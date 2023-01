Trung tướng Tô Ân Xô tiếp tục làm Trợ lý Bộ trưởng, Người phát ngôn Bộ Công an

Chiều 31/1, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ của Văn phòng Bộ Công an. Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an cho Trung tướng Tô Ân Xô, Trợ lý Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Người phát ngôn của Bộ Công an. Ảnh: CAND

Tại buổi lễ, lãnh đạo Cục Tổ chức cán bộ đã công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ tại Văn phòng Bộ. Theo đó, Trung tướng Tô Ân Xô (SN1963, quê ở huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh) thôi giữ chức vụ Chánh Văn phòng Bộ Công an từ ngày 1/2/2023; tiếp tục đảm nhiệm chức danh Trợ lý Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và đảm nhiệm nhiệm vụ Người phát ngôn của Bộ Công an.

Đồng thời, điều động Đại tá Đặng Hồng Đức (SN 1977, quê ở huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định), Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái đến nhận công tác và giữ chức vụ Chánh Văn phòng Bộ Công an kể từ ngày 1/2/2023.

Thiếu tướng Bùi Quang Hải, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an được nghỉ công tác chờ hưởng chế độ hưu trí từ ngày 1/2/2023.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ trao Quyết định điều động Đại tá Đặng Hồng Đức giữ chức vụ Chánh Văn phòng Bộ Công an. Ảnh: CAND

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ chúc mừng các đồng chí được công bố Quyết định hôm nay; đồng thời nêu rõ, việc công bố quyết định thôi giữ chức vụ Chánh Văn phòng Bộ Công an đối với Trung tướng Tô Ân Xô được thực hiện theo quy định chung để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và đảm nhiệm nhiệm vụ Người phát ngôn của Bộ Công an.

Đây là sự ghi nhận, đánh giá cao của Đảng, Nhà nước, Ngành Công an đối với những đóng góp và kinh nghiệm của ông Tô Ân Xô trong 42 năm qua. Thứ trưởng tin tưởng, với năng lực, trình độ và kinh nghiệm sẵn có, Trung tướng Tô Ân Xô sẽ tiếp tục phát huy và đạt được nhiều kết quả quan trọng hơn nữa.

Trung tướng Tô Ân Xô phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: CAND

Đối với Đại tá Đặng Hồng Đức, trong thời gian đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái, đã cùng tập thể Ban Thường vụ Đảng uỷ, lãnh đạo Công an tỉnh tập trung tham mưu với lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái thực hiện các mặt công tác bảo đảm an ninh, trật tự, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh và trực tiếp chỉ đạo công tác phòng ngừa, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm và giải quyết các vụ án, vụ việc theo đúng quy định của pháp luật, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; được cấp ủy, chính quyền địa phương tin tưởng.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Chánh Văn phòng Bộ Công an Đặng Hồng Đức khẳng định sẽ cùng với tập thể Đảng uỷ, lãnh đạo Văn phòng Bộ Công an đoàn kết, kế thừa thành quả, kinh nghiệm của thế hệ đi trước, tích cực nghiên cứu, chủ động tham mưu với Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ ANTT, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Phối hợp, hiệp đồng chiến đấu chặt chẽ với các Cục nghiệp vụ, Công an các địa phương, các cơ quan, ban, ngành có liên quan thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Trung tướng Tô Ân Xô từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó Trưởng phòng, Trưởng phòng, Phó Cục trưởng, Cục trưởng. Từ tháng 7/2018 đến tháng 9/2019 là Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang; từ tháng 9/2019 đến nay là Chánh Văn phòng Bộ Công an. Từ tháng 11/2021 đồng chí được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm giữ chức vụ Trợ lý Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; được thăng cấp bậc hàm Thiếu tướng tháng 4/2017, cấp bậc hàm Trung tướng tháng 4/2021. Đại tá Đặng Hồng Đức đã đảm nhiệm các chức vụ: Phó Trưởng phòng, Trưởng phòng, Thư ký lãnh đạo Bộ, Phó Cục trưởng, Cục trưởng. Từ tháng 4/2016 đến tháng 10/2017 là Trợ lý Chủ tịch nước; từ tháng 4/2019 đến tháng 5/2020 là Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ; từ tháng 6/2020 đến tháng 1/2023 là Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái.