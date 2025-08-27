Trung Quốc 'dội gáo nước lạnh' cho ông Trump, từ chối đàm phán về vũ khí hạt nhân

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn. Ảnh Xinhuanet.

Tuyên bố này được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết hôm thứ Hai rằng, ông đã bàn với Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc hạn chế vũ khí hạt nhân, trong đó có kế hoạch đưa Trung Quốc vào tiến trình phi hạt nhân hóa.

“Chúng ta đang nói về việc hạn chế vũ khí hạt nhân. Chúng ta sẽ lôi kéo Trung Quốc tham gia vào đó. Mỹ có kho hạt nhân lớn nhất, Nga đứng thứ hai và Trung Quốc đứng thứ ba", ông Trump nói với báo giới tại Phòng Bầu dục.

Đáp lại, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn kêu gọi các quốc gia sở hữu kho vũ khí hạt nhân lớn nhất phải “thực hiện đầy đủ trách nhiệm đặc biệt và hàng đầu” trong tiến trình giải trừ hạt nhân.

“Năng lực hạt nhân của Trung Quốc không cùng quy mô với Mỹ. Chính sách hạt nhân và môi trường an ninh chiến lược của hai nước cũng hoàn toàn khác nhau”, ông Quách phát biểu tại cuộc họp báo ở Bắc Kinh hôm 27/8.

“Yêu cầu Trung Quốc tham gia vào đàm phán ba bên Mỹ - Nga - Trung về giải trừ hạt nhân là điều không hợp lý và phi thực tế”, ông nhấn mạnh, đồng thời khẳng định Bắc Kinh kiên trì chính sách “không sử dụng vũ khí hạt nhân trước tiên”.

Ông cũng nhấn mạnh Trung Quốc theo đuổi chiến lược hạt nhân mang tính “phòng thủ” và luôn duy trì kho hạt nhân ở “mức tối thiểu cần thiết cho an ninh quốc gia”.

Ngoài vấn đề hạt nhân, ông Quách cũng phản hồi trước bình luận của Tổng thống Trump về sinh viên Trung Quốc tại Mỹ, bày tỏ hy vọng Washington sẽ chấm dứt “sự quấy rối, thẩm vấn và trục xuất vô cớ đối với sinh viên Trung Quốc”, đồng thời “thực sự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp” của họ.