



TP.HCM phân cấp quản lý hạ tầng kỹ thuật cho chính quyền cấp xã trong đó có công viên, cây xanh đô thị. Ảnh: CH

Ngày 13/9, Văn phòng UBND TP.HCM đã ban hành văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP về việc phân cấp quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật cho các đơn vị sau khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp.

Theo đó, TP.HCM sẽ phân cấp quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ với hệ thống hạ tầng giao thông đường bộ. Cụ thể, chính quyền cấp xã sẽ được giao quản lý một số công trình thuộc các lĩnh vực sau: Hệ thống thoát nước, thoát nước mưa, các tuyến cống, kênh rạch nằm hoàn toàn trong địa giới hành chính một xã và không kết nối liên phường, liên xã.

Kênh rạch: Các tuyến kênh rạch đi qua một xã, không kết nối với hệ thống cửa xả do Sở Xây dựng hoặc đơn vị nông nghiệp môi trường quản lý.

Hồ điều tiết: Các hồ điều tiết quy mô công trình cấp 4 nằm trong địa giới hành chính một xã.

Thoát nước thải: Các hệ thống xử lý nước thải phân tán phục vụ khu dân cư thuộc địa bàn xã, phường.

Các công trình thoát nước còn lại sẽ do đơn vị chuyên ngành trực thuộc Sở Xây dựng quản lý.

Công viên, cây xanh đô thị: UBND cấp xã quản lý các hoa viên công cộng dưới 1ha và công viên trong khu nhà ở.

Cây xanh: Cây xanh trong công viên, mảng xanh được phân cấp cho đơn vị quản lý công viên, mảng xanh đó. Riêng cây xanh đường phố sẽ do đơn vị chuyên ngành trực thuộc Sở Xây dựng quản lý.

Đối với công viên chuyên đề giải trí, văn hóa lịch sử, tùy theo đặc thù sẽ có đơn vị phù hợp quản lý.

Chiếu sáng đô thị: Hệ thống chiếu sáng dân lập sẽ được phân cấp toàn bộ cho UBND cấp xã.

Hệ thống chiếu sáng đô thị trên toàn thành phố (trừ các khu vực đặc khu, xã đảo) sẽ do đơn vị chuyên ngành trực thuộc Sở Xây dựng quản lý thống nhất.

Ngoài ra, văn bản cũng nêu rõ đối với các khu vực đặc khu và xã đảo, toàn bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật sẽ được phân cấp cho UBND đặc khu, xã đảo quản lý. Các công trình có cấp công trình đặc biệt, quy mô lớn, kỹ thuật phức tạp sẽ do đơn vị chuyên ngành trực thuộc Sở Xây dựng quản lý.

UBND TP.HCM giao Sở Xây dựng phối hợp với Sở Tư pháp rà soát lại hình thức, thể thức văn bản để hướng dẫn các đơn vị thực hiện hoặc tham mưu UBND TP ban hành văn bản triển khai theo quy định pháp luật.