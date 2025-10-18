Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Giá vàng biến động mạnh
Vỡ đập thủy điện Bắc Khê, Lạng Sơn
Mưa trên diện rộng ở các tỉnh miền Bắc
Chủ tịch Hội NDVN và Bộ trưởng Bộ NNMT lắng nghe nông dân nói
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
Hà Nội mưa ngập kinh hoàng sau bão số 10
Thái Nguyên ngập lụt lịch sử
Cơn bão số 11 - Bão Matmo
Những cánh rừng bị bức tử ở Lạng Sơn
Đông Tây - Kim Cổ
Thứ bảy, ngày 18/10/2025 20:31 GMT+7

Trạng nguyên nước Việt nào đi sứ Trung Hoa, bị Chu Nguyên Chương đố kỵ tài năng và hại chết?

+ aA -
Minh Tuấn Thứ bảy, ngày 18/10/2025 20:31 GMT+7
Trạng nguyên Đào Sư Tích đi sứ nhà Minh vào năm 1395-1396 và ông mất trong khi đi sứ ở Trung Quốc. Nguyên nhân dẫn đến cái chết bi thương của ông là do lòng đố kỵ của vua nhà Minh đối với tài năng của ông.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Trạng nguyên Đào Sư Tích đi sứ Trung Hoa, bị Chu Nguyên Chương đố kỵ tài năng và hại chết

Đào Sư Tích – vị Trạng nguyên kiệt xuất của triều Trần – là hình ảnh tiêu biểu cho trí tuệ, khí tiết và lòng trung nghĩa của kẻ sĩ Đại Việt cuối thế kỷ XIV. Ông không chỉ là người đạt đỉnh cao danh vọng trong khoa bảng, mà còn là bậc hiền thần hết lòng vì nước, một nhà ngoại giao tài ba, từng làm rạng danh dân tộc khi đi sứ sang Trung Hoa. Tiếc thay, sự nghiệp và cuộc đời ông kết thúc trong bi kịch, khi tài năng xuất chúng ấy trở thành cái gai trong mắt một vị hoàng đế đầy đố kỵ – Chu Nguyên Chương, vua khai sáng nhà Minh.

Theo Đại Việt sử ký toàn thư, Đào Sư Tích sinh năm Mậu Tý (1348), là con trai của tiến sĩ Đào Toàn Bân – người từng giữ chức Tri thẩm hình viện sự. Quê gốc của ông ở làng Song Khê, huyện Yên Dũng (Bắc Giang). Về sau, gia đình chuyển cư đến xã Lý Hải, phủ Tam Đái, thuộc Sơn Tây xưa (nay là thôn Lý Hải, xã Xuân Lãng, tỉnh Phú Thọ). Sinh trưởng trong một gia đình khoa bảng, Đào Sư Tích sớm nổi tiếng thông minh, ham học, tinh thông cả kinh, sử, tử, tập và đặc biệt có trí nhớ hơn người.

Ảnh minh hoạ.

Năm Giáp Dần (1374), dưới triều Trần Duệ Tông, Đào Sư Tích dự thi và đỗ đầu cả ba kỳ: Hương, Hội và Đình, trở thành người duy nhất trong lịch sử khoa cử Việt Nam đạt cả ba danh hiệu Hương nguyên – Hội nguyên – Đình nguyên, và được phong Trạng nguyên. Sử chép: “Tháng hai, mùa xuân, Thượng hoàng ở cung Trùng Hoa tại Thiên Trường, thi Đình chọn tiến sĩ, cho Đào Sư Tích đỗ tiến sĩ, Lâm Hiến Phù đỗ Bảng nhãn, Trần Đình Thâm đỗ Thám hoa.” Khi ấy, ông mới ngoài hai mươi tuổi – tuổi thanh niên mà tài đức đã khiến triều đình nức lòng khen ngợi.

