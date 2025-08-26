Triều Tiên lên án Mỹ vì tung tiêm kích tối tân nhất tới tập trận cùng Hàn Quốc

Tiêm kích F-35 của Mỹ. Ảnh IT

Hơn 10 chiếc F-35 của Mỹ đã đến Hàn Quốc hôm thứ Hai 25/8 để tham gia tập trận và “hiện đang huấn luyện cường độ cao cả ngày lẫn đêm”, theo tuyên bố của ông Kim Yong Bok, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Triều Tiên - một phụ tá thân cận của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un - được đăng trên truyền thông nhà nước.

“Với khả năng triển khai lâu dài hoặc định kỳ tiêm kích tàng hình F-35 tại Kunsan hay các căn cứ khác của Mỹ ở Hàn Quốc, đủ loại F-35 gồm F-35A, F-35B và F-35 Lightning II hiện đều tham gia tập trận, với tuyên bố rằng chúng đang rèn luyện năng lực tác chiến phối hợp với quân đội Hàn Quốc", ông Kim cáo buộc.

Ông Kim ám chỉ các báo cáo trước đó trên truyền thông Hàn Quốc rằng, quân đội Mỹ đang cân nhắc triển khai lâu dài F-35A tại Căn cứ không quân Kunsan. Nhưng người phát ngôn Không quân Mỹ hồi tháng 5 khẳng định chưa có kế hoạch duy trì lực lượng F-35 thường trực ở Hàn Quốc.



Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Triều Tiên nhấn mạnh đây là “kỷ lục mới trong lịch sử các cuộc tập trận phiêu lưu của Mỹ - Hàn".

F-35 là tiêm kích thế hệ 5, loại máy bay chiến đấu hiện đại nhất của Mỹ nói riêng và của thế giới nói chung đang được vận hành. 19 quốc gia cùng Mỹ đã ký mua hoặc đang sử dụng F-35.

Mỹ không duy trì F-35 thường trực ở Hàn Quốc, nhưng vẫn đưa sang tham gia tập trận. Quân đội Hàn Quốc cũng sở hữu phi đội F-35 riêng.

Các cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn mang tên Ulchi Freedom Shield (UFS) được tổ chức hàng năm, khởi động ngày 18/8.

Năm 2024, lần đầu tiên quân đội Hàn Quốc cho biết kịch bản tập luyện có nội dung phản ứng với một vụ tấn công hạt nhân giả định từ Triều Tiên. Trong phiên bản năm 2025, đối phó với chương trình hạt nhân, tên lửa của Bình Nhưỡng và khả năng tấn công hạt nhân tiếp tục được xem là trọng tâm.

Tướng Xavier Brunson, Tư lệnh Lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc, khẳng định UFS chỉ mang tính phòng thủ, đồng thời “là cuộc tập trận quan trọng thể hiện sức mạnh bền bỉ của liên minh Mỹ - Hàn và cam kết đối với hòa bình, ổn định trên bán đảo". Tuy nhiên, tướng Kim Yong Bok cảnh báo: “Mỹ và Hàn Quốc nên ghi nhớ rằng nếu tiếp tục tiến hành các cuộc tập trận quân sự nói trên, chắc chắn họ sẽ phải đối mặt với tình huống khó chịu và trả giá đắt". Triều Tiên nhiều lần lên án các cuộc tập trận quân sự của Mỹ-Hàn là khiêu khích và đe dọa nền hòa bình mong manh trên bán đảo.