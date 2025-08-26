Chủ đề nóng

Nhà nông
Thứ ba, ngày 26/08/2025 07:57 GMT+7

Trung tâm Khí tượng: Bắc Trung Bộ, miền núi phía Bắc mưa như trút, đối mặt “kép” ngập lụt, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét

Thứ ba, ngày 26/08/2025 07:57 GMT+7
Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ sáng sớm 26/8 đến sáng 27/8, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, Sơn La, Lào Cai có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 60-120mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm, nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất.
Cập nhật tin mưa lớn

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong đêm qua và sáng sớm nay (26/8), khu vực đồng bằng Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa vừa, mưa to; riêng khu vực từ Hà Tĩnh đến Bắc Quảng Trị có mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 25/8 đến 3 giờ ngày 26/8 có nơi trên 150mm như: trạm Thường Tín (Tp. Hà Nội) 160.2mm, trạm Hương Nhượng 2 (Phú Thọ) 157.8mm, trạm Sơn Kim 2 (Hà Tĩnh) 211.4mm, trạm Đồng Văn (Nghệ An) 190mm, trạm Xuân Khánh (Thanh Hóa) 171.4mm,…

Bắc Trung Bộ và miền núi phía Bắc mưa như trút, đối mặt “kép” ngập lụt, sạt lở đất. Ảnh: NCHMF

Từ sáng sớm 26/8 đến sáng 27/8, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, Sơn La, Lào Cai có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 60-120mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm.

Trong ngày 26/8, khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>100mm/3h).

Ngoài ra, ngày và đêm 26/8, các nơi khác ở Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 15-40mm, cục bộ có nơi trên 80mm. Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm (mưa tập trung vào chiều và tối). Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>70mm/3h). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ đêm 26/8, mưa lớn ở khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh giảm dần. Từ chiều 27/8, mưa lớn ở khu vực Bắc Bộ giảm dần. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: cấp 1, riêng khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh cấp 2.

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Rủi ro lũ quét, sạt lở đất kéo dài

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, từ hôm qua đến sáng nay, khu vực Bắc Trung Bộ đã có lượng mưa rất lớn, nhiều nơi lên tới 500–600 mm. Với lượng mưa lớn như vậy và địa hình đồi dốc, nguy cơ lũ quét và sạt lở đất ở phía Tây của Bắc Trung Bộ hiện rất cao.

"Trong đêm nay và ngày mai, đặc biệt cần lưu ý: Toàn bộ phía Tây của Hà Tĩnh; vùng giáp ranh Hà Tĩnh – Quảng Trị; vùng giáp ranh Hà Tĩnh – Nghệ An; một phần khu vực giáp ranh Nghệ An – Thanh Hóa. Những vùng này được đánh giá ở mức nguy cơ rất cao đến cực cao về lũ quét, sạt lở đất trong đêm nay và ngày mai" - ông Mai Văn Khiêm nói.

Từ hôm qua đến sáng nay, khu vực Bắc Trung Bộ đã có lượng mưa rất lớn, nhiều nơi lên tới 500–600 mm. Với lượng mưa lớn như vậy và địa hình đồi dốc, nguy cơ lũ quét và sạt lở đất ở phía Tây của Bắc Trung Bộ hiện rất cao. Ảnh minh họa

Theo cơ quan khí tượng, nếu lượng mưa tiếp tục duy trì ở mức cao, người dân tại các khu vực miền núi, trung du và dọc ven biển từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, cũng như phía bắc tỉnh Quảng Trị, sẽ phải đối mặt với nhiều nguy cơ thiên tai. Trước hết là tình trạng ngập úng, tiếp đến là lũ quét và sạt lở đất. Trong đó, lũ quét là hiện tượng đặc biệt nguy hiểm, từng gây thiệt hại rất lớn về người trong thời gian qua.

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ sau bão số 5, chiều qua 25/8, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có công văn khẩn gửi UBND các tỉnh, thành phố ở khu vực trung du, đồng bằng Bắc bộ và một số tỉnh miền núi như Sơn La, Lào Cai…

Theo công văn, từ đêm 25 đến sáng 27/8, khu vực Bắc Trung bộ và miền núi phía Bắc có mưa to, phổ biến 100-200mm, có thể vượt 300mm. Do đó, các địa phương theo dõi sát diễn biến mưa lũ, thông tin kịp thời đến người dân và chính quyền cơ sở; tổ chức lực lượng kiểm tra các khu vực ven sông suối, vùng thấp trũng, có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét hoặc sạt lở.

Đồng thời, 11 địa phương tại Bắc bộ và Bắc Trung bộ cần bố trí lực lượng kiểm soát giao thông tại những điểm nguy hiểm như ngầm tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết để bảo đảm an toàn cho người và phương tiện.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 26/8:

TP. Hà Nội

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ, cao nhất 27-29 độ.

Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; riêng Sơn La, Lào Cai có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ, có nơi dưới 21 độ; cao nhất 26-29 độ.

Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, trung du và đồng bằng có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to; vùng núi có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông. Gió đông nam cấp 2-3; riêng Ninh Bình sáng có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, cao nhất 26-29 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng Thanh Hóa đến Hà Tĩnh ngày có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Phía Bắc gió đông nam, phía Nam gió tây nam cấp 2-3; riêng Thanh Hóa, Nghệ An sáng có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ, cao nhất 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ, cao nhất 27-30 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

TP. Hồ Chí Minh

Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ, cao nhất 30-32 độ.