Sau khi đỗ Trạng, ông được bổ làm Nhập nội hành khiển hữu ti Lang trung, rồi Tả tư lang trung – một chức quan cao cấp trong bộ máy hành chính nhà Trần. Đào Sư Tích không chỉ giỏi về văn học mà còn là người có kiến thức uyên bác, tư duy chính trị sắc bén, được Thượng hoàng Trần Nghệ Tông trọng dụng. Tháng 12 năm Nhâm Tuất (1382), ông được Thượng hoàng mời biên tập bộ Bảo Hòa điện dư bút – ghi chép những lời dạy và việc làm của triều đình để dạy vua trẻ Trần Phế Đế – và chính ông viết bài tựa cho bộ sách.

Nhưng thời đại mà Đào Sư Tích sinh sống là giai đoạn triều Trần suy vi, quyền hành trong triều dần rơi vào tay Hồ Quý Ly – kẻ đầy tham vọng và mưu lược. Từ năm 1392, Hồ Quý Ly ngày càng chuyên quyền, viết 14 thiên Minh Đạodâng vua, trong đó phê phán Khổng Tử và một số hiền triết Trung Hoa cổ đại, thậm chí đề nghị sắp xếp lại bài vị ở Văn Miếu. Hành động ấy khiến nhiều trung thần dâng sớ phản đối, trong đó có Đào Sư Tích. Vì thế, ông bị Quý Ly ghi hận, giáng chức xuống làm Trung thư thị lang đồng tri thẩm hình viện sự. Chán cảnh gian thần thao túng, Đào Sư Tích cáo quan về quê, mở lớp dạy học và chữa bệnh cho dân, sống đời thanh nhàn nhưng vẫn đau đáu vì vận nước.

Những năm cuối thế kỷ XIV, nhà Minh của Chu Nguyên Chương bắt đầu nuôi dã tâm xâm lược Đại Việt. Lấy cớ “thông hiếu”, triều Minh liên tục gửi thư, đòi cống nạp vô lý: nào lương thực cho quân ở Vân Nam, nào tăng nhân, cây quý, voi chiến, rồi cả 50 vạn thạch lương và 5 vạn quân giúp dẹp loạn ở Quảng Tây. Đó thực chất là chuỗi yêu sách nhằm thăm dò và ép Đại Việt khuất phục. Trước tình thế đó, vua Trần Thuận Tông và triều đình cần một người đủ tài năng, học rộng, biết ứng xử ngoại giao để vừa giữ được quốc thể, vừa tránh được binh đao. Nhiều đại thần đều tâu rằng: “Chỉ có Đào Sư Tích mới đủ tài ứng phó.”

Hồ Quý Ly tuy căm ghét ông nhưng vì thế nước nguy nan, vẫn phải gạt hiềm riêng mà triệu ông về triều. Khi Quý Ly đến Cổ Lễ tìm, Đào Sư Tích đang ở Tam Đảo. Tưởng ông trốn tránh, Quý Ly dọa sẽ chu di tam tộc nếu không trở lại. Lo cho dòng họ, Đào Sư Tích đã cho con cháu đổi sang họ Phạm, rồi nhận sứ mệnh đi sứ sang Minh. Về sau, hậu duệ ông có người đổi sang họ Dương, nên đến nay tại từ đường ở Cổ Lễ vẫn còn tấm đại tự “Đào – Phạm – Dương” để ghi nhớ biến cố ấy.

Khi sang triều Minh, tài năng của Đào Sư Tích khiến vua và quan nhà Minh vô cùng kinh ngạc. Tương truyền, khi ấy nhà Minh thu gom rất nhiều sách y học chữ Nôm của Đại Việt, chất cao đến nóc mà không ai đọc được. Vua Minh nghe danh Đào Sư Tích thông tuệ liền nhờ ông phiên dịch. Chỉ trong ít ngày, ông đã đọc xong, giảng giải rành rẽ và tóm lược lại để Lý Sỹ Tài ghi chép thành bộ Y tông tất đọc. Chu Nguyên Chương hết lời ca ngợi, ban tặng ông bốn chữ “Lưỡng quốc Trạng nguyên” – ngụ ý người đỗ Trạng cả hai nước. Nhưng chính từ đó, lòng đố kỵ của vị hoàng đế họ Chu nảy sinh.

