Đặc biệt, tour “xem thú đêm” ở rừng Cát Tiên là một trải nghiệm độc đáo, mang đến cơ hội hiếm hoi để du khách khám phá thế giới động vật hoang dã giữa khung cảnh rừng đêm nguyên sơ và đầy huyền bí.

Từ 18h30 mỗi tối, chuyến xe "xem thú đêm" đầu tiên của tour ngắm thú đêm bắt đầu lăn bánh với hành trình dài khoảng 6km đi và 6km về.

Trước khi khởi hành, du khách được hướng dẫn những quy tắc an toàn và cách quan sát động vật hoang dã trong bóng tối.

Du khách ngồi trên xe mui trần chuyên dụng, theo chỉ dẫn của hướng dẫn viên, len lỏi qua những con đường rừng tĩnh lặng, tiến sâu đến các trảng cỏ rộng lớn, nơi nhiều loài thú rừng thường ra kiếm ăn.

Không khí se lạnh của rừng đêm, tiếng côn trùng rả rích, tiếng bánh xe lăn nhẹ trên mặt đường khiến hành trình càng thêm phần kỳ thú.

Đàn nai rừng thong thả kiếm ăn giữa trảng cỏ trong VQG Cát Tiên (rừng Cát Tiên ở Đồng Nai). Ảnh: VQG Cát Tiên.

Du khách lắng nghe hướng dẫn trước khi khởi hành tour xem thú đêm ở trong rừng CáT Tiên, tỉnh Đồng Nai. Ảnh: Thủy Tiên.

Anh Bùi Quốc Vỵ (hướng dẫn viên du lịch tại Vườn quốc gia Cát Tiên) người đã gắn bó nhiều năm với tour xem thú đêm, chia sẻ: “Cát Tiên gần như là nơi duy nhất ở Việt Nam mà du khách có thể quan sát động vật hoang dã trong môi trường tự nhiên vào ban đêm.

Chính vì thế, tour xem thú đêm được xem là điểm nhấn đặc sắc, giúp mọi người hiểu hơn về hệ sinh thái rừng và ý nghĩa của công tác bảo tồn thiên nhiên".

Trong suốt hành trình, du khách được yêu cầu giữ im lặng tuyệt đối, không bật đèn pin hay chiếu ánh sáng trực tiếp vào các loài thú, đặc biệt không ném đồ vật về phía các con thú để đảm bảo chuyến đi diễn ra trọn vẹn và không làm ảnh hưởng đến môi trường sống của các loài vật.

Khoảnh khắc bắt gặp một chú nai rừng với cặp gạc lớn, trong rừng Cát Tiên, tỉnh Đồng Nai. Ảnh: Thủy Tiên.

Chỉ với ánh đèn từ hướng dẫn viên lia qua các trảng cỏ, từng cặp mắt phản sáng lóe lên, một chú nai đang thong thả gặm cỏ, đàn hoẵng tung tăng chạy nhảy, hay chú chồn nhỏ thoắt ẩn thoắt hiện...

Những khoảnh khắc ấy khiến nhiều du khách thích thú reo lên khe khẽ, nhưng rồi lại nhanh chóng giữ im lặng để không làm động đến các loài vật xung quanh.

Có những chuyến đi may mắn, du khách còn có thể được chứng kiến đàn heo rừng hay thậm chí cả bò tót, những loài thú lớn, hiếm gặp, đang nhẩn nha kiếm ăn.

Du khách thích thú khi bắt gặp đàn nai kiếm ăn giữa đêm. Ảnh: VQG Cát Tiên, địa phận tỉnh Đồng Nai.

Một con chồn hương thu mình lim dim trên cành cây giữa đêm trong rừng Cát Tiên, tỉnh Đồng Nai. Ảnh: VQG Cát Tiên.

“Mỗi chuyến đi là một trải nghiệm khác nhau, bởi tùy thời tiết và mùa trong năm, các loài xuất hiện cũng khác nhau. Có hôm chỉ thấy vài chú nai, nhưng có hôm lại gặp đến cả đàn thú lớn. Điều đó khiến du khách luôn hồi hộp, mong chờ” - anh Vỵ nói thêm.

Hành trình 6km đi qua nhiều dạng địa hình, từ những con đường xuyên rừng đến trảng cỏ rộng, kết thúc tại trạm kiểm lâm Núi Tượng rồi quay trở về điểm xuất phát.

Toàn bộ tour kéo dài khoảng 45 phút đến 1 giờ. Trong khoảng thời gian ấy, du khách như được “sống chậm” giữa thiên nhiên, cảm nhận rõ ràng từng chuyển động của rừng.

Chị Cù Thị Lệ Thu, du khách đến từ Thành phố Hồ Chí Minh, chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên tôi tham gia tour xem thú đêm, cảm giác vừa hồi hộp vừa thích thú. Hôm nay, tôi được tận mắt thấy con nai, nhím, chồn và cả những loài chim nữa. Điều khiến tôi ấn tượng nhất là chúng được sống trong môi trường tự nhiên, thoải mái”.

Một gia đình nai rừng đang quây quần giữa trảng cỏ trong rừng Cát Tiên, địa phận tỉnh Đồng Nai. Ảnh: Thủy Tiên.

Chia sẻ sau chuyến đi, anh Trần Trung Lương, du khách đến từ tỉnh An Giang, bày tỏ: “Tôi từng đến thăm nhiều vườn quốc gia, nhưng trải nghiệm ở Vườn quốc gia Cát Tiên thật sự khác biệt. Mọi thứ đều nguyên sơ và rất sống động. Tôi nhìn thấy những đàn nai, hoẵng thong dong kiếm ăn chỉ cách mình vài mét, thật sự là một trải nghiệm đáng nhớ”.

Hiện tour xem thú đêm được tổ chức hằng ngày, bắt đầu từ 18h30 đến trước 22h, với khoảng 10-12 chuyến mỗi đêm, giá vé khoảng 200.000 đồng/người.

Du khách nên chuẩn bị quần áo dài tay, giày kín, thuốc chống côn trùng, mang theo nước uống và tuân thủ hướng dẫn để đảm bảo an toàn.

Không ồn ào hay sôi động, tour xem thú đêm ở Vườn quốc gia Cát Tiên hấp dẫn bởi vẻ nguyên sơ và chân thật. Một trải nghiệm độc đáo giúp du khách cảm nhận trọn vẹn nhịp sống hoang dã giữa rừng già Cát Tiên.

Theo: Báo Đồng Nai