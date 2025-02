Người xưa nói: "Trồng cây cát tường, gia đình thịnh vượng", 4 cây cảnh mang lại điềm lành

Trồng cây cảnh, hoa lá tươi đẹp trong nhà sẽ giúp gia đình bạn trở nên sống động, không khí trong lành, phong thủy thịnh vượng.

Bằng cách này, ngôi nhà của bạn sẽ ấm áp và lãng mạn hơn, mọi người sẽ thoải mái hơn. Bởi vì hoa và cây cảnh không chỉ làm đẹp môi trường mà còn thanh lọc không khí và giúp ích cho sức khỏe của gia đình.

Chính vì lý do này mà người xưa nói: "Trồng cây cát tường, gia đình thịnh vượng". Những cây may mắn, cát tường này được trồng trong nhà, điềm lành sẽ liên tục xuất hiện. Bạn đừng bỏ lỡ.

1. Người xưa nói: Trồng trầu bà lá xẻ trong nhà vạn sự như ý

Trầu bà lá xẻ (Monstera) là một loại cây lá lớn với lá thường xanh có hình dạng giống như lưng rùa, có nhiều rễ khí trên thân cây.

Lá có kích cỡ lớn, màu xanh đậm và sáng, đặt trong phòng khách vừa tươi mát tự nhiên, vừa đẹp, vừa có tác dụng thanh lọc không khí rất tốt.

Cây cảnh này không chỉ có thể giải phóng oxy hiệu quả và cung cấp các chất cơ bản cho sự tồn tại của con người mà còn thải ra nhiều hơi ẩm khi không khí khô. Điều này giúp cân bằng độ khô và độ ẩm của không khí, tạo môi trường thích hợp hơn cho con người sống và làm việc.

Trầu bà lá xẻ tượng trưng cho tuổi thọ, sức khỏe, sự giàu có, may mắn, hạnh phúc và an khang. Vì vậy nếu trong nhà có người già thì bạn nên trồng cây cảnh này trong nhà, càng trồng lâu càng có lợi cho sức khỏe của người già.

Hình dáng như cánh quạt, phiến lá dài hình thùy như lông chim đối xứng đại diện sự cân bằng, sức sống mãnh liệt nên được gắn với ý nghĩa bình an, may mắn, vạn sự như ý nên rất được nhiều người ưa chuộng.

Do đó, nhiều người trồng cây cảnh trầu bà lá xẻ để tăng thêm vận khí, hy vọng mọi sự thuận buồm xuôi gió, cuộc sống bình an, may mắn.

Cây cảnh này cũng thích hợp để tạo hình. Ảnh minh họa Toutiao

Tuy nhiên, vì nhựa cây trầu bà có độc, chịu bóng tương đối và là cây âm nên nhiều người không thích trồng, họ sợ trồng cây trầu bà trong nhà sẽ ảnh hưởng đến phong thủy nhà cửa, gây ngộ độc cho người trong gia đình.

Trên thực tế, chỉ có nhựa của trầu bà lá xẻ là có độc. Chỉ cần bạn tránh tiếp xúc với quá nhiều nhựa trong quá trình chăm sóc bình thường thì sẽ không có vấn đề gì cả.

Cây cảnh này cũng thích hợp để tạo hình. Thông qua việc cắt tỉa, bạn có thể tạo ra một cây Monstera đẹp. Cho dù được trồng trong phòng khách hay trên ban công, nó đều mang lại vẻ đẹp ấn tượng, sang trọng.

Mặc dù không phải là tre, nhưng nó có cùng tư thế thanh lịch như tre,. Ảnh minh họa Toutiao

2. Người xưa nói: Trồng cây cảnh vân phiến trúc trong nhà cải thiện vận mệnh

Vân phiến trúc (măng tây cảnh) rất thanh lịch, trang nhã với những cành lá mềm mại, lá xanh tươi li ti, đung đưa nhè nhẹ.

Mặc dù không phải là tre, nhưng nó có cùng tư thế thanh lịch như tre, chẳng hạn như cứng cáp, thẳng đứng và thanh lịch. Trồng một chậu cây dương xỉ măng tây trong nhà không chỉ thanh lịch và duyên dáng mà còn xanh tươi quanh năm, rất đẹp mắt.

Cây cảnh này tuy nhỏ bé nhưng được rất nhiều người ưa thích vì vẻ mảnh mai, xinh đẹp, thanh lịch, tao nhã, có dáng vẻ rất học thức. Hơn nữa, trong phong thủy, cây cảnh này đặc biệt có nhiều ý nghĩa tốt đẹp, có tác dụng cải thiện vận mệnh.

Cây cảnh này tuy nhỏ bé nhưng được rất nhiều người ưa thích vì vẻ mảnh mai, xinh đẹp. Ảnh minh họa Toutiao

Cây cảnh này có vai trò bảo vệ sức khỏe cho mọi người, nâng cao trí tuệ từ đó có thể giúp của cải trong nhà sinh sôi, nảy nở. Vân phiến trúc được cho là thu hút sự giàu có và thịnh vượng trong kinh doanh.

Đặc điểm hình thái và màu sắc của nó lần lượt tượng trưng cho “sự thăng tiến và phú quý” và “tươi mát, thoải mái, bình an” trong phong thủy, giúp cải thiện vận may cho ngôi nhà.

Hơn nữa, cây cảnh này có thể hấp thụ các khí độc hại như carbon monoxide và lưu huỳnh dioxide, giúp không khí trong lành và sạch sẽ.

Bạn có thể trồng cây cảnh này ở phòng khách, phòng ngủ... Ảnh minh họa greenparadiselive

Ngoài ra, mùi thơm của vân phiến trúc còn có tác dụng tiêu diệt vi khuẩn và cải thiện chất lượng không khí, làm giảm sự xuất hiện của các bệnh truyền nhiễm như cảm lạnh, cúm, viêm đường hô hấp... điều này có tác dụng rất tốt. lợi ích cho sức khỏe con người.

Bạn có thể trồng cây cảnh này ở phòng khách, phòng ngủ, cạnh các thiết bị điện hoặc trong phòng học. Nếu bạn muốn trồng cây này như một loại cây treo, bạn có thể dựng giàn hoặc dùng dây thừng để cây cảnh leo lên tạo nên một cảnh quan đẹp.

Cây cảnh ngọc bích còn có ý nghĩa rất tốt, tượng trưng cho sự may mắn và giàu có. Ảnh minh họa Toutiao

3. Người xưa nói: Trồng cây cảnh ngọc bích trong nhà, gia đình may mắn và giàu có

Cây cảnh này có giá trị trang trí rất cao. Lá xanh tươi và hình dáng độc đáo khiến nó trở thành loại cây trồng trong chậu rất phổ biến. Cây ngọc bích không chỉ đẹp về hình thức mà còn dễ chăm sóc và thích hợp trồng trong nhà.

Lá của nó tròn, đầy đặn, xanh bóng, và ngay cả khi không được tạo hình, chúng trông giống như cây cảnh. Đặt chúng trong phòng khách luôn mang lại cho mọi người cảm giác tươi mới và tinh tế.

Cây cảnh ngọc bích còn có ý nghĩa rất tốt, tượng trưng cho sự may mắn và giàu có, ngụ ý nhà đầy vàng ngọc, phú quý cát tường, may mắn, trường thọ và sức khỏe... Ngoài ra, nó còn có tác dụng bảo vệ ngôi nhà khỏi tai họa và xua đuổi những điều xui xẻo.

Việc chăm sóc cây cảnh ngọc bích tương đối đơn giản. Ảnh minh họa nature-and-garden

Liên quan đến câu nói xua đuổi tà ma trong nhà, cây ngọc bích cũng được cho là có chức năng xua đuổi tà ma trong nhà.

Trong phong thủy, cây cảnh này được coi là loại cây có thể mang lại may mắn và sự giàu có. Giữ nó trong nhà có thể cải thiện vận may của gia đình. Một số người thậm chí còn giữ nó như một vật gia truyền.

Việc chăm sóc cây cảnh ngọc bích tương đối đơn giản, tuy nhiên bạn cần chú ý những điểm sau:

Ánh sáng: Cây ngọc bích ưa môi trường ấm áp, khô ráo và nhiều nắng. Khi có đủ ánh sáng vào mùa xuân và mùa thu, cây sẽ nhỏ gọn và không dễ phát triển cao, nhưng cần che bóng vào mùa hè để tránh lá bị cháy nắng.