Đào Sư Tích vốn chỉ là sứ giả của một quốc gia nhỏ hơn, thế nhưng trí tuệ và phong thái của ông khiến triều đình Minh phải kính nể. Chu Nguyên Chương – người vốn nổi tiếng đa nghi và tự cao – không chịu nổi khi thấy thần dân Đại Việt vượt trội văn tài, khí độ hơn người. Cái chết đột ngột của Đào Sư Tích trong năm Bính Tý (1396), khi ông mới 49 tuổi, được nhiều tài liệu và truyền thuyết cho là kết quả của lòng đố kỵ ấy. Ông mất ngay tại Trung Hoa trong lúc đang hoàn thành sứ mệnh, không kịp trở về quê hương. Thi hài ông sau đó được đưa về Phủ Thiên Trường an táng, trong sự thương tiếc của toàn dân.

Cái chết của Đào Sư Tích là mất mát lớn cho triều Trần đang lúc nguy nan. Bởi chỉ ít năm sau, Hồ Quý Ly tiếm ngôi, nhà Trần chính thức chấm dứt. Nhưng tiếng thơm và đức nghiệp của vị Trạng nguyên họ Đào vẫn sáng mãi. Không chỉ là một nhà khoa bảng lỗi lạc, ông còn là người ngoại giao mẫu mực, đã dùng trí tuệ và lời lẽ thay cho binh đao, thuyết phục được triều Minh giảm nhẹ yêu sách, xóa bỏ nhiều lệ cống nạp, giữ yên biên giới một thời gian dài. Công lao ấy được người đời ghi nhận như một tấm gương lớn về lòng trung hiếu và tinh thần trách nhiệm đối với đất nước.

Sau khi mất, dân làng Cổ Lễ – nơi ông từng sinh sống – đã lập đền thờ phụng ông cùng cha là Đào Toàn Bân, gọi là “Đào Sư Tích Từ”. Tại chùa Cổ Lễ ngày nay vẫn còn bia “Nhị Đào công từ bi” ghi lại công đức hai cha con. Ở Lý Hải (Vĩnh Phúc), ông cũng được thờ trong Miếu quốc tế – miếu được cả nước tế tự – và được phong là “danh hiền”, “phúc thần”.

Đào Sư Tích là biểu tượng của một trí thức chân chính: học rộng, trung trực, đặt nghĩa nước lên trên lợi riêng, dẫu phải đối đầu với quyền thần hay bước chân đến đất lạ. Sự nghiệp của ông khép lại bằng một cái chết bi thương, nhưng lại mở ra trang sáng trong lịch sử – trang về một kẻ sĩ Đại Việt dám sống và chết cho danh dự quốc gia. Trong gần chín thế kỷ khoa cử, giữa hàng nghìn sĩ tử đỗ đạt, chỉ mình ông được lịch sử lưu danh là người “tam nguyên tuyệt đối” – đứng đầu cả ba kỳ thi, mà phẩm cách và tài năng còn vượt xa vinh hiển bảng vàng.

Tham khảo thêm

Triều đại nào của Việt Nam có 39 khoa thi mà không có Trạng nguyên?

Triều đại nào của Việt Nam có 39 khoa thi mà không có Trạng nguyên?

Vì sao nhiều sĩ tử thời Trung Hoa cổ đại mong đỗ Thám hoa hơn cả đỗ Trạng nguyên?

Vì sao nhiều sĩ tử thời Trung Hoa cổ đại mong đỗ Thám hoa hơn cả đỗ Trạng nguyên?

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Quan Vũ chết dưới tay Tôn Quyền hay Phan Chương?

Cái chết của Quan Vũ đến nay vẫn còn là một bí ẩn lớn, vậy ai là người đã hãm hại ông?

Vì sao Trương Tam Phong không dùng Ỷ Thiên kiếm để xưng bá võ lâm?

