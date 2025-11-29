Công bố danh mục thủ tục hành chính thu lệ phí 0 đồng ở TP.HCM

Thực hiện Nghị quyết số 411/NQ-HĐND ngày 29/9/2025 của HĐND TP.HCM về áp dụng chính sách lệ phí 0 đồng, UBND TP.HCM đã ban hành văn bản chỉ đạo triển khai đồng bộ trên toàn địa bàn sau sắp xếp.

Theo đó, mức thu lệ phí bằng 0 đồng sẽ được áp dụng đối với các thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến, nhằm thúc đẩy chuyển đổi số, giảm chi phí cho người dân và doanh nghiệp.

Theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP.HCM, việc miễn lệ phí được áp dụng thống nhất tại các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân 168 phường, xã, đặc khu. Các đơn vị có trách nhiệm phát hành biên lai thu phí với mức thu bằng 0 đồng theo đúng quy định của Nghị quyết 411/NQ-HĐND và hướng dẫn của Sở Tài chính.

Hàng trăm thủ tục ở nhiều lĩnh vực được miễn phí hoàn toàn

Đi kèm văn bản chỉ đạo, UBND TP.HCM đã ban hành Danh mục thủ tục hành chính thu lệ phí 0 đồng. Danh mục này trải rộng nhiều lĩnh vực như đất đai, hộ tịch, đăng ký kinh doanh, lao động, cấp giấy phép xây dựng… với hàng trăm thủ tục được miễn toàn bộ phí và lệ phí khi nộp trực tuyến.

Trong lĩnh vực đất đai – nhóm thủ tục chiếm tỷ lệ lớn nhất – có nhiều thủ tục quan trọng như: Giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; tách thửa, hợp thửa; cấp mới, cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; đính chính giấy chứng nhận; đăng ký biến động; xác định lại diện tích đất ở… đều được áp dụng mức lệ phí 0 đồng khi thực hiện trực tuyến.

Ở lĩnh vực đăng ký kinh doanh, các thủ tục như đăng ký thành lập hộ kinh doanh, đăng ký thay đổi nội dung, cấp lại/cấp đổi giấy chứng nhận cũng được miễn lệ phí. Tương tự, các thủ tục của hợp tác xã như đăng ký thành lập, đăng ký hoạt động chi nhánh, cấp đổi giấy chứng nhận đều nằm trong danh mục miễn phí.

Đặc biệt, đối với lĩnh vực lao động – việc làm, TP.HCM miễn lệ phí cấp, gia hạn, cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài, áp dụng tại Sở Nội vụ, Ban Quản lý các khu chế xuất – công nghiệp và Ban Quản lý Khu công nghệ cao. Chính sách này được đánh giá sẽ giảm đáng kể chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp trong giai đoạn phục hồi và mở rộng đầu tư.

Ngoài ra, lĩnh vực hộ tịch – vốn liên quan mật thiết đến người dân – cũng được áp dụng lệ phí 0 đồng cho loạt thủ tục như đăng ký khai sinh, kết hôn, khai tử (kể cả trường hợp có yếu tố nước ngoài), đăng ký lại các sự kiện hộ tịch… giúp giảm đáng kể chi phí và thời gian thực hiện thủ tục.

Thúc đẩy dịch vụ công trực tuyến, giảm chi phí cho người dân

Theo UBND TP.HCM, việc áp dụng mức lệ phí 0 đồng không chỉ giúp giảm gánh nặng chi phí cho người dân, doanh nghiệp mà còn khuyến khích sử dụng dịch vụ công trực tuyến, qua đó nâng cao tỷ lệ hồ sơ trực tuyến, giảm tải cho bộ phận một cửa.

Chính sách này cũng phù hợp chủ trương chuyển đổi số của thành phố sau sắp xếp, tạo sự thống nhất trong việc áp dụng các dịch vụ công hiện đại, thúc đẩy minh bạch và cải thiện chất lượng phục vụ.

UBND TP.HCM yêu cầu các sở ngành và địa phương công khai đầy đủ danh mục thủ tục được miễn lệ phí, hướng dẫn người dân tiếp cận và thực hiện trực tuyến, đồng thời đảm bảo hạ tầng kỹ thuật vận hành ổn định, tránh phát sinh ùn tắc hồ sơ.