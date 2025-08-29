TP.HCM chỉ đạo "nóng" việc xóa các lối đi tự mở qua đường sắt





Hành lang đường sắt ở TP.HCM. Ảnh: Minh họa

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường cho biết ngày 29/8 đã giao Công an TP.HCM, Sở Xây dựng, Ban An toàn giao thông thành phố và UBND các phường có tuyến đường sắt đi qua như: Tân Đông Hiệp, Dĩ An, Linh Xuân, Hiệp Bình...

Động thái này được đưa ra sau khi Cục Đường sắt Việt Nam có công văn đề nghị TP.HCM đẩy mạnh các biện pháp đảm bảo an toàn.

Theo chỉ đạo mới, Công an TP.HCM được yêu cầu tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các khu vực đường sắt đi qua, nhất là vào giờ cao điểm, nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm. Lực lượng chức năng cần phối hợp chặt chẽ với các địa phương để giải quyết các "điểm nóng" về lối đi tự mở và lấn chiếm hành lang an toàn đường sắt.

Sở Xây dựng được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, rà soát các trường hợp người dân sửa chữa, xây dựng công trình trong phạm vi hành lang an toàn giao thông đường sắt. Sở phải kiên quyết xử lý, yêu cầu khôi phục hiện trạng ban đầu để đảm bảo an toàn.

Ngoài ra, Sở Xây dựng cũng phải rà soát, bổ sung hệ thống báo hiệu, biển cảnh báo tại các vị trí giao cắt giữa đường sắt và đường bộ có nguy cơ tai nạn cao. Sở sẽ tiếp tục đôn đốc UBND phường Tân Đông Hiệp và Dĩ An xử lý dứt điểm các lối đi tự mở tại Km1705+500 và Km1707+175.

Đặc biệt, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM còn yêu cầu UBND các phường, xã có đường sắt đi qua trong việc quản lý, bảo vệ và xử lý lấn chiếm đất dành cho đường sắt.

UBND phường Tân Đông Hiệp và Dĩ An được yêu cầu khẩn trương báo cáo Sở Xây dựng để trình cấp có thẩm quyền xem xét đầu tư dự án xây dựng đường gom. Mục đích là để xóa bỏ hoàn toàn các lối đi tự mở tại 2 vị trí nguy hiểm trên.

Trong thời gian dự án chưa hoàn thành, các phường phải áp dụng các biện pháp đảm bảo an toàn tạm thời như: Phân luồng giao thông, hạn chế xe tải nặng, duy trì đầy đủ biển báo và bố trí lực lượng kiểm tra thường xuyên tại các lối đi tự mở để phòng ngừa tai nạn.

Sở Xây dựng là cơ quan được giao theo dõi, đôn đốc và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện, đề xuất giải quyết các vướng mắc nếu có.