Đông Tây - Kim Cổ
Vì sao Trương Tam Phong không dùng Ỷ Thiên kiếm để xưng bá võ lâm?

Vị tướng trung thành với Lưu Chương, quyết tâm chống Lưu Bị có cái kết ra sao?

Đông Tây - Kim Cổ
Vị tướng trung thành với Lưu Chương, quyết tâm chống Lưu Bị có cái kết ra sao?

Ai là người đã có đóng góp quan trọng để Chu Đệ cướp ngôi của Chu Doãn Văn?

Đông Tây - Kim Cổ
Ai là người đã có đóng góp quan trọng để Chu Đệ cướp ngôi của Chu Doãn Văn?

Tại sao Lỗ Túc lại thuyết phục Tôn Quyền cho Lưu Bị mượn Kinh Châu?

Đông Tây - Kim Cổ
Tại sao Lỗ Túc lại thuyết phục Tôn Quyền cho Lưu Bị mượn Kinh Châu?

Đọc thêm

HLV Văn Sỹ Sơn ra mắt, 'chất Nghệ' trở lại, SLNA cầm hòa CLB CAHN trong thế thiếu người
Thể thao

HLV Văn Sỹ Sơn ra mắt, "chất Nghệ" trở lại, SLNA cầm hòa CLB CAHN trong thế thiếu người

Thể thao

HLV Văn Sỹ Sơn đã có màn ra mắt, "chất Nghệ" như trở lại sân Vinh, các cầu thủ SLNA thi đấu đầy nhiệt huyết. Kết quả, SLNA cầm hòa CLB CAHN với tỷ số 1-1.

Dứt điểm kém, Thép xanh Nam Định bại trận trước Becamex TP.HCM
Thể thao

Dứt điểm kém, Thép xanh Nam Định bại trận trước Becamex TP.HCM

Thể thao

Ở cuộc đọ sức tại vòng 7 V.League 2025/26, Thép xanh Nam Định thi đấu lấn lướt nhưng do dứt điểm kém nên đội bóng thành Nam bất ngờ để thua 1-2 trước Becamex TP.HCM.

Không kích dữ dội ở biên giới Afghanistan – Pakistan: Đàm phán bắt đầu, các cường quốc khu vực cảnh báo nóng
Thế giới

Không kích dữ dội ở biên giới Afghanistan – Pakistan: Đàm phán bắt đầu, các cường quốc khu vực cảnh báo nóng

Thế giới

Các phái đoàn của Afghanistan và Pakistan đã đến Doha (Qatar) vào thứ Bảy 18/10 để tiến hành đàm phán cấp cao nhằm chấm dứt các cuộc xung đột dữ dội xuyên biên giới đã khiến hàng chục người thiệt mạng ở cả hai phía và làm căng thẳng thêm mối quan hệ song phương vốn đã mong manh.

Nguyễn Thị Yến Nhi bị loại sớm ở Chung kết Miss Grand International 2025
Văn hóa - Giải trí

Nguyễn Thị Yến Nhi bị loại sớm ở Chung kết Miss Grand International 2025

Văn hóa - Giải trí

Nguyễn Thị Yến Nhi không tạo ra bất ngờ nào tại đêm Chung kết Miss Grand International 2025. Cô sớm bị loại khỏi Top 22 của cuộc thi.

MB Pickleball D-Joy Tour 2025 chặng 3 bùng nổ, hướng đến Vietnam Masters
Doanh nghiệp

MB Pickleball D-Joy Tour 2025 chặng 3 bùng nổ, hướng đến Vietnam Masters

Doanh nghiệp

Nhiệt huyết, tốc độ và khát vọng chinh phục đang lan tỏa khi MB Pickleball D-Joy Tour 2025 chặng 3 chuẩn bị khởi tranh từ ngày 23-26/10 tại cụm sân Pickleball D-Joy Nam Sài Gòn (61 Nguyễn Lương Bằng, phường Tân Mỹ, TP.HCM).

