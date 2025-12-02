TP.HCM lấy khoa học công nghệ làm chìa khóa mở ra mô hình tăng trưởng mới

"Siêu đô thị" tăng tốc bằng tri thức và công nghệ

Đây là nhấn mạnh của ông Võ Minh Thành, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM tại Hội nghị Thượng đỉnh của Cộng đồng Thông minh Thế giới (ICF) đang diễn ra tại phường Bình Dương (TP.HCM) từ ngày 2 đến 5/12.

ICF Global Summit 2025 quy tụ hơn 600 lãnh đạo toàn cầu, chuyên gia đô thị, nhà phát triển quốc tế, tập đoàn công nghệ, viện nghiên cứu và nhà đầu tư hàng đầu.

TP.HCM với vai trò chủ nhà cũng đánh dấu lần đầu tiên một thành phố ở Đông Nam Á được ICF tin tưởng giao trọng trách tổ chức sự kiện thường niên quan trọng nhất của mạng lưới quốc tế này.

Trong phiên sáng 2/12 với chủ đề “Tăng tốc trở thành Cộng đồng Thông minh”, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM đã nhấn mạnh vai trò tiên phong của khoa học công nghệ.

Ông Võ Minh Thành, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM, trình bày tại ICF Global Summit 2025 ngày 2/12. Ảnh: Ban tổ chức

Ông Võ Minh Thành khẳng định: “Chủ đề của ngày làm việc hôm nay phản ánh đúng tinh thần TP.HCM đang theo đuổi. Trong bối cảnh thế giới chuyển động nhanh, những đô thị nào biết tăng tốc bằng tri thức và công nghệ, biết kết nối giữa các cộng đồng và biết chủ động đổi mới, sẽ là những đô thị dẫn dắt tương lai”.

Ông cho biết: “Chúng tôi nhận thức sâu sắc rằng khoa học công nghệ chính là chìa khóa mở ra mô hình tăng trưởng mới, mở ra chất lượng sống mới và mở ra cấu trúc quản trị mới".

Ông Thành cũng làm rõ thêm nội dung liên quan: “TP.HCM đang triển khai mạnh mẽ chuyển đổi kép – chuyển đổi số và chuyển đổi xanh; xây dựng và vận hành hệ thống dữ liệu dùng chung; tăng cường ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản trị đô thị; phát triển hạ tầng giao thông và logistics thông minh. Đồng thời mở rộng các không gian đổi mới sáng tạo dựa trên mô hình hợp tác chặt chẽ giữa Nhà nước – Viện trường – Doanh nghiệp”.

Chính sự hội tụ của những yếu tố đó tạo nên nền tảng để Thành phố phát triển theo hướng thông minh, bền vững, nhân văn, và trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo của khu vực Đông Nam Á, đại diện của TP.HCM nói với các đại biểu quốc tế và trong nước.

Các đại biểu tại phiên sáng 2/12 tại ICF Global Summit 2025 do TP.HCM đăng cai. Ảnh: Ban tổ chức

Câu chuyện kế thừa thành công

Hội nghị Thượng đỉnh Toàn cầu 2025 của ICF tại TP.HCM được ông Lou Zacharilla, đồng sáng lập ICF, gọi là "câu chuyện kế thừa thành công hiếm có" sau khi TP.HCM tiếp nhận vai trò đăng cai từ Bình Dương (đã được hợp nhất vào TP.HCM từ 1/7/2025 cùng với Bà Rịa – Vũng Tàu). Năm 2023, tỉnh Bình Dương vào Top 7 của ICF và đây là kết quả lần thứ ba liên tiếp được vinh danh trong nhóm 7 đô thị dẫn đầu ICF.

Tại tỉnh Bình Dương cũ, Becamex Group đã được tỉnh giao nhiệm vụ lập dự án và phối hợp với các địa phương, sở ngành triển khai xây dựng dự án Thành phố thông minh Bình Dương để đạt được thành quả như trên.

Bà Trần Thị Hồng Minh, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Becamex, đã nhấn mạnh thêm ý nghĩa của sự kế thừa được ông Zacharilla quan tâm: “Chúng tôi càng ý thức sâu sắc hơn trách nhiệm của mình trong việc kế thừa và phát huy những giá trị đã được kiểm chứng qua thực tiễn... Đây không phải là việc sao chép một mô hình có sẵn, mà là hành trình kế thừa có chọn lọc, điều chỉnh và làm mới các kinh nghiệm đã được kiểm chứng để phù hợp với quy mô, đặc thù và khát vọng của TP.HCM, một đại đô thị giữ vai trò đầu tàu của quốc gia".

Cũng trong hôm nay, ICF Global Summit 2025 đã công bố Top 7 Cộng đồng Thông minh Toàn cầu 2025. Đó là thành phố Assai (Parana, Brazil); thành phố Bursa (Thổ Nhĩ Kỳ); Vùng Durham (tỉnh Ontario, Canada); thành phố Fairfield (hạt Jefferson, bang Iowa, Mỹ); thành phố Hilliard (bang Ohio, Mỹ); thành phố Kingston (tỉnh Ontario, Canada); đô thị Las Rozas de Madrid (Tây Ban Nha).

Bà Hồng Minh cho biết từng cộng đồng trong Top 7 của năm 2025 đều có phương cách thực hiện khác nhau nhưng tất cả đều khẳng định một sự thật. Đó là sự “thông minh” của một đô thị không nằm ở độ lớn của ngân sách hay mức độ hiện đại của công nghệ, mà ở khả năng kết nối, khả năng đồng kiến tạo, và khả năng chuyển hóa nguồn lực tiềm năng thành giá trị thiết thực cho đời sống của người dân.

Bà Trần Thị Hồng Minh, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Becamex, trình bày tại ICF Global Summit 2025 ngày 2/12. Ảnh: Ban tổ chức

“Đó cũng chính là tinh thần mà Becamex cam kết tiếp tục đóng góp cho TP.HCM và các địa phương khác của Việt Nam trên hành trình phát triển dựa trên tri thức, công nghệ và đổi mới sáng tạo”, bà Minh khẳng định.

Chủ đề của Hội nghị Thượng đỉnh Toàn cầu 2025 tại TP.HCM của ICF là: “Thông minh và sẵn sàng đầu tư – Chuyển đổi nền kinh tế Việt Nam”. Diễn đàn quan trọng này sẽ xoay quanh 6 trụ cốt lõi của ICF (Bình đẳng số – Lực lượng lao động tri thức – Đổi mới sáng tạo – Hạ tầng băng thông rộng – Bền vững – Gắn kết cộng đồng) và phù hợp hoàn toàn với 5 trụ cột chuyển đổi số của Nghị quyết 57-NQ/TW và Kế hoạch 459-KH/TU của Thành phố, theo UBND TP.HCM.



