Thiêm, Bình Lợi, Bình Triệu, Mống, Calmette, Ông Lãnh, vượt Hàng Xanh, vượt Gò Dưa, Phú Mỹ, vượt Nguyễn Hữu Cảnh, Kênh Thanh Đa, Sài Gòn, Rạch Chiếc...

Tại khu trung tâm Thành phố mới (phường Bình Dương) và Quảng trường Trung tâm Bãi Sau (phường Vũng Tàu), giao thông cũng sẽ được điều chỉnh để phục vụ sự kiện.

Tại khu vực Bình Dương, cấm các phương tiện lưu thông trên đường Hùng Vương (từ ngã tư Hùng Vương + Võ Văn Kiệt đến ngã tư Hùng Vương + Lý Thái Tổ), đường Lê Lợi và Huỳnh Thúc Kháng (một phần). Thời gian cấm từ 18h00 ngày 2/9 đến khi kết thúc chương trình.

Tại khu vực Vũng Tàu, cấm các phương tiện trên đường Thùy Vân (từ Đoàn Trung Còn đến Thi Sách), đường Lê Hồng Phong (từ vòng xoay Đài Tưởng niệm Liệt sĩ đến Thùy Vân) và các tuyến đường nhánh Trần Chánh Chiếu, Lê Văn Thọ. Thời gian cấm từ 15h00 ngày 2/9 đến khi kết thúc.

Công an TP.HCM khuyến cáo người dân cần chấp hành theo sự hướng dẫn của lực lượng chức năng và hệ thống báo hiệu giao thông để đảm bảo trật tự và an toàn. Tùy theo tình hình thực tế, PC08 sẽ điều chỉnh phương án phân luồng phù hợp nhất.

