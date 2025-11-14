TP.HCM có thêm 3 tân Phó Chủ tịch

Ngày 14/11, tại kỳ họp thứ 5 HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, các đại biểu đã bầu các ông Hoàng Nguyên Dinh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; Nguyễn Công Vinh, Giám đốc Sở Tài Chính TPHCM; Trần Văn Bảy, Chánh Thanh tra TPHCM; giữ chức Phó Chủ tịch UBND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Phó Chủ tịch TP.HCM. Ảnh: Việt Dũng/SGGP

Theo đó, ông Hoàng Nguyên Dinh trúng cử với 149/161 phiếu (đạt tỷ lệ 92,55%); ông Nguyễn Công Vinh trúng cử với 159/161 phiếu, (đạt tỷ lệ 98,76 %); ông Trần Văn Bảy trúng cử với 160/161 phiếu, (đạt tỷ lệ 99,38%).

Với việc 3 Phó Chủ tịch được bầu, hiện UBND TP.HCM có 9 Phó Chủ tịch, gồm các đồng chí: Nguyễn Lộc Hà, Nguyễn Văn Dũng, Nguyễn Mạnh Cường, Bùi Xuân Cường, Trần Thị Diệu Thúy, Bùi Minh Thạnh, Hoàng Nguyên Dinh, Nguyễn Công Vinh và Trần Văn Bảy.

Các tân Phó Chủ tịch TP.HCM nhận hoa chúc mừng của lãnh đạo thành phố. Ảnh: Việt Dũng/SGGP

Ông Trần Văn Bảy (SN 1971, quê quán Đồng Nai). Ông có trình độ Thạc sĩ luật, Cao cấp lý luận chính trị. Ông Trần Văn Bảy công tác, giảng dạy tại Trường đại học Luật TP.HCM từ năm 1995 - 2008, là giảng viên, Bí thư Đoàn Trường đại học Luật TP.HCM, Phó trưởng phòng đào tạo. Sau đó ông chuyển công tác, làm Phó giám đốc Sở Tư pháp, Chủ tịch UBND quận 9 cũ, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM, Chánh Thanh tra TP.HCM.



Ông Nguyễn Công Vinh có trình độ Cử nhân luật, Cao cấp lý luận chính trị. Ông Vinh từng là Chủ tịch UBND huyện Châu Đức (Bà Rịa - Vũng Tàu), Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu...



Ông Hoàng Nguyên Dinh (SN 1980). Ông có trình độ Cử nhân luật, Thạc sĩ xây dựng cầu đường, Cao cấp lý luận chính trị. Ông từng là Bí thư Thành ủy Vũng Tàu, Chủ tịch UBND huyện Châu Đức, Bí thư Huyện ủy Châu Đức, Giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành giao thông tỉnh, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ)...