Chương trình “65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba' đã chạm tới trái tim của mọi người Việt Nam, với 615 tỷ đồng ủng hộ
Đại đoàn kết dân tộc

Chương trình “65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba" đã chạm tới trái tim của mọi người Việt Nam, với 615 tỷ đồng ủng hộ

Đại đoàn kết dân tộc

Chương trình “65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba", tính đến hết ngày 16/10/2025, tổng số tiền ủng hộ đạt 615 tỷ đồng, gấp 9,5 lần mục tiêu ban đầu.

Khán giả tranh cãi bởi ca từ phản cảm trong ca khúc mới của Jack
Văn hóa - Giải trí

Khán giả tranh cãi bởi ca từ phản cảm trong ca khúc mới của Jack

Văn hóa - Giải trí

Jack lại gây xôn xao với những ca từ phản cảm trong ca khúc mới, được anh thể hiện tại đêm nhạc gần đây.

Video Cục CSGT phát lệnh ra quân kiểm tra nồng độ cồn toàn quốc, điều động công an xã
Video

Video Cục CSGT phát lệnh ra quân kiểm tra nồng độ cồn toàn quốc, điều động công an xã

Video

Công an cấp xã cũng được điều động phối hợp chặt chẽ với lực lượng Cảnh sát giao thông tổ chức tuần tra, kiểm soát trên các tuyến liên xã, những điểm tập trung nhà hàng, quán nhậu, quán bia…

Vì sao thương lái đang tranh nhau mua cá kèo nuôi ở Cà Mau?
Nhà nông

Vì sao thương lái đang tranh nhau mua cá kèo nuôi ở Cà Mau?

Nhà nông

Cá kèo nuôi ở tỉnh Cà Mau đang được thương lái thu mua với giá cao trong thời gian dài đã giúp nhiều hộ nuôi có lợi nhuận hàng trăm triệu đồng

Tử vi ngày mai: 3 con giáp khó khăn mấy cũng không nản lòng, sau tuổi 35 đường kiếm tiền thênh thang rộng mở
Gia đình

Tử vi ngày mai: 3 con giáp khó khăn mấy cũng không nản lòng, sau tuổi 35 đường kiếm tiền thênh thang rộng mở

Gia đình

Theo tử vi ngày mai, Dù phải đối mặt với nhiều thử thách ở giai đoạn đầu đời, 3 con giáp này vẫn kiên trì, không bỏ cuộc. Sau tuổi 35, sự nghiệp thành công.

Ở An Giang có quả đồi chỉ cao 300m so với mực nước biển, từng xảy ra chuyện gì mà nay nổi tiếng khắp vùng?
Nhà nông

Ở An Giang có quả đồi chỉ cao 300m so với mực nước biển, từng xảy ra chuyện gì mà nay nổi tiếng khắp vùng?

Nhà nông

Đồi Tức Dụp ở tỉnh An Giang là nơi mà mỗi tấm bia, mỗi tên hầm, mỗi lối đi nhỏ đều được giữ nguyên – không để thời gian xóa mờ

Đây là 1 dự án hoành tráng ngàn tỷ ở TP Cần Thơ (sau sáp nhập) đang ở Thế 'Thiên thời-địa lợi-nhân hòa'
Nhà nông

Đây là 1 dự án hoành tráng ngàn tỷ ở TP Cần Thơ (sau sáp nhập) đang ở Thế "Thiên thời-địa lợi-nhân hòa"

Nhà nông

Sự đột phá của nói chung và Cần Thơ nói riêng không đến từ việc gia tăng diện tích hay sản lượng, mà từ sự chuyển đổi căn bản trong mô hình kinh tế. Chuyển đổi mô hình từ "Sản lượng" sang "Giá trị và bền vững."

