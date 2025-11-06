Chủ đề nóng

Trại nuôi gà không phép cheo leo trên đỉnh đồi ở Trạm Thản (Phú Thọ)

Văn Hoàng - Sỹ Công Thứ năm, ngày 06/11/2025 11:23 GMT+7
Một trang trại nuôi gà không phép được xây dựng với quy mô rộng hàng nghìn m2 trên đỉnh đồi ở Khu 14, xã Trạm Thản, tỉnh Phú Thọ từ tháng 6/2025 đến nay.
Báo điện tử Dân Việt nhận được phản ánh của một số người dân ở Khu 14, xã Trạm Thản, tỉnh Phú Thọ về việc trên địa bàn xuất hiện tình trạng người dân xây dựng trang trại nuôi gà không phép có diện tích lên đến hàng nghìn m2 ở giữa đỉnh đồi, thuộc đất rừng sản xuất.

Ngày 4/11, Phóng viên Báo điện tử Dân Việt có mặt tại Khu 14, xã Trạm Thản- nơi xây dựng trang trại gà như người dân phản ánh.

Trại nuôi gà không phép xây dựng trên đất rừng sản xuất ở Khu 14, xã Trạm Thản, tỉnh Phú Thọ. Ảnh: Văn Hoàng

Theo ghi nhận của PV, trang trại nuôi gà được xây dựng trên đỉnh đồi gồm 3 dãy nhà kiên cố, rộng hàng nghìn m2 đang trong quá trình hoàn thiện. Phía ngoài sân là nơi tập kết máy móc, vật liệu xây dựng; bên sườn đồi là hố lớn được phủ bạt nilon. Bao quanh công trình này là đồi cây keo, sắn, bạch đàn.

Vỡ hồ chứa trang trại gà trong đêm, 3 người trong gia đình bị cuốn trôi

Theo một số người dân ở Khu 14, xã Trạm Thản, trang trại nuôi gà không phép này được xây dựng từ nhiều tháng nay.

Để tìm hiểu rõ thông tin, Phóng viên Báo điện tử Dân Việt đã đến Ủy ban nhân dân xã Trạm Thản làm việc.

Tại buổi làm việc, một cán bộ Phòng Kinh tế xã Trạm Thản cung cấp Biên bản làm việc và quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với cá nhân xây dựng công trình trái phép trên đất rừng sản xuất.

Nhiều hạng mục xây dựng của trại gà không phép ở xã Trạm Thản (Phú Thọ) đã hoàn thiện bên ngoài, một số hạng mục khác có dấu hiệu đang thi công. Ảnh: Văn Hoàng

Theo Biên bản làm việc ghi ngày 8/8/2025 của Phòng Kinh tế xã Trạm Thản với đại diện Công an xã, Khu dân cư và hộ gia đình liên quan là ông C.X.H, trú tại Khu 14, xã Trạm Thản (Tiên Phú cũ) về nội dung ông C.X.H tự ý xây dựng công trình trên đất nông nghiệp tại Khu 14. Khu đất được xây dựng với mục đích nuôi gà.

Khi phát hiện vi phạm, Tổ công tác Phòng Kinh tế xã Trạm Thản đã yêu cầu ông C.X.H dừng ngay hành vi vi phạm và khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm.

Cũng theo Biên bản làm việc, ông C.X.H cho biết công trình được xây dựng trên đất rừng sản xuất và biết việc xây dựng công trình trên đất rừng sản xuất là trái với quy định của pháp luật. Đồng thời chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi của mình.

Cách khu vực công trình xây dựng trái phép trên đỉnh đồi khoảng 200m, một trại khác, cùng nhiều diện tích đồi bị san gạt tạo mặt bằng xây dựng. Ảnh: Văn Hoàng

Dù sai phạm đã được thiết lập biên bản và yêu cầu tháo dỡ từ lâu, nhưng theo ghi nhận của PV vào ngày 5/11 thì hai công trình rộng 1.070m2 vi phạm vẫn chưa được tháo dỡ; ngược lại, lại phát hiện thêm một công trình khác tiếp tục được xây dựng, đã hoàn thiện bên ngoài.

Phóng viên đã cung cấp thông tin, hình ảnh đến Trưởng Phòng Kinh tế xã Trạm Thản để tiếp tục vào cuộc, kiểm tra, xử lý thêm vi phạm (nếu có).

Báo điện tử Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin.

Vi phạm loạt quy định phòng chống rửa tiền, Vàng bạc đá quý Ngọc Hải bị phạt hơn 700 triệu đồng

Với các vi phạm ban hành quy định nội bộ về phòng chống rửa tiền có nội dung không đầy đủ, không báo cáo giao dịch có giá trị lớn, không thực hiện đánh giá rủi ro về rửa tiền Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Ngọc Hải bị xử phạt hơn 700 triệu đồng.

Người dân cho thuê nhà có thu nhập bao nhiêu sẽ phải đóng thuế?

Bạn đọc
Người dân cho thuê nhà có thu nhập bao nhiêu sẽ phải đóng thuế?

Lý do Công ty Vàng bạc đá quý Ngọc Thẩm ở Đồng Tháp bị phạt hơn 1 tỷ đồng

Bạn đọc
Lý do Công ty Vàng bạc đá quý Ngọc Thẩm ở Đồng Tháp bị phạt hơn 1 tỷ đồng

Ai được nghỉ hưu sớm từ năm 2025, điều kiện cụ thể theo luật mới nhất

Bạn đọc
Ai được nghỉ hưu sớm từ năm 2025, điều kiện cụ thể theo luật mới nhất

Nhiều bất cập quản trị tại chung cư Sun Square (Từ Liêm, Hà Nội)

Bạn đọc
Nhiều bất cập quản trị tại chung cư Sun Square (Từ Liêm, Hà Nội)

