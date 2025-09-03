Ngày 3/9, UBND TP.HCM đã tổng kết các thành tựu trong phong trào thi đua yêu nước, giai đoạn 2021 – 2025; đồng thời vạch ra phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2026 - 2030 của TP.HCM.

Mô hình hay, nếp sống người dân nông thôn đổi thay

Tại báo cáo tổng kết, UBND TP.HCM cho biết: Từ năm 2021 – 2025, TP.HCM đã thực hiện phong trào thi đua “Cả thành phố chung sức xây dựng nông thôn mới gắn với đô thị hóa trên địa bàn vùng nông thôn TP.HCM”.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Minh Thạnh: "Trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, TP.HCM đã thực hiện xây dựng nông thôn mới toàn diện, đi vào chiều sâu, cải thiện trực tiếp điều kiện sống, thay đổi tư duy, nếp sống của người dân nông thôn".

Ông Thạnh cho biết, trước khi sáp nhập, 3 địa phương cũ gồm: TP.HCM, Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu đã ban hành nhiều đề án, phương án đẩy mạnh phát triển sản xuất. Qua đó, nâng cao thu nhập cho người dân, hình thành nhiều vùng sản xuất chuyên canh, nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả.

Những năm qua, mô hình Hợp tác xã Cần Giờ Tương Lai là tấm gương tiêu biểu trong công cuộc phát triển nông thôn mới ở TP.HCM. Ảnh: Hoàng Hưng

Điển hình như: Mô hình “Hợp tác xã Nông nghiệp - Thương mại, Dịch vụ, Du lịch - Đầu tư và Xây dựng Cần Giờ Tương Lai”; Mô hình “Hợp tác xã chăn nuôi dê” xã Đa Phước, huyện Bình Chánh; Giải pháp “Tuyên truyền, vận động nhân dân giảm sử dụng túi nilong khó phân hủy trên địa bàn xã Thạnh An"; Mô hình “Mỗi cơ sở tôn giáo - một mảng xanh bảo vệ môi trường”; Mô hình Hội thi xây dựng công trình sạch - xanh - thân thiện môi trường dựa vào cộng đồng tại khu dân cư…

Mô hình Hợp tác xã chăn nuôi dê xã Đa Phước, huyện Bình Chánh (cũ). Ảnh: N.T

Về cá nhân điển hình có ông Trương Bá Hầu - nông dân sản xuất giỏi, tham gia hiến đất làm đường, hỗ trợ sinh kế giải quyết việc làm ở địa phương… Những mô hình nổi bật trên đã góp phần phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân địa phương.

Giai đoạn 2021 - 2025, cả 3 địa phương có 141 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đến nay, trên địa bàn TP.HCM có 624 sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP của 333 chủ thể OCOP. Trong đó, 165 sản phẩm đạt chuẩn 4 sao và 458 sản phẩm đạt chuẩn 3 sao. Các sản phẩm OCOP đã được chuẩn hóa và phát triển sản phẩm OCOP phù hợp với lợi thế, về điều kiện sản xuất và yêu cầu thị trường.

Khách hàng tìm hiểu về sản phẩm OCOP tại một hội chợ diễn ra ở TP.HCM. Ảnh: Hoàng Hưng

TP.HCM hiện đang đẩy mạnh hoạt động thông tin, truyền thông, quảng bá, xúc tiến thương mại, kết nối cung - cầu cho sản phẩm OCOP, thông qua các kênh như: Tổ chức tuần lễ OCOP kết nối vùng miền; hội chợ, triển lãm, hội nghị, hội thảo, hội thi, trưng bày, giới thiệu sản phẩm; kết nối các sản phẩm đã được công nhận với các siêu thị (Coop Mart, Mega Market, Centre Retail và Satra Food,…).

Đặc biệt, là kết nối bán hàng trên các trang thương mại điện tử như: Tiki, OCOP247, Lazada,… Kết nối bán hàng trên mạng xã hội Tiktok,… Từ đó, giúp các sản phẩm được công nhận OCOP tiêu thụ rộng rãi.