'Anh đi biển chưa về…', vụ 8 ngư dân mất tích trên biển Gia Lai, gia đình lập bàn thờ tưởng nhớ trong nỗi đau quặn thắt
Nhà nông

"Anh đi biển chưa về…", vụ 8 ngư dân mất tích trên biển Gia Lai, gia đình lập bàn thờ tưởng nhớ trong nỗi đau quặn thắt

Nhà nông

Tròn 20 ngày trôi qua, con tàu cá BĐ-97258-TS vẫn bặt vô âm tín ngoài khơi, cùng với 8 ngư dân, những người cha, người vợ, người con... đang ngày ngày được mong chờ trở về trong tuyệt vọng. Trong những căn nhà nhỏ nơi phường Hoài Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai), nhiều người thân đã buộc phải chọn điều đau đớn nhất: lập bàn thờ người mất tích.

Thị trường chứng khoán đảo chiều sau tuần nâng hạng, khối ngoại bán ròng hơn 5.000 tỷ đồng
Nhà đất

Thị trường chứng khoán đảo chiều sau tuần nâng hạng, khối ngoại bán ròng hơn 5.000 tỷ đồng

Nhà đất

Sau tuần tăng mạnh nhờ thông tin nâng hạng, thị trường chứng khoán Việt Nam ghi nhận diễn biến trái chiều khi VN-Index giảm gần 20 điểm, khối ngoại tiếp tục bán ròng tuần thứ 13 liên tiếp với tổng giá trị 5.115 tỷ đồng.

Ukraine lo ngại về những gì xảy ra trong cuộc gặp giữa Zelensky và Trump
Thế giới

Ukraine lo ngại về những gì xảy ra trong cuộc gặp giữa Zelensky và Trump

Thế giới

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã "phá vỡ" chiến lược của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky - theo Strana.

Tổng Bí thư Tô Lâm: Văn phòng Trung ương Đảng cần đóng vai “nhạc trưởng”
Tin tức

Tổng Bí thư Tô Lâm: Văn phòng Trung ương Đảng cần đóng vai “nhạc trưởng”

Tin tức

Tổng Bí thư yêu cầu Văn phòng Trung ương Đảng cần đóng vai “nhạc trưởng,” làm gương mẫu mực cho toàn hệ thống văn phòng cấp ủy và văn phòng của cả hệ thống chính trị.

Chính quyền địa phương - “nhạc trưởng” phát triển du lịch nông thôn!
Xã hội

Chính quyền địa phương - “nhạc trưởng” phát triển du lịch nông thôn!

Xã hội

"Liên kết và đa dạng hóa sản phẩm để du lịch Thủ đô bứt phá", là ý kiến tâm huyết của các chuyên gia du lịch, doanh nghiệp lữ hành tại buổi tọa đàm “Tăng cường liên kết phát triển – đa dạng sản phẩm du lịch trên địa bàn thành phố Hà Nội 2025”.

Sự thật về một cụ già U70 có tên “Mệ Huyền Quảng Trị” bán đặc sản online, cả làng biết, chỉ người thiên hạ bất ngờ
Nhà nông

Sự thật về một cụ già U70 có tên “Mệ Huyền Quảng Trị” bán đặc sản online, cả làng biết, chỉ người thiên hạ bất ngờ

Nhà nông

“Mệ Huyền Quảng Trị” là từ khóa được nhiều người dùng mạng xã hội tìm kiếm để xem video hài hước và mua những món ăn đặc sản. Mệ Huyền – cụ bà U70 do chị Trần Thị Huyền (43 tuổi, trú xã Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) diễn xuất để tạo tiếng cười cho người xem, đồng thời thu hút khách hàng mua đặc sản do mình làm ra.

Đà Nẵng: Ghen tuông mù quáng, nam thanh niên tạt xăng, truy đuổi tình địch
Pháp luật

Đà Nẵng: Ghen tuông mù quáng, nam thanh niên tạt xăng, truy đuổi tình địch

Pháp luật

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng vừa bắt giữ Huỳnh Kim Vịnh sau hơn một tháng lẩn trốn, để điều tra hành vi tạt xăng, đe dọa giết người do mâu thuẫn ghen tuông.

3 nhân vật có thật trong lịch sử xuất hiện trong Minh giáo, gồm những ai?
Đông Tây - Kim Cổ

3 nhân vật có thật trong lịch sử xuất hiện trong Minh giáo, gồm những ai?

Đông Tây - Kim Cổ

Chu Nguyên Chương, Từ Đạt và Thường Ngộ Xuân đều là những nhân vật lịch sử có thật được cố nhà văn Kim Dung đưa vào tác phẩm Ỷ thiên đồ long ký, với các mức độ hư cấu khác nhau. Cụ thể, họ đều từng là người của Minh giáo.

CĐV SLNA đến sân sớm mang theo biểu ngữ đậm 'chất Nghệ' tiếp lửa đội nhà đấu CLB CAHN
Thể thao

CĐV SLNA đến sân sớm mang theo biểu ngữ đậm "chất Nghệ" tiếp lửa đội nhà đấu CLB CAHN

Thể thao

Người hâm mộ SLNA đã đến sân từ rất sớm mang theo trống và cả những biểu ngữ đậm "chất Nghệ" nhằm tiếp lửa cho đội nhà đấu CLB CAHN. Đây là trận đấu ra mắt của tân HLV Văn Sỹ Sơn bên phía SLNA.

Chân dung cựu sao Porto hiện đang khoác áo SHB Đà Nẵng
Thể thao

Chân dung cựu sao Porto hiện đang khoác áo SHB Đà Nẵng

Thể thao

Emerson Souza là tiền vệ trung tâm từng có thời gian khoác áo CLB nổi tiếng ở Bồ Đào Nha là Porto.

Giá vàng xô đổ mọi kỷ lục: Cuộc chạy đua tích trữ của ông lớn và hé lộ quốc gia 'mua vàng như không có ngày mai'
Kinh tế

Giá vàng xô đổ mọi kỷ lục: Cuộc chạy đua tích trữ của ông lớn và hé lộ quốc gia "mua vàng như không có ngày mai"

Kinh tế

Giá vàng đã tăng 94% chỉ trong hai năm và lần đầu tiên sau nhiều thập kỷ, các ngân hàng trung ương đang mua vàng nhiều hơn bất kỳ tài sản nào khác như Mỹ, Đức, Italy... Đáng lưu ý, Trung Quốc là quốc gia đang âm thầm tích trữ với tần suất "mua vàng như không có ngày mai" khi giới phân tích dự báo vàng có thể chạm 5.000 USD/ounce vào năm 2026 và đang trở lại vị thế tài sản chiến lược giữa thời kỳ bất ổn tài chính cũng lạm phát toàn cầu.

Người phương Tây đã giúp Tần Thủy Hoàng xây lăng mộ?
Đông Tây - Kim Cổ

Người phương Tây đã giúp Tần Thủy Hoàng xây lăng mộ?

Đông Tây - Kim Cổ

Tháng 3/1974, những người nông dân vùng Tây An, Thiểm Tây, Trung Quốc trong lúc đào xới trên cánh đồng của mình đã vô tình chạm phải đầu một bức tượng bằng sành mà họ tưởng rằng đó là pho tượng Phật.

Cuộc họp căng thẳng: Ông Trump từ chối chuyển giao Tomahawk cho Ukraine
Thế giới

Cuộc họp căng thẳng: Ông Trump từ chối chuyển giao Tomahawk cho Ukraine

Thế giới

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nói với người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky trong cuộc họp ở Nhà Trắng rằng ông không có ý định chuyển giao tên lửa Tomahawk cho Ukraine. Cuộc họp đã diễn ra "căng thẳng", và ông Trump "cứng rắn" với tổng thống Ukraine - theo trang tin Mỹ Axios.

Trứng cút bốc mùi tại bếp ăn ở Hà Nội: Hiệu trưởng Trường Tiểu học Cự Khê thừa nhận không lưu giữ mẫu theo quy định
Xã hội

Trứng cút bốc mùi tại bếp ăn ở Hà Nội: Hiệu trưởng Trường Tiểu học Cự Khê thừa nhận không lưu giữ mẫu theo quy định

Xã hội

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Đặng Thanh Phong, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội cho biết, Trường Tiểu học Cự Khê đã không lưu giữ mẫu thực phẩm có dấu hiệu hư hỏng mà phụ huynh phát hiện tại bếp ăn theo quy định. Một hành động được cho là "sơ suất" nhưng thực chất đã làm vô hiệu mọi quy trình kiểm tra sau đó.

