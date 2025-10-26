Tin tức

Chiều 26/10, UBND xã Trà Leng, thành phố Đà Nẵng cho biết, mưa lớn trên địa bàn xã Trà Leng khiến nhiều sông suối nước dâng rất cao chảy siết, sạt lở lớn đã xảy ra trên địa bàn. Không riêng gì ở Trà Leng, mà các xã vùng cao của thành phố Đà Nẵng cũng xuất hiện nhiều điểm sạt lở lớn, nước lũ dâng cao có thể gây cô lập nhiều nơi nếu mưa lớn kéo dài.