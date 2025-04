Tổng duyệt diễu binh: Lực lượng hùng hậu, công phu luyện tập

Các lực lượng vũ trang tích cực tập luyện chuẩn bị Lễ diễu binh diễu hành. Ảnh: Lê Giang

Tại buổi họp báo kinh tế - xã hội TP.HCM diễn ra ngày 10/4, đại diện Quân khu 7 và Bộ Tư lệnh TP.HCM đã công bố chi tiết công tác tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Đại tá Nguyễn Như Trúc – Phó chủ nhiệm chính trị Quân khu 7 cho biết, toàn quân sẽ huy động 32 khối lực lượng vũ trang tham gia lễ diễu binh, trong đó Quân khu 7 trực tiếp huấn luyện và tổ chức 7 khối, bao gồm 3 khối nữ và 4 khối nam.

Khối nữ sẽ tái hiện hình ảnh những nữ chiến sĩ biệt động, du kích Miền Nam và lực lượng dân quân tự vệ. Trong khi đó, các khối nam quy tụ các đơn vị sĩ quan cảnh sát biển, chiến sĩ giải phóng quân, dân quân tự vệ và cả quân nhạc.

Để phục vụ tốt cho lễ tổng duyệt và biểu diễn chính thức, các lực lượng đang luyện tập khẩn trương tại nhiều địa điểm như Trường Quân sự Quân khu 7, Lữ đoàn 25 (Biên Hòa), Sư đoàn 309 (gần ngã ba Vũng Tàu). Lịch sơ duyệt và tổng duyệt sẽ lần lượt diễn ra vào các ngày 11, 15, 18 và 22/4 theo kế hoạch của Bộ Tổng tham mưu.

Ngoài lực lượng quân đội, Bộ Tư lệnh TP.HCM cũng tổ chức 5 đoàn diễu hành dân sự với tổng cộng 85 khối, quy tụ nhiều lực lượng từ các đoàn thể, đơn vị địa phương và trung ương.

Màn pháo hoa đặc sắc tại 30 điểm trên toàn thành phố

Dàn đại bác khai hoả trong buổi tập luyện tại bến Bạch Đằng, quận 1, TP.HCM. Ảnh: Lê Giang

Điểm nhấn thu hút đông đảo người dân chính là màn bắn pháo hoa mừng lễ. Theo ông Trần Văn Trung – Chủ nhiệm chính trị Bộ Tư lệnh TP.HCM, thành phố sẽ tổ chức hai đợt bắn pháo hoa quy mô lớn.

Đợt 1: Ngày 19/4 (21h30 – 21h40) và ngày 26/4 (21h30 – 21h40), pháo hoa tầm cao được bắn tại Công viên bờ sông Sài Gòn (TP Thủ Đức).

Đợt chính: Đêm 30/4, từ 21h đến 21h15, sẽ có 30 điểm bắn pháo hoa đồng loạt, trong đó có 2 điểm bắn tầm cao: Khu vực hầm sông Sài Gòn (TP.Thủ Đức) Khu Đền tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược (huyện Củ Chi).



Pháo hoa tầm thấp sẽ được tổ chức tại nhiều địa điểm trải rộng khắp thành phố, gồm: Khu vực sà lan cầu Rạch Chiếc, sông Sài Gòn gần khu đô thị Vạn Phúc

3 điểm cầu tàu bến Bạch Đằng

Bán đảo Thanh Đa, Thảo Điền, công viên Landmark 81

Hội trường Thống Nhất, Rừng Sác (Cần Giờ), Bình Trị Đông (Bình Tân)

Công viên văn hóa Gò Vấp, Đầm Sen, cầu Tân Thuận...

Để người dân dễ dàng theo dõi các hoạt động diễu binh – diễu hành trong điều kiện hạn chế giao thông, TP.HCM đã bố trí 20 màn hình LED cỡ lớn tại các tuyến phố trung tâm. Cụ thể: Đường Lê Duẩn 6 màn hình; Nam Kỳ Khởi Nghĩa và Lê Lợi mỗi đường 3 màn hình; Nguyễn Huệ và Đồng Khởi mỗi đường 2 màn hình; Điện Biên Phủ, Nguyễn Đình Chiểu mỗi đường 2 màn hình.



Song song với lễ diễu binh và pháo hoa, TP.HCM cũng tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa khác. Bao gồm: Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề “Đại thắng mùa xuân 1975 với kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc Việt Nam” diễn ra sáng 17/4 tại Học viện Cán bộ TP.HCM. Chương trình nghệ thuật “Đất nước trọn niềm vui” sẽ diễn ra vào 20h ngày 20/4 tại Hội trường Thống Nhất. Chương trình do Quân khu 7 chủ trì, quy tụ 425 diễn viên chuyên nghiệp cùng 600 diễn viên quần chúng đến từ các đoàn văn công trong toàn quân.



Tổng luyện diễu binh, diễu hành trên đường Lê Duẩn



Theo thông tin từ Đại tá Nguyễn Như Trúc – Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7, khoảng 13.000 người sẽ tham gia tổng luyện diễu binh, diễu hành trên đường Lê Duẩn, Quận 1 vào các ngày 18 và 22/4. Đây là hai buổi tổng duyệt quan trọng, nhằm chuẩn bị cho chương trình chính thức vào sáng ngày 30/4.



Lực lượng tham gia được chia thành hai phần:



Diễu binh: Gồm 36 khối thuộc lực lượng vũ trang, công an, do Bộ Quốc phòng và Bộ Công an tổ chức.



Diễu hành: Gồm 12 khối đại diện cho các tầng lớp nhân dân TP.HCM. Tổng cộng có 48 khối, đến từ mọi miền đất nước, quy tụ về TP.HCM. Quân khu 7 phụ trách tổ chức, huấn luyện 7 khối trong lực lượng diễu binh, bao gồm các chiến sĩ nam và nữ, đại diện cho nhiều lực lượng như: chiến sĩ giải phóng quân, cảnh sát biển, dân quân tự vệ, biệt động nữ và quân nhạc.



Để phục vụ các hoạt động lễ, đường Lê Duẩn trước Hội trường Thống Nhất đã được chỉnh trang, dựng khán đài với 5.260 ghế đại biểu, chia thành 3 khu vực A, B, C. Khu vực lễ đài được thiết kế hiện đại, trang bị đầy đủ hệ thống kỹ thuật, khu vực báo chí, y tế, cứu hỏa, vệ sinh di động...