Chung kết Miss Grand International 2025 tối nay: Yến Nhi có 'cửa' nào để tạo cơn địa chấn?
Video

Chung kết Miss Grand International 2025 tối nay: Yến Nhi có 'cửa' nào để tạo cơn địa chấn?

Video

Tối nay (18/10), chung kết Miss Grand International 2025 sẽ diễn ra tại Thái Lan, quy tụ 77 thí sinh đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ trên khắp thế giới. Với việc được góp mặt trong Top 20 phần thi Áo tắm và Top 8 hạng mục “Country’s Power of The Year” (Sức mạnh quốc gia), cộng đồng yêu nhan sắc không khỏi tò mò về khả năng tỏa sáng của Hoa hậu Yến Nhi – đại diện Việt Nam tại đêm thi quan trọng này.

Công an điều tra vụ vợ chồng già thương vong bất thường tại nhà riêng ở Ninh Bình
Tin tức

Công an điều tra vụ vợ chồng già thương vong bất thường tại nhà riêng ở Ninh Bình

Tin tức

Cơ quan Công an Ninh Bình đang khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ việc một cụ ông tử vong, vợ bị thương nặng. Vụ xảy ra tại nhà riêng của hai cụ ở xã Vĩnh Trụ (tỉnh Ninh Bình).

Chung kết Miss Grand International 2025: Bố mẹ Yến Nhi lần đầu đi máy bay, sang Thái Lan cổ vũ con
Văn hóa - Giải trí

Chung kết Miss Grand International 2025: Bố mẹ Yến Nhi lần đầu đi máy bay, sang Thái Lan cổ vũ con

Văn hóa - Giải trí

Bố mẹ Hoa hậu Yến Nhi lần đầu tiên ra nước ngoài để tiếp lửa cho con gái trước thềm chung kết Miss Grand International 2025.

CSGT Hà Nội đồng loạt kiểm tra vi phạm nồng độ cồn trên các tuyến phố
Tin tức

CSGT Hà Nội đồng loạt kiểm tra vi phạm nồng độ cồn trên các tuyến phố

Tin tức

Sau chỉ đạo của Cục CSGT, lực lượng cảnh sát tại Hà Nội đồng loạt ra quân kiểm tra chuyên đề nồng độ cồn và dự kiến thời gian tới, sẽ tập trung kiểm tra vào các khung giờ buổi trưa, tối.

Tin đọc nhiều

1

Châu Âu thiệt hại hàng nghìn tỷ euro vì Nga

Châu Âu thiệt hại hàng nghìn tỷ euro vì Nga

2

Giá vàng SJC chợ đen 190 triệu đồng/lượng, người dân xếp hàng ngày càng dài

Giá vàng SJC chợ đen 190 triệu đồng/lượng, người dân xếp hàng ngày càng dài

3

Gia đình 3 thế hệ học Đại học Y Hà Nội: Con nổi tiếng từ lúc học cấp 3, bố là Phó Giám đốc bệnh viện lớn

Gia đình 3 thế hệ học Đại học Y Hà Nội: Con nổi tiếng từ lúc học cấp 3, bố là Phó Giám đốc bệnh viện lớn

4

Giá vàng hôm nay: Vàng nhẫn đang biến động dữ dội, chuyện lạ tiệm vàng mới mở cửa đã đuổi khách

Giá vàng hôm nay: Vàng nhẫn đang biến động dữ dội, chuyện lạ tiệm vàng mới mở cửa đã đuổi khách

5

Tin tối (17/10): Đến lượt trung vệ Gustavo Santos 1m95 có quốc tịch Việt Nam?

Tin tối (17/10): Đến lượt trung vệ Gustavo Santos 1m95 có quốc tịch Việt Nam?