Nông nghiệp hiện đại, nông dân giàu có, nông thôn văn minh

Không phải ngẫu nhiên, ông Đỗ Ngọc Huy – Phó Chủ tịch Hội Nông dân TP.HCM từng góp ý: "Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ TP.HCM, nhiệm kỳ 2026-2030, nên chú trọng vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn nhiều hơn nữa. Vì tại dự thảo, tôi thấy vấn đề nông dân, nông thôn chưa được đề cập xứng tầm. Dự thảo cần đặt thu nhập của nông dân, nông thôn trong nội dung đáng quan tâm. Tôi rất tâm đắc ý tưởng về quy hoạch hài hoà "làng trong phố, phố trong làng".

Ông Đỗ Ngọc Huy - Phó Chủ tịch Hội Nông dân TP.HCM. Ảnh: Hoàng Hưng

Ông Huy kiến nghị: Văn kiện Đại hội Đảng cần làm rõ, nói tới quy hoạch nông thôn thông minh ở TP.HCM. Phát triển nông nghiệp, nông thôn, thì phải đào tạo nguồn nhân lực cho công nghệ sinh học, nhân lực trong lĩnh vực tế bào gien…, nhằm phục vụ cho phát triển nông nghiệp. "Ở tầm cao hơn, TP.HCM cần có một chương trình trọng điểm về nông nghiệp, nông dân, nông thôn" – ông Huy nhấn mạnh.

Trên thực tế, thời gian qua, ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP.HCM đã triển khai hiệu quả phong trào thi đua “Toàn ngành chung sức xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, nông dân giàu có, nông thôn văn minh” giai đoạn 2021 – 2025. Phấn đấu đến cuối năm 2025, giá trị sản xuất toàn ngành tăng 3,3%. Trong đó, nông nghiệp tăng 3,1% (trồng trọt 2,3%, chăn nuôi 3,9%), lâm nghiệp tăng 1,0% và thủy sản tăng 3,9%.

Không chỉ sản xuất, Hợp tác xã Cần Giờ Tương Lai còn đẩy mạnh quảng bá đặc sản trên mạng xã hội, cơ quan truyền thông... Ảnh: Hoàng Hưng

Bên cạnh đó, phong trào thi đua “Cả thành phố chung sức xây dựng nông thôn mới gắn với đô thị hóa trên địa bàn vùng nông thôn TP.HCM”. TP.HCM xác định mục tiêu đến năm 2030, xây dựng nông dân văn minh, nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại; triển khai đồng bộ các giải pháp theo đúng định hướng tại các văn bản của Thành ủy và UBND TP.HCM.

Phong trào nhận được sự hưởng ứng tích cực của người dân, thể hiện qua các hành động cụ thể như: hiến đất, phát triển sản xuất, giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa…Mô hình sản xuất đa dạng, thu nhập tăng, góp phần thu hẹp khoảng cách giữa đô thị và nông thôn. Thành phố cũng huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội, để đầu tư hạ tầng, an sinh xã hội và giải quyết việc làm cho người dân vùng nông thôn.

Cầu Bình Khánh hoàn thành sẽ tạo cơ hội cho nông thôn mới vùng đất Cần Giờ - đô thị phía Nam TP.HCM cất cánh. Ảnh: M.A

Nổi bật là việc phát triển hạ tầng nông nghiệp, nông thôn, thực hiện Chiến lược thủy lợi đến năm 2030, tầm nhìn 2045. TP.HCM đã xây dựng phương án phát triển mạng lưới thủy lợi để giảm ngập, phục vụ sản xuất nông nghiệp và thích ứng biến đổi khí hậu.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Minh Thạnh: "Đẩy mạnh phát triển hạ tầng nông nghiệp, nông thôn. Nhưng phải đáp ứng tiêu chí nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Vì vậy, TP.HCM đã ban hành các cơ chế, chính sách về xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu gắn với đô thị hóa trên địa bàn vùng nông thôn. Từ đó, góp phần tích cực vào việc hoàn thiện kết cấu hạ tầng nông thôn, hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu của TP.HCM".