Cây cảnh không chịu được lạnh và nhiệt độ phòng không được thấp hơn 7 độ. Ảnh minh họa reddit

Nước: Cây cảnh chịu hạn và không cần tưới nước thường xuyên. Chỉ cần tưới nước khi bề mặt đất khô. Có thể giảm lượng nước tưới vào mùa đông khi cây phát triển chậm.

Nhiệt độ: Cây cảnh không chịu được lạnh và nhiệt độ phòng không được thấp hơn 7 độ vào mùa đông để cây có thể sống sót qua mùa đông một cách an toàn.

Cắt tỉa: Việc cắt tỉa thường xuyên những cành lá rậm rạp có thể giúp cây cảnh có hình dáng đẹp hơn và tiết kiệm chất dinh dưỡng cho sự phát triển của thân chính.

Cây cảnh này có tên gọi bộc trực, thô ráp: xương rồng trụ. Ảnh minh họa Toutiao

4. ‌Người xưa nói: Trồng cây cảnh "thước đo" trong nhà bảo vệ gia đình

Cây cảnh này có tên gọi bộc trực, thô ráp: xương rồng trụ. Nó có tên khoa học là Trichocereus Bridgesii hoặc Echinopsis lageniformis hay Echinopsis scopulicola. Mọi người còn gọi nó với cái tên tiếng Anh Bolivian torch cactus (xương rồng đuốc Bolivia).

Cây cảnh xương rồng trụ hay còn gọi là xương rồng lục giác là một loài xương rồng hình trụ, có 6 cạnh, phát triển nhanh có nguồn gốc từ các sa mạc cao của Bolivia.

Với hình dáng thẳng đứng, vươn thẳng lên trời xanh, cây cảnh này còn có biệt danh là "thước đo của bầu trời".

Với hình dáng thẳng đứng, vươn thẳng lên trời xanh, cây cảnh này còn có biệt danh là "thước đo của bầu trời". Ảnh minh họa Toutiao

Cây cảnh có thể cao tới hơn mười mét, thể hiện cảm giác quyền lực vô song, giống như một chiếc thước xuyên thủng mây, tạo nên phong cách ngôi nhà đơn giản và độc đáo.

Cây cảnh này có hình dáng uy nghi, tác dụng trang trí tuyệt vời, thích hợp cho người bận rộn chăm sóc, chỉ cần tưới ít nước, nhiều nắng và bón phân thường xuyên là có thể sinh trưởng nhanh.

Ngoài ra, khi hoa xương rồng này nở, chúng to và có màu trắng như hoa sen, rất ấn tượng, đẹp mắt.

Với cái tên "thước đo bầu trời" hay "trụ bất tử", dáng vẻ cao lớn, bất khuất, khổng lồ, vươn thẳng lên trời như thách thức với trời xanh, cây cảnh này đã gánh trên vai trách nhiệm nặng nề trong phong thủy.

Cây cảnh này có hình dáng uy nghi, tác dụng trang trí tuyệt vời. Ảnh minh họa Toutiao

Chúng đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe của ngôi nhà, đồng thời có thể mang lại may mắn và có vai trò bảo vệ ngôi nhà.

Xương rồng trụ càng cao càng hấp thụ được nhiều hào quang của đất trời hơn và mang lại nhiều may mắn, phước lành cho gia đình.

Cây cảnh này cũng có thể hấp thụ khí thải, giải phóng oxy, cải thiện chất lượng giấc ngủ và có lợi cho sức khỏe con người. Ngoài ra, nó còn có chức năng chống bức xạ, thích hợp để đặt ở nhà hoặc văn phòng.

Cách chăm sóc cây cảnh này tương đối đơn giản. Nó chỉ cần một lượng nhỏ nước tưới, nhiều ánh sáng mặt trời và thỉnh thoảng bón phân để phát triển nhanh. Thích hợp trồng ở nơi có nhiều nắng, chịu hạn nhưng không chịu lạnh, thích hợp trồng ở đất thịt pha cát thoát nước tốt.