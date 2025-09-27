TP.HCM tăng cường ứng phó các đe dọa an ninh phi truyền thống

Nguy cơ từ khủng bố, tội phạm xuyên quốc gia và công nghệ cao

UBND TP.HCM vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 147/NQ-CP của Chính phủ về chiến lược tổng thể quốc gia phòng ngừa, ứng phó với các đe dọa an ninh phi truyền thống đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045.

UBND TP.HCM nhận định, bên cạnh các yếu tố tự nhiên như biến đổi khí hậu, dịch bệnh, thiên tai…, những hoạt động tiêu cực của con người đang nổi lên như một thách thức lớn.

Các nạn nhân bị lừa đảo sang Campuchia qua đường dây "việc nhẹ, lương cao" được giải cứu, đang chờ làm thủ tục nhập cảnh qua cửa khẩu Mộc Bài đề trở về nhà. Ảnh: H.H

Đáng lo ngại nhất là các loại tội phạm xuyên quốc gia như ma túy, mua bán người, khủng bố, cùng tội phạm sử dụng công nghệ cao trên không gian mạng. Lợi dụng quá trình toàn cầu hóa, các đối tượng phạm tội đã gia tăng hành vi với thủ đoạn tinh vi, khó lường. Không ít vụ việc tấn công mạng, lừa đảo xuyên biên giới, thao túng dữ liệu… đã gây thiệt hại lớn về kinh tế, làm suy giảm niềm tin xã hội và đe dọa trực tiếp tới an ninh quốc gia.

TP.HCM – đô thị đặc biệt, trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội của cả nước – trở thành mục tiêu tiềm tàng mà các loại tội phạm này nhắm đến. Chính quyền Thành phố thẳng thắn thừa nhận, sự phối hợp giữa các sở ngành, địa phương trong thời gian qua còn chưa đồng bộ, hiệu quả, chưa có cơ chế thống nhất để huy động nguồn lực. Điều này khiến quá trình ứng phó phần nào bị phân tán, cản trở.

Mang tính toàn cầu, vượt ngoài khả năng một quốc gia

Khác với các mối đe dọa truyền thống như chiến tranh, xung đột vũ trang-an ninh phi truyền thống mang đặc điểm xuyên biên giới, không giới hạn về địa lý.

Các mối đe dạo này xuất phát từ nhiều nguyên nhân – từ biến đổi khí hậu, khủng bố, dịch bệnh cho đến tội phạm mạng. Hậu quả để lại không chỉ ở một quốc gia mà lan rộng trên phạm vi toàn cầu.

Đại dịch COVID-19 từng là minh chứng rõ nét mối đe dọa an ninh phi truyền thống. Ảnh: H.V

Đại dịch COVID-19 từng là minh chứng rõ nét: Một loại virus có thể làm tê liệt cả nền kinh tế thế giới, đặt ra yêu cầu hợp tác quốc tế sâu rộng.

Tương tự, tội phạm công nghệ cao thường hoạt động theo mạng lưới toàn cầu, nếu chỉ một quốc gia đơn lẻ xử lý sẽ khó đem lại hiệu quả triệt để.

Do vậy, TP.HCM đặt mục tiêu vừa nâng cao năng lực quản trị, vừa đẩy mạnh hợp tác quốc tế, tham gia xây dựng cơ chế chung để ứng phó. Thành phố sẽ tập trung xây dựng hệ thống cảnh báo sớm, cơ sở dữ liệu liên thông về các mối đe dọa; đồng thời kiện toàn lực lượng chuyên trách trong các lĩnh vực như an ninh mạng, phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, ứng phó khủng bố.

Ứng phó tình huống với “bốn tại chỗ”

Theo kế hoạch, từ nay đến năm 2030, TP.HCM sẽ triển khai nhiều giải pháp: Từ hoàn thiện khung pháp lý, nâng cao nhận thức toàn dân, đến xây dựng hạ tầng số, phát triển đội ngũ chuyên gia và huy động nguồn lực xã hội. Thành phố đặc biệt nhấn mạnh phương châm “bốn tại chỗ” – chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ – để chủ động ứng phó khi tình huống xảy ra.

Tầm nhìn đến năm 2045, TP.HCM kỳ vọng có khả năng dự báo, cảnh báo tương đương các nước phát triển; hình thành cơ chế vận hành trơn tru trong xử lý khủng hoảng an ninh phi truyền thống; sẵn sàng tham gia hợp tác quốc tế, đóng góp vào nỗ lực chung của cộng đồng toàn cầu.

Trong bối cảnh các mối đe dọa phi truyền thống ngày càng tinh vi, khó lường, việc chủ động hành động, tăng cường phối hợp trong nước và mở rộng hợp tác quốc tế không chỉ là yêu cầu trước mắt, mà còn là chiến lược lâu dài để bảo đảm an ninh, an toàn cho người dân, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển bền vững của TP.HCM và cả nước.