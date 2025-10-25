Trần Thành Trung và Hoàng Đức toả sáng, Ninh Bình FC tiếp tục khiến V.League “choáng"

Nhận "gáo nước lạnh” sớm từ PVF-CAND, Ninh Bình FC không hề nao núng. Khoảng thời gian tiếp theo, Hoàng Đức và đồng đội đẩy mạnh sức ép về phía khung thành PVF-CAND. Điều gì đến cũng phải đến, phút 30, Trần Bảo Toàn đột phá dũng mãnh trước khi ghi bàn gỡ hòa 1-1.

Tiếp đà thăng hoa, 5 phút sau, cầu thủ Việt kiều Trần Thành Chung tạt bóng vừa tầm để Daniel Da Silva giúp Ninh Bình FC dẫn ngược 2-1. Đây là pha kiến tạo thành bàn đầu tiên của sao trẻ sinh ra tại Bulgaria ở V.League.

Ninh Bình tiếp tục duy trì chuỗi bất bại tại V.League 2025/2026. Ảnh: Ninh Bình FC.

Bước sang hiệp 2, PVF-CAND vùng lên mạnh mẽ và nếu thủ môn Đặng Văn Lâm không quá xuất sắc, đội chủ nhà có thể lập công. Bên cạnh đó, họ còn trải qua phen mừng hụt khi bàn thắng của Amarildo không được công nhận vì lỗi việt vị.

Phút 86, Hoàng Đức chấm dứt mọi hy vọng có điểm của PVF-CAND bằng pha "độc diễn" ghi bàn đẳng cấp, ấn định chiến thắng 3-1 chung cuộc cho Ninh Bình FC.

Chiến thắng trước PVF-CAND không chỉ giúp Ninh Bình FC kéo dài chuỗi trận bất bại lên con số 32, mà còn khẳng định sức mạnh toàn diện của đội bóng tân binh “đáng sợ” nhất V.League. Dưới bàn tay HLV Gerard Albadajejo, Ninh Bình FC đang cho thấy sự kết hợp hài hòa giữa kinh nghiệm, kỷ luật và sự sáng tạo trong lối chơi.

Trong khi đó, PVF-CAND dù thất bại nhưng vẫn xứng đáng nhận lời khen với màn trình diễn đầy quả cảm. Đội bóng trẻ này tiếp tục chứng minh họ là đối thủ không dễ bị khuất phục, một tập thể giàu khát vọng đang từng bước trưởng thành ở sân chơi cao nhất Việt Nam.

Với màn tỏa sáng của Hoàng Đức, Ninh Bình FC tiếp tục giữ vững ngôi đầu bảng với 20 điểm trong tay, khẳng định tham vọng thực sự của một ứng viên vô địch V.League mùa giải 2025/2026.

Chung cuộc: PVF CAND 1-3 Ninh Bình FC

Ghi bàn:

PVF-CAND: Thanh Nhàn 9'

Ninh Bình FC: Bảo Toàn 30', Daniel Da Silva 35', Hoàng Đức 86'

Đội hình xuất phát:

PVF-CAND: Sỹ Huy, Hiểu Minh, Văn Chưởng, Eyenga Alain, Thái Quý, Anh Quân, Công Đến, Thanh Nhàn, Xuân Bắc, Mpande, Amarildo

Ninh Bình FC: Văn Lâm, Thanh Thịnh, Patrick Marcelino, Quang Nho, Quốc Việt, Bảo Toàn, Đức Chiến, Hoàng Đức, Thành Trung, Gustavo Henrique, Daniel Da Silva.

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn