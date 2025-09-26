Mỹ đối mặt nguy cơ khủng hoảng du lịch
Việc chính phủ Mỹ ngừng hoạt động đe dọa gây tê liệt ngành du lịch, từ hàng không, công viên quốc gia đến các bảo tàng.
Theo thông tin từ bệnh viện Quân y 175 (TP.HCM), khoảng 9h20 sáng 26/9, máy bay trực thăng MB622 của Công ty Trực thăng Miền Nam đã hạ cánh an toàn xuống Bệnh viện Quân y 175, kết thúc hành trình cấp cứu khẩn trương từ đảo Thuyền Chài, thuộc Đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa.
Bệnh nhân được vận chuyển là ông N.N.H (53 tuổi, quê Quảng Trị), công nhân đang làm việc tại đảo Thuyền Chài. Trong quá trình lao động, ông H. không may gặp tai nạn và bị đa chấn thương nghiêm trọng: chấn thương ngực – bụng kín, chảy máu trong ổ bụng nghi vỡ gan và gãy xương sườn số 9 bên phải.
Ngay tại bệnh xá đảo, sau khi thăm khám, các bác sĩ nhận định tình trạng của bệnh nhân H. rất nguy kịch, có nguy cơ tiến triển sốc mất máu và cần phải được vận chuyển cấp cứu về đất liền để điều trị chuyên sâu. Bệnh xá đảo Thuyền Chài đã khẩn trương tiến hành hội chẩn qua Telemedicine (y học từ xa) với Bệnh viện Quân y 175.
Chấp hành mệnh lệnh của Bộ Quốc phòng, lúc 1h20 rạng sáng 26/9, chiếc trực thăng MB622 đã cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) bay ra đảo Thuyền Chài. Tổ Cấp cứu đường không do trung tá Phạm Trường Thanh, Khoa Hồi sức tích cực và chống độc, Bệnh viện Quân y 175, làm Tổ trưởng đã sẵn sàng cho một hành trình đầy thử thách.
Theo trung tá Thanh, để bảo đảm an toàn tính mạng bệnh nhân trong quá trình di chuyển, kíp cấp cứu đã chuẩn bị đầy đủ các phương án chống sốc, truyền máu, bù dịch, thở máy, và đặc biệt là sẵn sàng thực hiện phẫu thuật cầm máu khẩn cấp ngay trên máy bay trong tình huống xấu nhất. Cơ số thuốc và trang thiết bị y tế đã được mang theo đầy đủ, theo dõi chặt chẽ nguy cơ biến chứng như tràn khí màng phổi áp lực, suy hô hấp, suy tuần hoàn.
Mặc dù chuyến bay kéo dài, diễn ra trong điều kiện thời tiết mưa bão phức tạp suốt đêm, song với tinh thần trách nhiệm cao, kinh nghiệm và bản lĩnh vượt khó, Tổ bay cùng Kíp cấp cứu đường không đã đưa bệnh nhân về đất liền an toàn tuyệt đối, kịp thời chuyển thẳng vào Khoa Cấp cứu.
Ngay khi tiếp nhận, Bệnh viện Quân y 175 đã nhanh chóng kích hoạt quy trình CODE RED (báo động đỏ), khẩn trương hội chẩn toàn bệnh viện để đưa ra chẩn đoán xác định và áp dụng phác đồ điều trị chuyên sâu, kịp thời cứu chữa cho bệnh nhân N.N.H.
