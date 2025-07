Ra quân gỡ bỏ bảng hiệu quảng cáo cờ bạc trái phép tại TP.HCM

Ngày 30/7, UBND xã Củ Chi cho biết đã chỉ đạo các lực lượng chức năng, bao gồm Công an xã Củ Chi, Phòng Kinh tế và Phòng Văn hóa - Xã hội, tổ chức kiểm tra rà soát trên các tuyến đường trục chính.

Hình ảnh biển quảng cáo trái phép trên các con đường ở xã Củ Chi. Ảnh: CH

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện một số bảng hiệu tại các tiệm tạp hóa, quán ăn có in hình ảnh và thông tin quảng bá cho các trang web cờ bạc, cá độ trực tuyến, điển hình là trên các tuyến đường Nguyễn Thị Lắng và Trần Tử Bình.

Ngay khi tiếp nhận phản ánh từ người dân, chính quyền địa phương đã lập tức tổ chức tuyên truyền và vận động các hộ kinh doanh tự giác tháo dỡ các bảng hiệu vi phạm này.

Trước đó, vào ngày 27/7, Công an xã Nhuận Đức (cũng thuộc huyện Củ Chi cũ) cũng đã triển khai lực lượng phối hợp với an ninh cơ sở và cảnh sát khu vực để kiểm tra, tuyên truyền và xử lý tình trạng tương tự. Theo ghi nhận từ người dân và qua kiểm tra thực tế, nhiều bảng hiệu quảng cáo cờ bạc đã xuất hiện trên các tuyến đường như Phạm Văn Cội (ấp Xóm Bưng) và Nguyễn Thị Rành (thuộc ấp Xóm Mới, xã Trung Lập Hạ cũ).

Ngay lập tức, Công an xã Nhuận Đức đã vận động người dân tháo dỡ, xóa bỏ các bảng hiệu vi phạm. Song song với đó, lực lượng chức năng cũng đang tiến hành xác minh đơn vị in ấn, quảng cáo trái phép những nội dung này để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Lãnh đạo các địa phương nhấn mạnh rằng, việc gắn bảng hiệu quảng cáo các trang web cờ bạc không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng mà còn tiềm ẩn nguy cơ lôi kéo người dân, đặc biệt là giới trẻ, tham gia vào các hoạt động cá độ, gây ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh trật tự xã hội. Chính quyền và công an địa phương khẳng định sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, rà soát và xử lý nghiêm khắc mọi hành vi vi phạm tương tự nhằm đảm bảo môi trường sống lành mạnh và an toàn cho người dân.