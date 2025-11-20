WEF và TP.HCM đưa Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025 vươn tầm quốc tế, hướng tới các cam kết đột phá

Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025 với chủ đề “Chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số” sẽ chính thức diễn ra ngày 25-27/11. Sự kiện do UBND TP.HCM chỉ đạo, Trung tâm Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (HCMC C4IR) chủ trì, phối hợp cùng các cơ quan, bộ ngành và WEF.

Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025 tại TP.HCM cuối tháng 11 hướng tới các cam kết đột phá. Ảnh: N.T.

Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) quy tụ các Lãnh đạo chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương quốc tế, chuyên gia, doanh nghiệp và học giả trong và ngoài nước, các tổ chức quốc tế để định hình các chương trình nghị sự quốc tế.

Theo Ban tổ chức, Diễn đàn tiếp tục nhận được sự quan tâm sâu sắc của Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương, các địa phương trong và ngoài nước, cùng cộng đồng doanh nghiệp quốc tế. Diễn đàn sẽ có sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn; Giám đốc Điều hành WEF Stephan Mergenthaler; lãnh đạo các ban, bộ, ngành và địa phương.

Đối với khách mời quốc tế, tính đến ngày 17/11, TP.HCM đã nhận được phản hồi xác nhận tham dự Diễn đàn của 22 đoàn lãnh đạo bộ, ngành, địa phương các nước, các tổ chức quốc tế; 75 đoàn từ các trung tâm cách mạng công nghiệp lần thứ 4, trung tâm đổi mới sáng tạo và các tập đoàn lớn từ châu Âu, châu Mỹ, châu Úc và châu Á.

Không gian đối thoại chiến lược thúc đẩy hợp tác, thu hút đầu tư tại Diễn đàn

Trong 3 ngày chính của Diễn đàn, dự kiến sẽ có các hoạt động chính, như: Chương trình CEO 500 – TEA CONNECT, Phiên toàn thể, chương trình đối thoại chính sách, talkshow truyền cảm hứng cho giới trẻ.

Đáng chú ý, CEO 500 - TEA CONNECT vào ngày 25/11 với chủ đề “Thành phố Hồ Chí Minh: Hướng đến siêu đô thị quốc tế trong kỷ nguyên số” sẽ quy tụ 500 đại biểu, gồm Thủ tướng Phạm Minh Chính, lãnh đạo các Bộ ngành, lãnh đạo TP.HCM, tổ chức quốc tế và các tập đoàn doanh nghiệp hàng đầu trong và ngoài nước.

Đây sẽ là không gian đối thoại chiến lược để thúc đẩy hợp tác, thu hút các nguồn vốn đầu tư chiến lược và hình thành cơ chế phối hợp lâu dài giữa doanh nghiệp trong nước và quốc tế. Chương trình cũng là dịp đề xuất các sáng kiến đột phá, chính sách phù hợp với bối cảnh phát triển mới của Việt Nam, và đặc biệt là TP.HCM trong kỷ nguyên xây dựng siêu đô thị số sau khi Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu hợp nhất vào TP.HCM ngày 1/7/2025.

TP.HCM đã sẵn sàng cho Diễn đàn

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn vào chiều 19/11 đã có cuộc họp tại Trụ sở UBND TP.HCM với Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được và lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố để kiểm tra tiến độ Diễn đàn.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn chủ trì cuộc họp tại Trụ sở UBND TP.HCM. Ảnh: VGP

Báo cáo tiến độ chuẩn bị Diễn đàn, ông Lê Trường Duy - Giám đốc HCMC C4IR – cho biết công tác chuẩn bị nội dung, chương trình nghị sự của diễn đàn đang theo sát các chỉ đạo.

Theo ông Duy, dự kiến có 10 thỏa thuận hợp tác ký kết, tập trung vào các lĩnh vực năng lượng, logistics, trí tuệ nhân tạo và tài chính…, cùng dự kiến công bố Tuyên bố chung giữa TP.HCM và WEF.

Để tuyên truyền cho sự kiện quan trọng này, TP.HCM đã phối hợp với WEF truyền thông trên các kênh truyền thông toàn cầu và mạng lưới đối tác quốc tế của WEF, đồng thời triển khai hoạt động truyền thông trong nước trên các kênh báo chí, truyền hình trong và quốc tế, trong đó có các hãng tin lớn, như Nikkei, Bloomberg, The New York Times.

Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đánh giá cao TP.HCM đã chủ động, tích cực phối hợp với các bộ, ngành Trung ương triển khai công tác chuẩn bị theo đúng tiến độ đề ra, đạt kết quả tốt. Phó Thủ tướng đề nghị thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền trước sự kiện; khẩn trương trang trí đường phố với băng rôn, pano, nhất là trên tuyến đường từ sân bay Tân Sơn Nhất về trung tâm hội nghị.

Về nội dung, Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành liên quan và TP.HCM tiếp tục rà soát, cập nhật, bổ sung nội dung phát biểu của lãnh đạo Chính phủ, TP.HCM theo hướng ngắn gọn theo tiêu chuẩn của WEF, trong đó cần nêu được những ưu tiên, nhu cầu cũng như quảng bá tiềm năng, thế mạnh của đất nước và thành phố, trên cơ sở đó đề xuất định hướng hợp tác với các đối tác quốc tế.

Đối với Phiên toàn thể, Phó Thủ tướng gợi ý cần có thêm diễn giả là lãnh đạo một số doanh nghiệp tiêu biểu trong nước và quốc tế. Phó Thủ tướng cũng đề nghị TP.HCM tiếp tục thúc đẩy việc ký kết các văn kiện hợp tác giữa thành phố với WEF, với các nước và với các doanh nghiệp nước ngoài. Đối với công tác an ninh, dù thành phố đã có nhiều kinh nghiệm, Phó Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu không thể chủ quan.

Phó Thủ tướng đề nghị TPHCM tiếp tục phối hợp với WEF để chia sẻ kinh nghiệm, bí quyết nhằm đưa Diễn đàn vươn tầm quốc tế trong những năm tới.

Niềm tin chiến lược vào tầm vóc mới của TP.HCM

Theo Ban tổ chức Diễn đàn, sự tham gia của các tổ chức quốc tế hàng đầu chính là các tín hiệu mạnh mẽ cho thấy niềm tin chiến lược vào tầm vóc mới của TP.HCM trong nền kinh tế tri thức và công nghệ đang vận động nhanh chóng.

Cụ thể, WEF là đơn vị dẫn dắt xu hướng toàn cầu về chuyển đổi công nghiệp, tương lai việc làm, công nghệ số và mạng lưới đổi mới sáng tạo. Liên Hợp Quốc (UN) và các tổ chức chuyên trách như UNESCO, Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU) là những cơ quan giữ vai trò then chốt trong thúc đẩy phát triển bền vững, giáo dục, và thu hẹp khoảng cách số.

Thiskyhall Sala (phường An Khánh, TP.HCM) là địa điểm diễn ra Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025 với chủ đề "Chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số". Ảnh: Thaco

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Tổ chức Tài chính Quốc tế IFC (thuộc Nhóm Ngân hàng Thế giới) là những định chế tài chính toàn cầu có ảnh hưởng sâu rộng đến ổn định kinh tế vĩ mô và dòng chảy đầu tư quốc tế. Đáng chú ý hơn nữa, IFC đã và đang dành nhiều ưu tiên cho thị trường Việt Nam, tập trung vào khối kinh tế tư nhân.

Bên cạnh đó, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) cũng là đối tác quan trọng trong nhiều chương trình phát triển xã hội và tăng trưởng bao trùm ở Việt Nam.



Một tổ chức quốc tế lớn khác cũng sẽ tham dự chính là Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO). Đây là là một cơ quan chuyên môn của Liên hợp quốc, được thành lập năm 1945 để chống nạn đói, đảm bảo an ninh lương thực cho tất cả mọi người, và thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững.

Các sự kiện chính trong Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025



Ngày 25/11 mở đầu bằng Talkshow truyền cảm hứng dành cho giới trẻ và chương trình CEO500 – TEA CONNECT, kết nối lãnh đạo Chính phủ, lãnh đạo WEF và hơn 500 CEO toàn cầu. Buổi tối cùng ngày diễn ra tiệc chiêu đãi chính thức do UBND TP.HCM chủ trì.

Ngày 26/11 là trọng tâm của Diễn đàn, với phiên toàn thể và 5 báo cáo chiến lược về chuyển đổi xanh, kinh tế thông minh, quản trị siêu đô thị, sản xuất và chuỗi cung ứng toàn cầu. Buổi chiều sẽ là đối thoại giữa lãnh đạo các bộ, ngành và chuyên gia quốc tế; sau đó là phiên trao đổi trực tiếp giữa Thủ tướng Phạm Minh Chính và Giám đốc điều hành WEF Stephan Mergenthaler.

Ngày 27/11 tập trung hoạt động thực địa tại CMC Data Center và Galaxy Innovation Hub, hội thảo với chuyên gia Việt Nam ở nước ngoài, cũng như chương trình kết nối doanh nghiệp Việt Nam – Trung Quốc. Tối 27/11 diễn ra Đêm kết nối mạng lưới C4IR toàn cầu – lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam với sự tham dự của 15 trung tâm C4IR trên thế giới.

